СБ РФ: архитектура безопасности демонтирована по вине Запада
Продолжение западной политики неоколониализма приведет к дефициту энергоресурсов, безработице и голоду, предупредили в ведомстве
В Совете безопасности Российской Федерации сделали ряд заявлений. В СБ РФ отметили, что европейские страны — участницы НАТО проводят планомерную милитаризацию.
Кроме того, в ведомстве заявили, что мировая архитектура безопасности фактически демонтирована по вине Запада. Также в СБ РФ предупредили, что продолжение западной политики неоколониализма приведет к дефициту энергоресурсов, безработице и голоду.
