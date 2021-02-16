Бизнес-аккаунт дня: аромасвечи Алены Праздниковой

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов

У жительницы Казани Алены Праздниковой молодой бизнес. Чуть более года назад она увлеклась аромапрактиками и стала изготавливать свечи с добавлением эфирных масел и экстрактами трав. Как найти своего клиента и привлечь большую аудиторию через соцсети, по традиции в очередном выпуске спецпроекта нашего издания расскажут опытные SMM-специалисты.



«Все, что покупала, было неаккуратным или не подходило мне»

Алена переехала в Казань с Украины, где отучилась по специальности «Учет и аудит». Однако никогда не работала по профессии — ее привлекали совсем не цифры и точные науки.



— Я всегда хотела заниматься чем-то творческим, интересным, поэтому «Учет и аудит» было немного не моей профессией, — рассказывает Алена о том, как пришла к своему бизнесу.

В Татарстане девушка увлеклась аромапрактиками, прошла обучение и стала изготавливать ароматические свечи. Сначала делала их для себя, так как на прилавках не находила продукцию по душе: «Все, что я покупала в магазинах или опен-спейс маркетах, было или не совсем аккуратным, или не подходило мне, я решила: почему бы мне не делать свечи самой? И начала делать».

Аудитория на 100 процентов женская



Бизнес еще достаточно молод — Алена занимается изготовлением свечей в течение года. В планах — расширить ассортимент, например, делать фигурные свечи.

Все свечи мастер делает вручную из воска или вощины, добавляет в них травы и эфирные масла. Но все это не вслепую — перед этим Алена общается с клиентом, узнает о его состоянии.



Четко выстроенных алгоритмов по развитию аккаунта у молодого предпринимателя пока нет. Чаще всего Алена выкладывает фотографии в сторис и посты, когда делает заказы. Иными словами, больше работает по вдохновению, нежели по плану.

В основном ее клиенты — жители Казани, реже — из других городов. Аудитория — пока на 100 процентов женская, мужчины свечи пока не заказывали. Возрастная категория заказчиков — от 18 до 50 лет. Ценовая политика демократичная: самые дешевые свечи — тонкие и стоят 150 рублей, самые дорогие с декором и добавками — 350 рублей за штуку. Чаще всего свечи покупают наборами, средний чек — одна—полторы тысячи рублей.



По словам Алены, больше всего времени занимает оформление свечей. Наборы собираются вручную, каждой свече даются описание и характеристики.



«Даже самый уникальный контент нуждается в перманентном продвижении»

Изучив по нашей просьбе страничку Алены, специалист по коммуникациям и

связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграм» Анна

Акинина дала несколько советов предпринимателю как улучшить

аккаунт.



«Инстаграм» изобилует коучами разных мастей и теми, кто хочет вас чему-то научить, улучшить вашу жизнь бесплатно или за деньги. Если вы уверены, что обладаете сакральными/уникальными знаниями, хотите поделиться опытом или помочь, нужно еще более внимательно подходить к контенту.

Обязательно подкрепляйте свою экспертность. Если у вас есть дипломы, сертификаты и прочее, закрепите их в актуальных историях. Давайте пользу и практику в контенте.

Особое внимание уделяйте текстам. Старайтесь давать ту информацию, которой не так много на просторах интернета. Компилируйте свои знания и личный опыт. При этом очень важно оставаться собой. Люди идут на людей, на харизму. Важной целью в продажах через личный бренд всегда остается личность. Она должна зацепить, ее должны выбрать из тысячи.

БИО — это визитка. Вы должны рассказать о себе и своем продукте в 150 символах. Она должна ответить на вопрос — нужен ли мне этот аккаунт в подписках или нет.

Обязательно уделите внимание визуальной части блога, создайте комфортную для пользователя навигацию. Выработайте единый стиль. И это не про одинаковые фильтры и цвета в блоге. Это про гармоничное соотношение всего. Не устану повторять, визуал — это по умолчанию и основа продаж. Либо вы даете, что-то принципиально новое.

Если выстроить грамотный личный бренд в «Инстаграме», подавать будет гораздо проще.

Не нужно забывать о продвижении. Сейчас любой, даже самый уникальный, контент нуждается в перманентном продвижении.