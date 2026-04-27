За неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили 38 безбилетников
За последнюю неделю в трамваях и троллейбусах выявлены 38 пассажиров без билетов. На них составлены протоколы об административном нарушении, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Контрольно-ревизионный отдел предприятия совместно с эксплуатационными службами депо и Комитетом по транспорту продолжают проводить ежедневные рейды по проверке оплаты проезда.
