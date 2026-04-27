В Татарстане 28 апреля ожидается ветер до 23 м/с
Жителям рекомендовано не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач
Сильный ветер ожидается на территории Татарстана и в городе Казани 28 апреля 2026 года. Ночью его скорость составит 15—20 м/с, днем местами порывы достигнут 18—23 м/с.
Рекомендуется не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, а также соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам.
