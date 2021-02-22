«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 33-я: Воронеж

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В выпуске №33 — Воронеж.



Казанской улицы или площади в Воронеже нет. Зато есть Казанский переулок. Это тоже не Бродвей — частный сектор в Левобережном районе города. Район этот молодой, он преобразовывался из прилегавших деревень преимущественно в советские времена — с 1925 по 1962 годы назывался Сталинским, а потом сменил название на более нейтральное. Здесь, на левом берегу реки Воронеж (которая в этих местах представляет собой Воронежское водохранилище), сосредоточена вся крупная промышленность города. Тут — и Воронежская ГРЭС, и авиационный завод, и шинный, и предприятие по синтезу каучука, и Рудгормаш. Так что можно сказать, что Левобережный район — некий аналог нашего Соцгорода, с точки зрения развития территории.

Казанский переулок находится совсем недалеко от водохранилища. В этих местах до советских преобразований была деревня Монастырщенка (она принадлежала Успенскому монастырю, поэтому так и называлась).

К сожалению, «Яндекс.Карты» скрывают от нас часть Казанского переулка, поэтому начнем прогулку с середины маршрута — на перекрестке с улицей Нижней. Здесь даже хрущевки как в нашем Соцгороде. И зелень!

Вот туда мы и держим путь — в дебри частного сектора, теперь уже воронежского. Перед нами опять зеленый профнастил — как-то уже по-родному все это выглядит, привычно. А вот композиция из покрышек и столбиков насекомой раскраски в правом нижнем углу картинки — довольно загадочная. Но вполне милая.

Интересная панорама открывается из этого сада: это потому, что перед нами проходит четкая граница между многоквартирными домами и индивидуальными участками.

Сад напротив тоже не лыком шит, причем там уже не хрущевки, а какие-то вполне современные жилые комплексы. Фьюжн, иначе и не скажешь.

Вообще, смотрится, конечно, этот серебристо-голубой дом на контрасте с обычной грунтовкой и частными домами как фата-моргана в пустыне. Очень странно и неожиданно, будто две картинки склеены неумелым школьником.

Какая неуютная ограда. Верните профнастил! А лучше коричневый штакетник, он был симпатичнее!

О, а это наше любимое. Когда берется бабушкин дом середины XX века, и к нему с каждой зарплаты пристраивается какая-нибудь составная часть. Получившийся кадавр отделывается штукатуркой и присоединяется к общей жилой площади помещения.

Царство победивших крыш. Они плохонькие, низенькие, сделанные из чего попало — но их много, а значит, победа в кадре — за ними.

Мы выходим на пересечение Казанского переулка с улицей МОПРа (что бы это ни означало). И если оглянуться на него — все выглядит довольно уютно и пасторально. Вполне самобытно выглядят дома, часть из них представляет собой бараки на несколько квартир (поэтому они и выглядят так разношерстно). Тут, конечно, вам не Ростов с его богатыми особняками — это, скорее, похоже на Пензу. Но, возможно, нам повезло оказаться в Воронеже в хорошую погоду, поэтому гнетущего впечатления нет.

Полюбуемся на дом-франкенштейн слева в кадре (видимо, он тоже состоит из двух отдельных квартир — «зеленой» и «голубой»). Если пройти по переулку дальше — мы упремся в зеленую водоохранную зону. Фокус в дом, что дальше мы пройти не сможем — панорамы «Яндекс.Карт» прерывают нашу прогулку. Что же, поблагодарим их и оставим Казанский переулок Воронежа дремать в своей одноэтажной самобытности.