«Тени Касимовского ханства»: какой была и есть жизнь татар Рязанщины

В Национальной библиотеке Татарстана в начале февраля презентовали книгу «Тени Касимовского ханства» — фотоальбом с воспоминаниями жителей татарских деревень Рязанской области. Тогда руководитель Департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов и историк-журналист Марат Сафаров, выступившие авторами издания, пояснили, что не углублялись в исторический контекст — у них получилось сочинение о том, чем живут потомки касимовских татар. «Реальное время» публикует первую главу из книги.



«В Центральной России татарские деревни словно имеют особый хронотоп»



Фотоальбом наш — это путешествие по старым деревням, урочищам, мечетям и кладбищам — миру татар Рязанской области, сохранившимся свидетельствам их истории. Шум времени здесь не метафора — лесные края востока Рязанщины, значительной частью входившие в былую Тамбовскую губернию, словно напоминают о вечной природе, с которой люди накрепко связаны, от которой уходили в дальние странствия — северные и южные города, и куда неизменно возвращались. Возвращение становилось буквальным — очень многие из встреченных нами людей, наших собеседников и новых друзей, провели значительный отрезок свой жизни в Средней Азии, но в трудные годы вновь обрели свою рязанскую родину. А может возвращение и не стать физическим, а скорее долгой памятью о корнях, переданной детям и внукам.

Сколько историй нам довелось услышать о покинутых домах, утраченных в суровую эпоху коллективизации (и до, и после) крепких хозяйствах, спасение, обернувшимся пожизненной ностальгией! Музыка топонимов — Азеево, Ахматово, Толстиково или исконные татарские их имена — Әҗе, Карлар, Түстик — согревали выходцев, но не всем удавалось хоть раз вернуться. Расположенные в Центральной России былые и сохранившиеся татарские деревни словно имеют свой особый хронотоп и пространственные пределы — доступные и одновременно глухие, скрытые; здесь время не остановилось, но течет своим, причудливым образом. События в рассказах людей, живущих здесь и поныне, переплетаются вопреки логике веков. Да и раньше татарские деревни следовали двум календарям — мусульманскому по хиджре, и официальному. Напоминанием о такой параллельности служат крепкие могильные камни с арабской вязью посреди пасторальных пейзажей. Эпиграфика вообще имеет свойство переживать другие, казалось, более масштабные структуры. Где знаменитые медресе или солидные мерлушечные предприятия местных купцов-меховщиков? Их давно нет, а белые камни напоминают о благочестивых имамах и энергичных торговцах.

Тень Касимовского ханства, изученного несколькими поколениями историков, неизбежно покрывает весь этот ареал — восток современной Рязанской области. Часто приходится слышать применительно к тюркоязычному населению Рязанщины, к истории ислама в этом регионе — лишь о касимовских татарах. Между тем, за пределами Касимовского района — в окрестностях Сасово, Кадома, Ермиша — еще сохранились поселения татар-мишарей, связанных с Ханкирмән, но имеющие свою архаичную культуру, свои говоры. Впрочем, все они — часть татарского мира, его фронтир: восток Рязанщины становится западом ареала исторического расселения татар. Еще дальше расположены лишь два татарских села в Тамбовской области, замыкающие обширное мишарское расселение.

В этой связи необходимо обозначить и некоторые этнодемографические детали, позволяющие без избыточных комментариев осуществить путешествие с помощью нашего альбома.

На территории современной Рязанской области исторически расположены поселения касимовских татар и мишарей. Прежде, среди касимовских татар можно было выделить разветвленную структуру, в основу которой был положен не этнический, а социальный, сословный фактор. Так, касимовские татары делились на аристократическую часть (Белый аймак), промежуточную группу (Черный аймак) и более низкое сословие (Черные зипуны). Подобное разделение находит отражение в расположении «кустов» татарских деревень Касимовского района, например, в наличие заокских поселений.

Если касимовские деревни расположены относительно компактно, и ограничены одним районом — Касимовским, исторически имеют свой центр притяжения — Татарскую слободу в самом городе, то мишарские населенные пункты рассеяны по трем районам — Сасовскому, Ермишинскому и Кадомскому. Впрочем, широкая разбросанность эта имеет свою логику, восходящую к эпохе Касимовскому ханства, родовым гнездам мурз, служилому землевладению. Из междуречья Оки и Мокши начинались в XVI и особенно в XVII веке волны татарских переселений на засечные черты Нижегородчины (д. Кадомка, Пошатово указывают на места исхода), а потом все дальше и дальше. Не случайно, такие фамилии как Сакаевы, Маматказины, Б[е]игловы встречаются, как среди татар Рязанской области, так и у потомков выходцев из этого края, живущих ныне в Буздякском районе Башкирии, в Уфе, а жители нижегородского села Малое Рыбушкино возводили свое основание к азеевским татарам.

С конца XIX века начался великий отток в Среднюю Азию

Своеобразным центром местных татар являлось Азеево (Ермишинский район). Это связано с тем, что в селе в начале XX века действовали 7 мечетей, мектебе, медресе. Местные татары называли Азеево «городом». Большинство татар в Азееве носили такие фамилии, как: Бурнашевы, Бегишевы, Урмановы, Бисеровы, Ерзины, Табеевы, Канцеровы, Танеевы и др. Неподалеку от Азеево на реке Ермишь располагается деревня Иванково (Ермишинский районн), откуда происходила семья татарских купцов Кашаевых. Многие из них уже в конце XIX — начале XX вв. жили в Москве, занимались переработкой и продажей меха, владели домами, но сохраняли связи с родиной. К их числу относится купец-меховщик Мухаммед-Амин Кашаев, известный среди мусульман дореволюционной Москвы: в 1913 году он отмечался в источниках в качестве попечителя Московской Соборной мечети. В самом Иванкове действовала мечеть и мектеб (в памяти сельчан сохранились имена местных имамов: хазратов Шарипа и Шакира). В нач. XX века в Иванкове располагались торговые склады, конный завод рысистых лошадей, принадлежавший семье Кашаевых.

В Кадомском и Ермишинском районах были расположены и другие небольшие татарские деревни: известная своими садами деревня Верки (Вәрәки), здесь действовали мечеть и мектеб; среди местных жителей было распространено пчеловодство (в 1880-е гг. в небольшой деревне имелось 20 колод пчел); Чернышево, расположенная среди лесов, где жили Бахтиозины; Караулово (где жили Симинеевы) и Молочная Гора.

Значительно южнее, в бассейне реки Цна располагается другой ареал компактного проживания мишарей. Здесь находятся такие населенные пункты, как: Алешино, Большой Студенец, Тархань, Теньсюпино, где татары составляли большинство или значительный процент населения; проживали татарские семьи: Сакаевы, Бегловы, Кудяковы, Тюменевы, Михалевы, Девятовы, Маматказины и др. В конце XIX — начале XX вв. данные населенные пункты входили в состав Шацкого уезда Тамбовской губернии. По своим этнокультурным особенностям сасовские татары близки темниковским татарам-мишарям западных районов Мордовии, при этом испытали значительное влияние касимовских татар. Особняком в сасовской округе стоит село Бастаново на реке Лея, где сохранился свой говор, изученный в 1970-е гг. казанским диалектологом Л. Т. Махмутовой.

Ныне численность татар Рязанской области составляет около 5. тыс. человек. Сложно, да и не хочется прогнозировать местную демографию. Фото — современные и архивные, голоса местных жителей или выходцев, наши комментарии и впечатления расскажут о существующих деревнях (включая такие крупные, как Подлипки, Ахматово, Азеево, Бастаново), так и поведают о местах, обозначаемых на карте в качестве урочищ. Все они в тени Касимовского ханства, заботливо оберегаются в памяти, даже когда все иное поглотил вечный лес.