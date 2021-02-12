«В Москве администратор гостиницы ошарашил словами: «Горбачева свергли»

Известный ватерполист и тренер вспоминает историю советского Узбекистана

Раис Ковязин стал одним из первых легионеров ватерпольного «Синтеза», приехав в Казань в статусе игрока сборной Узбекистана. По завершению карьеры стал детским тренером, подготовив целый ряд воспитанников в юниорскую сборную страны, во главе которой работал на одном из первенств мира. А также стал невольным соучастником события, которое 2 года назад ненадолго привлекло внимание к скромному большого количества любителей спорта к скромному ватерполу. Подробнее обо всем — в эксклюзивном интервью Ковязина «Реальному времени».

«Эмоции перехлестнули, и прыгнул в воду, чтобы заступиться за своих пацанов»

— В 2018 году вы были удостоены звания «Лучший тренер по командным видам спорта в РТ», за работу в детско-юношеском спорте. При этом продолжаете играть, выступая на ветеранских соревнованиях. А как вы пришли к работе с детьми?

— В структуре «Синтеза» я в 2011 году выпустил свой первый набор 2002 года рождения, который составляет костяк молодежной сборной России. Касаемо ветеранских соревнований, то началось с 2010 года, когда мы по ветеранам впервые поехали на чемпионат мира «Мастерс», проходивший в Швеции. Но тогда это была команда, составленная на базе воспитанников казахстанского водного поло, моих соперников еще по детско-юношескому спорту. Тогда мы заняли первое место, обыграли в финале американскую команду, по сути, действующих ватерполистов, выступающих в чемпионате NCAA.



Затем в 2015 году, на домашнем чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, я был в двух ролях. Во-первых, тренером в команде «Тигры», составленной из воспитанников казанского водного поло, а сам выступал опять же за сборную Казахстана, поскольку до самого конца не было понятно, заявятся «Тигры» на турнир, или нет. В итоге получилась еще одна победа, через год меня пригласили на чемпионат Европы, выступать за команду Санкт-Петербурга, поскольку я перешел в другую возрастную категорию, по которой сборную составили только на основе Питера.

В 2015 году, на домашнем чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, я был в двух ролях

— Но у вас же еще есть выступления в любительском чемпионате России, одно из которых получилось очень громким. Если набрать в интернет-поисковиках ваше имя, фамилию и вид спорта, то можно будет ознакомиться с нашумевшей историей из 2019 года.

— Да, случившаяся ситуация, в целом, не красит наш вид спорта. Но в чемпионате любителей бывают моменты, когда на площадке находятся игроки не самой высокой квалификации, а спортивный азарт берет верх над разумом. Это приводит и к спорам, и изредка к дракам, как получилось в нашем случае. Там у нас в воде был совсем еще молодой парнишка, а соперник, великовозрастный мужик, начал его учить уму-разуму, размахивая кулаками. Тогда и у меня эмоции перехлестнули, прыгнул в воду, вступаться за своих. Надо же понимать, что я повез группу юношей, практически детей, за здоровье которых я несу ответственность и на работе, и перед их родителями.

«Мой дедушка был братом композитора Джаудата Файзи»

— Вас тоже в водное поло привели родители?

— Нет, я занимался плаванием, что в один момент немного поднадоело. Мне было 14 лет, это 1987 год, когда наш знаменитый Сергей Заболотнов выиграл звание чемпиона мира в плавании на спине. Я, кстати, занимался в той же тренерской группе супругов Евсеевых, которые были наставниками Заболотнова, еще одной известной пловчихи Ларисы Белоконь. Это открытый бассейн «Текстильщик» в Ташкенте, на котором занимались как пловцы, так и ватерполисты. Я смотрел за их тренировками, и в какой-то момент тренер предложил мне поиграть. А затем Борису Александровичу Евсееву предложили переехать в другой город, и мы, его воспитанники, остались бесхозными, а потому я с тремя товарищами перешел в секцию водного поло.

— То есть у вас на момент перехода не было такой мотивации, стать таким же, как олимпийский чемпион Эркин Шагаев, или вратарь сборной СССР Олег Пузанков, все случилось гораздо более прозаичней.

— Более того, Пузанков к тому моменту уже перешел в московское «Динамо», а сам «Мехнат» свалился из высшей лиги, где был завсегдатаем, в первую. В итоге в «Динамо» перебрались еще и Виктор Чекунов, Сергей Воронин, в «Динамо» (ныне это главный тренер команды, — прим. авт.), а Игорь Рябчун ушел в «Торпедо». Само собой у нас проходили отборочные этапы Кубка СССР, туры чемпионата страны по первой лиге, за которыми я наблюдал, уже когда перешел в водное поло, но кумиров, если вы это имеете в виду, у меня не было.

Фото: fotostrana.ru

В союзных республиках жили лучше, особенно в их столицах, тут я даже спорить не буду. Но конкретно с переходами наших лидеров, я думаю, тут сыграла роль и армейская служба, касаемо «Динамо» Москва, и понимание, что это один из грандов европейского водного поло

— Если вспоминать Советский Союз, то в РСФСР, по сравнению с Узбекистаном, было и холодней, и голодней. Для того, чтобы сразу несколько лидеров «Мехната» покинули Ташкент, наверняка, была определенная причина.

— То, что в союзных республиках жили лучше, особенно в их столицах, тут я даже спорить не буду. Но конкретно с переходами наших лидеров, я думаю, что тут сыграла роль и армейская служба, касаемо «Динамо» Москва, и понимание, что это один из грандов европейского водного поло. Думаю, что они переходили туда ради спортивных побед, а не просто каких-либо благ.

— Я еще обратил внимание, что спад спорта в Узбекистане произошел, после трагической гибели первого секретаря ЦК УзССР Шарафа Рашидова. В первую лигу свалился «Пахтакор», во вторую лигу упал хоккейный «Бинокор», и потом был расформирован, в первой лиге оказались «Университет» (мужской баскетбол), «Крылья Востока» (мужской волейбол) и вот ваш «Мехнат».

— Каких-либо произошедших ухудшений в спортивном плане я, честно говоря, не заметил, на нашем детском спорте, изменения, произошедшие в руководстве республики, тоже не сказались, как ездили на соревнования и сборы, так и продолжали ездить за счет государства, хотя сейчас затраты на сборы лежат на плечах родителей. В родном бассейне возможность тренироваться у нас была с утра до ночи, там висели ворота, когда мы приходили на тренировки, то отпускали их на воду, и практически целыми днями проводили в бассейне, тренируясь, отдыхая. Плюс мы не только по Узбекистану ездили, но и готовились на сборах в грузинском Батуми, литовской Клайпеде, Туапсе, Краснодарского Края, находясь там по несколько недель в случае необходимости. Матчи, турниры проходили буквально каждый месяц, и все это прекратилось с развалом СССР.

Я помню, что последний для нас турнир проходил в феврале 1991 года как раз в Казани. Мы приехали, тут минус 20—25, что для нас тогдашних вообще караул, тем более что мы были без головных уборов. Город выглядел невзрачно, очень много ветхого жилья, и первое впечатление создалось не очень. Кстати, мои родители учились здесь, отец в КАИ, а мама в КХТИ, тут и познакомились, но потом переехали жить к ней на родину, в Узбекистан. Ее папа, получается, мой дед по материнской линии, — это брат известного композитора Джаудата Файзи, поэтому моя мама носила девичью фамилию Файзуллина.

Фото: kai.ru

Мой дед по материнской линии, — это брат известного композитора Джаудата Файзи, поэтому моя мама носила девичью фамилию Файзуллина



«Приехали в центр, там стоит сгоревший троллейбус, оцепление»

— Общаясь в 80-е годы с выходцами из Советского Узбекистана, я спрашивал о местных спортивных командах, звездах Ирины Винер с ее группой ведущих гимнасток-художниц, местном фигуристе Рашиде Кадыркаеве, выросшем до уровня сборной СССР. Но зачастую мои собеседники отвечали, что: «У нас есть «Пахтакор», других не знаем». Про водное поло обыватели в Ташкенте слышали?

— Конечно. У нас этот вид спорта была развит настолько, что на первенстве города играли по восемь команд школьников, представлявших различные спортобщества. Наш «Мехнат» представлял общество «Труд», «Яш куч», то есть «Молодая гвардия» в переводе с узбекского, местное общество, представлявшее Министерство просвещения. Далее «Локомотив», «Спартак», «Профсоюзы». Помимо того, проходил взрослый чемпионат республики, поскольку во всех крупных городах — Андижане, Намангане, Самарканде, Фергане, везде были мужские команды.

— И все это развитие прекратилось с развалом СССР.

— Да, да. Кстати, вспоминаю, что августовский путч 1991 года я застал в Москве, когда наша команда была на сборах, наверное, последних во времена СССР. До сих пор помню, 19 августа мы проснулись, а администратор гостиницы нас ошарашил: «Горбачева свергли. На улицах стреляют». Казалось бы, такая заваруха, мы в чужом городе, сиди спокойно, пока не утрясется. Нет, мы, воспользовавшись тем, что тренировки не было, наоборот, двинулись к месту событий, интересно же. Молодые, же, по 17—18 лет, приехали в центр, там стоит сгоревший троллейбус, оцепление, и у нас еще мысль внутрь пройти. Нам сказали: «Внутрь зайдете, обратно не выпустим». И тут только до нас дошло, что это вовсе не игрушки, стало страшновато. Побродили вокруг да около, и тут послышались звуки выстрелов, подумали, надо возвращаться в гостиницу.

Сейчас вот Навальный собирает молодежь на митинги — один в один, как мы были 30 лет назад. Чего она знает, чего понимает? И ничего никому не докажешь: «им по фиг». Впрочем, как и нам тогда было «по барабану».

Фото: dunyouzbeklari.com

Многое решалось согласно родственным связям, местным обычаям, которые зачастую были выше закона. О том же Адылове все прекрасно знали, хотя его никогда не афишировали

— Собственно, как сейчас молодежь выводят на протесты, возбуждая темой борьбы с коррупцией, так и советский Узбекистан стал одним из первых в этом направлении, когда на всю страну прогремело громкое дело Ахмаджана Адылова.

— Говоря откровенно, настоящей советской власти в Узбекистане не было все годы. Многое решалось согласно родственным связям, местным обычаям, которые зачастую были выше закона. О том же Адылове все прекрасно знали, хотя его никогда не афишировали, ну а расправа над ним состоялась только потому, что все уже перешагнуло за размеры, которые нельзя было скрыть. При этом, не сказать, что он был как-то измучен, находясь за решеткой, а потом уже во времена Узбекистана находился в некой ссылке.

— Адылов умер совсем недавно, в 2017 году, в возрасте 92 лет, причем так и не получив однозначной оценки: преступник он был или жертва разборок местных кланов. Но давайте вернемся к спорту, каким он был в первые послесоветские годы?

— После развала СССР, проблема встала не с кем играть, а в том, что финансирование нашего вида спорта прекратилось. А при этом, отмечу, что в «Мехнате» как раз подоспело очень хорошее поколение 1973—1974 годов рождения, и на Азиатском континенте мы уступали только Казахстану, который в 1991 году вообще выиграл последнее первенство СССР среди молодежных команд. Была еще неплохая молодежь в Душанбе, но там началась гражданская война, и из республики очень многие уехали, в том числе спортсмены.

Фото: islomkarimov.uz

Межнациональные конфликты узбеков и «понаехавших» из РСФСР, были погашены на момент их начала. Уже после развала СССР в столицу начали приезжать жители кишлаков, которые, скорее всего, и были потенциальными инициаторами волнений

«Ислам Каримов смог провести политику, не допустившую гражданской войны»

— А из Узбекистана?

— К счастью, подобные этнические проблемы нас не затронули, поскольку, я считаю, тогдашний президент Ислам Каримов смог провести политику, не допустившую гражданской войны, максимум были военные столкновения на границе с Кыргызстаном, так называемые «Ошские события». А межнациональные конфликты узбеков и «понаехавших» из РСФСР, были погашены на момент их начала. Уже после развала СССР в столицу начали приезжать жители кишлаков, которые, скорее всего, и были потенциальными инициаторами волнений. Говорю так, поскольку коренные узбеки из Ташкента тогда жили в своих махаллях, частном секторе, состоящем из одноэтажных домов, преимущественно, из глины, и мы никогда не имели никаких проблем на национальной почве.

Возвращаясь к водному поло, мы поиграли один год, а в 1993-м команда практически полностью распалась, поскольку из всего состава осталось только четверо плюс совсем юные воспитанники спортшкол присоединились. Команда осталась жить, поскольку входит в число олимпийских видов спорта, и мы начали играть на чемпионате Азии с их прежними лидерами японцами и китайцами, плюс присоединившимися казахстанцами. На первом таком турнире мы заняли итоговое 5-е место, что было неплохо, под команду нашелся спонсор плюс ее перевели в армейскую структуру, нас взяло под крыло Министерство обороны, что позволило с 1996 года заявиться на открытый чемпионат России. Это позволило уже в 1998 году занять на Азиатских играх второе место, после фаворита Казахстана. А через год я оказался в Казани, будучи приглашен в «Синтез», хотя я планировал сюда перейти еще двумя-тремя годами ранее.

Состав был ориентирован на местных воспитанников. Под руководством Евгения Мишина, мы боролись всегда за 4-е, 5-е места, поскольку в лидерах чемпионата еще оставались московские «Динамо» и ЦСК ВМФ, Волгоград, затем появился «Штурм-2002».

Фото: vk.com

Отыграл я до 2007 года и решил заканчивать со спортом в 34 года, и вернуться в Казань, чтобы обживаться здесь уже по окончании профессиональной карьеры

— Как обживались на новом месте?

— Все произошло достаточно легко. Отношения в команде были теплые, мы быстро нашли общий язык. И город теперь уже понравился, по сравнению с первым впечатлением. Три года я здесь играл, а потом, в связи с введением лимита на легионеров, стал лишним иностранцем, поскольку на тот момент еще не сдал узбекистанский паспорт. В итоге я перешел в астраханский «Спартак», а затем вернулся в Ташкент, где сборная начала усиленную подготовку для участия в Азиатских играх. Но это уже был совсем другой уровень конкуренции. Тогда Китай готовился к домашней Олимпиаде 2008 года, Япония сильно вложилась в развитие водного поло, организуя для сборной страны постоянные сборы в Европе. И уровень соперников стал гораздо сильнее.

Короче, отыграл я до 2007 года и решил заканчивать со спортом в 34 года, и вернуться в Казань, чтобы обживаться здесь уже по окончании профессиональной карьеры. Сюда уже перебрались мои родители, которые изначально уезжали в Ульяновск, а потом оказались в Казани.

— Любопытно, что Ульяновск, в начале 90-х годов, будучи городом федерального назначения, вызывал искреннюю зависть у жителей Татарстана, во всяком случае, политически активная общественность Буинского района требовала вернуть их в Ульяновск, где они ранее и находились в составе Симбирской губернии.

— Я что-то припоминаю подобное. И то, что мой отец, уже работая в Ульяновске, постоянно переправлял нам продукты в Ташкент, где оставались я и бабушка. Был у нас тяжелый период, несмотря на то, что «Ташкент — город хлебный», но и на талоны переходили, и была сумятица, связанная с обменом денег, советских рублей на местные сомы, там еще у бабули сгорели все сбережения в сберкассе, и посылки отца нас очень выручали. Голодные же были времена, если откровенно…