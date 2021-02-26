Свободу совладельца «Покровских пекарен» выкупили взяткой в 3,5 миллиона?

В Казани Следком и ФСБ ищут коррупционные связи в правоохранительных органах, арестованный посредник берет все на себя

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», совладелец сети «Покровских пекарен» Тагир Ахмеров и его супруга получили статус подозреваемых в посредничестве и даче взяток на общую сумму 3,5 млн рублей. По версии Следкома и ФСБ, эту сумму супруги двумя траншами отдали за освобождение самого Ахмерова от уголовного преследования, а посредник-пенсионер МВД должен был передать их неким «должностным лицам правоохранительных органов». Пенсионер этот на продлении ареста накануне заявлял, что на нем звено и замкнулось. Вот только чекисты и следователи ему не верят.

По делу о взятках 2019 года подозревают четверых



Из четырех установленных фигурантов этого дела под стражей — лишь 51-летний Ильфат Батталов. Советскому райсуду Казани он представился вчера пенсионером МВД и водителем-охранником. В угрозыске Советского РОВД дослужился до капитана, отмечают источники «Реального времени».

Дело было возбуждено 28 декабря 2020-го года в отношении совладельца сети «Покровских пекарен» Тагира Ахмерова, его жены Эммы, бизнес-партнера Ахмерова Артема Голдобина и сотрудника службы безопасности одной из его фирм Батталова. Первый стал подозреваемым в даче взятки, остальные — в посредничестве этому.

Фабула дела получила отражение в ходатайстве старшего следователя 5-го отдела по особо важным делам Романа Серебрякова и в исследованных судом материалах. Выяснилось, что история началась за 2 года до возбуждения дела — 13 ноября 2019-го в жилище Ахмеровых провели обыск, после чего главу семьи забрала полиция. Правда, увезла в отдел СК по Приволжскому району. Жена кинулась звонить знакомым, включая Голдобина, а тот поручил своему безопаснику узнать, в чем подозревают партнера.

Ильфат Батталов Советскому райсуду Казани представился пенсионером МВД и водителем-охранником. Фото: Ирина Плотникова

«Голдобин, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ранее знакомым Батталовым и неустановленными лицами, сообщил Ахмеровой, что может оказать содействие, чтобы ее мужа не задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и не заключили под стражу — в случае передачи через него, Батталова и неустановленных лиц, взятки 500 тысяч рублей должностным лицам правоохранительных органов Татарстана», — озвучил следователь.



Ахмерова согласилась, собрала деньги и отдала их Батталову и Голдобину. Последний в статусе подозреваемого позже поделился со следователями:

«Через некоторое время мне стало известно, что в этот день, 13 ноября 2019 года, Ахмерова отпустили из следственного отдела... Кроме того, не помню от кого — Батталова или Ахмерова, мне стало известно, что было передано еще 3 млн рублей за прекращение уголовного дела, однако я не участвовал в передаче указанной суммы».

По версии силовиков, второй транш передавался в том же ноябре — более точная дата и время пока не установлены, при этом деньги Ахмеров уже сам передавал Батталову, опять же действующему в сговоре с неустановленными лицами.

Старший следователь 5-го отдела по особо важным делам Роман Серебряков. Фото: Ирина Плотникова

«Покровские Пекарни» хотели отжать через ЕГРЮЛ?

По данным источников «Реального времени», уголовное преследование бизнесмена Тагира Ахмерова было прекращено. А подозревали его в фальсификации данных ЕГРЮЛ путем предоставления недостоверных сведений об учредителях (участниках) компании. Сам совладелец «Покровских Пекарен» после долгих раздумий отказался комментировать оба дела.

Бизнес Ахмеров начинал с открытия магазина с CD-дисками. Занимался строительством небольших торговых центров, проектом ЖК «Никольская усадьба». В общепит привела привитая матерью любовь к кулинарии, рассказывал он «Реальному времени» в 2019 году. На тот момент сеть «Покровские Пекарни» уже насчитывала 30 точек только в Казани.

На данный момент Ахмеров числится совладельцем доли 25% в йошкар-олинском ООО «Покровские Пекарни 2», а также совладельцем 50% «Покровских Пекарен» во Владимирской области и равноправным партнером Арема Голдобина в казанском ООО «Флагман» (аренда и управление нежилым недвижимым имуществом). А кроме того, руководит и владеет казанским ООО «Покровские Пекарни».

Ахмеров руководит и владеет казанским ООО «Покровские Пекарни». Фото: Ирина Плотникова

Журналисту «Реального времени» удалось обнаружить решение арбитражного суда о признании недействительным решения единственного участника ООО «Покровские Пекарни» в части назначения гендиректором Антона Чинахова. Соответствующий иск в 2020 году к ООО заявил Тагир Ахмеров, настаивая, что он единственный учредитель и данного решения не подписывал.

Назначенная судом экспертиза подтвердила, что подпись Ахмерова на документе подделали, но кто это сделал — в процессе не выяснили. Однако установили, что заявления об изменениях в ЕГРЮЛ в октябре — ноябре 2018-го заверялись усиленной квалифицированной электронной подписью московского бизнесмена Чинахова. В то же время от самого Чинахова в декабре того же года поступило заявление в ФНС о недостоверности сведений о нем в том самом госреестре. В результате с настоящее время в базе «СПАРК-Интерфакс» напротив фамилии москвича стоит отметка «недостоверный совладелец».

В открытых источниках Чинахов указан как бывший гендиректор недействующего парикмахерского салона «Виктория» в Казани и московской компании услуг связи «Лонекс», есть доля в краснодарском «МВМ Юг». Также имел отношение к ныне ликвидированным казанским фирмам «Теплоград» и «УСМ». Получить его комментарий по этой истории «Реальному времени» пока не удалось. Впрочем, в новом уголовном деле реального учредителя «Пекарен» Чинахов не фигурирует.

По какой причине Ахмеров, столкнувшийся с попыткой юридического рейдерства, сам сначала попал под подозрение в фальсификации, в СК не поясняют. Фото: Максим Платонов

По какой причине Ахмеров, столкнувшийся с попыткой юридического рейдерства, сам сначала попал под подозрение в фальсификации, в СК не поясняют. Не уточняют и основания, по которым данное дело было закрыто. И, поскольку задний ход данному решению так и не дали, вероятно, подозрения были сняты на законных основаниях. Если все так, то это не первый случай в Татарстане, когда в интересах заведомо невиновного дают взятку...

Версия Батталова: «Денег никому не передавал»

На заседании Советского райсуда Казани следователь Роман Серебряков просил продлить арест Ильфата Батталова до 28 апреля. Объяснял: за это время нужно провести судебные компьютерные экспертизы по изъятым гаджетам подозреваемых и их содержимому (включая сообщения в мессенджерах), провести очные ставки всей четверки фигурантов и получить новые данные оперативных мероприятий ФСБ.

Со слов представителя СК, мероприятия эти продолжаются и в настоящее время, а использование пенсионером МВД обширных связей может помешать. Серебряков не исключил, что на свободе Батталов попытается скрыться или надавить на свидетелей.

Старший помощник прокурора Советского района Казани Михаил Вавилин позицию СК поддержал, просил оставить в СИЗО обвиняемого в двух эпизодах посредничества взяткам в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 УК РФ).

Старший помощник прокурора Советского района Казани Михаил Вавилин. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат Эдуард Гайнуллин был категорически против. Он напомнил следствию: Батталов еще до возбуждения дела написал явку с повинной! Правда, далее выяснилось, что признает бывший опер угрозыска не посредничество взяткам, а мошенничество, в котором его даже не подозревали. Из речи обвиняемого следовало: во всем виноваты некие сотрудники, возможно, его бывшие коллеги.

— Этих сотрудников, которые меня там обвиняют, что я дал взятку, — я не знаю, в глаза их не видел. Я уже 16 лет на пенсии. Я даже не знаю, где это [подразделение правоохранительных органов] находится, — заверял суд арестованный Ильфат Батталов.

По его версии, бизнесмен Голдобин «просто инициировал Ахмерова» на выплату средств. Обвиняемого уверяет, что не раз делился со своим шефом негативной информацией о данном партнере и решать его проблемы с законом не собирался.

— Я эти деньги хотел вернуть Голдобину. Просто он жил в это время в Италии. А из-за пандемии получилось так, что поменяли машину и оформили кредит на меня. Получилось, что я еще кредит должен выплачивать, потом еще без зарплаты остался и работы лишился. Вот так и закончилась вся эта история. А денег я никому не передавал, — озвучил Батталов свою позицию о судьбе «взяточных» миллионов. — Вину в содеянном признаю полностью. Раскаиваюсь. Скрываться не собираюсь, давить мне не на кого.

Адвокат Эдуард Гайнуллин и жена Батталова. Фото: Ирина Плотникова

По словам обвиняемого, шансы скрыться у него были — две недели между написанием явки с повинной и официальным задержанием 20 января 2020-го. Однако он настаивает, что все это время являлся по первому звонку следователя. А иногда и дважды за день, когда следователь был занят.

Адвокат Эдуард Гайнуллин назвал ходатайство о СИЗО для своего клиентом неадекватным, а меру пресечения в виде подписки о невыезде — разумной и достаточной. На крайний случай предлагал ограничиться запретом определенных действий.

Судья Алсу Шайхутдинова с позицией защиты не согласилась, посчитав доводы следствия более убедительными. Батталова оставили в СИЗО до 28 апреля. Появятся ли к этой дате в этом деле новые фигуранты — покажет время.