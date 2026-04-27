Все новости
За неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили 38 безбилетников

11:58, 27.04.2026

На 38 пассажиров, выявленных за неделю, составлены протоколы об административном нарушении

За неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили 38 безбилетников
Фото: Динар Фатыхов

За последнюю неделю в трамваях и троллейбусах выявлены 38 пассажиров без билетов. На них составлены протоколы об административном нарушении, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Контрольно-ревизионный отдел предприятия совместно с эксплуатационными службами депо и Комитетом по транспорту продолжают проводить ежедневные рейды по проверке оплаты проезда.

Ариана Ранцева

Новости партнеров

Читайте также