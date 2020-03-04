Мармелад с приставкой «фито-»: «Эссен Продакшн АГ» запустил собственную линейку с суперфудами

Компания Леонида Барышева инвестировал 800 тысяч евро в аналог джема на натуральных соках с розмарином, базиликом и семенами чиа

Фото: Ринат Назметдинов

Под брендом «Махеевъ» вышла новая линейка продуктов. В категории сладкой группы, помимо джема, марка теперь представлена фитомармеладом — собственной разработкой «Эссен Продакшн АГ», в составе которой не только натуральные соки фруктов и овощей, но и полезные травы и семена чиа, уже не первый год пользующиеся популярностью на рынке. Подробности — в материале «Реального времени».

Эксперименты со вкусами

Накануне компания «Эссен Продакшн АГ» собрала журналистов, чтобы рассказать о своем новом продукте — фитомармеладе, выпускаемом под брендом «Махеевъ». Впервые его представили на 27-й Международной выставке продуктов питания ПРОДЭКСПО-2020 в Москве и на «ТатАгроЭкспо» на Агропромышленном форуме в Казани. Уже сейчас в торговых сетях его можно купить в пяти вкусах: гранат и мята, ананас и базилик, облепиха и душица, грейпфрут и розмарин с семенами чиа, вишня и липовый цвет с семенами чиа. Кроме того, со вчерашнего дня доступны еще два вкуса, которые реализуются эксклюзивно в X5 Retail Group. Это грейпфрут с экстрактом розмарина и черными семенами чиа, а также вишня с экстрактом липового цвета и белыми семенами чиа.

По консистенции и вкусу фитомармелад не похож ни на джем, ни на классический мармелад. Это скорее что-то среднее по форме и совсем новое по содержанию, ведь он изготавливается из натурального сока и по специально разработанной технологии, позволяющей сохранить полезные свойства ингредиентов.

Заместитель гендиректора по производству «Эссен Продакшн АГ» Роман Есаулов отмечает, что поскольку вариантов со вкусами было много, в компании постарались найти на первый взгляд не очевидные, но очень удачные новые сочетания.

Заместитель гендиректора по производству «Эссен Продакшн АГ» Роман Есаулов отмечает, что в компании постарались найти на первый взгляд не очевидные, но очень удачные новые сочетания

Новинка имеет джемообразную форму за счет натурального сока и таких загустителей, как сахар, патока, пектин. Насыщенного послевкусия и запаха достигли благодаря добавлению экстрактов, а для того чтобы ягоды и травы в фитомармеладе сохраняли свои свойства, вкусовые качества и первоначальный внешний вид, на производстве применили уже отработанную технологию бережливого приготовления. Кроме того, перед технологами стояла задача получить такой продукт, в котором добавки не оседали бы на дно. На выходе получился мармелад, который можно использовать и как добавку к чаю, так и размешивая в самом напитке.

Мармелад ценой в 800 тыс. евро

После анализа ситуации на рынке компания решила зайти именно в эту нишу, выпустив новую продукцию с фитоноткой. Для реализации проекта «Эссен " полностью закупил линейку технологического оборудования немецкого производства — российских аналогов на рынке оборудования для пищевой промышленности до сих пор не появилось. Инвестиции в бизнес составили порядка 800 тысяч евро.

Сейчас на производстве выпускают 10 тонн нового продукта в день. Он фасуется в прозрачные стеклянные стаканы, что позволяет потребителю еще на полке в магазине ознакомиться с составом и консистенцией, а после употребления дальше использовать тару.

Руководитель отдела разработок и новых проектов Екатерина Курылева отмечает, что при формировании розничной стоимости мармелада, естественно, анализировали цены конкурентов в этом сегменте. В итоге даже с учетом натуральных компонентов и высоких производственных стандартов цена продукта остановилась на уровне 110 рублей за баночку в 230 граммов. Искать новинку стоит как на полках рядом с джемами, так и по соседству с обычным мармеладом.

Операция «Модернизация»

Группа компаний «Эссен Продакшн АГ» является одним из самых крупных производств в России. Только джем и повидло ежегодно отправляются на прилавки магазинов в объеме 11,4 тысячи тонн. Всего в год в компании производят более 236 тысяч тонн готовой продукции, 15% которой экспортируется за рубеж. Имея широкую сеть продаж как за границей, так и по всей России, компания находится в поиске новых возможностей для развития — именно поэтому, например, на рынке и появился фитомармелад.

Имея широкую сеть продаж как за границей, так и по всей России, компания находится в поиске новых возможностей для развития — именно поэтому, например, на рынке и появился фитомармелад

Кроме того, по словам Романа Есаулова, в планах у компании продолжить модернизацию производства.

— В этом году также запланирована покупка трех основных линий, расширение производственных и складских площадей, — говорит спикер.

Мария Яшенкова, директор агентства «Брайт Консалтинг», в свою очередь акцентирует внимание на другой, не менее важной задаче — имея такие объемы, стабильно производить товар высокого качества. Выполнять ее помогают соблюдение всех технологий и жесткие стандарты для приема сырья у поставщиков.

— Это, кстати, позволяет продавать продукцию «Эссен Продакшн» без дополнительного лицензирования сразу в Европу. Леонид Барышев, генеральный директор, всегда говорит: мы не делаем специально экспортный продукт. Ровно в том же виде, в котором мы ставим его на российскую полку, мы продаем и в Европе. Не секрет, что европейские пищевые нормы зачастую гораздо строже российских, — отмечает Мария Яшенкова.

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