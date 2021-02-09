Компания Kastamonu подготовила меры поддержки деревообрабатывающей отрасли

Фото: предоставлено пресс-службой Kastamonu

В ближайшее время предприятие реализует ряд проектов, которые помогут сократить дефицит, возникший на рынке деревообработки России в связи с пандемией коронавируса. Часть из них будет осуществлена уже в 2021 году. Подробности — в материале «Реального времени».

Kastamonu поможет устранить дефицит

Во втором полугодии 2020 года по всему миру на рынке древесных плит и других продуктов деревообработки возник дефицит продукции, который был вызван пандемией коронавируса и остановкой ряда производств. После завершения режима самоизоляции спрос на продукцию резко вырос и запасы материалов закончились, что привело к возникновению серьезного дефицита в индустрии.

В связи с этим на 2021—2022 годы компания Kastamonu выработала план тактических и стратегических мер для сокращения дефицита продукции и поддержания индустрии в целом. Поддержка будет осуществлена по трем основным направлениям: реализация инвестиционных программ, внедрение программ импортозамещения, запуск на рынок конечного продукта с добавленной стоимостью.

Помимо этого, со второго полугодия 2020 года компания уже начала максимально использовать свои ресурсы для поддержки индустрии в России, сократив поставки на экспорт.

«Из-за пандемии коронавируса в 2020 году деревообрабатывающая отрасль оказалась в непростом положении. Некоторые производители были вынуждены временно приостановить работу, в связи с чем на рынке возник дефицит. При этом пострадали не только представители бизнеса, но и конечные потребители, которые были лишены доступа к качественной продукции. Будучи одной из крупнейших компаний индустрии, мы видим своей задачей активное участие в нормализации ситуации на рынке деревообработки и мебельной промышленности, — отмечает генеральный директор Kastamonu Россия Али Кылыч. — Для этого некоторые запланированные на ближайшие 4—5 лет активности будут реализованы в сокращенный срок — за три года. Соответственно, появится возможность организации дополнительных рабочих мест. Уже весной этого года мы запустим инвестиционную программу, которая ранее была запланирована к реализации на 2022 год. Детали программы объявим в ближайшее время».

Со второго полугодия 2020 года компания уже начала максимально использовать свои ресурсы для поддержки индустрии в России, сократив поставки на экспорт

От мебели и стройки до ламината

Инвестиционные программы компании затронут сразу несколько направлений: сферу мебельной индустрии, строительства, а также конечный продукт — ламинат. Благодаря этому, несмотря на сложившийся дефицит, в самом скором времени потребители смогут приобретать необходимые материалы, произведенные в России.

Мебельная индустрия получила поддержку благодаря перераспределению бюджетов предприятия и увеличению объемов производства для российского рынка. Помимо этого, произойдет дополнительное сокращение поставок МДФ-плит на экспорт и увеличение их продаж внутри страны с целью поддержки рынка плитных материалов РФ.

Для поддержки участников рынка деревообработки производственные мощности компании были загружены на 100% в течение всего 2020 года, несмотря на пандемию

Оказавшись в непредсказуемых условиях новой реальности, компания Kastamonu быстро адаптировалась к ситуации на рынке. Благодаря вовремя принятым мерам компания сумела сохранить высокую позицию в отрасли, и теперь наступил этап корректировки стратегии продаж и маркетинговых программ в соответствии с принятой фокусировкой на точечную и глобальную поддержку индустрии.

В 2020 году Kastamonu отметилась рядом достижений, среди которых получение звания «Реинвестор года», присужденного компании Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.