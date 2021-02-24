День в истории: демократия в Казанском университете, сожжение «Мертвых душ» и независимость Эстонии

Чем примечательна дата 24 февраля

Фото: Кадр из фильма «Раба любви»

24 февраля во всем мире отмечают День рождения лотереи. В этот день на свет появились: писатель, автор романов «Звезда» и «Весна на Одере» Эммануил Казакевич; композитор, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Леонид Любовский; флотоводец, адмирал Федор Ушаков, причисленный к лику святых Русской православной церковью; народная артистка РСФСР Елена Соловей; российская и американская певица в жанре шансона Любовь Успенская. Обо всех интересных событиях — в обзоре «Реального времени».

Студенческие волнения и ликвидация «Забулачки»

24 февраля 1918 года при Казанском Совете рабочих и солдатских депутатов был создан комиссариат по мусульманским делам. Комиссариат в течение месяца организовал четыре добровольческих роты, принимавших активное участие в ликвидации «Забулачки» и в разоружении татарской буржуазии.

В этот день 1905 года состоялось экстренное заседание ученого совета Казанского университета. Был заслушан доклад комиссии о причинах студенческих волнений. Комиссия поддержала идею демократизации университетской жизни: введение выборности ректоров, деканов и секретарей факультетов. Буквально через 6 месяцев идею воплотили в жизнь.

Архивное фото

24 февраля 1954 года в с. Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР родилась Алсу Гайнуллина, будущая народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии России.

«Очевидное-невероятное» и сожжение «Мертвых душ»

24 февраля (с 11 на 12 февраля по старому стилю) 1852 года Николай Гоголь сжег почти законченный 2-й том «Мертвых душ», над которым работал более 10 лет. Писатель утверждал, что собирался уничтожить лишь черновики и ненужные бумаги. А вторая часть повести оказалась в камине вследствие невнимательности. Через 9 дней после этой катастрофической ошибки Гоголь скончался.

Фото: i-fakt.ru

В этот день в 1900 году родился Дитмар Розенталь (ум. 1994), советский и

российский лингвист, автор многочисленных работ по русскому языку.

Будущий ученый появился на свет в польском городе Лодзи. Русский язык не

был для Розенталя родным: с отцом он общался на немецком, с матерью —

на польском. Лингвист в совершенстве владел 12 языками, при этом считая

русский самым сложным из них.

24 февраля 1973 года в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное-невероятное». Научно-популярная программа просуществовала почти 39 лет (до 26 мая 2012 года). Бессменным ведущим программы был советский и российский ученый-физик, профессор Сергей Капица.

Фото: culture.ru

В этот день в 1986 году сошел с конвейера 2,5-миллионный автомобиль «Запорожец». «Запорожец» — марка советских и украинских заднемоторных легковых автомобилей особо малого класса, выпускавшихся заводом «Коммунар» в городе Запорожье (позднее — Запорожский автомобильный завод, в 1960—1993 годах входивший в ПО «АвтоЗАЗ»).

День лотереи и начала войны

24 февраля 1466 года в бельгийском городе Брюгге состоялась первая из известных в мире лотерей. Организатором мероприятия стала вдова известного художника Яна Ван Эйка. Женщина решила провести лотерею на 25-ю годовщину смерти своего мужа в знак памяти о возлюбленном. Испытать удачу и получить денежный приз могли все, кто приобрел билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.

24 февраля в Иране отмечается ежегодный День инженера. Праздник приурочен ко дню рождения великого персидского математика, астронома и механика XIII века Насира ад-Дина Абу Джафара Мухаммада ибн Мухаммада Туси. Туси является автором около 150 трактатов и инструкций, большая часть которых посвящена астрономии и механике. Профессия инженера — одна из самых почитаемых в иранском обществе. На сегодняшний день в стране работает свыше 3 тысяч инженерных компаний.

Источник: wikipedia.org

Каждый год 24 февраля в Мексике отмечается День флага. Событие считается одним из главных национальных праздников. Памятный день был учрежден в 1937 году президентом Мексики генералом Ласаро Карденасом. Дата выбрана не случайно. Именно 24 февраля в 1821 году, в финальной стадии мексиканской войны за независимость от Испании, был провозглашен «План Игуала» или Акт о независимости Северной Америки. Документ предусматривал установление конституционной монархии, а также признание католицизма единственной государственной религией. Креолы Мексики получали равные политические и социальные права.

Ежегодно 24 февраля в Эстонии отмечается главный государственный праздник — День независимости. Праздник основан в честь принятия в этот день в 1918 году в Таллине Декларации о независимости страны. До того момента Эстония входила в состав Российской Империи. Сегодня 24 февраля является официальным выходным днем.

Фото: wikipedia.org

Также 24 февраля — памятная дата для всего кубинского народа. Именно в этот день в 1895 году началось новое революционное движение за независимость Кубы от Испании.