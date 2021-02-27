Дмитрий Бикчентаев: «О культуре государства можно судить по отношению к инвалидам»

Попечитель благотворительного фонда «НеЗаМи» — о том, зачем учить музыке детей с инвалидностью

Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). В Татарстане таких организаций зарегистрировано порядка шести тысяч. Среди них выделяется Благотворительный фонд помощи детям и инвалидам «НеЗаМи», попечителем которого стал Дмитрий Бикчентаев — известный казанский бард, заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат премии Высоцкого «Своя колея». Как незрячие дети пишут музыку для театра и кто помог получить новое помещение для студии, как подобрать музыкальный инструмент для глухого человека и сколько зарабатывает преподаватель в фонде — об этом и о многом другом рассказывает сегодня «Реальное время».

«Открыли благотворительный фонд, чтобы иметь возможность работать с грантовыми деньгами»

Дмитрий Бикчентаев уже 11-й год учит музыке детей с разными ограничениями по здоровью.

— До появления благотворительного фонда я набирал себе учеников через специализированную школу, общество инвалидов, ездил в Лаишевскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей получалось научить игре на музыкальных инструментах, — рассказывает Бикчентаев. — Их количество исчисляется десятками. А из самых талантливых и заинтересованных учеников появился ансамбль «НеЗаМи».

Ансамбль «НеЗаМи» появился в Казани в 2013 году. Название его составлено по первым буквам фамилий участников коллектива — Владимир Ненастин, Диляра Залялиева, Булат Минуллин. А 3 года назад их мамы создали благотворительный фонд «НеЗаМи».

— По моему очень настойчивому убеждению мамы детей из ансамбля «НеЗаМи» открыли благотворительный фонд, чтобы у нас появилась возможность работать с грантовыми деньгами. Я как физическое лицо не обладал возможностями для подачи документов на гранты. До открытия фонда я мог ориентироваться либо на свои личные средства, которые вкладывал в образование детишек и обучение их игре на музыкальных инструментах, либо на деньги моих друзей-меценатов. Но все мои друзья постоянно говорили о необходимости оформления юридического лица, чтобы легче было решать денежные вопросы. До создания фонда же была возможность только передавать мне средства лично в руки, — поясняет он.

Наш фонд первым в России начал печатать ноты для незрячих музыкантов — при помощи специальной программы мы переводим плоскопечатные ноты в штифт Брайля. Эта программа и сейчас действует и помогает нашим студийцам

С самого своего появления фонд «НеЗаМи» резко «стартанул» своими успешными победами, завоевывая один грант за другим. В его активе — грант президента РФ за проект казанской обучающей инклюзивной площадки-студии «НеЗаМи», на которой проходят реабилитацию и социально-культурную адаптацию инвалиды с нарушением зрения и члены их семей. А в 2020 году была премия президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества.

— Мы вкладывали все приходящие деньги в работу с людьми, у которых есть какие-то нарушения здоровья. Через год существования фонда мы уже начали активно получать гранты — и грант президента РФ, и грант «Татнефти», на который мы приобрели автобус, и грант Росмолодежи. Наш фонд первым в России начал печатать ноты для незрячих музыкантов — при помощи специальной программы мы переводим плоскопечатные ноты в штифт Брайля. Эта программа и сейчас действует и помогает нашим студийцам, — говорит Бикчентаев.

Фото: tatcenter.ru

«Со всеми работаем, никого не выгоняем»

Дмитрий Андреевич рассказывает: подавляющее большинство ребят, которые занимаются в студии «НеЗаМИ», имеют нарушение зрения. Ходят в студию и дети с ДЦП, и с глухотой. Есть и самые тяжелые ученики — у одних ДЦП наслаивается на слепоту, у других — слепота комбинируется с умственной отсталостью.

— Мы со всеми работаем, никого не выгоняем, — говорит Бикчентаев. — Мы пытаемся социализировать любого ученика, который у нас есть. Трижды в году педагог, работающий в нашей студии, демонстрирует прогресс, которого удается добиться с учеником. Мы рады каждому успеху нашего ученика, любой новой песенке.

За эти годы в студии «НеЗаМИ» ребята освоили несколько десятков инструментов, получают классическое музыкальное образование — изучают сольфеджио на шрифте Брайля. Один из студийцев даже стал призером городской олимпиады по сольфеджио среди здоровых учеников! Занимаются вокалом (в студии есть женский и мужской вокальные ансамбли, солисты) и другими музыкальными дисциплинами. В студии преподают игру на гитаре, укулеле, духовых инструментах — курае и блок-флейте, игру на бас-гитаре, импровизацию на фортепиано...

Трижды в году педагог, работающий в нашей студии, демонстрирует прогресс, которого удается добиться с учеником. Мы рады каждому успеху нашего ученика, любой новой песенке

«Во время спектакля мы будем играть вживую»

Особенно Бикчентаев выделяет уроки по композиции, которые уже, кстати, приносят результаты. 3 марта в казанском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Синяя птица». В этом проекте «НеЗаМи» отвечает за музыкальную часть: ансамбль не только обеспечивает живой звук в спектакле, но и написал к нему всю музыку!

— Всю музыку написали наши студийцы. А во время спектакля мы будем играть вживую на очень интересных и редких инструментах — например, на перкуссионных колоколах. Еще будут работать фортепиано, духовые инструменты, ударные. Наш ансамбль из четырех человек будет озвучивать этот спектакль, — рассказал он. — Прозвучат более десятка музыкальных номеров, три песни, музыку к которым написали сами ребята. И это — результат успешных уроков по композиции. Музыка получилась очень красивой. Актеры, которые задействованы в спектакле, сами поднимались к нам и признавались, что получилась до слез приятная музыка, интересные песни.

Руководитель «НеЗаМи» говорит: в спектакле задействованы самые старшие студийцы, которые добились высоких результатов — ребята владеют в общей сложностью более чем 20 инструментами, каждый музыкант — минимум десятью.

— У нас огромная инструментальная база. Ученики получают инструменты для обучения совершенно бесплатно, потому что далеко не каждая семья может себе позволить приобрести тот или иной инструмент. И исходя из той или иной болезни, мы предлагаем работать на инструментах, которые могут развить ребенка, дадут какой-то результат, — рассказывает Бикчентаев.

К каждому ребенку подход индивидуальный. Например, одна из учениц студии — глухая девочка — приезжает из Волжска специально для занятий в студии. Помимо вокала, она занимается обучением игре на перкуссионных колокольчиках, потому что может слышать этот спектр, а еще обучается игре на духовых инструментах.

Фото: tatcenter.ru

У нас огромная инструментальная база. Ученики получают инструменты для обучения совершенно бесплатно, потому что далеко не каждая семья может себе позволить приобрести тот или иной инструмент. И исходя из той или иной болезни, мы предлагаем работать на инструментах, которые могут развить ребенка, дадут какой-то результат

«Я сторонник того, что за работу надо платить»

Немало среди преподавателей студии и старших учеников из «НеЗаМи».

— Ребята из ансамбля «НеЗаМи» сами преподают в студии. Они все получают символические деньги за свою работу. Но я сторонник того, что за работу надо платить. Я категорически против того, чтобы люди воспринимали работу инвалида на концерте как благость, которую ему делают организаторы. У нас были такие случаи в истории коллектива, когда нас приглашали участвовать в концерте, а потом выяснялось, что мы были единственным коллективом, который не получал гонорар, — сетует Бикчентаев. — Приходилось отстаивать свое право на жизнь и доказывать, что мы тоже музыканты. И то, что делаем мы… Я больше не знаю другого такого музыкального коллектива, который может одновременно играть на таком количестве инструментов. В России точно нет коллектива, аналогичного ансамблю «НеЗаМи». Они играют абсолютно все. Сейчас на наших квартирниках всем вокалистам аккомпанирует наш ансамбль вживую. Получается очень симпатично.

Бикчентаев говорит, что всегда старается дать работу в студии именно инвалидам. Старшие студийцы — все инвалиды по зрению — получают зарплату как наставники. Правда, небольшую. Но свою работу, по оценке мэтра, они делают очень качественно. «Я очень доволен результатом их труда», — признается он.

В России точно нет коллектива, аналогичного ансамблю «НеЗаМи». Они играют абсолютно все. Сейчас на наших квартирниках всем вокалистам аккомпанирует наш ансамбль вживую. Получается очень симпатично

«Нам приходится заниматься и на лестнице, и под лестницей»

Бикчентаев рассказывает, что накануне нового 2021 года «НеЗаМи» получил ключи от собственного помещения для студии. Помещение площадью в 120 «квадратов» на Дементьева, 5 фонду выделили городские власти. Главным помощником в этом деле наш собеседник называет главу Общественной палаты Татарстана Зилю Валееву, которая хлопотала за помещение под студию. Он обещает позвать Зилю Рахимьяновну на новоселье.



— Я был на приеме у руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова. Он сказал, что знает о нас и попытается нам помочь. Визит состоялся в сентябре, и я назвал конкретный адрес, который меня интересовал. В это помещение не надо было вкладывать много денег, и там не течет канализация. Она нам более или менее подходит. Конечно, это окраина города — но хоть там. Сейчас-то мы вообще занимаемся в Адмиралтейской слободе в помещении в 26 квадратных метров и, конечно, мы там не помещаемся. Через ссоры, давление, скандалы мы выбили эту комнатку у объединения «Подросток». Так как занятия идут очень активно, особенно по субботам, нам приходится заниматься и на лестнице, и под лестницей, и в коридорах. В любых щелях, куда мы можем влезть, у нас идут по три-четыре урока одновременно. Учитывая, что ребятам очень тяжело добираться до точки занятий, то родители пытаются привезти ребенка на все занятия в один день, — рассказывает Бикчентаев.

Сейчас в новой студии завершается ремонт. Дмитрий Андреевич надеется, что уже в марте «НеЗаМи» удастся справить новоселье. В студии будет предусмотрена зона, где смогут отдохнуть и пообщаться родители учащихся во время уроков. А занятия детей они смогут наблюдать онлайн на специальном экране (все классы будут оснащены видеокамерами). В студии даже хотят обустроить небольшую кухоньку, где дети и родители смогут перекусить — ведь нередко студийцы приезжают на занятия к девяти утра и остаются до четырех вечера. Если же помещений под занятия хватать не будет, то все эти «излишества» можно будет переоборудовать под учебные классы.

Фото: tatcenter.ru

«Абсолютно всю премию мы вбухали в ремонт»

Новую студию ремонтируют в том числе и на деньги из премии президента Татарстана — все 400 тысяч туда ушли.

— Абсолютно всю премию мы вбухали в этот ремонт, — признается музыкант. — Конечно, нам не хватило этих денег на все работы. Но у нас были «подкожные» запасы, меценаты нам тоже помогли. На днях мы получили благотворительные средства на приобретение кухни — буквально по крохам их собрали. Меценаты, мои друзья, скинулись на это дело. Нашелся еще один мой старый друг, который купит нам холодильник для этой студии.

Сейчас у нас в студии занимаются немногим более 20 ребят, но больше мы просто физически не можем принять в старом помещении, — мы там просто не помещаемся. Как только мы переедем в новое помещение, я немедленно объявлю о дополнительном наборе

Как рассказывает Бикчентаев, поступления в благотворительный фонд «НеЗаМи» идут из двух источников. Один из них — грант президента РФ, который вот уже 2 года поддерживает «НеЗаМи».

— На следующий год мы хотим несколько поднять планку, потому что у нас появилась собственная территория и мы можем пропустить через себя большее количество людей, нуждающихся к нашей помощи. Сейчас у нас в студии занимаются немногим более 20 ребят, но больше мы просто физически не можем принять в старом помещении, — мы там просто не помещаемся. Как только мы переедем в новое помещение, я немедленно объявлю о дополнительном наборе. Хотелось бы на следующий год удвоить количество учеников или хотя бы чтобы их стало в полтора раза больше, — говорит он. — Хотелось бы, чтобы нас поддержали в этом стремлении.

Еще один денежный канал фонда — поступления от благотворителей.

— Я должен честно признаться, что поступления от российских меценатов — меньшая часть этих денег. В основном, когда нам нужно сделать финансовый рывок для решения какой-то проблемы, серьезно помогают мои друзья из-за рубежа. Эти деньги уходят на ремонт музыкальных инструментов, транспортные расходы, лечение наших музыкантов, потому что все они больны и им требуется медицинская помощь практически постоянно, — перечисляет Дмитрий Андреевич. Кроме того, из средств фонда оплачиваются занятия в бассейне для всех желающих студийцев — специально нанятый тренер учит их плавать.

В нашем государстве инвалиду фантастически тяжело трудоустроиться. По моей оценке, из общего числа людей с инвалидностью устроиться на работу удается менее, чем одному проценту. И это несмотря на то, что многие из них имеют высшее образование, специализацию

По культурному клубу для инвалидов — в каждом районе Казани

На базе студии Бикчентаев уже нынешней весной готов открыть ИЗО-студию для людей с ОВЗ. Организаторы постараются составить расписание таким образом, чтобы будущие музыканты и увлеченные живописью ребята не пересекались. Причем, как подчеркивает наш собеседник, педагогом в ИЗО-студии тоже будет работать человек с инвалидностью.

— Надо хоть чем-то попытаться помочь. В нашем государстве инвалиду фантастически тяжело трудоустроиться, — сетует он. — По моей оценке, из общего числа людей с инвалидностью устроиться на работу удается менее, чем одному проценту. И это несмотря на то, что многие из них имеют высшее образование, специализацию. Так они и остаются обузой на шее государства. И так они и будут из года в год ждать декаду инвалидов, когда их, может быть, пригласят на какой-то концерт или в преддверии Нового года, может быть, дадут какой-то подарок...

Дмитрий Андреевич рассказывает еще об одной своей мечте — открыть на базе студии «НеЗаМи» музыкальный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Чтобы в воскресенье, когда у студийцев выходной, можно было прийти сюда, попеть песни. Но для этого тоже нужны средства. Хотелось бы, чтобы музыканты из нашей студии, которые работают по воскресеньям, тоже получали хоть какие-то деньги за свой труд. Потому что они специально будут приезжать и серьезно готовиться к таким концертам. Надо разрабатывать программу, репетировать, готовиться, — перечисляет он. — Но пока у государства мы на это дело денег не просим, а пытаемся обойтись своими резервами.

Если планы претворятся в жизнь, это будет чуть ли не первый культурный социально-реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Авиастроительном районе.

— Но людям, которые живут на Горках, добраться сюда будет уже очень проблематично. Хотелось бы, чтобы такие центры были открыты в каждом районе Казани. Постепенно хотелось бы расширить свои возможности. И вот здесь без помощи государства не обойтись — нужно создавать целую сеть, — убеждает музыкант. — Инвалидов на территории Татарстана великое множество. Мы готовы показывать, как мы работаем, какие у нас есть методики. Я готов вести методические объединения для учителей-музыкантов, которые работают с инвалидами. Я готов делиться всеми своими знаниями!

Еще одна задумка Бикчентаева — турне по Татарстану с музыкантами ансамбля «НеЗаМи».

— Для начала мы бы просто хотели сесть в автобус, проехаться по республике и показать, что инвалидность по зрению — это не патовая ситуация! Среди таких людей есть прекрасные музыканты, если с ними заниматься. Мы хотим, чтобы люди увидели мастерство наших студийцев. Но даже для этой поездки нужны определенные средства на транспортные расходы, проживание, питание, небольшой гонорар музыкантам, услуги водителя. В день мы можем давать по одному концерту, привезем с собой все необходимое оборудование. Но должна быть помощь государства или грант, — говорит наш собеседник. — Это стоит не больше, чем организация какого-нибудь спортивного матча, на который никто не придет...

Фото: kazan-journal.ru

«В России отношение к инвалидам просто плачевное»

Бикчентаев признается, что в «НеЗаМи» стараются не замечать некоторых препон, которые выставляет государство в лице Госдумы. Но некоторые решения властей вызывают возмущение.

— Очень странная получается ситуация. Например, трудоустраиваю я инвалида по зрению, и он начинает получать 2,4 тысячи рублей в месяц — у нас очень небольшие зарплаты, их хотелось бы поднять. И в этот же момент государство с другой стороны отбирает у их родителей 1200 рублей, которые раньше выделяло за то, что они работают у них поводырями. Будто человек, который вышел на работу, вдруг научился перемещаться самостоятельно.

Такие вещи, конечно, обидны. То есть вроде бы и приветствуют, чтобы инвалиды работали, а из семьи тех, кто начал работать, забирают 1200 рублей, — сетует он. — Наши законы как-то криво смотрят на эту проблему. Не думаю, что Госдума когда-то разберется с этим. Для этого нужно государство, которое было бы высококультурным и социальным, ибо говорят, что о культуре государства можно судить по отношению к инвалидам.

Вся Казань у нас в тактильных плитках, которые должны помогать незрячему передвигаться по городу. Но вы хоть раз видели, чтобы незрячие ходили по таким плиткам?

По словам нашего собеседника, он побывал более чем в 40 странах, и каждый раз пытался изучить эту проблему: «К сожалению, в России отношение к инвалидам просто плачевное». И приводит пример:

— Вся Казань у нас в тактильных плитках, которые должны помогать незрячему передвигаться по городу. Но вы хоть раз видели, чтобы незрячие ходили по таким плиткам? Почему-то школа, которая была открыта для незрячих в неприспособленном для этого помещении на Черноморской (например, в ней нет спортивного, зрительного зала), не подходит для обучения 120 незрячих ребят. Ближайшая тактильная плитка находится в полукилометре от этой школы!

Попечитель фонда сетует, что в Казани катастрофически не хватает тренеров по передвижению по городу, педагогов по социальной адаптации незрячих инвалидов.

— Но от того, что ты будешь об этом говорить, мало что изменится. Нужны конкретные действия в этом направлении, существенные шаги, принятые на законодательном уровне. Или пусть они будут сделаны хотя бы на уровне нашей республики, — резюмирует Бикчентаев. — Хочешь сделать государство лучше — начни с себя. Если я хоть чем-то могу помочь, я это делаю.