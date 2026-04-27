В США обсудят варианты действий по Ирану на заседании у Трампа

На заседании кабинета будут рассмотрены возможные варианты следующих шагов в войне

Президент США Дональд Трамп 27 апреля намерен провести заседание своего кабинета с целью обсуждения дальнейших вариантов действий США по Ирану. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, американский лидер планирует «обсудить безвыходное положение на переговорах с Ираном и возможные варианты следующих шагов в войне».

Ранее «Реальное время» писало, что США отправят Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.

Ариана Ранцева