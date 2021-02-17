Теперь для России биатлон, как футбол

ЧМ подходит к экватору. У России только два попадания в десятку в шести гонках

Биатлонный чемпионат мира 2021 года изначально складывался для России не в лучшую сторону, поскольку должен был проходить в Тюмени, а из-за санкций его перенесли в словенскую Поклюку. Но его промежуточные итоги оказались таковы, что, будучи перенесен «с глаз долой», сам чемпионат желательно еще и выкинуть из «сердца вон», сделав определенные выводы, о которых пойдет речь в материале журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Российский биатлон плох уже достаточно давно

Общее впечатление от подходящего к своему экватору чемпионата мира состоит в том, что наш нынешний биатлон — это то же самое, что и российский футбол. Только зимой. То же самое ощущение позора, который достигает пика во время ЧМ или Олимпиады (у футболистов — еврокубки), и то же самое параноидальное состояние, когда продолжаешь следить за этими лузерами, когда есть множество других видов спорта, причем достаточно успешных, что удивительно для нынешней России. Еще одно сходство биатлона с футболом в том, что и там и там нас уделывает Украина. А теперь от общих тезисов к частным наблюдениям.

Объяснение провала на чемпионате мира очень простое. Российские биатлонисты и биатлонистки совсем разучились стрелять, не умеют быстро бегать и «прямо сейчас» оказались даже не готовы выходить на пик формы. То, что наш биатлон плох, было понятно уже достаточно давно, поскольку в этом виде спорта, как и во всем зимних дисциплинах, существует такой объективный показатель, как Кубок мира. Проводя от шести до десяти этапов за сезон, КМ дает реальную оценку по гамбургскому счету силы того или иного спортсмена или страны. Наша реальная оценка еще месяц тому назад была резко отрицательной. И тут вдруг наши эстафетные команды выиграли сразу два старта, вселив надежду на «продолжение банкета» в Поклюке.

Наша реальная оценка еще месяц тому назад была резко отрицательной. И тут вдруг наши эстафетные команды выиграли сразу два старта, вселив надежду на «продолжение банкета» в Поклюке. Фото: biathlonrus.com

Поскольку чемпионаты мира и Олимпиады зачастую дают возможность стрельнуть «здесь и сейчас». За счет невероятного везения, как на спринте 2010 года в Ванкувере, где в тройку попали француз Венсан Же и тогда еще малоизвестный хорват Яков Фак. Более того, в десятке лучших стояли такие персонажи, как Клемен Бауэр из Словенияи, украинец Андрей Дериземля, Жан-Филипп Легеллек из Канады, словак Павол Гурайт, Джереми Тила из США. Далее и Же, и Гурайт завоевали еще по одной бронзе. Но в дальнейшем никто, кроме Фака, перешедшего в сборную Словении, не оказался способен показывать сильные и стабильные результаты вдолгую.

У каждого может быть свой звездный час, что говорить — у России был Евгений Редькин, чья золотая медаль Олимпиады 1992 года оказалась сенсационной и осталась единственной в личных гонках. Но у России уже давно нет лидеров, а сейчас не нашлось и «темных лошадок».

Раньше нас спасали единичные подвиги

Выход к главному старту на пик своих возможностей — это шанс для середнячков, к которым, увы, в последние годы стали относиться и российские биатлонисты. В прошлом году Александр Логинов «спас» реноме российского биатлона золотом и бронзой, в 2019-м было серебро того же Логинова, бронза Екатерины Юрловой и эстафетная бронза мужчин. В 2017-м можно вспомнить золотую мужскую эстафету, с дальнейшим исполнением национального гимна а капелла. Кстати, у IBU в этом отношении перед нами должок с исполнением гимна, только вот Поклюка-2021 практически даже шансов не дала на это. Наконец в 2015-м ЧМ для нас спасали Антон Шипулин с серебром и Екатерина Юрлова, выскочившая откуда-то с последних стартовых номеров на первое место 15-километровой дистанции. Так, погружаясь в историю, мы добрались уже до спортсменов, завершивших свою карьеру.

Кстати, в мужской части ЧМ-2021пока что нет таких суперзвезд, которые могли доминировать над остальными, как это делали ранее Бьорндален и Свендсен, Пуаре и Мартен Фуркад, завершивший карьеру в марте прошлого года. Даже Йоханнес Бё не выглядит столь монструозно, как ранее. Зато у женщин царит норвежка Тириль Экхофф. Поклюка-2021 пока что распределяет медали достаточно равномерно, акцентируясь только на странах: Австрия, Норвегия, Франция, Швеция, хотя медали перепали таки лузерам Чехии и Белоруссии, а Украина была в шаге от бронзы на смешанной эстафете, если бы шведы вели себя на дистанции по-спортивному. И только россияне, из некогда мощных биатлонных держав, практически ни разу не претендовали на пьедестал. Даже Светлана Миронова, финишировавшая пятой, не претендовала в конечном счете на медаль. Самый явный шанс был, пожалуй, у Эдуарда Латыпова в спринте, но он промахнулся в последней стрельбе и финишировал десятым. Отставание от бронзы в 20 секунд, при этом Эмильен Жаклен тоже заходил на штрафной круг.

Даже Светлана Миронова, финишировавшая пятой, не претендовала в конечном счете на медаль. Фото: biathlonrus.com

Впрочем, включать Россию в число мощных биатлонных держав, пожалуй, уже не стоит. Мы даже в числе стран экс-СССР не лидируем. Сейчас явный лидер Украина, которая за последние годы постоянно в медалях на чемпионатах мира. Причем биатлон — это единственный вид спорта, которым жовто-блакитные могут гордиться как национальным достоянием. Все-таки футбол и бокс, где они также конкурентны, имели очень хорошие позиции и в Советском Союзе, а вот биатлон в республике даже не развивался. А сейчас Пидручный, Прима и Семенов, а также сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная, достаточно молодые Вавринец и Меркушина стабильно в медалях по итогам каждого крупного старта, за исключением Олимпиады в Пхенчхане. Зато там золото завоевала женская сборная Белоруссии, которая сейчас тоже опережает Россию в командном зачете за счет бронзы Анны Солы. Белоруссия традиционно ориентировалась на экс-россиян, но конкретно на ЧМ-2021 у нее отлично выступила Сола, прекрасно пробежали свои этапы на смешанной эстафете Антон Смольский и Динара Алимбекова. А вот как раз экс-россияне Сергей Бочарников и Елена Кручинкина отстрелялись отвратительно. В целом Кручинкина выглядела гораздо слабее Дарьи Блашко, которая, в свою очередь, сменила сборную Белоруссии на Украину.

Украина сейчас умудряется готовить спортсменов для соседней Молдовы, ту же Аллу Гиленко, которая, выступая с экс-россиянкой Алиной Стремоус, пробилась в число участниц гонки преследования, куда не попала наша Светлана Миронова, показавшая отрицательный процент стрельбы (четыре попадания из шести выстрелов). Хуже отстрелялась только Анна Фролина (Булыгина), когда экс-россиянка, выступающая за Южную Корею, умудрилась попасть только раз из десяти.

На чемпионате Европы, который завершился незадолго до чемпионата мира, россияне остались без золотых медалей впервые с 1995 года. Фото: biathlonrus.com

У нас даже забрать сейчас некого

Локально это проблемы корейцев, но глобально наши, поскольку ранее мы имели хотя бы возможность пригорюниться, мол, вот, подготовили для соперников сильных спортсменов (Кузьмину для Словакии, Хрусталеву для Казахстана, Скардино для Беларуси), а их переманили. Значит, у нас хорошо работают тренеры, а у них селекционеры. Сейчас у нас переманивать реально некого. Это отчетливо продемонстрировал чемпионат Европы, который завершился незадолго до чемпионата мира, и там россияне остались без золотых медалей впервые с 1995 года. Для понимания, чемпионаты Европы, это все равно, что вторая лига, соревнования, которые дают возможность отличиться лидерам стран-середнячков и вторым составам стран-фаворитов. Так было и на этот раз, золото взяли Латвия (Бендика и Расторгуев), украинец Прима, дважды Польша и Швейцария, где отличился Марти Ягер, супруг российской беларуски Скардино, завершившей карьеру. Фавориты Германия и Норвегия выиграли золото в эстафетах, составами, откуда спортсменов мы увидим в национальных сборных только после Олимпиады в Пекине, когда пройдет традиционная смена поколений. А нам даже менять некем, поскольку на Европе выступали 32-летний Гараничев, 30-летняя Куклина, 25-летняя Гербулова, и они также в составе сборной в Поклюке. Единственный, кто может рассчитывать на долгую карьеру после ОИ-2022 это Карим Халили, 22-летний россиянин с афганскими корнями, также дебютировал на чемпионате мира в Поклюке.

Любопытно, что латыш Расторгуев, чех Крчмарж, стартовавшие на ЧЕ, выступили в спринте лучше, чем практически все россияне. Лучше их был только Латыпов, о котором мы уже упоминали. Украинец Прима финишировал там же практически в одно время с Матвеем Елисеевым, только вот Прима к усталости от ЧЕ добавил еще и смешанную эстафету, где финишировал с деревянной медалью. При этом россияне целенаправленно готовились к чемпионату мира.

Самый явный шанс был, пожалуй, у Эдуарда Латыпова в спринте, но он промахнулся в последней стрельбе, и финишировал десятым. Фото: biathlonrus.com

В ТОПах преимущественно только Норвегия и Франция, но в допинге продолжают обвинять бессильных россиян

Любопытно, что даже такие позорные результаты на лыжне не дают покоя нашим, нет, теперь не оппонентам, наверное, даже не соперникам. Скорее всего, уже врагам. В Норвегии началась очередная атака на Россию, которую организовал Йоханнес Бё. Он заявил, что «Россию слишком мало наказали за допинговые нарушения», хотя уже перед ЧМ нас лишили медалей Евгения Устюгова, завоеванных еще в Ванкувере-2010. Сочи-2014 уже замаран в умах многих иностранцев и отдельных россиян, хотя на лыжне дисквалифицированные Вилухина, Зайцева, Романова выглядели черепахами по сравнению с конкурентками. Бё, таким образом, подхватил своеобразную эстафету у француза Мартена Фуркада, постоянно критиковавшего Россию.

То есть, по их мнению, мы раньше нет-нет, да и побеждали, но делали это на допинге. Но сейчас только Латыпов остается единственным, кто заехал в десятку лучших по итогам личных гонок. При этом в ТОП-10 невозможно протолкнуться от норвежцев и французов, точно также доминирующих в женских дисциплинах. А наказывать все равно надо Россию, демонстрирующую откровенное бессилие, и после Бё к этому призвала норвежская газета Dagbladet, тут же порадовавшаяся тому, что ее спортсмены на тот момент завоевали три золота в трех гонках. И норвежцев не смущает, что Тириль Экхоф с двумя штрафами привезла 17 секунд отрыва от серебряного призера, а от лучшей из наших на лыжне — Ирины Казакевич — оторвалась на 35 секунд. В чистоте Экхоф, скачущей в гору, как полноприводный внедорожник, они не сомневаются.

В Поклюке пока что позорится весь российский биатлон, без исключения. Фото: biathlonrus.com

Кстати, именно в готовности Казакевич сомневался тот, кого принято называть «голосом биатлона», а именно, Дмитрий Губерниев, которого зрителям приходилось слушать. Тренеры сборной России, конечно, на чемпионате мира сработали паршиво, но их стабильный критик оказался в своих оценках еще менее точен, чем стабильно мазавшаяся мимо мишеней Светлана Миронова. Так что в Поклюке пока что позорится весь российский биатлон, без исключения.