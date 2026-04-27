Правительству поручено уменьшить отчетность бюджетников
Меры предусмотрено включить в отраслевые программы в рамках федерального проекта «Производительность труда»
Президент России поручил правительству РФ совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в здравоохранении и образовании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поручении отмечается, что необходимые мероприятия должны быть включены в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».