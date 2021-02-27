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Видеоопрос: «Нужно ли в России делать еще один выходной — День здорового образа жизни?»

00:00, 27.02.2021
Видеоопрос: «Нужно ли в России делать еще один выходной — День здорового образа жизни?»
Фото: Максим Платонов

Члены Общественной палаты предлагают учредить 7 апреля новый государственный праздник и выходной — День здорового образа жизни. По данным исследования SuperJob.ru, половина россиян считают, что в стране не хватает государственных праздников и оплачиваемых выходных дней.

— Нужно ли в России учреждать такой праздник и как его отмечать? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
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