Бизнес-аккаунт дня: дома из экосрубов Алексея Никифорова
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 7
Строить дома и бани из зимней сосны Кировского леса нижнекамский предприниматель Алексей Никифоров с командой начал около 10 лет назад. На счету небольшой строительной организации объекты, возведенные не только в Татарстане, но и в других регионах России. Аккаунт в «Инстаграме» у «СрубНК» был создан 2,5 года назад, но численность подписчиков за это время довольно скромная — порядка 300 человек, поэтому советы SMM-специалистов по продвижению профиля строительной организации будут актуальны.
Кировский лес
Алексей Никифоров утверждает, что старается следовать традициям в строительстве объектов из сруба.
Строить объекты для своих заказчиков компания предпочитает из зимней сосны, срубленной в лесах Кировской области, поскольку такое дерево, рассказывает глава «СрубНК», содержит меньше влаги — это позволяет сделать строение более долговечным.
Конкуренция на рынке по строительству частных домов сегодня высокая, поэтому рекомендации опытных SMM-специалистов по ведению аккаунтов в социальных сетях позволят нижнекамской стройфирме привлечь новых заказчиков.
Показать уровень проектов
Сегодня разбор для нижнекамских предпринимателей подготовила команда Регины Фасхеевой и агентства Fragency, а именно: руководитель проектов Стас Щепичак, SMM-менеджеры Дарья Сакмарова, Азат Сабиров и Максим Егоров.
У вас уже есть много хорошего в ведении страницы:
- В профиле есть био (описание профиля) с основной информацией — хорошо, что оно оформлено кратко и без лишних приукрашиваний.
- Вы показываете ход работ, стройку — это уже здорово, можно развить эту тему и демонстрировать проводку коммуникаций, установку труб и прочее.
- У вас есть экспертность — более 20 лет в строительстве. Можно демонстрировать ее во всех аспектах: показывать как надо и как не надо для тех, кто планирует проводить часть работ самостоятельно; освещать более узкие вопросы.
Логотип и контактные данные — на первый план
Наши рекомендации нацелены на то, чтобы, зайдя на вашу страницу, пользователи сразу видели уровень ваших проектов, легко могли сориентироваться в перечне услуг и ценах, убеждались в ваших высоких компетенциях, находили для себя полезную информацию.
- Точно стоит обновить аватар — поставить логотип на белом фоне вместо фотографии.
- Советуем также сразу обозначить оптимальный способ связи с вами. Клиент заходит на страницу и хочет договориться об экскурсии: ему стоит обратиться в Direct? Лучше так и написать. Или вы договариваетесь обычно по телефону? Но не каждый пройдет по ссылке «ВКонтакте» и увидит номер. Тогда телефон лучше сразу указать в описании профиля.
- Highlights (закрепленные Stories) тоже нужно обновить:
- Вместо «Наш офис» и «Не наш офис» добавить рубрику «Как нас найти». Можно сначала картинкой, а после дать простое видео. Его можно сделать в том же TikTok, который вам уже знаком.
- Добавить раздел с ценами либо калькулятор, с которым можно примерно рассчитать цену на продукт.
- Кейсы. Добавить короткие видео с экскурсией уже по готовым объектам, чтобы потенциальный клиент мог сразу увидеть, что его примерно ожидает.
- Отзывы. Комментарии людей, которые уже получили объект, повысят градус доверия к вам.
Фото и видео высокого качества
До работы с визуалом мы бы советовали проанализировать целевую аудиторию. Если вы четко представляете своего клиента и есть понимание, что это люди, которым больше важна практичность, нежели эстетика, тогда просто фотографии срубов будут продавать. Однако доработать качество фотографий нужно в любом случае. Мы имеем в виду «пиксельные», смазанные фотографии, снимки и видео с водяными знаками от TikTok и других приложений.
- Если вы хотите улучшить качество кейсов, которые вы показываете, лучше делать их вертикальными (горизонтальные фото и видео не так удобно смотреть в Instagram). Чтобы улучшить саму картинку, лучше перейти на более продвинутые версии смартфонов или на фотоаппарат. Также важно качество интернет-соединения, когда вы загружаете фото/видео.
- Попробуйте фотографировать каждый объект с разных ракурсов, чтобы показать все детали. Давать такие публикации можно подборкой фотографий в карусели.
- Попробуйте снимать видео иначе — проводить экскурсии по объекту с пояснениями. Если картинка будет более стабилизированной, будет меньше дергаться, подписчики смогут лучше рассмотреть объекты.
Строим дом: от проекта до готового результата
В связи с особенностью проекта, можно внедрить для публикации в ленту новостей и Stories условные рубрики, которые наглядно покажут и увеличат эффективность контента. Например:
- От проекта до реализации. Публиковать бумажный план будущего строения, а следом в карусель публиковать уже готовый дом, реализованный по этому проекту.
- Поэтапный разбор процесса строительства. Публиковать в карусель подборку фотографий от закладки фундамента до сдачи дома. На каждом из этапов рассказывать, какие работы проводились.
- Фотообзор финальной работы. Подборка фотографий в карусель, на которых будет показан готовый дом снаружи и внутри. В тексте при этом можно описать размеры, срок реализации и указать бюджет. Эту рубрику можно объединить с отзывами: добавить в карусель видеоотзыв клиента после сдачи объекта.
Stories повысят смотрибельность аккаунта
В Stories можно публиковать:
- Фото и видео со строительных площадок (лайфстайл-контент, который сейчас публикуется в ленту новостей).
- «Мифы о срубах»: публиковать в формате видеоответы на популярные вопросы-мифы о срубах («Зимой в них холодно», ответ — «Нет, не холодно, потому что…» и т.д.).
- Советы и лайфхаки. Публиковать в формате видео/фото короткие прикладные советы от строителей. Например: чем обработать сруб (баню), чтобы дерево сохранило свойства как можно дольше.
К вопросу о частоте публикаций:
- в ленте рекомендуется публиковать 1 новость раз в один-два дня,
- в Stories рекомендуется публиковать не менее 2 фото/видео в день.
Удачи!
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