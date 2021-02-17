Бизнес-аккаунт дня: художественная ковка от мастера из Кукмора
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 3
Любимое занятие, от которого душа поет и которое приносит радость другим, — так о своей работе говорит молодой предприниматель из Кукмора Эльвир Калиманов. После того, как выучился на сварщика в Арском училище, решил самостоятельно освоить художественную ковку по металлу и 6 лет назад начал развивать собственное дело, выполняя высокохудожественные и эксклюзивные работы. Сегодня Эльвир думает о расширении бизнеса, а опытные SMM-специалисты в рамках спецпроекта «Реального времени» дают ему советы по продвижению аккаунта в «Инстаграме».
Когда нужно проявить фантазию
— Люблю индивидуальные заказы, когда нужно проявить фантазию. Никогда не делаю копию, то есть у каждого клиента — эксклюзивный товар, — рассказывает предприниматель.
Эльвир Калиманов — мастер-самоучка, который из обычного металла создает настоящие произведения искусства. Сталь в его руках превращается в причудливое кружево, на свет появляются удивительные вещи — цветы, лебеди, украшения для сада, изящные детали интерьера, врата-загляденье или ажурные таблички с названиями улиц и инициалами владельцев дома.
Это лишь малая часть того, что изготавливает в своей мастерской умелец: в списке широкий ассортимент продукции — производство и установка ворот, входных групп, навесов, перил, балконных ограждений. Причем почти каждый заказ выполняет по индивидуальному дизайну, оформляет по желанию клиента. Пока Эльвир работает сам, лишь изредка привлекая на помощь родных — пособить с крупногабаритным и тяжелым заказом.
Уникальные изделия из металла любой сложности
Эльвир использует горячую и холодную ковку, что позволяет делать изделия любой сложности. Заказы поступают в основном не из Кукмора, а из Вятских Полян и Казани.
Как признается мастер художественной ковки, он помнит каждую свою работу. Но из числа тех, которыми особо гордится, — недавний заказ на изготовление мостика для жителя Сабинского района. Клиент доверился чутью Эльвира и не ограничивал его фантазию. Предприниматель с головой ушел в творческий процесс — придумал дизайн, несколько раз перерисовывал и лишь потом приступил к ковке. Итогом кропотливого труда стал мостик как из сказки, который украсили выкованные из металла лебеди.
Это у меня в крови
В прошлом году в бизнес вмешался коронавирус — часть заказов на некоторые время пришлось отложить. Зато длительное ожидание предприниматель компенсировал оригинальным подарком: кому-то к воротам достался кованый почтовый ящик, кому-то табличка с названием улицы, где находится дом.
Как признается Эльвир Калиманов, жена не раз просила сменить род деятельности, заняться не таким тяжелым для здоровья делом или брать меньше заказов: «Но это у меня в крови, каждый год я стараюсь внести что-то новое в работу».
Параллельно с ковкой Эльвир освоил производство откатных ворот, занимается обшивкой деревянных лестниц металлокаркасом. Пока молодой кукморский кузнец работает один, но в планах расширить бизнес, поскольку число заказов растет, соответственно, требуются дополнительные руки.
Публикации должны отвечать на вопросы потенциальных клиентов
Аккаунт Эльвира Калиманова в Instagram по просьбе «Реального времени» изучили основатель Fragency Регина Фасхеева и руководитель проектов Стас Щепичак. Казанское SMM-агентство работает как с федеральными, так и с местными брендами.
- Основные заказы приходят через так называемое «сарафанное радио» — от одного довольного клиента к его друзьям-знакомым, хотя у мастера-кузнеца имеется свой сайт трио-кукмор.рф и страница в «Инстаграме», но там всего 38 подписчиков. Поэтому советы профессионального копирайтера по ведению и продвижению аккаунта в соцсетях станут весьма актуальны.
- По вашей странице видно, что вы работаете качественно, много, и вам есть что показать. Надеемся, наши рекомендации помогут сделать ее более современной и отвечающей запросам ваших клиентов. Вообще, чтобы отслеживать статистику и открыть доступ к полному функционалу, нужно создать бизнес-профиль в Instagram и привязать его к странице в Facebook (вести страницу там не обязательно, достаточно зарегистрироваться и связать ваш профиль со страницей в Instagram).
Оформление профиля. Что можно добавить
«КОВКА!ВОРОТА!ПЕРИЛА!НАВЕСЫ!» — название профиля как поисковый запрос не работает. Лучше написать «Кованые изделия Казань» или посмотреть другие высокочастотные запросы по теме в сервисе wordstat.yandex.ru. Нужно определить одно короткое предложение без знаков препинания.
Ниже в описание профиля можно добавить список тех самых кованых изделий:
- ворота,
- перила,
- навесы и т. д.
Также рекомендуем добавить в аккаунт подробную информацию:
- ссылку на сайт (если сайта нет, то добавить ссылку, переводящую на WhatsApp, чтобы пользователи могли перейти в чат напрямую и написать);
- способ связи по мобильному телефону (чтобы пользователи могли позвонить).
В аккаунте нет раздела Highlights, это закрепленные кружки со Stories. Раздел нужно завести и добавить туда основную информацию:
- изделия (фото и видео проектов, которые были выполнены);
- отзывы заказчиков;
- процесс (видео и фото с процесса работы над изделием);
- прайс с актуальными ценами.
Визуальное оформление и визуальный контент
Видно, что аккаунт ведется не профессионалом, поэтому советы будут ориентированы на то, чтобы человек без опыта работы в социальных сетях мог применить эти нововведения.
- Все фотографии, публикуемые в аккаунте, должны быть качественными (не смазанными, без пикселей). Для этого нужно настраивать ручную фокусировку перед тем, как сделать фотографию, протирать камеру телефона перед каждой съемкой. К тому же фотографию можно выравнивать по горизонту в самом приложении Instagram: зайдите в камеру Stories и слева выберите функцию «Уровень». Получившееся фото можно сохранить на телефон.
- Фотографируя объект, его нежелательно срезать по краям: клиент видит его не целиком и в целом выглядит неэстетично.
- Некоторые фотографии публикуются в горизонтальном формате. Этот формат слишком узкий для Instagram. Рекомендуется публиковать квадратные или вертикальные (4:5) фотографии. Так изображения будут занимать бóльшую площадь телефона пользователя.
- В аккаунте публикуется мало видео, хотя формат работы позволяет делать ролики с обзорами, показывать изделия на видео и рассказывать о них.
Текстовый контент
Отдельно хочется сказать о цели вашей страницы. Если вы создали ее для потенциальных клиентов, значит, публикации должны отвечать на их вопросы. Здорово, если публикации вызывают реакции пользователей — они лайкают, комментируют, сохраняют, пересылают другим. Тогда алгоритм Instagram работает на вас.
- Под большинством публикаций нет текстового описания, хотя это важно. Не на всех фотографиях понятно, как этот проект был выполнен, для чего и какие задачи были у заказчика. Желательно описывать поставленную задачу и ее решение. Так процесс описания выполненного проекта будет понятнее.
- Не стоит использовать несколько знаков препинания и эмодзи подряд. Достаточно будет одного знака/одного эмодзи. Что стоит использовать, так это хештэги. Выбрать их можно в сервисе wordstat.yandex.ru: определить высокочастотные запросы аудитории и сделать из них теги. Например: #ковкаказань #кованыеВорота и т.д.
Комментарий от копирайтера
Если у вас нет времени углубляться в тексты, тогда просто оставляйте короткое описание: что за проект на фотографии, сколько времени на него ушло и из каких материалов он был сделан.
Сегодня правила хорошего тона в Instagram — это писать стоимость изделия сразу под постом. Если у вас такая специфика, что конечная стоимость зависит от нескольких факторов, пишите диапазон цен. Это привлечет целевую аудиторию и отсеет нецелевую. Всю развлекательную информацию вроде шуток можно перенести в Stories.
Если у вас есть возможность заниматься текстами, то вот четыре идеи — что писать под фотографиями:
- этапы возведения объекта. У вас уже есть фотографии, где вы показываете промежуточные этапы работы, о каждом из них можно рассказать: что на фотографии, как вы проводите подготовку, на какие важные моменты нужно обратить внимание. Если набирается целая серия, ее можно объединить уникальными хештэгами или через новую функцию Guides в Instagram;
- готовый проект: от возведения до реализации. Это небольшая история — с чем к вам пришел заказчик, что вы вместе решили, что в итоге получилось. Здесь нужно держать в фокусе вопросы, которые могут беспокоить ваших потенциальных клиентов: например, материалы, сроки, стоимость, антивандальность, визуальные решения. Мы только предполагаем, а вы знаете наверняка, что больше всего интересует вашу аудиторию;
- история с небольшим драматическим эффектом. Если коротко, то вы описываете: с каким запросом пришел клиент; это не получилось сделать, потому что… (причины); вы предложили более изящное решение; вот что из этого вышло;
- Если вам сложно работать с историями, попробуйте оформить информацию в списки. Как правило, они легче и читаются, и пишутся. В списки вы можете собрать этапы работы, процесс поиска визуальных решений, разные варианты стоимости для лестниц/ворот/скамеек в зависимости от исполнения
Публикация контента
Сейчас в аккаунте публикуется однообразный контент с фотографиями и без текстов. Чтобы контент разнообразить, нужно внедрить новые темы для публикаций. Например:
- видеообзор изделия (вы снимаете объект на видео, показываете с нескольких сторон, рассказываете, что это, как было сделано, для чего и т.д.). Если ролик короткий, его можно сопроводить субтитрами;
- отзывы клиентов (можно записать отзыв как на видео, так и опубликовать текстовый отзыв с фотографией клиента). Такой контент повышает доверие у аудитории;
- помимо публикаций в ленте новостей, необходимо делать контент и в Stories (показывать процесс работы, проекты, личные рассуждения автора на тему проектов).
Рекомендуем размещать в ленте новостей не больше одной публикации в день. Желательно одна публикация раз в два дня. Также рекомендуем публиковать не менее двух материалов в день в Stories. Удачи!
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