«Выход на докризисный уровень безработицы зависит от контроля над пандемией»

Эксперты оценили, как быстро потерявшие работу в локдаун смогут вновь трудоустроиться

Фото: Максим Платонов

В условиях пандемии коронавируса уровень безработицы в Татарстане, как и в России в целом, достиг рекордных значений. В республике показатели удвоились уже с момента объявления нерабочих дней в апреле — до 1,88%. Все лето, в отсутствие перспектив для бизнеса, цифры росли и достигли пика в августе — 3,89%. В районах в целом ситуация развивалась синхронно (с некоторыми временными лагами). Однако были муниципалитеты, где найти работу оказалось сложнее всего. Подробнее — в собственном исследовании «Реального времени».



Пестрецы, Елабуга и Казань — аутсайдеры по безработице



Уровень безработицы рос во все кризисные периоды нашей страны. Не исключением стал и тяжелый пандемийный 2020-й. В начале года уровень безработицы в Татарстане был 0,56—0,61%. После объявления нерабочих дней по всей стране, в апреле, он вырос более, чем в два раза, до 1,88%. Все лето цифры росли и достигли пиковых значений в августе — 3,89%.

Для каждого района в отдельности проблема безработицы имела свои аспекты, и каждый муниципалитет справлялся с нею как мог. Были районы, где ситуация была более сложной, чем в других.

Так, например, Пестречинский район начал год с уровнем безработицы в 0,52% (по Татарстану было 0,56%), а закончил его с показателем 7,32%, что выше максимума по республике почти в два раза. Наихудший показатель был достигнут в октябре и составил 9,72%. По этому показателю муниципалитет возглавил антирейтиг по уровню безработицы в Татарстане.



На второй строчке с худшими показателями в республике — Елабужский район. В декабре безработица снизилась до 2,89% (с максимума — 5,04%), что на процент выше республиканского (1,9%).

Тройку аутсайдеров по безработице замыкает столица Татарстана с уровнем 2,66% к концу года. Причем пик с показателем в 5,08% пришелся на сентябрь.

Уровень безработицы в районах РТ, % (2020 год)

Район янвАРЬ февРАЛЬ март апрЕЛЬ май июнь июль авгУСТ сенЯБРЬ октЯБРЬ нояБРЬ декАБРЬ Пестречинский 0,52 0,55 0,54 4,11 5,77 6,92 7,77 8,70 9,28 9,72 8,09 7,32 Елабужский 1,08 1,15 1,18 2,26 3,51 4,15 4,69 5,04 5,01 4,58 3,77 2,89 город Казань 0,56 0,62 0,62 2,23 3,50 4,16 4,67 4,95 5,08 4,95 4,02 2,66 Нурлатский 0,32 0,35 0,41 1,35 2,25 3,10 3,80 4,21 3,92 3,19 2,82 2,37 Нижнекамский 0,77 0,81 0,80 1,82 2,41 2,61 2,82 2,98 3,00 2,88 2,63 2,14 Азнакаевский 0,54 0,59 0,59 1,69 2,48 3,15 3,69 3,90 3,44 2,69 2,39 2,04 Альметьевский 0,77 0,83 0,86 1,98 3,16 3,80 4,27 4,76 4,61 4,29 2,81 1,96 Бугульминский 0,56 0,61 0,57 1,56 2,82 3,62 4,07 4,08 4,03 3,52 2,77 1,94 Республика Татарстан 0,56 0,61 0,61 1,88 2,90 3,37 3,76 3,89 3,78 3,37 2,66 1,90 Бавлинский 0,67 0,79 0,84 1,74 2,19 2,62 3,38 3,48 3,50 2,48 2,33 1,88 Лениногорский 0,37 0,40 0,46 1,58 2,55 3,29 3,89 3,49 3,21 2,73 2,23 1,84 г. Набережные Челны 0,47 0,51 0,53 2,14 3,46 3,75 4,27 4,26 3,90 3,19 2,36 1,64 Агрызский 0,81 0,93 1,03 1,76 2,42 2,56 2,81 2,94 2,39 1,82 1,65 1,49 Зеленодольский 0,97 1,03 1,02 2,27 3,38 3,72 4,08 4,33 4,18 2,99 2,02 1,47 Тюлячинский 0,82 0,78 0,85 1,51 1,62 1,96 2,29 2,10 1,69 1,40 1,43 1,46 Тукаевский 0,53 0,55 0,58 2,05 3,50 3,89 4,29 4,05 3,60 2,20 1,56 1,43 Высокогорский 0,53 0,57 0,54 2,14 3,61 4,37 5,01 5,20 4,92 3,00 1,91 1,40 Арский 0,55 0,53 0,53 1,37 1,95 2,32 2,53 2,50 2,35 1,81 1,50 1,16 Камско-Устьинский 0,46 0,41 0,42 0,75 1,33 1,72 1,95 2,10 1,81 1,62 1,18 1,00 Аксубаевский 0,20 0,38 0,32 0,82 1,24 1,55 1,70 1,62 1,33 1,22 1,26 0,98 Черемшанский 0,63 0,60 0,62 1,01 1,40 1,84 1,89 1,85 1,58 1,41 1,16 0,96 Чистопольский 0,48 0,51 0,51 2,07 3,08 3,42 3,52 3,53 3,17 2,28 1,38 0,95 Буинский 0,25 0,28 0,26 1,18 1,76 2,07 2,25 2,16 1,74 1,35 1,05 0,95 Верхнеуслонский 0,43 0,41 0,43 1,67 2,35 2,80 3,28 3,64 3,42 1,96 1,33 0,94 Кукморский 0,35 0,36 0,32 1,01 1,66 1,99 2,16 2,11 1,80 1,17 1,03 0,94 Менделеевский 0,44 0,47 0,46 1,31 2,28 2,42 2,38 2,19 1,97 1,44 1,06 0,85 Спасский 0,76 0,78 0,67 1,32 1,88 2,28 2,36 2,30 1,99 1,26 1,01 0,84 Сабинский 0,72 0,70 0,67 1,40 1,65 1,80 2,13 2,41 2,29 1,56 1,22 0,84 Ютазинский 0,49 0,54 0,46 1,23 2,50 2,65 2,76 2,80 2,50 2,14 1,22 0,83 Апастовский 0,37 0,42 0,40 0,93 1,11 1,33 1,49 1,65 1,83 1,35 1,05 0,83 Лаишевский 0,20 0,22 0,22 1,86 3,07 3,53 4,00 3,54 2,42 1,70 1,10 0,78 Заинский 0,46 0,51 0,52 1,41 1,83 2,08 1,72 1,37 1,09 0,92 0,80 0,77 Сармановский 0,40 0,44 0,40 1,06 1,60 1,70 1,58 1,61 1,35 1,06 0,82 0,76 Мензелинский 0,44 0,55 0,59 1,44 2,01 2,19 1,96 1,61 1,32 1,03 0,77 0,70 Тетюшский 0,34 0,33 0,34 1,09 1,77 1,89 2,14 2,08 1,95 1,37 1,00 0,69 Муслюмовский 0,68 0,66 0,55 0,81 1,27 1,42 1,43 1,42 1,08 0,87 0,72 0,68 Новошешминский 0,46 0,45 0,43 1,13 1,62 1,65 1,68 1,29 1,06 0,97 0,83 0,67 Мамадышский 0,48 0,47 0,42 0,73 1,03 1,14 1,15 1,11 0,98 0,78 0,69 0,53 Дрожжановский 0,32 0,33 0,30 0,75 1,28 1,69 2,04 1,83 1,30 0,96 0,81 0,53 Балтасинский 0,48 0,52 0,47 0,95 1,14 1,25 1,22 1,20 1,00 0,59 0,54 0,48 Кайбицкий 0,46 0,37 0,31 0,93 1,09 1,10 1,04 1,07 0,78 0,63 0,51 0,47 Алькеевский 0,35 0,39 0,39 1,18 1,54 1,73 1,38 1,28 1,11 0,77 0,54 0,47 Атнинский 0,38 0,45 0,46 0,98 0,85 0,78 0,74 0,66 0,52 0,46 0,43 0,42 Рыбно-Слободский 0,28 0,30 0,31 0,85 1,15 1,39 1,22 1,14 0,90 0,64 0,48 0,40 Алексеевский 0,29 0,22 0,23 0,87 1,32 1,50 1,42 1,20 0,80 0,51 0,43 0,37 Актанышский 0,16 0,15 0,13 0,45 0,69 0,78 0,68 0,51 0,36 0,33 0,29 0,29

Подвели «зарплатные ожидания» и банкротства?

Чем можно объяснить такую разницу показателей в районах? Причина явно не одна. По словам экспертов, могли повлиять гибкость бизнеса с оптимизацией трудовых ресурсов, доля сезонных работ, особенность ВЭД, ресурсная база и другие факторы.

— Если говорить о начале года, то высвобождение персонала было практически во всех сферах экономики, и люди думали, что все встанет и остановится, — комментирует руководитель GMC Consulting Галина Маштакова,

— Весной и летом прошлого года практически все секторы экономики сильно просели, и теперь постепенно восстанавливаются. Даже в сфере услуг, в частности в HoReCa, наметились позитивные изменения: благодаря увеличенному внутреннему туризму в новогодние праздники у нас не хватало персонала ни в ресторанах, ни в гостиницах. Невзирая на то, что туристы с осторожностью выезжали в другие регионы, заполняемость в гостиницах и ресторанах была аналогичной праздничным дням в предыдущие годы. Чтобы обслуживать этот поток людей, компании даже прибегали к привлечению временного персонала.



По ее словам, в данный момент уровень безработица уже снижается. И если сравнивать показатели на 1 января 2021 года, то они соизмеримы с уровнем безработицы на 1 мая 2020 года. По официальной статистике, в некоторых районах Татарстана уровень безработицы уже сейчас составляет менее 1%, отметила эксперт:



— Высокий уровень безработицы в Пестречинском районе связан в том числе с тем, что он близок к Казани. И сказались зарплатные ожидания. В самом районе предложения на уровне остальных муниципалитетов. И безработные ждут лакомого предложения по работе в городе. Еще по Пестрецам ситуация может быть связана с тем, что там был ряд предприятий на грани банкротства еще в 2019 году, а в 2020 году, вполне возможно, что они закрылись. Одно из предприятий связано с аграрным сектором, а второе предприятие связано с производством металлоконструкций, с поставками на стройки.

«Низкая безработица для нас тоже плохо»

Как отметила Маштакова, по итогам 2020 года работу ищут в основном те, кто трудился в сфере продаж: «Причем по всем уровням, начиная от специалистов кол-центров до уровня коммерческих директоров. Еще много специалистов в поиске работы, связанной со стройкой. Это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры АХО, мастера, начальники участков». При этом вакансий в республике более чем достаточно, рынок оживает, считает она. Поэтому найти достойную работу, в принципе, возможно, как и получить дополнительные компетенции.

По-прежнему хороший выбор вакансий у «айтишников», для них на рынке достаточно много интересных предложений. Фото: realnoevremya.ru

— У нас по-прежнему в хорошем выборе вакансий находятся «айтишники», для них на рынке достаточно много интересных предложений. Ситуация с безработицей изменится уже в ближайшее время, ну максимум, наверное, за полгода. Если сейчас мы снимаем все ограничения, у нас опять начнется такая же напряженность на рынке труда, связанная с тем, что мы не можем найти людей. Низкая безработица для нас тоже плохо. Это хорошо для безработных. А для работодателей это плохо, потому что они не могут найти людей. Так, например, в том же самом Закамье только на одном из заводов КАМАЗа порядка 1 750 вакансий на сегодняшний день, на другом заводе КАМАЗа — 1 200 вакансий. У нас уже колоссальная нехватка специалистов, а сейчас ощущается как раз в зоне Закамья, где у нас ОЭЗ, где Нижнекамская вторая площадка экономической зоны, Менделеевск со своим «Аммонием». Поэтому нельзя сказать, что нам нужно стремиться к этому уровню безработицы (0,56—0,6%). Нам нужно научиться регулировать этот рынок труда и держать определенный уровень безработицы в допустимых значениях порядка 1—1,5%, — считает глава GMC Consulting.

«Елабуга по безработице всегда была «первая с конца»



По словам руководителя пресс-службы рекрутинговой компании HeadHunter Поволжье Александры Севостьяновой, наибольшую активность в поиске работы сейчас проявляют студенты, начинающие специалисты, представители сферы продаж: продавцы-кассиры, менеджеры по работе с клиентами, торговые представители; административный персонал, специалисты производства, специалисты транспортно-логистической сферы, бухгалтеры, IT-специалисты, специалисты сферы строительства недвижимости, рабочий персонал, работники рекламы и PR.

— В 2020 году в апреле — мае очень сильно в целом выросла конкуренция на рынке. Если нормальный уровень — это 5-6 резюме на одно вакантное место, то в мае этот показатель вырос до 9,2 единицы (резюме на одну вакансию). Конкуренция выросла заметно. Для Татарстана — это считается высоким уровнем. В среднем по республике держится 5-6 резюме. Сейчас ситуация нормализовалась, — отметила Севостьянова.

Заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения г. Елабуга» Гузалия Салеева так прокомментировала одни из худших показателей своего района по безработице:



— Елабуга по безработице всегда была «первая с конца», если посмотреть статистику. Возможно, это связано с так называемым «серым рынком». Особенность ситуации в 2020 году была в том, что обращения в центр занятости принимались в режиме online, и люди могли жить даже не в Елабуге (не постоянные жители Елабуги). Были случаи, когда люди фактически жили за рубежом. В таком случае даже профессию трудно было определить. Информация поступала только через Пенсионный фонд. По online-обращению возможно было определить только последнее место работы, но в основном обращались длительные безработные (свыше года), — более тысячи (1/3 от всех обращений за год).

Собеседница издания согласилась, что высокий уровень безработицы в Пестречинском районе, возможно, связан с близостью к Казани и тем, что пестречинцы, потерявшие работу, скорее всего трудились в татарстанской столице. Возможно, свою роль сыграл и «серый рынок» труда. При этом большого количества сокращений в республике в 2020 году не было, по ее словам:

— Сейчас уровень безработицы снижается. Нам ставят план до конца этого года снизить уровень безработицы к докризисному уровню.

В начале года уровень безработицы в Татарстане был 0,56—0,61%. После объявления нерабочих дней по всей стране, в апреле, он вырос более, чем в два раза, до 1,88%. Все лето цифры росли и достигли пиковых значений в августе — 3,89%. Фото: городелабуга.рф

«Чем беднее регион — тем выше безработица»

Рассмотрим, что происходило в целом по стране в «самый неработающий год». Безработица в России официально оценивается, как средняя температура по палате. Росстат по субъектам РФ уровень безработицы «взвешивает» по 3 месяца, что дает более спокойную картину. Однако кризисность пандемии проглядывается и через эти цифры.

Так, с 2018 года уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше снижался (волнами) с 5,1% (январь — март) до лета 2019-го (4,4%). После — начался плавный рост, и ступенчатую отметку в 5% безработица преодолела в феврале — апреле 2020-го. Максимальные значения были достигнуты в июне — октябре того же года (6,3%).

Антилидером по уровню безработицы стала Ингушетия. Причем максимум, достигнутый к июлю — сентябрю в 31,2%, не снизился к концу года. Второе место в «безработном рейтинге» заняла Чечня с уровнем в 23,3%, снизившемся к концу года до 21%. Замыкает тройку Тыва (22,3%) в июне — августе, которая улучшила показатель на 2 п.п. к концу года, до 18,2%.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам РФ в среднем за 3 месяца, %

Субъект РФ январь - март 2018 февраль - апрель 2018 март- май 2018 апрель - июнь 2018 май - июль 2018 июнь - август 2018 июль - сентябрь 2018 август - октябрь 2018 сентябрь - ноябрь 2018 октябрь - декабрь 2018 январь - март 2019 февраль - апрель 2019 март - май 2019 апрель - июнь 2019 май - июль 2019 июнь - август 2019 июль - сентябрь 2019 август - октябрь 2019 сентябрь - ноябрь 2019 октябрь - декабрь 2019 январь - март 2020 февраль - апрель 2020 март - май 2020 апрель - июнь 2020 май - июль 2020 июнь - август 2020 июль - сентябрь 2020 август - октябрь 2020 сентябрь-ноябрь 2020 октябрь-декабрь 2020 Российская Федерация 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 5,0 5,5 6,0 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 Центральный федеральный округ 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 3,2 3,5 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,4 Белгородская область 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 4,2 4,6 5,1 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,0 Брянская область 4,6 4,5 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9 3,5 3,4 3,2 4,0 3,7 3,7 3,8 3,9 4,2 3,9 3,5 3,3 3,4 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 Владимирская область 4,6 5,1 5,1 5,0 4,7 4,5 4,1 4,4 5,1 5,0 4,6 4,4 4,4 3,8 3,7 3,6 3,4 3,8 4,2 4,4 3,7 4,0 5,2 6,3 7,1 6,9 6,5 6,4 6,4 5,7 Воронежская область 4,0 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 3,4 4,0 3,8 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 2,9 3,4 3,8 4,2 3,7 3,9 4,1 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 Ивановская область 4,9 4,7 4,2 4,2 4,0 4,1 3,9 4,3 4,1 3,9 3,7 4,1 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,6 3,6 3,8 4,6 5,4 5,9 5,9 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 Калужская область 3,9 4,0 4,0 3,7 3,6 4,0 4,2 4,2 3,8 3,7 3,4 3,6 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,3 4,7 5,1 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 Костромская область 5,1 5,0 4,6 4,5 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,1 3,9 3,8 3,9 4,3 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 3,9 4,2 4,5 5,1 6,0 6,5 6,6 6,2 6,0 5,8 5,7 Курская область 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3 4,3 4,2 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 4,2 4,7 5,2 5,8 5,6 5,2 4,7 4,6 4,7 4,8 Липецкая область 4,1 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 Московская область 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 3,0 3,4 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,1 Орловская область 4,7 5,0 5,3 5,5 4,8 4,5 4,8 4,8 5,2 4,7 5,6 5,6 4,4 4,0 4,0 4,7 5,1 5,2 6,1 6,6 4,7 5,7 6,8 7,3 7,2 6,9 6,1 6,4 6,2 6,3 Рязанская область 4,9 4,7 4,5 3,7 3,5 3,3 4,3 3,8 4,1 3,7 3,9 4,3 4,2 4,3 3,8 3,6 3,2 3,4 4,4 4,4 4,3 4,7 4,8 5,2 5,2 5,2 5,4 5,7 6,4 6,4 Смоленская область 6,2 6,0 5,7 4,7 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 4,7 5,9 5,5 5,7 5,3 5,0 4,9 4,8 5,0 5,1 5,0 4,8 4,8 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,6 Тамбовская область 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 4,1 4,5 4,8 5,0 5,0 5,0 4,9 4,7 4,6 Тверская область 4,4 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 4,3 4,2 4,0 3,7 3,5 3,4 3,7 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,8 4,8 4,8 Тульская область 4,0 3,9 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 3,9 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 4,5 4,8 5,1 5,3 5,1 4,7 4,2 Ярославская область 5,2 5,8 6,3 6,7 6,0 5,1 4,0 4,1 5,3 6,0 6,9 7,1 6,3 5,4 4,8 4,3 4,4 4,9 5,4 4,8 5,3 6,6 7,5 8,4 8,5 8,2 8,2 7,6 7,4 7,3 город Москва 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,3 2,7 3,3 3,7 3,8 3,6 Северо-Западный федеральный округ 4,1 4,1 3,9 3,9 3,8 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,3 5,0 5,5 5,8 5,9 5,9 5,8 5,5 Республика Карелия 9,6 9,4 8,5 8,5 8,0 8,4 8,1 8,3 8,2 8,5 7,4 7,8 7,8 7,7 7,0 7,0 7,6 7,7 7,8 7,1 7,4 7,8 8,5 9,4 9,4 9,3 9,2 9,1 9,2 8,8 Республика Коми 7,9 7,5 6,7 6,5 7,8 7,8 7,7 7,0 7,4 7,0 6,5 5,6 6,8 7,3 7,7 6,0 5,7 6,6 7,5 7,6 7,2 7,1 7,2 8,3 8,1 8,0 8,0 7,6 7,5 7,5 Архангельская область 6,7 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,6 7,2 7,8 8,1 8,1 8,0 7,9 7,7 7,5 в том числе: Ненецкий автономный округ 8,4 8,0 8,0 7,9 8,1 8,1 8,3 8,0 8,1 7,9 7,8 8,0 8,2 7,9 7,6 7,4 7,8 8,0 8,1 8,0 8,1 8,7 9,0 9,4 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7 8,5 Архангельская область без автономного округа 6,7 6,4 6,3 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,5 7,1 7,8 8,0 8,1 8,0 7,8 7,7 7,5 Вологодская область 6,1 5,5 5,2 5,0 5,0 4,5 4,0 4,7 5,0 5,2 6,1 5,3 3,6 3,8 3,6 3,9 3,7 4,0 4,2 4,4 4,1 3,9 5,2 6,5 7,4 7,3 7,5 7,4 7,2 6,5 Калининградская область 5,0 5,0 4,9 4,7 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9 4,7 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8 5,2 5,8 6,5 7,1 7,4 7,3 6,9 Ленинградская область 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,0 3,7 3,7 3,9 4,4 5,1 5,7 6,2 6,5 6,5 6,3 6,0 Мурманская область 6,1 6,5 6,7 6,8 6,6 7,7 6,5 6,6 6,7 8,0 7,0 6,8 4,5 4,7 4,0 4,6 4,5 4,5 4,8 5,5 6,6 6,8 7,1 8,2 8,8 9,0 8,5 8,1 7,9 7,6 Новгородская область 4,1 5,4 4,5 4,5 3,7 4,0 3,7 4,1 4,2 4,5 3,9 3,6 3,1 3,1 3,5 3,4 3,3 3,0 3,4 4,2 4,1 4,6 4,8 5,7 6,1 6,3 6,0 6,4 7,2 7,4 Псковская область 6,7 6,4 6,1 6,0 5,6 5,4 4,9 4,9 5,0 5,3 4,8 4,7 4,9 5,1 5,0 5,3 5,2 5,3 4,8 5,2 5,8 6,1 6,5 6,8 7,0 7,0 7,0 6,7 6,5 6,3 город Санкт-Петербург 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 2,1 2,7 3,2 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6 Южный федеральный округ 5,9 5,9 5,7 5,6 5,5 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 5,7 6,1 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 6,2 Республика Адыгея 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,6 8,6 8,4 8,2 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 8,7 8,6 8,4 8,4 8,4 8,4 Республика Калмыкия 10,7 9,4 9,6 10,7 10,6 9,6 9,7 8,8 8,2 7,8 8,5 8,3 9,3 9,8 9,0 9,4 9,5 9,3 9,1 9,1 8,7 9,5 9,9 10,1 10,0 10,2 10,3 10,1 9,3 9,1 Республика Крым 6,9 6,5 6,2 5,9 5,7 5,3 5,3 5,5 5,8 5,7 6,2 6,0 5,8 5,6 5,2 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,1 6,5 6,8 6,7 6,5 6,3 6,2 6,3 6,4 Краснодарский край 5,6 5,5 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 5,4 5,9 6,3 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7 Астраханская область 7,8 7,7 7,5 7,4 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,7 8,2 8,1 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 Волгоградская область 5,7 5,7 5,7 5,4 5,3 5,2 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 4,9 4,7 4,8 5,1 5,4 5,8 6,2 7,0 8,1 8,7 9,1 9,1 8,9 8,2 7,3 Ростовская область 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 5,0 5,2 5,1 5,0 5,0 5,3 5,5 5,4 город Севастополь 4,3 4,6 4,4 4,1 4,0 4,1 3,9 3,7 3,9 4,6 4,2 4,1 4,2 3,8 3,4 3,5 3,8 4,2 4,1 3,8 4,1 4,4 4,8 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 4,6 4,7 Северо-Кавказский федеральный округ 11,1 11,0 10,7 10,4 10,1 10,0 9,9 9,9 10,2 10,7 11,5 11,5 11,3 11,0 10,6 10,5 10,4 10,6 10,9 11,1 11,4 12,2 13,1 14,2 14,6 14,9 15,0 14,9 14,8 14,8 Республика Дагестан 12,0 11,8 11,4 11,0 10,8 10,6 10,5 10,6 11,4 12,7 14,2 14,1 13,7 13,1 12,2 11,7 11,6 11,9 12,5 13,0 13,9 15,1 16,1 17,4 16,9 16,1 15,7 15,4 15,6 15,9 Республика Ингушетия 26,0 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,2 26,1 26,0 26,2 26,7 26,8 26,7 26,3 26,6 27,4 28,9 30,1 30,5 30,7 31,2 31,1 31,0 31,2 Кабардино-Балкарская Республика 11,4 10,9 10,5 10,0 9,7 9,4 9,5 9,7 10,3 10,8 11,8 11,4 10,9 10,5 10,0 9,7 9,5 9,9 10,5 11,0 11,5 13,2 15,0 16,0 15,8 15,4 15,2 15,3 15,6 16,1 Карачаево-Черкесская Республика 12,4 12,6 11,8 11,3 11,4 12,0 11,2 10,4 10,8 13,2 14,3 12,6 12,2 11,8 10,3 9,6 10,1 10,1 10,3 10,7 13,1 14,7 14,2 16,2 15,3 14,9 14,7 15,0 14,7 14,9 Республика Северная Осетия — Алания 12,2 12,4 12,1 11,0 9,7 8,7 8,5 8,4 8,6 9,6 11,1 10,5 10,5 11,6 12,2 12,6 12,2 12,9 13,1 13,4 14,1 15,3 16,7 17,7 17,2 16,3 15,3 14,8 14,7 14,7 Чеченская Республика 14,0 14,0 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,5 13,5 13,2 13,6 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,6 13,3 13,5 14,0 16,0 18,6 21,7 23,3 23,3 22,3 21,0 Ставропольский край 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 5,2 5,2 4,9 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,4 4,8 5,4 6,1 6,5 6,9 7,0 7,2 7,2 7,2 Приволжский федеральный округ 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,6 5,0 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,2 Республика Башкортостан 5,4 5,4 5,4 4,8 4,6 4,5 4,9 4,8 4,9 4,6 4,6 4,7 4,4 4,5 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 4,7 5,0 5,4 6,2 6,3 6,3 6,5 6,6 6,4 6,0 Республика Марий Эл 7,0 5,0 4,6 4,0 3,7 3,4 3,5 3,4 3,3 5,6 5,0 5,0 4,3 4,2 3,9 4,4 5,1 5,2 4,2 4,1 5,7 6,6 6,5 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 Республика Мордовия 4,5 4,6 4,5 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,4 4,6 4,6 4,4 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3 5,1 5,2 5,5 5,7 5,6 5,4 4,9 5,0 5,2 5,7 Республика Татарстан 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,2 3,4 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,5 Удмуртская Республика 5,1 4,3 4,7 4,9 5,4 5,1 4,6 4,2 4,4 4,7 5,1 5,7 5,3 4,6 4,0 3,7 3,7 3,3 3,4 3,6 5,1 6,1 6,9 7,4 7,2 6,9 6,6 6,4 6,2 6,0 Чувашская Республика 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,3 5,3 5,0 4,8 4,4 4,3 4,2 4,2 4,3 4,6 5,5 6,6 7,5 7,1 6,6 6,1 6,0 6,0 6,1 Пермский край 6,1 5,4 5,1 5,1 4,6 5,3 4,9 5,3 4,6 5,4 5,3 5,5 5,5 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 5,4 5,3 5,3 5,6 6,1 6,7 6,3 6,2 5,9 5,7 5,3 5,0 Кировская область 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,4 4,6 5,2 5,7 6,1 5,8 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 Нижегородская область 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Оренбургская область 4,9 4,8 4,5 4,1 3,8 3,7 3,8 4,0 4,5 4,9 4,8 4,3 3,9 3,8 4,1 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,4 4,6 4,8 5,2 5,7 6,4 7,0 7,4 7,2 6,9 Пензенская область 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,5 5,3 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,1 4,5 Самарская область 3,7 3,6 4,0 4,0 3,8 3,7 3,4 3,6 3,3 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 4,1 3,9 4,1 4,2 4,4 4,1 3,1 3,4 4,1 4,9 5,5 5,5 5,2 4,9 4,6 4,6 Саратовская область 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 4,7 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,5 4,7 4,9 5,2 5,6 6,1 6,3 6,5 6,4 6,3 Ульяновская область 4,2 4,0 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,8 4,0 4,4 5,0 5,5 5,3 5,1 5,2 5,2 5,1 4,9 Уральский федеральный округ 5,0 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 4,4 4,8 5,5 5,9 6,0 6,1 6,2 6,1 5,9 5,7 Курганская область 8,9 7,9 8,6 7,6 7,5 7,2 7,2 7,0 7,8 8,1 8,3 7,9 8,2 7,7 7,4 7,2 7,4 6,9 7,5 7,7 8,0 7,9 8,1 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 Свердловская область 4,9 4,9 4,7 4,6 4,8 4,8 5,0 4,8 4,9 4,7 4,6 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 4,0 4,5 5,5 6,5 6,8 6,5 6,2 6,2 6,1 5,7 5,6 Тюменская область 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 3,0 3,1 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 3,7 в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2,7 2,6 2,4 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5 2,2 2,3 2,5 2,5 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,2 3,4 3,4 3,3 3,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,1 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 Тюменская область без авт. округов 4,8 4,7 4,5 4,5 4,3 4,4 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 4,2 4,4 4,8 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,1 4,9 Челябинская область 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 5,2 5,9 6,8 7,5 7,9 8,0 8,0 7,8 7,5 Сибирский федеральный округ 6,6 6,4 6,4 6,3 6,6 6,5 6,4 6,2 6,2 6,5 6,4 6,2 5,9 5,7 5,6 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 6,4 7,2 7,8 8,2 8,4 8,3 7,9 7,7 7,5 Республика Алтай 11,6 11,0 9,9 9,6 9,9 10,2 11,2 11,2 12,0 12,5 10,6 10,7 10,6 10,2 9,7 10,0 10,4 10,9 12,7 12,8 11,9 12,4 12,6 12,3 12,8 13,6 15,0 15,8 16,3 16,4 Республика Тыва 12,2 11,3 14,9 18,2 20,5 19,1 15,7 12,3 10,3 12,9 12,9 12,6 11,7 11,6 11,0 10,7 12,8 13,8 13,5 12,0 11,9 12,3 15,6 19,4 20,9 22,3 21,5 21,5 19,9 18,2 Республика Хакасия 5,1 4,8 4,1 5,0 5,0 4,5 4,2 5,5 6,5 6,5 5,6 4,7 4,5 5,3 5,8 5,9 5,3 6,1 6,8 8,0 7,2 7,9 9,2 10,0 10,2 10,3 9,8 8,9 8,0 7,7 Алтайский край 6,5 6,5 6,2 6,0 5,6 5,7 5,6 5,5 5,5 6,3 7,4 6,7 5,8 5,5 5,1 5,0 5,0 5,1 5,3 5,3 5,2 5,4 6,0 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,2 6,3 Красноярский край 4,8 4,7 4,5 4,3 4,6 4,8 5,2 5,2 5,0 5,2 4,7 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 3,6 4,8 6,2 7,0 7,7 8,2 7,9 6,9 5,8 5,7 Иркутская область 7,0 6,7 6,9 6,9 7,6 8,5 8,2 8,4 8,1 8,0 7,3 7,1 6,6 5,8 5,8 5,9 6,6 6,3 7,0 6,7 6,9 7,5 8,2 8,2 8,0 8,0 7,6 7,7 8,1 8,1 Кемеровская область 6,1 6,4 6,4 6,6 6,3 6,1 5,8 5,9 5,9 6,1 6,3 5,9 5,7 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 5,0 4,9 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5 8,0 7,9 7,5 6,8 Новосибирская область 7,5 7,1 6,6 6,6 6,7 6,5 6,6 6,2 6,4 6,2 6,0 6,4 6,4 6,4 6,1 6,0 6,1 6,2 6,1 5,7 5,6 5,9 6,2 6,4 6,9 7,3 7,5 7,3 7,1 7,1 Омская область 7,6 7,2 7,0 6,6 6,3 6,0 5,9 6,2 6,4 6,8 7,3 6,9 6,7 6,4 6,0 5,7 5,7 5,9 6,1 6,4 7,3 7,9 8,9 10,0 10,5 10,2 9,5 8,9 8,7 8,7 Томская область 6,3 6,1 7,8 6,6 8,7 7,5 7,1 5,0 5,0 5,2 5,7 5,6 5,5 5,9 5,4 5,3 5,4 5,6 5,4 4,9 6,0 7,1 8,4 9,7 10,3 10,0 10,0 9,7 9,4 8,9 Дальневосточный федеральный округ 6,6 6,6 6,3 6,2 6,1 6,0 5,8 6,3 6,4 6,5 6,1 6,1 6,0 6,0 6,1 5,8 5,7 5,9 6,1 6,3 6,0 6,3 6,5 6,8 6,8 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 Республика Бурятия 9,3 9,5 9,3 9,4 9,2 8,9 8,9 8,7 8,9 9,5 9,7 9,6 9,4 9,1 9,0 8,8 8,9 8,9 9,1 9,2 9,9 10,4 10,7 11,0 10,8 10,6 10,5 10,4 10,6 10,7 Республика Саха (Якутия) 7,4 7,0 6,7 6,4 6,2 6,1 6,4 6,7 7,3 7,5 6,9 7,0 6,8 6,7 6,6 6,2 6,2 6,7 7,2 7,6 7,0 7,2 7,5 7,7 7,7 7,5 7,3 7,2 7,3 7,5 Забайкальский край 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2 10,1 10,1 10,0 9,6 9,5 9,3 9,3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 9,5 9,9 10,0 9,9 9,6 9,8 10,0 10,3 10,1 Камчатский край 5,5 5,1 4,8 4,9 4,3 4,5 4,3 3,5 4,1 4,8 3,8 3,8 3,5 4,0 3,9 3,6 3,3 3,3 3,7 3,9 3,6 3,6 3,8 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 4,1 Приморский край 5,4 5,6 5,3 5,0 5,4 5,0 4,8 5,7 6,1 6,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,5 5,1 4,7 5,0 5,3 5,5 5,4 5,4 5,5 5,9 5,8 5,7 5,4 5,2 5,1 5,1 Хабаровский край 4,2 4,1 3,3 3,7 3,7 4,1 3,3 4,4 3,6 3,8 3,7 3,9 3,4 3,4 4,1 3,5 3,6 3,7 4,3 4,5 3,0 3,5 3,7 4,1 4,5 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6 Амурская область 5,9 6,4 6,4 5,7 5,2 4,6 4,9 5,1 5,6 5,7 5,2 5,6 5,3 5,7 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,4 6,0 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,2 Магаданская область 5,7 5,6 5,3 4,9 4,4 4,7 4,8 5,2 4,7 4,8 4,3 4,4 4,9 4,9 4,8 4,5 4,8 4,5 4,5 4,4 5,2 5,3 5,2 5,4 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 6,1 Сахалинская область 5,9 5,8 5,6 5,4 5,1 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,4 5,4 5,5 5,4 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 Еврейская автономная область 9,2 8,1 7,9 7,2 7,0 7,2 5,5 6,9 6,4 6,2 8,2 6,8 6,4 4,3 5,2 5,5 6,1 5,5 5,9 6,2 6,9 7,3 8,1 7,5 6,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 Чукотский автономный округ 2,3 3,1 4,3 3,6 3,4 2,7 3,8 4,0 3,0 2,4 1,7 2,4 4,6 5,8 5,7 4,0 2,5 3,7 4,0 5,0 5,2 4,8 5,4 4,6 3,9 3,9 4,7 4,2 4,0 3,2

Комментируя эти цифры, Владимир Гимпельсон директор Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ отметил, что в России регионы разные по всем показателям:

— Где-то зарплаты высокие, где-то существенно ниже, где-то занятость выше, где-то ниже, где-то жилья строится больше, где-то меньше. На Северном Кавказе, в Ингушетии, всегда высокая безработица и низкий доход, ничего нового здесь нет. И Чечня, и Тыва имеют уровень безработицы по тем же причинам. Чем уровень доходов ниже, чем регион в целом беднее, тем соответственно, при прочих равных, выше безработица. Выход на докризисный уровень по безработице будет зависеть от того, в какой мере пандемия окажется под контролем. От этого будет зависеть сектор услуг, в котором многие люди работают, с другой стороны — от политики в области пособий.

По словам эксперта ВШЭ, если пособия повышаться не будут и сектор услуг будет работать на полную мощность, то безработица в течение года вернется к доковидным уровням. Эксперт отметил, что всегда уровень безработицы зависит от трех обстоятельств, которые связаны с пособием: 1) размер пособия; 2) продолжительность выплат; 3) условия получения — сколько бумаг надо собрать, какие ограничения, кому дают большое пособие, кому не дают.

— Чем либеральнее доступ к пособию, чем продолжительнее выплачивается пособие, чем оно больше, тем соответственно выше безработица. Человек, потерявший работу, может дольше искать ту работу, которую он хочет, живя на пособие. А когда пособия нет, и альтернативных доходов нет — вынуждены хвататься за первое, что попало… идти в курьеры или в дворники, соответственно вы перестаете быть безработным. Это общие закономерности, — заключил Гимпельсон.