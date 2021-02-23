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Видеоопрос: «Считаете ли вы, что 23 февраля — это мужской праздник?»

00:00, 23.02.2021 2
Видеоопрос: «Считаете ли вы, что 23 февраля — это мужской праздник?»
Фото: Максим Платонов

Жители России стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником всех военнослужащих. Так, более 50% россиян считают, что 23 февраля является праздником как действующих, так и бывших военных. Такие данные приводит сервис SuperJob. 36% назвали эту дату «мужским днем», а для каждого десятого 23 февраля является дополнительным выходным днем.

— Считаете ли вы, что 23 февраля — это мужской праздник? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:25
    Это не мужской праздник, а праздник защитников отечества. В принципе сравним наверно с 9 мая по смыслу. Это сейчас уже искаверкали так, что даже ребенка 5 лет поздравляют с этим праздником
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  • Анонимно 10:01
    Этот праздник по сути для тех кто служил, кто проходил военные действия, кто защищал родину.
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Новости общества

15:31 МСК Все новости
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