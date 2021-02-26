Что заказывают казанцы с доставкой за 30 минут?

По статистике «Самоката» за январь, столица Татарстана опередила Питер и Москву по интересу к полезным продуктам

Фото: Максим Платонов

Согласно предоставленной «Реальному времени» статистике экспресс-ретейлера «Самокат», который работает в столице республики пятый месяц, казанцы начинали знакомство с новым инструментом для шопинга с покупок товаров из бакалеи, а продолжили основательной закупкой продуктов питания с пятилитровыми бутылками воды, бананами, молоком и хлебом. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга топ-10 самых популярных товаров показывает, что жители столицы Татарстана предпочитают широкий ассортимент продуктов и чаще ждут экспресс-доставкой на дом свежие фрукты, воду и реже выбирают мучное. Подробности — в нашем материале.

Начали с сахара и пришли к воде

«Самокат» запустился в Казани в октябре и на сегодня имеет более 30 дарксторов. В первый месяц работы экспресс-ретейлера казанцы чаще всего заказывали… килограмм сахара или сахарного песка. Первенство ему уступили бананы и фирменный круассан под собственной торговой маркой «Самокат». Дальше шли полуфабрикаты, снеки и газированные напитки, что позволяет говорить о том, что в Казани начали тестировать новую доставку продуктов, которые вряд ли отнесешь к самым необходимым в потребительской корзине. За исключением сахара, конечно. В конце списка в октябре разместились хлебо-булочные изделия, молоко и мороженое.

В ноябре с доставкой за 15—30 минут казанцы предпочитали покупать пельмени из мраморной говядины и хлеб или батон. Все также пользовались популярностью сахар и бананы — они заняли четвертую и пятую строчки топ-10 продуктов. С приближением Нового года в списке появились мандарины — правда, пока на 7-й позиции. Их опередили большие пачки чипсов по 150 грамм. Завершился топ классическими продуктами для завтрака — молоком и двумя видами круассанов.

В декабре топ-3 сформировался за счет хурмы, мандаринов и бананов. Казанцы интересовались не только фруктами, но и мучными изделиями, на 4-м и 5-м местах разместился хлеб. В конце года также увеличился спрос на 5-литровые бутыли с негазированной водой, что можно объяснить удобством их доставки до двери. Помимо воды в уже традиционный топ продуктов, включающий также сахар и круассаны, добавился десяток куриных яиц.

В декабре топ-3 сформировался за счет хурмы, мандаринов и бананов. Фото: pixabay.com

Ударили по молочке

В январе, когда количество заказов в месяц превысило 230 тысяч — то есть сервисом воспользовался уже каждый пятый житель, топ оказался кардинально другим. На первое место вышли 5-литровые бутылки воды, которые, к слову, больше всего покупали в Казани и по предварительным итогам февраля. Кроме того, в первом месяце 2021 года курьеры чаще всего приносили заказы с бананами, яйцами и молоком. Также зафиксирован рост спроса на 5-процентный творог и ванильный пломбир на сливках. Впервые в топ-10 популярных продуктов вошел авокадо сорта Хасс, а также в десятке остались яйца и мандарины.

СПБ — по булочкам, Москва — по воде

Предпочтения казанцев для быстрого заказа понятны. Как и очевидно, что из месяца в месяц они меняются, хотя и незначительно. Но какая история наблюдается в других крупнейших городах присутствия «Самоката»? По данным сервиса, в январе в Санкт-Петербурге за исключением яиц и бананов заказывали только хлебо-булочные изделия разных видов и молоко. В Москве список тоже оказался не богат на категории. По соседству с десятком яиц в продуктовой корзине разместились хлебобулочные изделия, молоко, сладкий газированный напиток и вода сразу нескольких объемов: от 1,5 литра до 10 литров.

Таким образом, январь показал, что Казань, как и Москва, отдает предпочтение воде и в отличие от Санкт-Петербурга чаще закупает фрукты и другие натуральные продукты, а не булочки.