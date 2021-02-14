«Как во городе было во Казани»: в оперном театре отметили день рождения Федора Шаляпина
На XXXIX Шаляпинском фестивале в день рождения певца традиционно прозвучала опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов»
В день рождения Федора Шаляпина в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля неизменно исполняется опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Какими видят наши современники своих героев, о чем предупреждает опера и в чем главная трудность работы гримера — в репортаже «Реального времени».
Актерская доля — быть заложником роли
13 февраля на Шаляпинском фестивале главную роль в опере традиционно исполнил выпускник Казанской консерватории, заслуженный артист России Михаил Казаков. После сцены видений убиенного младенца в конце второго действия певца наградили овациями — так мастерски он показал муку и страх царя Бориса.
«Бориса Годунова» часто называют «оперой пяти басов»: именно для этого голоса написаны роли царя, Пимена, бродяги Варлаама, крестьянина Митюхи и пристава Никитича. Шаляпин, кстати, в свое время пел только царя, но и летописца Пимена. Роль старца-монаха досталась на фестивале еще одному выпускнику Казанской консерватории а ныне солисту «Геликон-оперы» Алексею Тихомирову. Несмотря на впервые примеренному костюму монаха, в театральном подряснике он смотрелся чрезвычайно гармонично — издалека словно батюшка идет. Певец рассказал, что костюм позволяет глубже вжиться в роль и пошутил, что чуть ли не спит в нем.
— Наша актерская доля — всегда быть заложниками своей роли. Постоянно делаются примерки. Каждый образ, уже рожденный великим Федором Ивановичем Шаляпиным, тем более на фестивале, обретает некий сакральный смысл: мы должны чтить традиции. Нелегко, конечно, перевоплощаться в старца. Когда играешь Годунова или Мефистофеля — это страсть, а Пимен — степенность, свойственная его уважаемому возрасту. Движения должны быть спокойными, артист должен уметь передать пластику пожилого человека. Это и руки, которым старец доверяет больше, чем глазам, поэтому ощупывает все предметы, и походка, и то, как он садится в кресло. Меня этому научила актриса Ольга Левшина, которая видела, как я работал над ролью Пимена в Испании.
Алексей Тихомиров: «Когда играешь Годунова или Мефистофеля — это страсть, а Пимен — степенность, свойственная его уважаемому возрасту. Движения должны быть спокойными, артист должен уметь передать пластику пожилого человека»
Кто придет после Годунова?
Концовки драмы Пушкина и одноименной оперы Мусоргского принципиально разные. Если у поэта последней строчкой значится «Народ безмолвствует», то у композитора народ — и есть главный герой драмы. Разгорается крестьянское восстание, народ с радостью принимает Самозванца, как своего избавителя от голода и бедствий, и только Юродивый, обличитель царя Бориса, предрекает будущие лихие годы: «Плачь, русский люд, голодный люд».
В свете сегодняшних событий опера особенно актуальна, считает Алексей Тихомиров.
— Я вообще считаю, что Борис не виноват в смерти младенца Дмитрия. Не случайно и музыка Мусоргского, чем ближе смена смерти царя, тем дальше поднимается от низкого регистра к высоким нотам, символизируя тем самым восхождение души. Да и то, что на сцене остается только Юродивый — это тоже образ народной души, тонкой, прочувствованной и в чем-то несчастной. Ведь что будет дальше? Поляки и литовцы придут, чтобы разорить города, за ними — новые Лжедмитрии, и только после появления Минина и Пожарского единство народа восстанавливается, — рассказал певец.
Алексей Тихомиров: "Ведь что будет дальше? Поляки и литовцы придут, чтобы разорить города, за ними — новые Лжедмитрии, и только после появления Минина и Пожарского единство народа восстанавливается»
Опера-предупреждение
— Так получается, что некие «секретные материалы» о правителях, факты истории открываются только потом. Ведь Борис был замечательным царем, это был уникальный момент в истории Российского государства, настолько он был образован, был чистым и хорошим человеком, искренне любил своих детей и с заботой о народе раздавал хлеб и золото в неурожайные годы. Интересно, что один из его предков был татарин Чет-Мурза, и это однозначно наложило свой отпечаток на него, — говорит Тихомиров.
Говоря о том, что опера — это предостережение и предупреждение современникам, Тихомиров поделился мнением, что руководитель России всегда будет обречен на одиночество: «Мы очень долго любим того, кого не стоит любить, и долго ненавидим того, кого полюбить бы стоило».
В день рождения Федора Шаляпина побывать на праздничных мероприятиях Тихомирову не удалось — помешала совершенно непрогулочная погода, которая вчера стояла в Казани. Зато сегодня, 14 февраля на своем сольном концерте, посвященном памяти великого баса, в Кирове он поднесет свой букет к памятнику гению.
Алексей Тихомиров: «Так получается, что некие «секретные материалы» о правителях, факты истории открываются только потом»
«Я созрела для роли Мнишек»
Второй сезон в своей карьере поет партию Марины Мнишек заслуженная артистка России и своей родины Северной Осетии-Алании, Агунда Кулаева. Ведущая солистка Большого театра рассказала, что много лет шла к этой партии:
— Сейчас я себя комфортно чувствую в этой роли, я созрела для нее. Этот образ мне совершенно не близок, но я постаралась овладеть всеми выразительными средствами, которые позволили мне в полной мере передать ее сущность. Она не несчастная жертва обстоятельств, а действительно интриганка, расчетливая в своей жажде власти. Мне больше нравится исполнять Любашу из «Царской невесты» — это, пожалуй, моя любимая роль. Великая женщина, коварная и страстно любящая, которая способна одновременно и любить и убить.
Певица с грустью призналась, что на родине теперь бывает не часто. В Москве — трое детей, ехать без них невозможно, а всей семьей — накладно. Зато с супругом Агунда Кулаева любит бывать в казанских ресторанах, особенно с панорамным видом на город. «По моему опыту, у вас в какой ресторан ни зайди, везде вкусно накормят», — уверена дива.
Агунда Кулаева: «Марина Мнишек не несчастная жертва обстоятельств, а действительно интриганка, расчетливая в своей жажде власти»
Зачем клеить усы поверх усов
Гример оперного театра Сания Мавровская рассказала «Реальному времени», что в работе, особенно на Шаляпинском фестивале, использует наработки еще 50-60 годов прошлого века. Это важно потому, что грим тех лет максимально приближен ко времени Шаляпина. Понятно, что сам певец очень много работал над ролью — сохранились его многочисленные зарисовки. Казанская мастер грима считает его художником во всем, в том числе и мастером по сценическому «макияжу». Однако работает она уже не по фотографиям — все приходится держать в голове:
— Все исполнители сегодняшнего представления пришли ко мне гримироваться буквально за 50 минут до начала. Нужно успеть все и на высшем уровне. Мы придерживаемся шаляпинских традиций. Я закончила Казанское театральное училище по специальности «художник-гример» — наш выпуск был первым в училище. На будущий год буду справлять 50-летие работы в Татарском театре оперы и балета.
Сания Мавровская отметила, что очень дорожит своей работой. Она поделилась, что грим Пимена — Тихомирова был очень сложным, но есть работа и потруднее — «приклеивать усы на усы».
— Алексей ведь носит усы, поверх которых мне пришлось накладывать уже седые длинные усы его героя. А так трудностей уже нет, владею своим искусством в совершенстве, — резюмировала она.
Сания Мавровская: «Я закончила Казанское театральное училище по специальности «художник-гример» — наш выпуск был первым в училище. На будущий год буду справлять 50-летие работы в Татарском театре оперы и балета»
Взаимность через годы
Казань в произведении тоже появляется не раз, играя в нем особую роль. Ее показывает на собственноручно начерченной карте Руси сын Годунова Федор, а в шинке близ литовской границы бродячий монах Варлаам ухарски поет «Как во городе было во Казани» — и срывает овацию в зале.
Да и во вступительном слове народный артист РТ Эдуард Трескин вспомнил строчки из письма Шаляпина Максиму Горькому. Будучи за границей, певец узнал, что друг посетил его родной город, и пишет: «Как перед глазами вырос в памяти моей этот «прекраснейший» (для меня, конечно) из всех городов мира — город».
Теперь ежегодно, в свою очередь, столица Татарстана отдает дань любви и уважения великому русскому басу, легенде мировой оперы.
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