«Нас не покидало ощущение, что мы видим все это в последний раз»
В Казани презентовали книгу «Тени Касимовского ханства»
В Национальной библиотеке Татарстана презентовали книгу «Тени Касимовского ханства» — фотоальбом с воспоминаниями жителей татарских деревень Рязанской области. Авторы пояснили, что не углублялись в исторический контекст, у них получилось сочинение о том, чем живут потомки касимовских татар. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Мой дедушка Сафар-хазрат в советское время поднимался на минарет разрушенной мечети, обращаясь в поле»
Касимовское ханство возникло в результате распада Золотой Орды. Первым его правителем был Касим — сын Улуг-Мухаммеда, основателя Казанского ханства. История его закончилась в 1681 году со смертью Фатимы-Султан бикем. Здесь прожила последние годы царица Сююмбике.
На презентации фотоальбома «Тени Касимовского ханства» в Нацбиблиотеке гостей встречал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев — из Москвы представлять книгу приехал солидный десант. Рушан Аббясов, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России по международным делам, выступал в этот день в первую очередь в качестве издателя — генерального директора издательства «Читай».
— Эти земли находятся всего в 280 км от Москвы, здесь сохранился редкий памятник XV века — минарет Ханской мечети. Мы стараемся из Москвы, из области привозить сюда экскурсии. Пусть ездят, смотрят, знают, — сказал Аббясов.
Главными героями презентации издания стали его авторы, руководитель Департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов и историк-журналист Марат Сафаров. Они подробно, с фото-, аудио- и видеопримерами рассказали о своей работе, которая заняла четыре года. За это время писатели десять раз съездили в экспедицию и взяли около 1000 интервью. Сейчас в Рязанской области живет 5000 татар, из них, указали авторы, 4000 — это татары-мишаре.
Во многом это красочная, но грустная книга, полная живописных фотографий и воспоминаний.
— Люди приезжали из Узбекистана, смотрели в поле и говорили: «Тут была мечеть, тут улица», — приводил пример Сафаров. — «А здесь, значит, мой дедушка, Сафар-хазрат в советское время поднимался на минарет разрушенной мечети, обращаясь в поле, куда-то вдаль». Возможно — к нам.
Авторы разделили книгу по рекам, протекающим по этой территории. Так возникли главы про Лею, Мокшу, Оку. Хронологии было решено не придерживаться, хотя она тут любопытная: как говорит Сафаров, в каждом доме здесь хранится книга научного сотрудника Института истории Фариды Шарифуллиной, в каждом доме помнят о посещении Дамира Исхакова — по этим датам даже отсчитывают, когда это было — 30 или 40 лет назад.
Было Имән күле — стало Иванково
— Нас не покидало ощущение, что мы видим все это в последний раз, — сделали грустный вывод Абянов и Сафаров. Вернешься в следующий раз, подойдешь к воротам — а человек уже умер или был увезен родственниками. Уходят воспоминания, что то или иное село ассоциируется с татарами. Скажем, село Тарбаево его жители называли русским, пока одна женщина, по имени Марьям, не указала место, где здесь стояла мечеть. Меняются названия сел. Было Имән күле — стало Иванково. Однако русские здесь совершенно спокойно произносят татарские имена, не меняют их и не переиначивают. А ислам называют «татарской верой».
— Все встречные нам люди говорят о принадлежности к татарскому народу, — сказал Сафаров, напомнив о предстоящей переписи населения. — А потом уже говорят о деталях.
Один из последних фрагментов был посвящен смешанным бракам. Авторы изучили такое явление, как «русская сноха», и показали интервью Татьяны Хожбахтеевой из села Азеево. В нем она демонстрирует, как говорила с односельчанами на татарском, и читает короткие молитвы. После Сафаров и Абянов рассказывают, что Татьяне пришлось стать человеком, который хоронит родственников — больше некому. Так что она получила инструкцию — что покупать на поминки, кого звать... «Я спокойна — Хамзинишну я проводила», — так сказала интервьюерам Хожбахтеева.
— Мы не хотели бы, чтобы у вас сложились через такие рассказы представления об ассимиляции, — резюмировали авторы. — Потому что, если вы приедете на местный Сабантуй, вы в наши слова не поверите.
Также они отметили, что после четырех лет у них сохранилось немало видеоматериала — надеемся, этот архив также превратится в медиапроект.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым