Фарид Бикчантаев: «В национальной республике артисты оказываются в затруднительном положении»

Изменить порядок подачи ходатайств на получение почетных званий предложили на съезде Союза театральных деятелей РТ

Фото: Максим Платонов

Порядок вручения почетных званий и судьба базы отдыха «Актер» — вот основные темы, которые взбудоражили участников отчетно-выборного съезда Союза театральных деятелей Республики Татарстан.

Средний возраст делегатов съезда СТД — 55+

Съезд СТД, который проходит раз в пять лет, — возможность посмотреть на жизнь актеров с другой стороны. Здесь нет эффектных речей, могут зависать презентации и даже самый маститый выступающий может сбиться, зачитывая доклад. При этом понимаешь, что работники сцены — это обычные люди с простыми запросами.

Сейчас в союзе состоят 565 человек, на съезд было заявлено 93 делегата, приехал 91. При этом среди них только один человек младше 30, средний возраст делегатов — более 55 лет. Статистическим исчислениям, кого сколько в общей массе (мужчин, женщин, молодых, пожилых, актеров), была посвящена одна из частей съезда, проведение которого изначально было заявлено до шести вечера. Учитывая, что первый перерыв вместо 10 минут занял все 40, рискуем предположить, что проходило мероприятие дольше. Кстати, выяснилось, что среди присутствующих всего два театральных критика.

В чем действительно не стоило сомневаться, так это в итогах выборов. Главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев остался на посту председателя союза.

Ирада Аюпова обратилась к съезду по видеосвязи из аэропорта, за 15 минут до вылета самолета, тем самым, по словам Бикчантаева, показав, насколько ей важен Союз театральных деятелей РТ

А начинался съезд с проекции — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обратилась к съезду по видеосвязи из аэропорта, за 15 минут до вылета самолета, тем самым, по словам Бикчантаева, показав, насколько ей важен Союз театральных деятелей РТ. Доказывали это и цифры: к примеру, по целевому финансированию от министерства союз получает около 3,7 млн рублей в год.

Бикчантаев наиболее спокойно чувствовал себя на сцене, где с ним в президиуме заседали исполнительный директор театра имени Качалова Диляра Хусаинова (на правах ведущего), руководитель пресс-службы филармонии Земфира Гильмутдинова (секретарь) и начальник юридического отдела СТД России Николай Жуков.

Отдельным пунктом повестки съезда стал отчет контрольно-ревизионной комиссии, который зачитал актер Камаловского театра Радик Бариев. Как он сам объяснял позже, его попросили озвучить все цифры — так что съезд узнал, сколько было потрачено на различные события и дотации, заработано от аренды, продажи путевок, внесено благотворительных взносов, год за годом и в общем. Всего за пять лет союз заработал 68,56 млн рублей, потратив 67 млн рублей. Остаток средств на счетах — 3,45 млн. Кредиторская задолженность — 229 тысяч рублей.

Отдельным пунктом повестки съезда стал отчет контрольно-ревизионной комиссии, который зачитал актер Камаловского театра Радик Бариев

Вручив грамоты и благодарственные письма, Бикчантаев перешел к отчету за пять лет. Он, в частности, напомнил, что в прошлом году пять негосударственных театров — «Угол», «Театр. Акт», «Театр на Булаке», «Ключ», «Сдвиг» — получили гранты, общая сумма которых составила 1,2 млн рублей, своеобразная помощь в пандемический год. Отметим, что представителей этих «независимых» компаний в зале увидеть не удалось. Помощь им в вполне понятна — их выживание напрямую зависело от зрителей, чего не скажешь о гостеатрах. Как указал в видеопослании глава российского союза Александр Калягин, его коллег спасло счастливое совпадении — эпидемия пришлась на Год театра. А потому даже в карантинный период удалось поставить в республике 92 новых спектакля.

Рассказал Бикчантаев и о ситуации со смертью актера ТЮЗа Арсения Курченкова — он не состоял в союзе, но его коллеги по просьбе СТД Татарстана поделились деньгами от премии «Тантана» на его похороны.

Упомянул председатель о новом конкурсе от союза — «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» («Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»), с проектами театральных постановок, посвященных сохранению, изучению, развитию и популяризации татарского языка. Почти все театры республики подали заявки, результаты огласят 21 февраля.

В подробном отчете были упомянуты все мероприятия и организации при союзе — от студии «Нур» до фестиваля «Науруз»

«Через 30 лет ты можешь подать заявку, чтобы получить заслуженного»

В подробном отчете были упомянуты все мероприятия и организации при союзе — от студии «Нур» до фестиваля «Науруз», стипендии и дотации, лаборатории, лектории, многое другое.

При этом были у Бикчантаева, что называется, проблемы, особенно близкие ему самому. К примеру, открытие театрального вуза в Татарстане. Режиссер напомнил, что эта тема поднималась на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ в сентябре 2020-го: «Это вызвало заинтересованность в театральных кругах. Эту тему надо продолжать, всех специалистов мы можем готовить в республике».

Показывая таблицу о ходатайствах о получении почетных званий, председатель отметил, что «заслуженных мало». За отчетный период в республике появился один заслуженный артист РФ.

— Прежде чем выйти на российское звание, в национальной республике артисты оказываются в затруднительном положении, — сказал Бикчантаев. — Нужно 10 лет, чтоб получить заслуженного в Татарстане. 10 лет — чтобы народного. И только потом… То есть через 30 ты можешь подать заявку, чтобы получить заслуженного. Это ужасно, это несправедливо, это обидно, так не должно быть. Может, в будущем, этих имен вообще не будет. А если они сейчас есть, может, период между подачей сократить до пяти?

Показывая таблицу о ходатайствах о получении почетных званий, председатель отметил, что «заслуженных мало»

База отдыха стала жертвой М-12

Отдельно Бикчантаев отметил работу библиотеки союза («везде закрываются, у нас работает»), закрытие вопроса с правовым оформлением взаимоотношений с главным арендатором Дома актера — рестораном «Марусовка». А потом перешел к теме базы отдыха «Актер».

Как выяснилось, запущенная территория, находившаяся вблизи Волги, стала жертвой строительства трассы М-12 — ее пустят под снос. «По закону нам ничего не должны», — уточнили в президиуме, добавив, однако, что союзу удалось добиться компромиссного решения — СДТ выделят новую землю. Надо сказать, это не первый случай, когда союз бился за собственность — в 2018-м ему удалось выкупить землю, на которой стоит Дом актера, по сниженной цене — 2 175 000 рублей.

Примерный срок появления новой базы — четыре года. Притом что ранее, уточнил Бикчантаев, им уже удалось найти инвестора, который готов был обновить вид предыдущей базы.

Из зала раздался вопрос о том, предоставят ли членам союза другие варианты отдыха, пока появляется новая база.

— С новым правлением мы будем решать, есть ли какие-то варианты, предложения, как можно компенсировать. Понятно дело, что речь будет идти только о членах СТД. На базе «Актер», которую мы теряем в том виде, в котором она была, отдыхают не члены СТД, — ответил Бикчантаев, — давайте признаем этот факт. В основном отдыхают родственники членов СТД, что тоже приятно.

Про старую базу стоит забыть, резюмировал председатель, потому что это было очень грустное зрелище.



1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов