Казанцы вывезли 9 тыс. кубометров мусора за субботник

Сотрудники исполкома Казани (свыше 3 тыс. человек) и 4,3 тыс. предприятий очищали зеленые зоны

В Казани 25 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие около 50 тыс. жителей. Об этом на «деловом понедельнике» доложил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Участники привели в порядок 1,4 млн кв. м дорог и 1,5 млн кв. м зеленых зон, вывезли более 9 тыс. кубометров отходов. Ликвидированы 14 несанкционированных свалок, приведены в порядок 1 тыс. 993 двора (почти на 400 больше, чем в прошлом году). В парке Урицкого и парке «Савиново» высадили более 100 сибирских кедров.

В субботнике участвовали более 3 тыс. сотрудников исполкома Казани и свыше 4,3 тыс. предприятий. Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил жителей: «Вместе мы делаем наш город комфортнее, благоустроеннее и чище».

Субботник прошел в рамках двухмесячника, стартовавшего 1 апреля. За это время в городе очистили более 17 млн кв. м дорог, 4 тыс. дворовых территорий, 959 остановочных павильонов, свыше 21 тыс. дорожных знаков и более 4 тыс. опор наружного освещения.

