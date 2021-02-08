Неделя КХЛ: перебранка Разина и Людучина, итоговая восьмерка Востока и воссоединение Мозякиных в «Магнитке»

Четыре главных итога хоккейной семидневки

Хоккейная неделя снова не осталась без очередного скандала и даже попыток подраться вне льда. Это экс-хоккеист Роман Людучин решил напомнить о себе, поворошив грязное белье из прошлого и пожаловаться на непедагогические методы работы нынешнего тренера «Северстали» Андрея Разина. Окончательно определился и состав участников будущего Кубка Гагарина в Восточной конференции. Чем еще запомнилась неделя в мире отечественного хоккея — в материале «Реального времени».

Испанский стыд недели: забытый Роман Людучин хайпит на фигуре Разина и зовет его на бой

Настоящий хоккейный батл с элементами трештока, наподобие тех, что происходят в UFC произошел на прошедшей неделе в мире российского хоккея.

Хоккеист, чья активная карьера не продлилась и до 30 лет, Роман Людучин (последний свой сезон в КХЛ он провел еще в 2017 году) решил вернуться в инфорпространство через трэшток и хайп. Сначала хоккеист завел свой телеграм-канал, куда сливал свои архивные видео с обращениями тренеров в раздевалке или легендарных хоккеистов а-ля Доминик Гашек. А потом перешел и на новую рубрику, куда анонимы присылают свои мнения. Самым взрывным из таких стало анонимное письмо от якобы одного из бывших хоккеистов, игравших под руководством нынешнего наставника «Северстали» Андрея Разина. Впрочем, по приведенным эпитетам угадывается один игрок, который так его уже называл через СМИ.

«Разина я считаю моральным уродом. Ладно я, но он молодых ребят регулярно унижал и оскорблял последними словами, называл «тваренышами», «предателями» и «гребаными откатчиками». В присутствии других парней говорил одному хоккеисту, вставай раком — за такую игру тебя надо ####### всей командой. Все, что думаю о Разине, я ему высказал в лицо тогда в раздевалке, о чем ничуть не жалею», — написано в письме. И приправлено все комментарием, что большинство хоккеистов презирает Разина.

После публикации автор канала и экс-хоккеист Людучин решил пойти дальше и вызвал Разина на бой по правилам MMA. К слову, сам Роман тоже теплых чувств к специалисту не питает, рассказывая множество неприятных историй своей карьеры в «Югре» (там они пересекались). Разин же, кстати, сам признавался, что предлагал хоккеистам попробовать свою «челюсть на прочность» в спарринге с ним. Так что такое предложение от Людучина исходит из логики событий.

Разин предложил экс-хоккеисту сначала поработать над своей фигурой. Фото vk.com/hcseverstal

История продолжилась в течение недели. В ответ на вызов Людучина, который явно был скорее ради хайпа и привлечения внимания к своей фигуре, Разин предложил экс-хоккеисту сначала поработать над своей фигурой.

«Рома пусть сначала живот свой уберет, а потом вызывает, — ответил Разин через сайт «Северстали». — Смешно, безразлично. Стараются люди. Слава Ольги Бузовой, что ли, мешает. Или Юрий Дудь очень популярен. Пусть старается. <...> Рома Людучин буквально на предсезонке звонил, просился в команду, говорил: «Андрей Владимирович, я понял, что вы лучший тренер». Я его не взял в команду».

Вскоре на сторону тренера встали журналисты, и даже другие бывшие хоккеисты «Северстали», которые указали, что непростого тренера не все понимают. В общем, свою порцию внимания хоккеист, о котором все давно забыли, получил, и канал в Телеграме продвинул. Какой ценой — вопрос другой .

Итоги недели: восьмерка сильнейших Востока определена

Под конец рабочей недели окончательно сформировалась восьмерка сильнейших команд Восточной конференции, которая продолжит свой путь в плей-офф.

Весной борьбу за Кубок Гагарина продолжат казанский «Ак Барс», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и нурсултанский «Барыс».

За бортом осталась новосибирская «Сибирь», давшая жару в прошлом, не доигранном сезоне практически тем же составом, а в нынешнем словившая кризис. Ее место заняло «Торпедо», прыгающее из конференции в конференцию. Очередное возвращение на Восток команды Дэвида Немировски стоило новосибирцам места в плей-офф.

Воссоединение недели: семья Мозякиных на магнитогорском льду

Поскольку «Металлург» уже обеспечил себе место в числе лучших Востока, он может позволить себе и немного развлечь публику рабочего Магнитогорска.

Накануне «Магнитка» объявила состав на матч с «Барысом», в котором оказалось сразу два Мозякина. Оказалось, это сын многолетнего лидера клуба и главного бомбардира лиги Сергея Мозякина, 19-летний Андрей получил место в составе на домашний матч.

«Ждем историческое событие — сегодня отец и сын Мозякины впервые могут сыграть вместе за «Магнитку» в матче КХЛ», — было сказано в посте Твиттера «Металлурга».

В 2016 году вице-президент (на тот момент) магнитогорского клуба Геннадий Величкин в одном из интервью признавался, что мечта Мозякина — сыграть вместе с сыном, а потом и можно уходить на покой. Похоже, 39-летний форвард все-таки решил заканчивать с игровой карьерой.

Похоже, что воссоединение отца и сына — скорее событие ради события для болельщиков и шаг навстречу своей легенде, но не более. Фото vk.com/hcmetallurg

Вчера Мозякины вышли на лед, Андрей дежурно откатал свою смену и пропал с радаров. Похоже, что воссоединение отца и сына — скорее событие ради события для болельщиков и шаг навстречу своей легенде, но не более.

В 150 матчах в Молодежной хоккейной лиге за «Стальных лис» у Андрея всего 30 очков, что не слишком-то впечатляет. Габаритами парень тоже не слишком выдается — 64 килограммов на 178см. Похоже, хоккеисту будет сложно пробиться в основной состав без протекции.

Гол недели и сезона: казанец Артем Галимов выдал суперпроход

21-летний форвард «Ак Барса» Артем Галимов сотворил шедевр, который может претендовать на гол не только недели, но и всего сезона. Произошло это в домашней игре с китайским «Куньлунь Ред Стар» КХЛ за 31 секунду до конца первого периода.

Сразу несколько элементов дриблинга накрутил молодой форвард пока доезжал до ворот «Куньлуня» и шайба в итоге оказалась в воротах. Галимов получил шайбу в средней зоне, пробрался по правому краю под прессингом со стороны прессингом Джейка Челиоса, прокинул шайбу под собой первый раз, что позволило ему выиграть пространство при сближении с воротами, но тут ему навстречу стал действовать голкипер Смит Джереми, и при этом не отставал и защитник. Артем был вынужден изворачиваться, чтобы выбраться из этих тисков, но в последний момент опять извернулся и уже оставляющим движением положил таки шайбу в отдаляющиеся ворота.