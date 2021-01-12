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На 9 месяцев в Казани ограничили проезд возле ТЦ «Мега»

10:46, 12.01.2021
На 9 месяцев в Казани ограничили проезд возле ТЦ «Мега»
Фото: Марат Мугинов

В Казани до конца сентября ограничили движение автомобилей и и пешеходов по автомобильной дороге внутриквартального проезда по проспекту Победы. Об этом сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

Согласно распоряжению исполкома, до 30 сентября движение ограничено возле здания №141 корпус 1 по проспекту Победы, на участке от разворотного кольца со стороны улицы Назиба Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ «Мега» рядом с кафе.

Фото: kzn.ru

Неудобства связаны с проведением строительных работ.

Ранее из-за строительство второй линии метро ограничили движение по улицам Юлиуса Фучика и Чингиза Айтматова.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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