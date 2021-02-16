Татарстан взят в ипотеку

Аналитики определили регионы, где больше всего покупают жилье в кредит. Татарстан на 5-м месте после двух столиц и нефтяных регионов

Каждая третья семья в Татарстане «сидит» в ипотечном кредите, взятом после кризисов 2008 года и 2014—2015 годов, подсчитали аналитики. По уровню ипотечной закредитованности Казань опережает Москву и Санкт-Петербург, где один кредит приходится на 7,5 и 4,3 семьи соответственно, а у нас этот показатель 3,3. С этого момента Казань начинает повторять путь Москвы образца 90-х годов, когда цены на жилье стали сильнее «отрываться» от заработной платы под давлением инвестиционного спроса. Сейчас стоимость одного «квадрата» в Казани в 3 раза выше средней заработной платы в Татарстане.

Татарстан на 5-м месте по объему ипотек

В Татарстане выдано 423 тысячи ипотечных кредитов — в среднем каждая третья семья сегодня обслуживает долгосрочный кредит на приобретение жилья, следует из исследования ЦИАН. Аналитики выяснили, в каких регионах приходится большее число кредитов на каждую семью, а где ипотека не пользуется спросом. Татарстан вошел в топ-10 регионов, где ипотечный рынок растет больше всего, а значит, все больше квадратных метров приобретается лишь при помощи кредита. Республика заняла пятое место по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015—2020 гг.). Совокупный объем ипотечного портфеля составляет 624,7 млрд рублей, или 3,9% от российского объема выдачи, подсчитали аналитики, опираясь на данные ЦБ.

Директор филиала компании «Этажи» Марат Галлямов подтвердил «Реальному времени», что в прошлом году ипотека «разогналась». В общем объеме продаж компании она составляла в 2019 году 60—62%, а в прошлом выросла до 65—68%:

— Высокая потребность в жилье у семей, у людей, которые хотят жить в Татарстане как в благополучном регионе, дает о себе знать. Люди улучшают свои жилищные условия, кто-то покупает первую квартиру, потому что надеется на все хорошее. Люди не боятся: у них есть какая-никакая работа, есть заработок, наш регион не депрессивный, а очень активный — это и способствует тому, что мы достаточно активно живем здесь в нашей республике, покупаем жилье и верим в свое будущее.

Но есть и еще одна причина, она даже, может быть, первична — дикий рост цен. За два года средняя цена в новостройках выросла с 70 тыс. рублей за кв. метр до 110 тыс. рублей за квадратный метр. И страх, что цена улетит в космос, подталкивает татарстанцев: «Иди бери свое жилье! Иди бери, возможно, тебе будет сложно за него платить, но надо брать, хотя бы сохранишь цену». В других регионах так резко цена не росла, как в Татарстане. Поэтому страх, что через год цена будет заоблачной и человек не сможет купить квартиру, срабатывает как катализатор.

Кредит стал в 3 раза больше и на 5 лет дольше

Правда, кредитная нагрузка татарстанцев за эти годы стала заметно тяжелее. Если раньше средняя сумма ипотечного займа составляла 700 тысяч рублей (на 2009 год), то теперь 2,1 млн рублей (на 2020 год). При этом увеличился и срок погашения ипотеки — с 12,4 года до 18,4 года.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), для комфортного обслуживания ипотечного кредита рекомендованный семейный доход татарстанской семьи должен быть не менее 60,9 тысячи рублей. Этого будет достаточно, чтобы ежемесячный платеж не превышал одной трети к ежемесячному доходу. По данным исследования, просрочка по ипотечным кредитам в Татарстане минимальная, а значит, большинство справляются.



— То, что каждая третья семья обслуживает ипотечный кредит, говорит о том, что уровень заработной платы позволяет им улучшать жилищные условия, — говорит ведущий аналитик ЦИАН Виктория Кирюхина. — В Татарстане самая высокая в ПФО заработная плата. Кроме того, здесь ведется активное жилищное строительство, что позволяет выбирать качественное жилье.

Кавказ не лезет в кредитное ярмо

Лидером по числу ипотек с 2009 по 2020 год стала Москва — порядка 590 тыс. кредитов — 5,6% от всего кол-ва по РФ. На втором месте — Московская область (540 ипотек), на третьем — Тюменская (470 тысяч ипотек).



— Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016—2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область. Более того, с 2010 по 2012 гг. именно Тюменская область была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платежеспособностью, — отмечают авторы исследования.



Наименьшее число ипотек среди всех субъектов РФ с 2009 по 2020 годы отмечено в Ингушетии (1,9 тыс.) — в среднем один кредит на 36 семей, это самый низкий по всей стране показатель. В тройке регионов по минимальному количеству заключенных договоров также Чечня (8,1 тыс. ипотек — один договор на 32 семьи). Небольшое число ипотек на семьи (один кредит на 24 семьи) — в Дагестане. Северо-Кавказский ФО отличается высокой востребованностью индивидуального, а не индустриального строительства, чем и объясняется низкая доля ипотечных кредитов на семью.

Каждый третий в долгу

Казань в пересчете семей на один кредит (3,3) обогнала Москву, где один кредит обслуживают каждые 7,5 домохозяйства, и Московскую область, где один кредит приходится уже на 5,1 семьи. Кстати, это средний по стране показатель. Казань уступила только Тюменской области, где на один кредит приходится 2,6 семьи.

С ростом ипотечной закредитованности Казань начинает повторять путь Москвы, где цена квадратного метра с расчетом на инвестиционный рост начала обгонять реальную заработную плату, объясняют аналитики.



— Сейчас при средней заработной плате в 40 тысяч рублей в Казани стоимость квадратного метра 2,5-3 раза выше. Уровень закредитованности казанцев объясняется высокой стоимостью жилья по отношению к заработной плате, — считает глава Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

По его словам, невероятно большой объем кредитов был выдан во время льготной ипотеки, когда достаточно было внести первоначальный взнос в 500 тысяч рублей. «А если родился ребенок, то и того меньше. Таким образом немало казанцев решились купить инвестиционное жилье впрок», — указал он. Он прогнозирует рост стоимости жилья в пределах 10%. При этом рост стоимости жилья перекрывает ставки по кредитам в 6,5—7,3%. По другим данным, первичное жилье выросло за год на 12,3%, а вторичное — на 14,5%.

Ценовая палитра Казани

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке диверсифицирована, в зависимости от конкретного района. Самая дорогая недвижимость — традиционно в центре города, Вахитовском районе (125,8 тыс. рублей). Далее идут Авиастроительный (преимущественно за счет ЖК «Яркий» и Ново-Савиновский районы (111-112 тыс. рублей). Самый бюджетный — это Кировский район (77,2 тыс. рублей). Приволжский район также оказался в конце списка (86,9 тыс. рублей). Примерно среднюю по стоимости цену имеет первичная недвижимость в Московском и Советском районах (94 тыс. рублей за квадратный метр). Таким образом, жилье «на периферии» и в центре города все же существенно отличается по цене. Разница между средней стоимостью недвижимости в самом дорогом и бюджетном районе превышает полтора раза.

— Благодаря снижению ставок и все большей востребованности ипотечного кредитования с каждым годом увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, — комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН. — В 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019 года — уже 25,9 кв. м. Рост — на 19%. Тем не менее из-за дефицита нового строительства, жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся — необходимо стимулировать девелоперскую активность, к примеру с помощью государственно-частного партнерства или дополнительных субсидий.

Видимо, придется забыть об отпуске и питаться только гречкой? «В реальности, по статистике Объединенного бюро кредитных историй, средний срок выплаты ипотечного кредита в России составляет семь лет (при этом средний срок ипотечного кредита равен 18,1 года — просто многие гасят свои займы досрочно и без штрафов, предпочитая снизить размер переплаты)», — развеяли опасения эксперты и участники рынка.

