В Казани ограничат движение еще по одной улице из-за строительства метро
В Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по проспекту Альберта Камалеева. Это связано со строительством второй линии метрополитена. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, говорится на сайте мэрии.
Движение будет закрыто до 31 мая в районе пересечения проспекта Камалеева с проспектом Победы, в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Назиба Жиганова.
Напомним, в Казани в связи со строительством станции метро «100 лет ТАССР» временно изменили схему движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика. С 10 февраля до конца мая этого года также изменится схема маршрутов троллейбуса №3 и автобуса №70 — идет строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица Академика Сахарова». Для этих маршрутов отменятся несколько остановок.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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