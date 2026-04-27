Все новости
Feduk выступит на VK Fest в Казани 7 июня

12:11, 27.04.2026

В лайнап фестиваля ранее вошли t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK & ASTI, Tesla Boy и другие

Фото: скриншот из видео «FEDUK - МОСКВА | ТУР «15 ЛЕТ В ИГРЕ»» с канала «FEDUK»

Рэпер Feduk выступит 7 июня на площадке VK Fest у Центра семьи «Казан» в Казани. Об этом он объявил на своем концерте в Казани 26 апреля. Также Feduk выйдет на Синюю сцену фестиваля в Санкт-Петербурге 5 июля.

Ранее VK Fest объявил первую волну артистов. В лайнап вошли t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo, Ришат Тухватуллин и другие исполнители. В Москве и Санкт-Петербурге на Синей сцене выступит секретный гость.

