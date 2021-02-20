Вице-премьер РФ Юрий Борисов — промышленникам: «С повестки дня рост в 5% не сошел»
Юрий Борисов во второй раз попросил татарстанских промышленников выйти на 5%-ный рост. Президент Татарстана заверил, что после спада встать будет проще
Татарстанская промышленность притормозила скорость движения: из-за пандемии индекс производства упал на ощутимые 3,6% к уровню 2019 года, со сдержанным достоинством констатировали сегодня первые лица промышленного комплекса на коллегии Минпромторга Татарстана. Посетивший коллегию вице-премьер РФ Юрий Борисов признал, что пандемия перечеркнула прошлогодние планы вырасти на 5%, но не отступил и повторил, что эта планка не снимается с повестки дня. О том, как газотурбинные двигатели КМПО «наступают на пятки» большой генерации, как президент Татарстана Рустам Минниханов завлекал Группу ГМС переехать в Казань, — в материале «Реального времени».
Юрий Борисов взял Казань под личный контроль
Второй год подряд уточненные данные об итогах работы промышленного комплекса Татарстана подводятся аккурат к приезду вице-премьера РФ Юрия Борисова в Казань. Экс-замминистра обороны РФ с момента своего назначения в правительство РФ взял за правило не пропускать ни одного отчетного совещания в Татарстане. Судя по всему, республика прочно закрепила за собой статус одного из ключевых промышленных центров страны, по которому можно измерять пульс производства.
Но если год назад Юрий Борисов, будучи в Казани, излучал неимоверный оптимизм по поводу ускорения темпов развития промышленного производства в республике, то на этот раз был более сдержан в своих оценках. Вместе с ним в Казань приехал молодой заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, назначенный относительно недавно на этот пост. На коллегию ожидаемо съехались первые лица крупных промышленных предприятий. Так, на выставке можно было встретить новичка — управляющего директора КВЗ Алексея Белых. Впрочем, он держал заметную дистанцию от всего директорского корпуса республики и почти ни с кем не общался.
Как президент спас ГТЭУ «Волга» от энергетиков
К приезду Юрия Борисова приурочили показ ноу-хау казанских моторостроителей — газотурбинную энергетическую установку (ГТЭУ) «Волга». По этой причине выездная коллегия проходила на территории ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение». В морозное утро гендиректор КМПО Дамир Каримуллин продемонстрировал первый образец энергоустановки, которая на 30% сократит затраты предприятия на энергоснабжение и даст возможность продавать излишки на розничном рынке. Ее электрическая мощность — 17,3 МВт, тепловая мощность — 37,9 МВт. Общая экономия — 300 млн рублей. Сейчас энергоустановка находится на этапе испытаний, шеф-монтажные работы завершены.
— Газотурбинные установки, по сути дела, сегодня определяют тренд в энергетике, широко используются как эффективное средство выработки электроэнергии и тепла для автономных поселков, небольших производственных объединений. По своей эффективности они превосходят крупные энергетические объекты… Вы нашли свою нишу, — поздравил Юрий Борисов.
В свою очередь гендиректор КМПО Дамир Каримуллин заметил, что проект не смог бы реализоваться, если бы не поддержка президента РТ. «У него было немало противников, особенно среди энергетиков», — сказал он. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что увидел такую установку на Украине и поручил сделать аналог в Казани.
А буквально за 5 минут до показа установки глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев убеждал замгендиректора «Татэнерго» в том, что автономная генерация широко распространена в Европе, а сами станции используют на удаленных объектах.
— У нас есть резиденты, которые являются крупными потребителями пара, тепла, электричества, это турецкие компании «Кастамону» и «Хаят». И мы сами являемся электросетевой компанией. Мышление наших производственников стало таковым, что все хотят западное оборудование, якобы оно надежное, удобное в использовании, и нам нужно сломать этот тренд. Нам нужно сделать так, чтобы купить два российских по цене одного западного. И тогда пойдет заказ по всей цепочке кооперации. Сейчас мы будем наблюдать, как будут работать станции, самое важное, чтобы они наработали, и через год мы вернемся к этой теме, — поделился Шагивалеев соображениями в разговоре с «Реальным временем».
Тренд на цифровизацию
Далее делегация отправилась на выставку промышленных предприятий, которые демонстрировали проекты по цифровизации и автоматизации производства. Успешную практику внедрения элементов цифровизации на ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил его гендиректор Айрат Сафин.
— Цифровые технологии в ПАО «Нижнекамскнефтехим» охватывают большое количество направлений нашей деятельности, основными можно выделить безопасность, качество, производство, управление и строительство. 2020 год внес свои коррективы в выбор направлений применения цифровых инструментов. Специалистами нашей компании в короткие сроки было разработано решение с использованием технологий дополненной реальности. Решение позволяет подключать к работе на промышленной площадке экспертов со всего мира и оперативно решать вопросы диагностики и наладки оборудования в удаленном режиме. Особое внимание уделяем вопросам безопасности. Так, разработана и внедрена информационная система «Цифровой наряд-допуск». Теперь оформление документов на проведение особо опасных работ проводится в электронной системе, что позволяет существенно оптимизировать и обеспечить прозрачность процесса согласования между службами, — рассказал Айрат Сафин.
Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов представил два проекта. Первый — программный комплекс, нацеленный на автоматизацию ремонтных и технических работ. Этот комплекс содержит большую базу данных по ведению ремонтной кампании и технического обслуживания по всему предприятию для каждого объекта.
— При проведении ремонта процесс полностью автоматизирован, в системе определяется и объем, и состав работ и бригад. Основная ценность автоматической системы обслуживания и ремонта в том, что она позволяет экономить материальные ресурсы — запчасти, материалы, оптимизировать загрузку ремонтного персонала, — рассказал Фарид Минигулов.
Второй проект — цифровизация архивных данных. В этом программном комплексе содержатся полные сведения о персонале трудового коллектива предприятия, технологическая информация — все, что передается в архив.
Юрий Борисов: 2021 год должен стать годом интенсивного роста
Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов лаконично сообщил, что индекс промышленного производства опустился до 96,4% к уровню 2019 года. И добавил, что, по оценке Всемирного банка, падение глобального ВВП составило более 5%.
За год отгружено продукции на 2,7 трлн рублей. Наибольший вклад обеспечили машиностроение (597,1 млрд рублей, индекс 96,4%), нефтедобыча (532 млрд, индекс 89%), нефтепереработка (532 млрд), нефтехимия (434,3 млрд). Объем господдержки, оказанной промышленным предприятиям, составил 39 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем в 2019 году, сообщил Каримов.
— Год назад мы с вами встречались и обсуждали планы, как мы в 2020 году, уже прошедшем, обеспечим рост минимум на 5 процентов. Но вот случилась пандемия, которая дала старт практически мировому кризису, кризису спроса. И по результатам 2020-го Татарстан, одна из самых развитых и ведущих индустриальных республик, показал падение индекса промышленного производства и достиг 96,4 процента от результатов 2019 года. Как оценивать данный результат? Я могу сказать, что провел буквально недавно совещание со всеми федеральными округами — это укладывается в рамки общей статистики, — заявил Юрий Борисов. — С учетом того, что кризис коснулся практически всех стран мира, Россия вышла, наверное, из него с меньшими потерями. Это говорит о том, что руководство республики и вы на местах правильно сориентировались и парировали, хеджировали те риски, которые объективно присутствовали при падении спроса.
— 3—3,5 процента (снижения производства в 2020-м, — прим. ред.) — цифра небольшая, — прокомментировал итоги промышленности в Татарстане Рустам Минниханов. — Командиры пережили страшный, сложный год, могли бы закрыть, и были бы объяснения. Тем не менее ни дня промышленность не простаивала. В прошлые годы росли на 105%, а теперь, после спада, тем более должны.
Юрий Борисов обратил внимание, что производительность труда в России отстает в 2,5 раза по сравнению с другими странами и здесь есть куда стремиться.
— Эффективная цифровизация, я подчеркну, не кампанейщина, а эффективная цифровизация — новые системы управления производством, склады, логистика, управление, внедрение новых станков, роботизация производств — все это должно в конечном итоге идти на снижение себестоимости и повышение производительности труда, которые увеличат конкурентоспособность, — добавил вице-премьер. — Пандемия сходит на нет с учетом вакцинации и принятых карантинных мер, экономика начинает восстанавливаться. Нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития. Нужно парировать падение объективно провального прошлого года. Так что настраивайтесь на работу.
Впервые среди тех, кто выступил на коллегии, были представители нефтесервисного комплекса — челябинская ГК «РИМЕРА» (в нее входит альметьевский завод «Алнас») и московская Группа ГМС («Казанькомпрессормаш»). Как известно, эти компании понесли серьезные потери из-за пандемии.
— Хотел бы поблагодарить коллег, которые переехали из Москвы в Альметьевск (речь идет о том, что нефтесервисная группа компаний «Римера» 11 февраля завершила перерегистрацию своего альметьевского предприятия — ООО «Алнас», компания переименована в ООО «РИМЕРА-АЛНАС», изменения отражены в новом уставе, — прим. ред.). ГМС, может, тоже надо переехать в Казань? — пошутил президент, обращаясь к главе Группы ГМС Артему Молчанову.
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