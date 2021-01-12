На 9 месяцев в Казани ограничили проезд возле ТЦ «Мега»

Фото: Марат Мугинов

В Казани до конца сентября ограничили движение автомобилей и и пешеходов по автомобильной дороге внутриквартального проезда по проспекту Победы. Об этом сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

Согласно распоряжению исполкома, до 30 сентября движение ограничено возле здания №141 корпус 1 по проспекту Победы, на участке от разворотного кольца со стороны улицы Назиба Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ «Мега» рядом с кафе.

Фото: kzn.ru

Неудобства связаны с проведением строительных работ.

Ранее из-за строительство второй линии метро ограничили движение по улицам Юлиуса Фучика и Чингиза Айтматова.



Ольга Плешкова