«Как во городе было во Казани»: в оперном театре отметили день рождения Федора Шаляпина

На XXXIX Шаляпинском фестивале в день рождения певца традиционно прозвучала опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов»

Фото: Максим Платонов

В день рождения Федора Шаляпина в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля неизменно исполняется опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Какими видят наши современники своих героев, о чем предупреждает опера и в чем главная трудность работы гримера — в репортаже «Реального времени».

Актерская доля — быть заложником роли

13 февраля на Шаляпинском фестивале главную роль в опере традиционно исполнил выпускник Казанской консерватории, заслуженный артист России Михаил Казаков. После сцены видений убиенного младенца в конце второго действия певца наградили овациями — так мастерски он показал муку и страх царя Бориса.

«Бориса Годунова» часто называют «оперой пяти басов»: именно для этого голоса написаны роли царя, Пимена, бродяги Варлаама, крестьянина Митюхи и пристава Никитича. Шаляпин, кстати, в свое время пел только царя, но и летописца Пимена. Роль старца-монаха досталась на фестивале еще одному выпускнику Казанской консерватории а ныне солисту «Геликон-оперы» Алексею Тихомирову. Несмотря на впервые примеренному костюму монаха, в театральном подряснике он смотрелся чрезвычайно гармонично — издалека словно батюшка идет. Певец рассказал, что костюм позволяет глубже вжиться в роль и пошутил, что чуть ли не спит в нем.

— Наша актерская доля — всегда быть заложниками своей роли. Постоянно делаются примерки. Каждый образ, уже рожденный великим Федором Ивановичем Шаляпиным, тем более на фестивале, обретает некий сакральный смысл: мы должны чтить традиции. Нелегко, конечно, перевоплощаться в старца. Когда играешь Годунова или Мефистофеля — это страсть, а Пимен — степенность, свойственная его уважаемому возрасту. Движения должны быть спокойными, артист должен уметь передать пластику пожилого человека. Это и руки, которым старец доверяет больше, чем глазам, поэтому ощупывает все предметы, и походка, и то, как он садится в кресло. Меня этому научила актриса Ольга Левшина, которая видела, как я работал над ролью Пимена в Испании.

Алексей Тихомиров: «Когда играешь Годунова или Мефистофеля — это страсть, а Пимен — степенность, свойственная его уважаемому возрасту. Движения должны быть спокойными, артист должен уметь передать пластику пожилого человека»

Кто придет после Годунова?

Концовки драмы Пушкина и одноименной оперы Мусоргского принципиально разные. Если у поэта последней строчкой значится «Народ безмолвствует», то у композитора народ — и есть главный герой драмы. Разгорается крестьянское восстание, народ с радостью принимает Самозванца, как своего избавителя от голода и бедствий, и только Юродивый, обличитель царя Бориса, предрекает будущие лихие годы: «Плачь, русский люд, голодный люд».

В свете сегодняшних событий опера особенно актуальна, считает Алексей Тихомиров.

— Я вообще считаю, что Борис не виноват в смерти младенца Дмитрия. Не случайно и музыка Мусоргского, чем ближе смена смерти царя, тем дальше поднимается от низкого регистра к высоким нотам, символизируя тем самым восхождение души. Да и то, что на сцене остается только Юродивый — это тоже образ народной души, тонкой, прочувствованной и в чем-то несчастной. Ведь что будет дальше? Поляки и литовцы придут, чтобы разорить города, за ними — новые Лжедмитрии, и только после появления Минина и Пожарского единство народа восстанавливается, — рассказал певец.

Алексей Тихомиров: "Ведь что будет дальше? Поляки и литовцы придут, чтобы разорить города, за ними — новые Лжедмитрии, и только после появления Минина и Пожарского единство народа восстанавливается»

Опера-предупреждение

— Так получается, что некие «секретные материалы» о правителях, факты истории открываются только потом. Ведь Борис был замечательным царем, это был уникальный момент в истории Российского государства, настолько он был образован, был чистым и хорошим человеком, искренне любил своих детей и с заботой о народе раздавал хлеб и золото в неурожайные годы. Интересно, что один из его предков был татарин Чет-Мурза, и это однозначно наложило свой отпечаток на него, — говорит Тихомиров.

Говоря о том, что опера — это предостережение и предупреждение современникам, Тихомиров поделился мнением, что руководитель России всегда будет обречен на одиночество: «Мы очень долго любим того, кого не стоит любить, и долго ненавидим того, кого полюбить бы стоило».

В день рождения Федора Шаляпина побывать на праздничных мероприятиях Тихомирову не удалось — помешала совершенно непрогулочная погода, которая вчера стояла в Казани. Зато сегодня, 14 февраля на своем сольном концерте, посвященном памяти великого баса, в Кирове он поднесет свой букет к памятнику гению.

Алексей Тихомиров: «Так получается, что некие «секретные материалы» о правителях, факты истории открываются только потом»

«Я созрела для роли Мнишек»

Второй сезон в своей карьере поет партию Марины Мнишек заслуженная артистка России и своей родины Северной Осетии-Алании, Агунда Кулаева. Ведущая солистка Большого театра рассказала, что много лет шла к этой партии:

— Сейчас я себя комфортно чувствую в этой роли, я созрела для нее. Этот образ мне совершенно не близок, но я постаралась овладеть всеми выразительными средствами, которые позволили мне в полной мере передать ее сущность. Она не несчастная жертва обстоятельств, а действительно интриганка, расчетливая в своей жажде власти. Мне больше нравится исполнять Любашу из «Царской невесты» — это, пожалуй, моя любимая роль. Великая женщина, коварная и страстно любящая, которая способна одновременно и любить и убить.

Певица с грустью призналась, что на родине теперь бывает не часто. В Москве — трое детей, ехать без них невозможно, а всей семьей — накладно. Зато с супругом Агунда Кулаева любит бывать в казанских ресторанах, особенно с панорамным видом на город. «По моему опыту, у вас в какой ресторан ни зайди, везде вкусно накормят», — уверена дива.

Фото: vk.com/kazan_opera

Агунда Кулаева: «Марина Мнишек не несчастная жертва обстоятельств, а действительно интриганка, расчетливая в своей жажде власти»

Зачем клеить усы поверх усов

Гример оперного театра Сания Мавровская рассказала «Реальному времени», что в работе, особенно на Шаляпинском фестивале, использует наработки еще 50-60 годов прошлого века. Это важно потому, что грим тех лет максимально приближен ко времени Шаляпина. Понятно, что сам певец очень много работал над ролью — сохранились его многочисленные зарисовки. Казанская мастер грима считает его художником во всем, в том числе и мастером по сценическому «макияжу». Однако работает она уже не по фотографиям — все приходится держать в голове:

— Все исполнители сегодняшнего представления пришли ко мне гримироваться буквально за 50 минут до начала. Нужно успеть все и на высшем уровне. Мы придерживаемся шаляпинских традиций. Я закончила Казанское театральное училище по специальности «художник-гример» — наш выпуск был первым в училище. На будущий год буду справлять 50-летие работы в Татарском театре оперы и балета.

Сания Мавровская отметила, что очень дорожит своей работой. Она поделилась, что грим Пимена — Тихомирова был очень сложным, но есть работа и потруднее — «приклеивать усы на усы».

— Алексей ведь носит усы, поверх которых мне пришлось накладывать уже седые длинные усы его героя. А так трудностей уже нет, владею своим искусством в совершенстве, — резюмировала она.

Сания Мавровская: «Я закончила Казанское театральное училище по специальности «художник-гример» — наш выпуск был первым в училище. На будущий год буду справлять 50-летие работы в Татарском театре оперы и балета»

Взаимность через годы

Казань в произведении тоже появляется не раз, играя в нем особую роль. Ее показывает на собственноручно начерченной карте Руси сын Годунова Федор, а в шинке близ литовской границы бродячий монах Варлаам ухарски поет «Как во городе было во Казани» — и срывает овацию в зале.

Да и во вступительном слове народный артист РТ Эдуард Трескин вспомнил строчки из письма Шаляпина Максиму Горькому. Будучи за границей, певец узнал, что друг посетил его родной город, и пишет: «Как перед глазами вырос в памяти моей этот «прекраснейший» (для меня, конечно) из всех городов мира — город».

Теперь ежегодно, в свою очередь, столица Татарстана отдает дань любви и уважения великому русскому басу, легенде мировой оперы.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов