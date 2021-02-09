Подводные камни инвестирования в сложные продукты — колонка финансиста

Эксперт о растерявших свою привлекательность банковских депозитах и фондовом рынке как новом Эльдорадо

Фото: Максим Платонов

По данным Центробанка, в январе — ноябре прошлого года объем депозитов физлиц сократился на 1,2 трлн рублей. Что неудивительно: доход вкладчика теперь ниже уровня инфляции. При этом на Московской бирже в 2020 году было зафиксировано рекордное число новых частных инвесторов: 5 млн человек. Низкая доходность по вкладам и общая экономическая неопределенность заставляет инвесторов искать доходность в ценных бумагах. Однако, как отмечает в своей авторской колонке для «Реального времени» экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин, путь инвестора тернист и опасен.

Доходность депозитов стала ниже уровня инфляции

В экономике России, в которой и так происходят воистину удивительные вещи, случилось немыслимое ранее — в 2020 году банковские вклады окончательно растеряли свою привлекательность. По данным Центробанка, за период с января по ноябрь прошлого года объем депозитов физлиц сократился на 1,2 триллиона рублей. По состоянию на ноябрь средняя ставка по годовым вкладам упала до 3,9 процента годовых. Таким образом, реальная доходность депозитов стала отрицательной. Доход вкладчика теперь ниже уровня инфляции, которая, согласно данным Росстата, превысила 4 процента.

На этом фоне Московская биржа зафиксировала рекордное количество новых частных инвесторов — 5 миллионов человек. В 2020 году общее количество счетов частных инвесторов на Мосбирже достигло рекордного показателя в 8,8 миллиона. Из них активных — тех, кто совершает сделку хотя бы раз в месяц, — 1,3 миллиона человек (рост за год в четыре раза).

Низкая доходность по вкладам и общая экономическая неопределенность заставляют инвесторов искать доходность в ценных бумагах. Брокеры и банки радостно потирают руки от внезапно свалившегося счастья. Лидерами доходности, с точки зрения роста стоимости акций, стали золотодобытчики и компании второго и третьего эшелонов, которые профессиональные инвесторы зачастую обходили стороной. У частных же инвесторов отношение к анализу компаний менее критичное: они ищут незамеченные рынком акции с потенциалом. Ярким примером в 2020 году были акции компаний «Южуралникель», ТГК-2. Акции же «голубых фишек» стагнировали, но были популярны у инвесторов из-за выплат дивидендов.

По данным Центробанка, за период с января по ноябрь прошлого года объем депозитов физлиц сократился на 1,2 триллиона рублей. Фото: sv-bob.livejournal.com

Стоит отметить, что российский фондовый рынок находится в стагнации уже много лет, планомерно деградировав с уровней середины 2000-х. Хочется надеяться, что появление новых игроков в виде частных инвесторов даст новый импульс к развитию рынка, заставив активнее привлекать ресурсы через размещение своих акций, облигаций, вексельных займов не только крупные компании.

Рост котировок в 79—115 процентов годовых

Помимо доступа к отечественному фондовому рынку, банки и брокеры активно рекламируют и продвигают услуги по доступу на международные рынки, где успех таких компаний, как Space X, Tesla, Amazon, NVIDIA, AMD и многих других, привлекает людей возможностью заработать на росте котировок. В частности, в 2020 году NVIDIA продемонстрировала рост котировок в 115 процентов годовых, AMD выросла на 79 процентов, Amazon на 78.

Все это представляет фондовый рынок в глазах людей новым Эльдорадо. Но, как и в гонке за золотом, путь частного инвестора тернист и опасен. Сегодня поговорим о рисках в работе со сложными инвестиционными (так называемыми структурными) продуктами, которые ныне предлагают банки и брокеры, воспользовавшиеся притоком новых и малоопытных частных инвесторов.

На российском рынке появилось множество новых сложных продуктов, эмитенты и дистрибьюторы которых делают неоднозначные предложения. В качестве примера возьмем один известный банк, который в прошлом году продавал валютный продукт некой управляющей компании. Доходность продукта была привязана к портфелю акций, куда входили BMW, McDonald’s, Philip Morris, Sony, «Норильский никель» и одна из крупнейших отечественных кредитных организаций. Декларированная доходность в несколько раз превышала средневзвешенную процентную ставку по долларовым вкладам.

Возможно, в школах вместо уроков патриотизма стоит ввести курсы финансового планирования и инвестирования. Фото: Максим Платонов

Подробности отсутствовали в общих условиях продукта, однако в деталях договора можно было найти, что процентный доход выплачивается, если ни один из базовых активов не окажется ниже своей начальной стоимости на одну из дат наблюдения. Инвестору демонстрировались расчеты симметричных сценариев с равными возможностями как роста, так и падения стоимости портфеля. Сведения об исторической доходности по продукту отсутствовали. Курсы акций BMW и Philip Morris в 2015—2020 годах продолжительно снижались, в результате чего вероятность того, что конечная стоимость будет ниже начальной, еще на стадии проектирования продукта была высокой.

Как следствие, это ведет к потерям, так как клиентам не был предоставлен доступ ни к торговой статистике, ни к достоверной оценке риска. С большой вероятностью он вернет первоначальную сумму вложений с нулевой доходностью и при этом понесет расходы по выплате вознаграждения брокеру и депозитарию.

Банки и брокеров обяжут тестировать клиентов на знание рисков

Самое интересное, что ни эмитент, ни дистрибьютор формально не нарушают российское законодательство. Все это делает вопрос повышения финансовой грамотности населения очень насущным. Возможно, в школах вместо уроков патриотизма стоит ввести курсы финансового планирования и инвестирования. Базовые принципы работы рынков и уловки хитрых брокеров должны быть известны подрастающему поколению.

Надо отметить, что Центральный банк уже обратил внимание на ситуацию и готовит ряд ограничительных мер. В частности, введено временное ограничение продаж до 1 октября 2021 года. После этой даты банки и брокеры начнут тестировать клиентов на знание рисков. Также их обяжут предоставлять полную и достоверную информацию о них. ЦБ получит право останавливать продажи «вредных» продуктов.

Осведомленность инвесторов и меры ЦБ должны помочь сохранить и приумножить средства клиентов вместо набивания комиссиями карманов банков и брокеров. Фото: Ludvig14 / wikipedia.org

Также Центральный банк участвовал в разработке законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам, который был внесен в Госдуму. Осведомленность инвесторов и меры ЦБ должны помочь сохранить и приумножить средства клиентов вместо набивания комиссиями карманов банков и брокеров, вводящих в заблуждение клиентов. Наилучшим советом для начинающего инвестора будет держаться более понятных инструментов фондового рынка — акций или облигаций.

Артур Сафиуллин