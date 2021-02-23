Видеоопрос: «Считаете ли вы, что 23 февраля — это мужской праздник?»
Жители России стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником всех военнослужащих. Так, более 50% россиян считают, что 23 февраля является праздником как действующих, так и бывших военных. Такие данные приводит сервис SuperJob. 36% назвали эту дату «мужским днем», а для каждого десятого 23 февраля является дополнительным выходным днем.
— Считаете ли вы, что 23 февраля — это мужской праздник? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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