Вице-премьер РФ Юрий Борисов — промышленникам: «С повестки дня рост в 5% не сошел»

Юрий Борисов во второй раз попросил татарстанских промышленников выйти на 5%-ный рост. Президент Татарстана заверил, что после спада встать будет проще

Татарстанская промышленность притормозила скорость движения: из-за пандемии индекс производства упал на ощутимые 3,6% к уровню 2019 года, со сдержанным достоинством констатировали сегодня первые лица промышленного комплекса на коллегии Минпромторга Татарстана. Посетивший коллегию вице-премьер РФ Юрий Борисов признал, что пандемия перечеркнула прошлогодние планы вырасти на 5%, но не отступил и повторил, что эта планка не снимается с повестки дня. О том, как газотурбинные двигатели КМПО «наступают на пятки» большой генерации, как президент Татарстана Рустам Минниханов завлекал Группу ГМС переехать в Казань, — в материале «Реального времени».

Юрий Борисов взял Казань под личный контроль

Второй год подряд уточненные данные об итогах работы промышленного комплекса Татарстана подводятся аккурат к приезду вице-премьера РФ Юрия Борисова в Казань. Экс-замминистра обороны РФ с момента своего назначения в правительство РФ взял за правило не пропускать ни одного отчетного совещания в Татарстане. Судя по всему, республика прочно закрепила за собой статус одного из ключевых промышленных центров страны, по которому можно измерять пульс производства.

Но если год назад Юрий Борисов, будучи в Казани, излучал неимоверный оптимизм по поводу ускорения темпов развития промышленного производства в республике, то на этот раз был более сдержан в своих оценках. Вместе с ним в Казань приехал молодой заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, назначенный относительно недавно на этот пост. На коллегию ожидаемо съехались первые лица крупных промышленных предприятий. Так, на выставке можно было встретить новичка — управляющего директора КВЗ Алексея Белых. Впрочем, он держал заметную дистанцию от всего директорского корпуса республики и почти ни с кем не общался.

К приезду Юрия Борисова приурочили показ ноу-хау казанских моторостроителей — газотурбинную энергетическую установку (ГТЭУ) «Волга»

Как президент спас ГТЭУ «Волга» от энергетиков

К приезду Юрия Борисова приурочили показ ноу-хау казанских моторостроителей — газотурбинную энергетическую установку (ГТЭУ) «Волга». По этой причине выездная коллегия проходила на территории ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение». В морозное утро гендиректор КМПО Дамир Каримуллин продемонстрировал первый образец энергоустановки, которая на 30% сократит затраты предприятия на энергоснабжение и даст возможность продавать излишки на розничном рынке. Ее электрическая мощность — 17,3 МВт, тепловая мощность — 37,9 МВт. Общая экономия — 300 млн рублей. Сейчас энергоустановка находится на этапе испытаний, шеф-монтажные работы завершены.

— Газотурбинные установки, по сути дела, сегодня определяют тренд в энергетике, широко используются как эффективное средство выработки электроэнергии и тепла для автономных поселков, небольших производственных объединений. По своей эффективности они превосходят крупные энергетические объекты… Вы нашли свою нишу, — поздравил Юрий Борисов.

«Вы нашли свою нишу», — поздравил моторостроителей Юрий Борисов

В свою очередь гендиректор КМПО Дамир Каримуллин заметил, что проект не смог бы реализоваться, если бы не поддержка президента РТ. «У него было немало противников, особенно среди энергетиков», — сказал он. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что увидел такую установку на Украине и поручил сделать аналог в Казани.

А буквально за 5 минут до показа установки глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев убеждал замгендиректора «Татэнерго» в том, что автономная генерация широко распространена в Европе, а сами станции используют на удаленных объектах.

— У нас есть резиденты, которые являются крупными потребителями пара, тепла, электричества, это турецкие компании «Кастамону» и «Хаят». И мы сами являемся электросетевой компанией. Мышление наших производственников стало таковым, что все хотят западное оборудование, якобы оно надежное, удобное в использовании, и нам нужно сломать этот тренд. Нам нужно сделать так, чтобы купить два российских по цене одного западного. И тогда пойдет заказ по всей цепочке кооперации. Сейчас мы будем наблюдать, как будут работать станции, самое важное, чтобы они наработали, и через год мы вернемся к этой теме, — поделился Шагивалеев соображениями в разговоре с «Реальным временем».

Дамир Каримуллин отметил, что проект не смог бы реализоваться, если бы не поддержка президента РТ

Тренд на цифровизацию

Далее делегация отправилась на выставку промышленных предприятий, которые демонстрировали проекты по цифровизации и автоматизации производства. Успешную практику внедрения элементов цифровизации на ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил его гендиректор Айрат Сафин.

— Цифровые технологии в ПАО «Нижнекамскнефтехим» охватывают большое количество направлений нашей деятельности, основными можно выделить безопасность, качество, производство, управление и строительство. 2020 год внес свои коррективы в выбор направлений применения цифровых инструментов. Специалистами нашей компании в короткие сроки было разработано решение с использованием технологий дополненной реальности. Решение позволяет подключать к работе на промышленной площадке экспертов со всего мира и оперативно решать вопросы диагностики и наладки оборудования в удаленном режиме. Особое внимание уделяем вопросам безопасности. Так, разработана и внедрена информационная система «Цифровой наряд-допуск». Теперь оформление документов на проведение особо опасных работ проводится в электронной системе, что позволяет существенно оптимизировать и обеспечить прозрачность процесса согласования между службами, — рассказал Айрат Сафин.

Успешную практику внедрения элементов цифровизации на ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил его гендиректор Айрат Сафин

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов представил два проекта. Первый — программный комплекс, нацеленный на автоматизацию ремонтных и технических работ. Этот комплекс содержит большую базу данных по ведению ремонтной кампании и технического обслуживания по всему предприятию для каждого объекта.

— При проведении ремонта процесс полностью автоматизирован, в системе определяется и объем, и состав работ и бригад. Основная ценность автоматической системы обслуживания и ремонта в том, что она позволяет экономить материальные ресурсы — запчасти, материалы, оптимизировать загрузку ремонтного персонала, — рассказал Фарид Минигулов.

Второй проект — цифровизация архивных данных. В этом программном комплексе содержатся полные сведения о персонале трудового коллектива предприятия, технологическая информация — все, что передается в архив.



Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов представил два проекта: программный комплекс, нацеленный на автоматизацию ремонтных и технических работ, и систему цифровизации архивных данных

Юрий Борисов: 2021 год должен стать годом интенсивного роста

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов лаконично сообщил, что индекс промышленного производства опустился до 96,4% к уровню 2019 года. И добавил, что, по оценке Всемирного банка, падение глобального ВВП составило более 5%.

За год отгружено продукции на 2,7 трлн рублей. Наибольший вклад обеспечили машиностроение (597,1 млрд рублей, индекс 96,4%), нефтедобыча (532 млрд, индекс 89%), нефтепереработка (532 млрд), нефтехимия (434,3 млрд). Объем господдержки, оказанной промышленным предприятиям, составил 39 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем в 2019 году, сообщил Каримов.

Альберт Каримов лаконично сообщил, что индекс промышленного производства опустился до 96,4% к уровню 2019 года. И добавил, что, по оценке Всемирного банка, падение глобального ВВП составило более 5%

— Год назад мы с вами встречались и обсуждали планы, как мы в 2020 году, уже прошедшем, обеспечим рост минимум на 5 процентов. Но вот случилась пандемия, которая дала старт практически мировому кризису, кризису спроса. И по результатам 2020-го Татарстан, одна из самых развитых и ведущих индустриальных республик, показал падение индекса промышленного производства и достиг 96,4 процента от результатов 2019 года. Как оценивать данный результат? Я могу сказать, что провел буквально недавно совещание со всеми федеральными округами — это укладывается в рамки общей статистики, — заявил Юрий Борисов. — С учетом того, что кризис коснулся практически всех стран мира, Россия вышла, наверное, из него с меньшими потерями. Это говорит о том, что руководство республики и вы на местах правильно сориентировались и парировали, хеджировали те риски, которые объективно присутствовали при падении спроса.

— 3—3,5 процента (снижения производства в 2020-м, — прим. ред.) — цифра небольшая, — прокомментировал итоги промышленности в Татарстане Рустам Минниханов. — Командиры пережили страшный, сложный год, могли бы закрыть, и были бы объяснения. Тем не менее ни дня промышленность не простаивала. В прошлые годы росли на 105%, а теперь, после спада, тем более должны.

Руста Минниханов: «Командиры пережили страшный, сложный год. Тем не менее ни дня промышленность не простаивала. В прошлые годы росли на 105%, а теперь, после спада, тем более должны»

Юрий Борисов обратил внимание, что производительность труда в России отстает в 2,5 раза по сравнению с другими странами и здесь есть куда стремиться.

— Эффективная цифровизация, я подчеркну, не кампанейщина, а эффективная цифровизация — новые системы управления производством, склады, логистика, управление, внедрение новых станков, роботизация производств — все это должно в конечном итоге идти на снижение себестоимости и повышение производительности труда, которые увеличат конкурентоспособность, — добавил вице-премьер. — Пандемия сходит на нет с учетом вакцинации и принятых карантинных мер, экономика начинает восстанавливаться. Нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития. Нужно парировать падение объективно провального прошлого года. Так что настраивайтесь на работу.

Впервые среди тех, кто выступил на коллегии, были представители нефтесервисного комплекса — челябинская ГК «РИМЕРА» (в нее входит альметьевский завод «Алнас») и московская Группа ГМС («Казанькомпрессормаш»). Как известно, эти компании понесли серьезные потери из-за пандемии.

— Хотел бы поблагодарить коллег, которые переехали из Москвы в Альметьевск (речь идет о том, что нефтесервисная группа компаний «Римера» 11 февраля завершила перерегистрацию своего альметьевского предприятия — ООО «Алнас», компания переименована в ООО «РИМЕРА-АЛНАС», изменения отражены в новом уставе, — прим. ред.). ГМС, может, тоже надо переехать в Казань? — пошутил президент, обращаясь к главе Группы ГМС Артему Молчанову.



1 / 56 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов