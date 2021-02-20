Бизнес-аккаунт дня: дома из экосрубов Алексея Никифорова

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 7

Строить дома и бани из зимней сосны Кировского леса нижнекамский предприниматель Алексей Никифоров с командой начал около 10 лет назад. На счету небольшой строительной организации объекты, возведенные не только в Татарстане, но и в других регионах России. Аккаунт в «Инстаграме» у «СрубНК» был создан 2,5 года назад, но численность подписчиков за это время довольно скромная — порядка 300 человек, поэтому советы SMM-специалистов по продвижению профиля строительной организации будут актуальны.

Кировский лес

Алексей Никифоров утверждает, что старается следовать традициям в строительстве объектов из сруба.



Строить объекты для своих заказчиков компания предпочитает из зимней сосны, срубленной в лесах Кировской области, поскольку такое дерево, рассказывает глава «СрубНК», содержит меньше влаги — это позволяет сделать строение более долговечным.

Конкуренция на рынке по строительству частных домов сегодня высокая, поэтому рекомендации опытных SMM-специалистов по ведению аккаунтов в социальных сетях позволят нижнекамской стройфирме привлечь новых заказчиков.

Показать уровень проектов

Сегодня разбор для нижнекамских предпринимателей подготовила команда Регины Фасхеевой и агентства Fragency, а именно: руководитель проектов Стас Щепичак, SMM-менеджеры Дарья Сакмарова, Азат Сабиров и Максим Егоров.

У вас уже есть много хорошего в ведении страницы:

В профиле есть био (описание профиля) с основной информацией — хорошо, что оно оформлено кратко и без лишних приукрашиваний. Вы показываете ход работ, стройку — это уже здорово, можно развить эту тему и демонстрировать проводку коммуникаций, установку труб и прочее. У вас есть экспертность — более 20 лет в строительстве. Можно демонстрировать ее во всех аспектах: показывать как надо и как не надо для тех, кто планирует проводить часть работ самостоятельно; освещать более узкие вопросы.

Логотип и контактные данные — на первый план

Наши рекомендации нацелены на то, чтобы, зайдя на вашу страницу, пользователи сразу видели уровень ваших проектов, легко могли сориентироваться в перечне услуг и ценах, убеждались в ваших высоких компетенциях, находили для себя полезную информацию.

Точно стоит обновить аватар — поставить логотип на белом фоне вместо фотографии. Советуем также сразу обозначить оптимальный способ связи с вами. Клиент заходит на страницу и хочет договориться об экскурсии: ему стоит обратиться в Direct? Лучше так и написать. Или вы договариваетесь обычно по телефону? Но не каждый пройдет по ссылке «ВКонтакте» и увидит номер. Тогда телефон лучше сразу указать в описании профиля. Highlights (закрепленные Stories) тоже нужно обновить:

Вместо «Наш офис» и «Не наш офис» добавить рубрику «Как нас найти». Можно сначала картинкой, а после дать простое видео. Его можно сделать в том же TikTok, который вам уже знаком.

Добавить раздел с ценами либо калькулятор, с которым можно примерно рассчитать цену на продукт.

Кейсы. Добавить короткие видео с экскурсией уже по готовым объектам, чтобы потенциальный клиент мог сразу увидеть, что его примерно ожидает.

Отзывы. Комментарии людей, которые уже получили объект, повысят градус доверия к вам.

Фото и видео высокого качества

До работы с визуалом мы бы советовали проанализировать целевую аудиторию. Если вы четко представляете своего клиента и есть понимание, что это люди, которым больше важна практичность, нежели эстетика, тогда просто фотографии срубов будут продавать. Однако доработать качество фотографий нужно в любом случае. Мы имеем в виду «пиксельные», смазанные фотографии, снимки и видео с водяными знаками от TikTok и других приложений.

Если вы хотите улучшить качество кейсов, которые вы показываете, лучше делать их вертикальными (горизонтальные фото и видео не так удобно смотреть в Instagram). Чтобы улучшить саму картинку, лучше перейти на более продвинутые версии смартфонов или на фотоаппарат. Также важно качество интернет-соединения, когда вы загружаете фото/видео. Попробуйте фотографировать каждый объект с разных ракурсов, чтобы показать все детали. Давать такие публикации можно подборкой фотографий в карусели. Попробуйте снимать видео иначе — проводить экскурсии по объекту с пояснениями. Если картинка будет более стабилизированной, будет меньше дергаться, подписчики смогут лучше рассмотреть объекты.

Строим дом: от проекта до готового результата

В связи с особенностью проекта, можно внедрить для публикации в ленту новостей и Stories условные рубрики, которые наглядно покажут и увеличат эффективность контента. Например:

От проекта до реализации. Публиковать бумажный план будущего строения, а следом в карусель публиковать уже готовый дом, реализованный по этому проекту.

Поэтапный разбор процесса строительства. Публиковать в карусель подборку фотографий от закладки фундамента до сдачи дома. На каждом из этапов рассказывать, какие работы проводились.

Фотообзор финальной работы. Подборка фотографий в карусель, на которых будет показан готовый дом снаружи и внутри. В тексте при этом можно описать размеры, срок реализации и указать бюджет. Эту рубрику можно объединить с отзывами: добавить в карусель видеоотзыв клиента после сдачи объекта.

Stories повысят смотрибельность аккаунта

В Stories можно публиковать:

Фото и видео со строительных площадок (лайфстайл-контент, который сейчас публикуется в ленту новостей).

«Мифы о срубах»: публиковать в формате видеоответы на популярные вопросы-мифы о срубах («Зимой в них холодно», ответ — «Нет, не холодно, потому что…» и т.д.).

Советы и лайфхаки. Публиковать в формате видео/фото короткие прикладные советы от строителей. Например: чем обработать сруб (баню), чтобы дерево сохранило свойства как можно дольше.

К вопросу о частоте публикаций:

в ленте рекомендуется публиковать 1 новость раз в один-два дня,

в Stories рекомендуется публиковать не менее 2 фото/видео в день.

Удачи!