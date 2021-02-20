Следком по РТ: лениногорского ВИП-следователя задержали вместе с адвокатом

Сегодня в Следкоме по РТ раскрыли детали резонансного задержания бывшего начальника Лениногорского следственного отдела Алексея Иванова.



По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый получил через адвоката взятку в размере 4 млн рублей от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его деяния на менее тяжкую статью. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах он планировал получить у другого фигуранта уголовного дела через того же адвоката 3 млн рублей.

Однако преступная деятельность подозреваемых была своевременно выявлена сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и пресечена совместно с оперативниками ФСБ, после того как 18 февраля 2021 года адвокат передал руководителю следственного отдела часть денежных средств в размере 1,5 млн рублей.

После задержания руководитель следственного отдела был незамедлительно отстранен от занимаемой должности, говорится в официальном релизе ведомства. «Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям подозреваемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание», — подчеркивают в Следкоме по РТ.

По данным «Реального времени», следствием направлены в суд ходатайства об избрании меры пресечения следователю Алексею Иванову и адвокату Сергею Новикову.