Бизнес-аккаунт дня: художественная ковка от мастера из Кукмора

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 3

Фото: Эльвир Калиманов

Любимое занятие, от которого душа поет и которое приносит радость другим, — так о своей работе говорит молодой предприниматель из Кукмора Эльвир Калиманов. После того, как выучился на сварщика в Арском училище, решил самостоятельно освоить художественную ковку по металлу и 6 лет назад начал развивать собственное дело, выполняя высокохудожественные и эксклюзивные работы. Сегодня Эльвир думает о расширении бизнеса, а опытные SMM-специалисты в рамках спецпроекта «Реального времени» дают ему советы по продвижению аккаунта в «Инстаграме».

Когда нужно проявить фантазию

— Люблю индивидуальные заказы, когда нужно проявить фантазию. Никогда не делаю копию, то есть у каждого клиента — эксклюзивный товар, — рассказывает предприниматель.

Эльвир Калиманов — мастер-самоучка, который из обычного металла создает настоящие произведения искусства. Сталь в его руках превращается в причудливое кружево, на свет появляются удивительные вещи — цветы, лебеди, украшения для сада, изящные детали интерьера, врата-загляденье или ажурные таблички с названиями улиц и инициалами владельцев дома.

Это лишь малая часть того, что изготавливает в своей мастерской умелец: в списке широкий ассортимент продукции — производство и установка ворот, входных групп, навесов, перил, балконных ограждений. Причем почти каждый заказ выполняет по индивидуальному дизайну, оформляет по желанию клиента. Пока Эльвир работает сам, лишь изредка привлекая на помощь родных — пособить с крупногабаритным и тяжелым заказом.

Уникальные изделия из металла любой сложности

Эльвир использует горячую и холодную ковку, что позволяет делать изделия любой сложности. Заказы поступают в основном не из Кукмора, а из Вятских Полян и Казани.



Как признается мастер художественной ковки, он помнит каждую свою работу. Но из числа тех, которыми особо гордится, — недавний заказ на изготовление мостика для жителя Сабинского района. Клиент доверился чутью Эльвира и не ограничивал его фантазию. Предприниматель с головой ушел в творческий процесс — придумал дизайн, несколько раз перерисовывал и лишь потом приступил к ковке. Итогом кропотливого труда стал мостик как из сказки, который украсили выкованные из металла лебеди.

Это у меня в крови

В прошлом году в бизнес вмешался коронавирус — часть заказов на некоторые время пришлось отложить. Зато длительное ожидание предприниматель компенсировал оригинальным подарком: кому-то к воротам достался кованый почтовый ящик, кому-то табличка с названием улицы, где находится дом.

Как признается Эльвир Калиманов, жена не раз просила сменить род деятельности, заняться не таким тяжелым для здоровья делом или брать меньше заказов: «Но это у меня в крови, каждый год я стараюсь внести что-то новое в работу».



Параллельно с ковкой Эльвир освоил производство откатных ворот, занимается обшивкой деревянных лестниц металлокаркасом. Пока молодой кукморский кузнец работает один, но в планах расширить бизнес, поскольку число заказов растет, соответственно, требуются дополнительные руки.

Публикации должны отвечать на вопросы потенциальных клиентов

Аккаунт Эльвира Калиманова в Instagram по просьбе «Реального времени» изучили основатель Fragency Регина Фасхеева и руководитель проектов Стас Щепичак. Казанское SMM-агентство работает как с федеральными, так и с местными брендами.

Основные заказы приходят через так называемое «сарафанное радио» — от одного довольного клиента к его друзьям-знакомым, хотя у мастера-кузнеца имеется свой сайт трио-кукмор.рф и страница в «Инстаграме», но там всего 38 подписчиков. Поэтому советы профессионального копирайтера по ведению и продвижению аккаунта в соцсетях станут весьма актуальны.

По вашей странице видно, что вы работаете качественно, много, и вам есть что показать. Надеемся, наши рекомендации помогут сделать ее более современной и отвечающей запросам ваших клиентов. Вообще, чтобы отслеживать статистику и открыть доступ к полному функционалу, нужно создать бизнес-профиль в Instagram и привязать его к странице в Facebook (вести страницу там не обязательно, достаточно зарегистрироваться и связать ваш профиль со страницей в Instagram).

Оформление профиля. Что можно добавить

«КОВКА!ВОРОТА!ПЕРИЛА!НАВЕСЫ!» — название профиля как поисковый запрос не работает. Лучше написать «Кованые изделия Казань» или посмотреть другие высокочастотные запросы по теме в сервисе wordstat.yandex.ru. Нужно определить одно короткое предложение без знаков препинания.

Ниже в описание профиля можно добавить список тех самых кованых изделий:

ворота,

перила,

навесы и т. д.

Также рекомендуем добавить в аккаунт подробную информацию:

ссылку на сайт (если сайта нет, то добавить ссылку, переводящую на WhatsApp, чтобы пользователи могли перейти в чат напрямую и написать);

способ связи по мобильному телефону (чтобы пользователи могли позвонить).

В аккаунте нет раздела Highlights, это закрепленные кружки со Stories. Раздел нужно завести и добавить туда основную информацию:

изделия (фото и видео проектов, которые были выполнены);

отзывы заказчиков;

процесс (видео и фото с процесса работы над изделием);

прайс с актуальными ценами.

Визуальное оформление и визуальный контент

Видно, что аккаунт ведется не профессионалом, поэтому советы будут ориентированы на то, чтобы человек без опыта работы в социальных сетях мог применить эти нововведения.

Все фотографии, публикуемые в аккаунте, должны быть качественными (не смазанными, без пикселей). Для этого нужно настраивать ручную фокусировку перед тем, как сделать фотографию, протирать камеру телефона перед каждой съемкой. К тому же фотографию можно выравнивать по горизонту в самом приложении Instagram: зайдите в камеру Stories и слева выберите функцию «Уровень». Получившееся фото можно сохранить на телефон.

Фотографируя объект, его нежелательно срезать по краям: клиент видит его не целиком и в целом выглядит неэстетично.

Некоторые фотографии публикуются в горизонтальном формате. Этот формат слишком узкий для Instagram. Рекомендуется публиковать квадратные или вертикальные (4:5) фотографии. Так изображения будут занимать бóльшую площадь телефона пользователя.

В аккаунте публикуется мало видео, хотя формат работы позволяет делать ролики с обзорами, показывать изделия на видео и рассказывать о них.

Текстовый контент

Отдельно хочется сказать о цели вашей страницы. Если вы создали ее для потенциальных клиентов, значит, публикации должны отвечать на их вопросы. Здорово, если публикации вызывают реакции пользователей — они лайкают, комментируют, сохраняют, пересылают другим. Тогда алгоритм Instagram работает на вас.

Под большинством публикаций нет текстового описания, хотя это важно. Не на всех фотографиях понятно, как этот проект был выполнен, для чего и какие задачи были у заказчика. Желательно описывать поставленную задачу и ее решение. Так процесс описания выполненного проекта будет понятнее.

Не стоит использовать несколько знаков препинания и эмодзи подряд. Достаточно будет одного знака/одного эмодзи. Что стоит использовать, так это хештэги. Выбрать их можно в сервисе wordstat.yandex.ru: определить высокочастотные запросы аудитории и сделать из них теги. Например: #ковкаказань #кованыеВорота и т.д.

Комментарий от копирайтера

Если у вас нет времени углубляться в тексты, тогда просто оставляйте короткое описание: что за проект на фотографии, сколько времени на него ушло и из каких материалов он был сделан.

Сегодня правила хорошего тона в Instagram — это писать стоимость изделия сразу под постом. Если у вас такая специфика, что конечная стоимость зависит от нескольких факторов, пишите диапазон цен. Это привлечет целевую аудиторию и отсеет нецелевую. Всю развлекательную информацию вроде шуток можно перенести в Stories.

Если у вас есть возможность заниматься текстами, то вот четыре идеи — что писать под фотографиями:

этапы возведения объекта. У вас уже есть фотографии, где вы показываете промежуточные этапы работы, о каждом из них можно рассказать: что на фотографии, как вы проводите подготовку, на какие важные моменты нужно обратить внимание. Если набирается целая серия, ее можно объединить уникальными хештэгами или через новую функцию Guides в Instagram; готовый проект: от возведения до реализации. Это небольшая история — с чем к вам пришел заказчик, что вы вместе решили, что в итоге получилось. Здесь нужно держать в фокусе вопросы, которые могут беспокоить ваших потенциальных клиентов: например, материалы, сроки, стоимость, антивандальность, визуальные решения. Мы только предполагаем, а вы знаете наверняка, что больше всего интересует вашу аудиторию; история с небольшим драматическим эффектом. Если коротко, то вы описываете: с каким запросом пришел клиент; это не получилось сделать, потому что… (причины); вы предложили более изящное решение; вот что из этого вышло; Если вам сложно работать с историями, попробуйте оформить информацию в списки. Как правило, они легче и читаются, и пишутся. В списки вы можете собрать этапы работы, процесс поиска визуальных решений, разные варианты стоимости для лестниц/ворот/скамеек в зависимости от исполнения

Публикация контента

Сейчас в аккаунте публикуется однообразный контент с фотографиями и без текстов. Чтобы контент разнообразить, нужно внедрить новые темы для публикаций. Например:

видеообзор изделия (вы снимаете объект на видео, показываете с нескольких сторон, рассказываете, что это, как было сделано, для чего и т.д.). Если ролик короткий, его можно сопроводить субтитрами;

отзывы клиентов (можно записать отзыв как на видео, так и опубликовать текстовый отзыв с фотографией клиента). Такой контент повышает доверие у аудитории;

помимо публикаций в ленте новостей, необходимо делать контент и в Stories (показывать процесс работы, проекты, личные рассуждения автора на тему проектов).

Рекомендуем размещать в ленте новостей не больше одной публикации в день. Желательно одна публикация раз в два дня. Также рекомендуем публиковать не менее двух материалов в день в Stories. Удачи!