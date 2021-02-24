«Схема отлажена» — девелоперы Татарстана набрали кредитов на 62,6 миллиарда
Процентная ставка в рамках проектного финансирования строек в ПФО — 2,52% — одна из самых низких по стране
Как выяснило «Реальное время», изучив статистику Центробанка по итогам года, девелоперы России набрали кредитов на 2,7 трлн рублей в рамках проектного финансирования строек, что почти в три раза больше, чем годом ранее. В Татарстане сумма набранных займов — порядка 62,6 млрд рублей, По этому показателю республика на первом месте в Приволжском федеральном округе и на восьмом по России. Количество эскроу-счетов в стране возросло до 303 тысяч с лишним, что почти в семь раз больше по сравнению с первыми полутора годами реформы долевого строительства. Подробнее о том, как рынок первичного жилья развивался в условиях пандемии и сколько средств осталось на счетах эскроу — в материале «Реального времени».
Много это или мало — 62 млрд на стройки
Татарстан по сумме набранных кредитов на проектное финансирование жилищного строительства — 62,6 млрд рублей — занял первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России, опередив при этом даже Ленинградскую область (см. таблицу ниже).
Впрочем, эксперты считают, что сумма не так уж велика — с учетом глобальных планов по увеличению уровня обеспеченности жильем населения. Как говорит Антонина Дарчинова, коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест», на данный момент на систему эскроу перешли еще не все застройщики, так что эта цифра (62,6 млрд) со временем будет только расти. Тем не менее показатели у республики хорошие, считают участники рынка.
— Чтобы понять много это или мало, надо немного видоизменить критерий. В конечном итоге мы должны ответить на вопрос, какое количество строящихся квадратных метров покрыто проектным финансированием. Грубо говоря, сколько строек в натуральном выражении кредитуется в банках из общего количества строек? Вот тогда будет понятно, много это или мало. На мое субъективное мнение и это очень грубая оценка, — 62 млрд рублей должны покрывать строительство примерно 1 млн квадратных метров жилья. Я считаю, что для Татарстана этот показатель очень неплохой, — пояснил финансовый директор ГК ЖИК Айдар Мифтахов.
Лидирует по объему привлеченных средств, конечно, Москва с суммой в 1,2 трлн рублей. Следом идут Московская область — 338,2 млрд рублей, Санкт-Петербург — 193,7 млрд рублей, Краснодарский край — 103,3 млрд, Красноярский край — 92,8 млрд, Тюменская область — 68,4 млрд, Свердловская область — 64,5 млрд, Татарстан — 62,6 млрд и т. д.
«Даже такой маленький процент выглядит несправедливо»
При этом стоимость заемных средств для застройщиков в ПФО, по данным Центробанка, оказалась одной из самых низких по России — процентная ставка по кредитам для застройщиков округа в среднем составила всего 2,52%. Дешевле только в Северо-Кавказском федеральном округе (1,64%). Самые дорогие кредиты в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — по средней ставке в 4,37%.
— Ставка 2,52% в ПФО, возможно, получается в среднем по рынку, — предположила Антонина Дарчинова, — При наполнении эсроу-счетов (когда у застройщика идут продажи) есть возможность снижения до 0,01%. В этом случае застройщик уже привлек достаточное количество средств дольщиков для того, чтобы обеспечить проект. Однако деньгами клиентов он пользоваться не может и продолжает платить процент на сумму выбранного кредита, пока дом не введется в эксплуатацию. Тут уже даже такой маленький процент выглядит несправедливо, так как у банка уже совсем нет никаких рисков. Риск, что объект не достроится берет на себя банк. Именно поэтому банки теперь детально изучают всю документацию по проектам, в том числе строительную, прежде чем выдать кредит, и не редко отказывают в финансировании рискованным проектам. Это делает всю систему долевого строительства более устойчивой.
Как указал Айдар Мифтахов, ставка по кредитам застройщиков действительно находится на уровне 2,5%. Банки выдают застройщикам проектное финансирование на строительство определенного объекта, счета эскроу по нему открываются покупателями в этом же банке, отмечает эксперт. Средства на счетах становятся источником дешевого фондирования по кредитам застройщикам. При таких условиях ставка не может быть 8—10%, подчеркнул Мифтахов:
— Покупатель квартиры по новому законодательству защищен максимально. В целом можно сказать, что учредитель застройщика всегда будет отвечать за риски компании, вплоть до субсидиарной ответственности. Но именно риск, что объект не будет возведен, существенно делегируется по новой схеме банку. Он должен вернуть все деньги клиентам, остаться с частично достроенным проектом и его достроить, а затем и продать. Но опять же это в теории, то, как нам описывали процесс при запуске системы эскроу. Как это будет на самом деле, покажут только реальные кейсы.
Как отметил Искандер Юсупов, система кредитных ставок для застройщика — динамическая, чем больше застройщик продал квартир, тем ниже ставка. Ставка также зависит от темпов реализации проекта, отметил эсперт: «если темпы реализации квартир хорошие, то ставка снижается и диапазон ее — от 0 до 6 процентов, более того, в одной компании по разным объектам она может быть разная».
— Если застройщик по каким-то причинам не может завершить строительство, например, компания развалилась, фонд Дом.РФ или новый застройщик (достраивающий проблемные объекты) на эти деньги дом достроит, так как кредит выдан, стройка обеспечена финансово. Также риски снижаются потому, что застройщик теперь не зависит от продаж. Как бы продажи ни шли, стройка будет финансироваться, за некоторыми исключительными ситуациями, — добавил Искандер Юсупов.
По его словам, когда ввели эскроу-схему, стоимость отразилась в квадратном метре: «Раньше приходилось начинать стройку, не дожидаясь кредита, застройщик инвестировал большой объем собственных средств, сейчас собственные средства тоже нужны, но только обязательный минимум».
Собеседник издания отметил еще одну особенность реформы — сейчас у застройщика отпала необходимость продавать на старте дешевле. Низкие начальные цены давали возможность застройщику на начальном этапе финансировать старт стройки, теперь такой необходимости нет, отмечает эксперт: «Застройщик знает, что банк профинансирует стройку, и сразу может продавать квартиры по желаемым ценам».
— Стоимость квадратного метра выросла. В ней отразились проценты по кредиту, рост стоимости строительства, отсутствие более дешевой заграничной рабочей силы. Если возникают дополнительные расходы, то по законам рынка они закладываются в стоимость, компания не должна снижать рентабельность и рисковать своими обязательствами, — пояснил Юсупов.
Строительный бум в кризисный год
За последний год количество эскроу-счетов в России выросло почти в семь раз по сравнению с первыми полутора годами работы в новом формате — это 303 878 счетов. Остатки средств на них (по данным на 1 января 2021 г.) составили 1,2 трлн рублей. «Раскрытых» счетов (с которых перечислили денежные средства) — в 19 раз больше, чем годом ранее — 48 992. Сумма перечисленных с них средств — свыше 126,7 млрд.
Первое место по количеству эскроу-счетов у Москвы — 60 тыс., второе — у Московской области — 24,8 тыс., третье — у Краснодарского края — 16,4 тыс. Татарстан этом рейтинге занимает восьмое место с показателем в 11 тыс. Среди регионов России, опередивших республику, оказались Санкт-Петербург (13,4 тыс.), Тюменская область (13 тыс.), Ростовская и Свердловская области с количеством 11,7 тыс. счетов. При этом в Приволжском федеральном округе наша республика на первом месте по числу счетов эскроу.
О количестве завершенного жилья в рамках проектного финансирования косвенно можно судить по количеству «раскрытых» счетов эскроу. Здесь Татарстан занимает пятое место по России (2 395 счетов). Косвенно — потому что не всегда эскроу-счет «раскрывается» по причине сдачи дома.
«Переход на эскроу сделал рынок более прозрачным и безопасным»
По ее словам, застройщикам хотелось бы получить больше свободы в системе работы по эскроу-счетам. Например, получать деньги раньше, если сумма привлеченных денежных средств уже превышает сумму кредита: «Но в целом переход на эскроу сделал рынок более прозрачным и безопасным, поэтому принципиально менять пока нечего».
— Схему с применением эскроу-финансирования мы оцениваем положительно, — добавил Айдар Мифтахов, — Эскроу-механизм можно было бы дополнить. Ранее при работе по старой схеме свою прибыль по ходу строительства застройщик мог равномерно реинвестировать в какие-то другие проекты. Сейчас эта непростая опция реализуется только через кредиты под залог будущей прибыли. Этот механизм как раз и можно совершенствовать: увеличивать размер кредитуемой суммы и уменьшить ставки. У нас есть позитивный опыт кредитования под будущую прибыль, спасибо Сбербанку. Мы первыми в республике получили такой кредит, что позволило направить в строительство объектов и развитие компании больше средств.
Как напомнил Искандер Юсупов, «Унистрой» по эскроу-счетам начал работать первым в Татарстане и одним из первых в России: «На старте нового механизма были некоторые вопросы, связанные с большим списком документов, длительным сроком рассмотрения со стороны банков (от 3 месяцев до полугода). На сегодняшний день сложностей нет, схема отлажена».
— За 2,5 года работы эскроу-схемы многое уже сделано в части улучшения работы. Например, изменили схему «раскассации». Если раньше нужно было дождаться первого зарегистрированного права собственности, чтобы застройщик получил деньги (могло пройти пару месяцев после ввода дома в эксплуатацию), то сейчас деньги можно получить сразу после ввода, — отметил он.
|№
|Субъект Российской Федерации
|Кол-во действующих кредитных договоров
|Сумма действующих кредитных договоров, млн руб.
|Кол-во счетов эскроу
|Остатки средств на счетах эскроу, млн руб.
|Средняя ставка по кредитным договорам по федеральному округу, %4
|Кол-во «раскрытых» счетов эскроу
|Сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу, млн руб.
|Количество кредитных договоров
|Сумма кредитных договоров, млн руб.
|Количество счетов эскроу, включая «раскрытые» счета эскроу
|Остатки средств на счетах эскроу, в т.ч. «раскрытых» счетов эскроу, млн руб.
|Количество «раскрытых» счетов эскроу
|Сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу, млн руб.
|на 1 января 2021 года
|на 1 января 2020 года
|Центральный ФО
|656
|1.601.175,00
|107.460
|663.364,60
|4,37
|9.308
|23.516,40
|221
|593.045,90
|16.953
|86.067,90
|782
|1.473,10
|1
|город Москва
|292
|1.210.518,10
|60.163
|522.638,80
|549
|31,2
|88
|490.684,00
|10.099
|69.153,70
|0
|0
|2
|Московская область
|185
|338.200,60
|24.862
|92.195,90
|1.867
|7.588,70
|55
|82.208,70
|3.724
|11.207,00
|0
|0
|3
|Воронежская область
|36
|13.133,40
|5.675
|11.146,00
|3.122
|6.172,20
|11
|5.536,50
|1.350
|2.417,00
|135
|319,1
|4
|Калужская область
|7
|5.097,30
|828
|2.258,80
|658
|1.462,40
|6
|3.940,60
|562
|877,7
|497
|765,4
|5
|Орловская область
|11
|3.316,60
|1.977
|4.055,00
|303
|595,1
|2
|271,5
|190
|379,8
|0
|0
|6
|Тверская область
|17
|6.173,70
|2.345
|4.565,40
|278
|747,6
|14
|981
|208
|425,5
|79
|258,5
|7
|Владимирская область
|13
|1.770,50
|1.165
|2.208,80
|361
|692,7
|8
|910,7
|198
|327
|0
|0
|8
|Белгородская область
|9
|1.915,70
|859
|2.126,30
|310
|1.177,10
|3
|457
|137
|433,1
|3
|3,4
|9
|Тульская область
|17
|4.701,10
|1.889
|4.885,50
|79
|376,8
|7
|1.218,70
|81
|209,4
|0
|0
|10
|Ярославская область
|16
|3.757,30
|1.113
|2.890,30
|348
|906,2
|6
|1.938,10
|109
|195,9
|48
|93,8
|11
|Смоленская область
|5
|811,9
|1.510
|3.088,10
|423
|781,4
|3
|100,6
|57
|49,2
|0
|0
|12
|Брянская область
|7
|1.665,70
|1.105
|2.563,50
|428
|1.840,80
|0
|0
|54
|100,6
|5
|7,1
|13
|Тамбовская область
|4
|1.159,30
|877
|1.554,70
|341
|571,6
|2
|395,5
|71
|79,4
|15
|25,9
|14
|Ивановская область
|6
|706,6
|411
|828,7
|130
|305,5
|4
|472,2
|76
|150,1
|0
|0
|15
|Липецкая область
|9
|3.271,30
|1.279
|3.420,90
|0
|0
|5
|1.931,20
|20
|48,1
|0
|0
|16
|Курская область
|9
|2.070,40
|463
|1.045,20
|63
|135,1
|3
|450
|15
|14,3
|0
|0
|17
|Рязанская область
|7
|2.208,80
|300
|514,8
|0
|0
|2
|925,7
|1
|0
|0
|0
|18
|Костромская область
|6
|696,7
|639
|1.377,70
|48
|131,9
|2
|624,1
|1
|0
|0
|0
|Дальневосточный ФО
|126
|78.068,50
|7.897
|30.898,20
|3,61
|745
|3.437,00
|31
|14.408,80
|801
|2.363,60
|4
|9,3
|19
|Приморский край
|72
|52.275,70
|3.536
|12.882,10
|561
|2.700,20
|22
|10.520,00
|274
|660
|1
|1,2
|20
|Сахалинская область
|6
|5.337,60
|837
|4.625,30
|63
|334
|0
|0
|194
|652,9
|0
|0
|21
|Хабаровский край
|28
|14.576,80
|1.971
|8.532,90
|2
|21,1
|5
|2.625,60
|279
|929,4
|0
|0
|22
|Амурская область
|8
|2.387,00
|715
|2.669,50
|0
|0
|1
|715,2
|45
|113,4
|0
|0
|23
|Республика Саха (Якутия)
|5
|1.849,80
|400
|1.314,70
|66
|240,5
|2
|404
|3
|8
|0
|0
|24
|Республика Бурятия
|3
|460
|432
|859,9
|53
|141,1
|1
|144
|6
|0
|3
|8
|25
|Еврейская автономная область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Забайкальский край
|4
|1.181,70
|6
|13,9
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Камчатский край
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Магаданская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|Чукотский автономный округ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Приволжский ФО
|494
|245.360,40
|63.471
|163.212,70
|2,52
|14.331
|36.686,80
|222
|92.924,60
|11.048
|25.840,40
|1006
|2.312,30
|30
|Республика Татарстан (Татарстан)
|78
|62.633,10
|11.007
|35.787,40
|2.395
|7.331,30
|28
|22.937,40
|1.684
|5.180,10
|0
|0
|31
|Нижегородская область
|73
|38.664,90
|8.802
|26.935,00
|1.669
|5.532,70
|24
|12.695,70
|1.354
|4.158,80
|0
|0
|32
|Пермский край
|56
|30.498,60
|8.800
|23.141,80
|1.027
|2.940,30
|25
|11.514,20
|1.404
|3.323,40
|166
|462,8
|33
|Чувашская Республика — Чувашия
|37
|8.842,20
|6.126
|13.741,20
|2.369
|5.449,00
|26
|5.570,70
|1.225
|2.532,20
|0
|0
|34
|Самарская область
|28
|18.916,10
|4.383
|11.426,20
|349
|872,9
|13
|11.437,20
|1.082
|2.530,40
|234
|452,8
|35
|Удмуртская Республика
|49
|24.317,20
|5.509
|11.901,80
|587
|1.295,30
|15
|7.154,00
|1.120
|2.149,80
|206
|564,1
|36
|Республика Башкортостан
|57
|37.845,20
|4.231
|10.007,50
|1.084
|3.158,90
|20
|9.502,80
|771
|1.812,00
|0
|0
|37
|Кировская область
|29
|2.880,90
|2.047
|4.149,80
|1.160
|2.219,10
|22
|3.378,30
|746
|1.201,80
|0
|0
|38
|Пензенская область
|27
|10.470,60
|4.511
|9.804,90
|252
|607
|7
|2.982,70
|369
|653,8
|89
|184,7
|39
|Ульяновская область
|22
|3.914,00
|2.251
|3.905,60
|789
|2.020,90
|19
|2.125,30
|305
|586,1
|0
|0
|40
|Оренбургская область
|9
|1.869,30
|2.077
|4.952,10
|999
|1.694,50
|9
|1.219,90
|517
|832,7
|110
|175,1
|41
|Саратовская область
|19
|3.089,70
|2.804
|5.654,70
|1.020
|1.817,40
|5
|1.309,60
|385
|686,1
|186
|386,1
|42
|Республика Марий Эл
|9
|1.248,50
|692
|1.334,00
|483
|1.199,70
|6
|646,5
|62
|95,2
|0
|0
|43
|Республика Мордовия
|1
|170
|231
|470,8
|148
|547,8
|3
|450,2
|24
|98,1
|15
|86,8
|Северо-Западный ФО
|214
|267.633,60
|29.821
|102.744,80
|4,37
|3.127
|7.398,60
|43
|83.476,40
|3.651
|8.720,80
|140
|291,6
|44
|город Санкт-Петербург
|90
|193.685,50
|13.472
|59.891,90
|342
|812,3
|19
|58.856,50
|1.133
|3.123,90
|0
|0
|45
|Ленинградская область
|44
|51.481,90
|8.529
|26.345,20
|1.171
|2.967,50
|9
|21.265,70
|1.959
|4.689,00
|4
|28,2
|46
|Вологодская область
|19
|2.307,30
|1.364
|3.494,10
|423
|1.069,80
|7
|653,2
|146
|319,9
|0
|0
|47
|Республика Карелия
|2
|170,1
|854
|1.737,80
|397
|945,3
|1
|208,8
|263
|429,6
|136
|263,4
|48
|Калининградская область
|42
|17.400,30
|3.285
|6.221,70
|682
|1.333,60
|6
|1.943,70
|132
|126,2
|0
|0
|49
|Архангельская область
|8
|1.104,60
|732
|1.834,10
|37
|76,6
|1
|548,4
|17
|32,2
|0
|0
|50
|Новгородская область
|2
|352,6
|580
|1.265,70
|51
|149,2
|0
|0
|1
|0,1
|0
|0
|51
|Псковская область
|4
|370,1
|203
|441,1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|52
|Мурманская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|53
|Ненецкий автономный округ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|54
|Республика Коми
|3
|761,2
|802
|1.513,30
|24
|44,4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Северо-Кавказский ФО
|25
|8.903,00
|4.759
|8.485,00
|1,64
|987
|2.267,60
|7
|2.129,60
|188
|173,6
|4
|7,6
|55
|Ставропольский край
|22
|8.529,90
|4.453
|8.167,40
|975
|2.247,20
|6
|1.478,80
|186
|172,5
|4
|7,6
|56
|Республика Северная Осетия — Алания
|2
|276,3
|150
|292,5
|0
|0
|0
|0
|2
|1,1
|0
|0
|57
|Республика Ингушетия
|0
|0
|0
|0
|12
|20,4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|58
|Чеченская Республика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|650,8
|0
|0
|0
|0
|59
|Кабардино-Балкарская Республика
|1
|96,7
|15
|24,4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|60
|Карачаево-Черкесская Республика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|61
|Республика Дагестан
|0
|0
|141
|0,7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сибирский ФО
|244
|182.312,60
|23.583
|59.596,00
|3,32
|4.816
|12.477,70
|78
|35.505,40
|2.352
|5.482,90
|88
|229,5
|62
|Новосибирская область
|101
|62.289,20
|10.361
|26.041,70
|2.869
|7.428,90
|35
|14.522,60
|1.259
|2.911,00
|88
|229,5
|63
|Красноярский край
|71
|92.804,20
|4.325
|12.996,00
|361
|778,3
|20
|11.744,90
|352
|971,2
|0
|0
|64
|Иркутская область
|20
|9.391,10
|2.039
|6.322,40
|518
|1.578,20
|9
|4.062,40
|396
|1.044,00
|0
|0
|65
|Алтайский край
|23
|8.398,60
|4.504
|8.777,50
|834
|1.906,80
|9
|3.407,30
|289
|481,3
|0
|0
|66
|Республика Хакасия
|11
|2.994,50
|709
|1.629,00
|234
|785,6
|2
|475
|37
|58,5
|0
|0
|67
|Республика Алтай
|1
|53
|36
|71
|0
|0
|0
|0
|10
|5,3
|0
|0
|68
|Кемеровская область
|8
|2.137,70
|864
|1.816,80
|0
|0
|0
|0
|9
|11,5
|0
|0
|69
|Томская область
|3
|1.694,40
|384
|1.162,60
|0
|0
|1
|827
|0
|0
|0
|0
|70
|Омская область
|6
|2.549,90
|361
|779
|0
|0
|2
|466,2
|0
|0
|0
|0
|71
|Республика Тыва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Уральский ФО
|235
|166.487,80
|32.119
|88.878,30
|2,96
|7.147
|19.836,90
|116
|52.471,40
|5.694
|12.461,90
|483
|1.051,10
|72
|Тюменская область
|79
|68.388,00
|13.281
|35.093,10
|1.907
|7.219,20
|32
|16.116,80
|2.127
|4.878,90
|171
|475,6
|73
|Свердловская область
|86
|64.558,10
|11.664
|36.650,10
|1.446
|4.595,80
|32
|19.872,40
|1.689
|4.473,00
|25
|61,5
|74
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|27
|16.748,40
|2.421
|8.496,40
|689
|2.851,70
|12
|5.560,60
|657
|1.683,10
|54
|236,6
|75
|Челябинская область
|32
|13.686,60
|3.471
|5.084,60
|2.376
|3.636,80
|31
|9.354,60
|822
|713,9
|156
|160,9
|76
|Курганская область
|6
|708,1
|419
|776,4
|718
|1.486,70
|8
|832,1
|210
|394,5
|77
|116,5
|77
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|5
|2.398,50
|863
|2.777,60
|11
|46,6
|1
|734,9
|189
|318,6
|0
|0
|Южный ФО
|248
|173.552,00
|34.768
|74.757,70
|2,74
|8.531
|21.097,60
|70
|47.856,00
|3.493
|6.633,20
|40
|57,4
|78
|Ростовская область
|65
|43.774,90
|11.696
|25.339,70
|2.659
|6.494,10
|27
|17.215,90
|1.743
|3.557,00
|1
|3
|79
|Краснодарский край
|132
|103.359,90
|16.463
|33.553,70
|4.261
|11.195,90
|25
|19.326,40
|1.066
|1.820,10
|39
|54,5
|80
|Республика Крым
|18
|15.401,40
|2.857
|7.914,90
|135
|417,9
|4
|5.272,00
|301
|609,2
|0
|0
|81
|Волгоградская область
|15
|4.219,10
|1.902
|2.757,20
|1.063
|2.242,10
|7
|2.491,80
|177
|207,3
|0
|0
|82
|город Севастополь
|5
|4.141,00
|858
|2.988,20
|41
|137,4
|3
|3.198,00
|110
|302
|0
|0
|83
|Республика Калмыкия
|5
|419,5
|251
|570,8
|23
|23,8
|3
|216,9
|58
|100,6
|0
|0
|84
|Астраханская область
|8
|2.236,40
|424
|1.258,30
|26
|72,7
|1
|135
|29
|26,9
|0
|0
|85
|Республика Адыгея (Адыгея)
|0
|0
|317
|375
|323
|513,7
|0
|0
|9
|10
|0
|0
|Итого
|2.242
|2.723.492,90
|303.878
|1.191.937,30
|48.992
|126.718,60
|788
|921.818,00
|44.180
|147.744,20
|2547
|5.432,00
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