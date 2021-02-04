«Выход на докризисный уровень безработицы зависит от контроля над пандемией»
Эксперты оценили, как быстро потерявшие работу в локдаун смогут вновь трудоустроиться
В условиях пандемии коронавируса уровень безработицы в Татарстане, как и в России в целом, достиг рекордных значений. В республике показатели удвоились уже с момента объявления нерабочих дней в апреле — до 1,88%. Все лето, в отсутствие перспектив для бизнеса, цифры росли и достигли пика в августе — 3,89%. В районах в целом ситуация развивалась синхронно (с некоторыми временными лагами). Однако были муниципалитеты, где найти работу оказалось сложнее всего. Подробнее — в собственном исследовании «Реального времени».
Пестрецы, Елабуга и Казань — аутсайдеры по безработице
Уровень безработицы рос во все кризисные периоды нашей страны. Не исключением стал и тяжелый пандемийный 2020-й. В начале года уровень безработицы в Татарстане был 0,56—0,61%. После объявления нерабочих дней по всей стране, в апреле, он вырос более, чем в два раза, до 1,88%. Все лето цифры росли и достигли пиковых значений в августе — 3,89%.
Для каждого района в отдельности проблема безработицы имела свои аспекты, и каждый муниципалитет справлялся с нею как мог. Были районы, где ситуация была более сложной, чем в других.
Так, например, Пестречинский район начал год с уровнем безработицы в 0,52% (по Татарстану было 0,56%), а закончил его с показателем 7,32%, что выше максимума по республике почти в два раза. Наихудший показатель был достигнут в октябре и составил 9,72%. По этому показателю муниципалитет возглавил антирейтиг по уровню безработицы в Татарстане.
На второй строчке с худшими показателями в республике — Елабужский район. В декабре безработица снизилась до 2,89% (с максимума — 5,04%), что на процент выше республиканского (1,9%).
Тройку аутсайдеров по безработице замыкает столица Татарстана с уровнем 2,66% к концу года. Причем пик с показателем в 5,08% пришелся на сентябрь.
|Район
|янвАРЬ
|февРАЛЬ
|март
|апрЕЛЬ
|май
|июнь
|июль
|авгУСТ
|сенЯБРЬ
|октЯБРЬ
|нояБРЬ
|декАБРЬ
|Пестречинский
|0,52
|0,55
|0,54
|4,11
|5,77
|6,92
|7,77
|8,70
|9,28
|9,72
|8,09
|7,32
|Елабужский
|1,08
|1,15
|1,18
|2,26
|3,51
|4,15
|4,69
|5,04
|5,01
|4,58
|3,77
|2,89
|город Казань
|0,56
|0,62
|0,62
|2,23
|3,50
|4,16
|4,67
|4,95
|5,08
|4,95
|4,02
|2,66
|Нурлатский
|0,32
|0,35
|0,41
|1,35
|2,25
|3,10
|3,80
|4,21
|3,92
|3,19
|2,82
|2,37
|Нижнекамский
|0,77
|0,81
|0,80
|1,82
|2,41
|2,61
|2,82
|2,98
|3,00
|2,88
|2,63
|2,14
|Азнакаевский
|0,54
|0,59
|0,59
|1,69
|2,48
|3,15
|3,69
|3,90
|3,44
|2,69
|2,39
|2,04
|Альметьевский
|0,77
|0,83
|0,86
|1,98
|3,16
|3,80
|4,27
|4,76
|4,61
|4,29
|2,81
|1,96
|Бугульминский
|0,56
|0,61
|0,57
|1,56
|2,82
|3,62
|4,07
|4,08
|4,03
|3,52
|2,77
|1,94
|Республика Татарстан
|0,56
|0,61
|0,61
|1,88
|2,90
|3,37
|3,76
|3,89
|3,78
|3,37
|2,66
|1,90
|Бавлинский
|0,67
|0,79
|0,84
|1,74
|2,19
|2,62
|3,38
|3,48
|3,50
|2,48
|2,33
|1,88
|Лениногорский
|0,37
|0,40
|0,46
|1,58
|2,55
|3,29
|3,89
|3,49
|3,21
|2,73
|2,23
|1,84
|г. Набережные Челны
|0,47
|0,51
|0,53
|2,14
|3,46
|3,75
|4,27
|4,26
|3,90
|3,19
|2,36
|1,64
|Агрызский
|0,81
|0,93
|1,03
|1,76
|2,42
|2,56
|2,81
|2,94
|2,39
|1,82
|1,65
|1,49
|Зеленодольский
|0,97
|1,03
|1,02
|2,27
|3,38
|3,72
|4,08
|4,33
|4,18
|2,99
|2,02
|1,47
|Тюлячинский
|0,82
|0,78
|0,85
|1,51
|1,62
|1,96
|2,29
|2,10
|1,69
|1,40
|1,43
|1,46
|Тукаевский
|0,53
|0,55
|0,58
|2,05
|3,50
|3,89
|4,29
|4,05
|3,60
|2,20
|1,56
|1,43
|Высокогорский
|0,53
|0,57
|0,54
|2,14
|3,61
|4,37
|5,01
|5,20
|4,92
|3,00
|1,91
|1,40
|Арский
|0,55
|0,53
|0,53
|1,37
|1,95
|2,32
|2,53
|2,50
|2,35
|1,81
|1,50
|1,16
|Камско-Устьинский
|0,46
|0,41
|0,42
|0,75
|1,33
|1,72
|1,95
|2,10
|1,81
|1,62
|1,18
|1,00
|Аксубаевский
|0,20
|0,38
|0,32
|0,82
|1,24
|1,55
|1,70
|1,62
|1,33
|1,22
|1,26
|0,98
|Черемшанский
|0,63
|0,60
|0,62
|1,01
|1,40
|1,84
|1,89
|1,85
|1,58
|1,41
|1,16
|0,96
|Чистопольский
|0,48
|0,51
|0,51
|2,07
|3,08
|3,42
|3,52
|3,53
|3,17
|2,28
|1,38
|0,95
|Буинский
|0,25
|0,28
|0,26
|1,18
|1,76
|2,07
|2,25
|2,16
|1,74
|1,35
|1,05
|0,95
|Верхнеуслонский
|0,43
|0,41
|0,43
|1,67
|2,35
|2,80
|3,28
|3,64
|3,42
|1,96
|1,33
|0,94
|Кукморский
|0,35
|0,36
|0,32
|1,01
|1,66
|1,99
|2,16
|2,11
|1,80
|1,17
|1,03
|0,94
|Менделеевский
|0,44
|0,47
|0,46
|1,31
|2,28
|2,42
|2,38
|2,19
|1,97
|1,44
|1,06
|0,85
|Спасский
|0,76
|0,78
|0,67
|1,32
|1,88
|2,28
|2,36
|2,30
|1,99
|1,26
|1,01
|0,84
|Сабинский
|0,72
|0,70
|0,67
|1,40
|1,65
|1,80
|2,13
|2,41
|2,29
|1,56
|1,22
|0,84
|Ютазинский
|0,49
|0,54
|0,46
|1,23
|2,50
|2,65
|2,76
|2,80
|2,50
|2,14
|1,22
|0,83
|Апастовский
|0,37
|0,42
|0,40
|0,93
|1,11
|1,33
|1,49
|1,65
|1,83
|1,35
|1,05
|0,83
|Лаишевский
|0,20
|0,22
|0,22
|1,86
|3,07
|3,53
|4,00
|3,54
|2,42
|1,70
|1,10
|0,78
|Заинский
|0,46
|0,51
|0,52
|1,41
|1,83
|2,08
|1,72
|1,37
|1,09
|0,92
|0,80
|0,77
|Сармановский
|0,40
|0,44
|0,40
|1,06
|1,60
|1,70
|1,58
|1,61
|1,35
|1,06
|0,82
|0,76
|Мензелинский
|0,44
|0,55
|0,59
|1,44
|2,01
|2,19
|1,96
|1,61
|1,32
|1,03
|0,77
|0,70
|Тетюшский
|0,34
|0,33
|0,34
|1,09
|1,77
|1,89
|2,14
|2,08
|1,95
|1,37
|1,00
|0,69
|Муслюмовский
|0,68
|0,66
|0,55
|0,81
|1,27
|1,42
|1,43
|1,42
|1,08
|0,87
|0,72
|0,68
|Новошешминский
|0,46
|0,45
|0,43
|1,13
|1,62
|1,65
|1,68
|1,29
|1,06
|0,97
|0,83
|0,67
|Мамадышский
|0,48
|0,47
|0,42
|0,73
|1,03
|1,14
|1,15
|1,11
|0,98
|0,78
|0,69
|0,53
|Дрожжановский
|0,32
|0,33
|0,30
|0,75
|1,28
|1,69
|2,04
|1,83
|1,30
|0,96
|0,81
|0,53
|Балтасинский
|0,48
|0,52
|0,47
|0,95
|1,14
|1,25
|1,22
|1,20
|1,00
|0,59
|0,54
|0,48
|Кайбицкий
|0,46
|0,37
|0,31
|0,93
|1,09
|1,10
|1,04
|1,07
|0,78
|0,63
|0,51
|0,47
|Алькеевский
|0,35
|0,39
|0,39
|1,18
|1,54
|1,73
|1,38
|1,28
|1,11
|0,77
|0,54
|0,47
|Атнинский
|0,38
|0,45
|0,46
|0,98
|0,85
|0,78
|0,74
|0,66
|0,52
|0,46
|0,43
|0,42
|Рыбно-Слободский
|0,28
|0,30
|0,31
|0,85
|1,15
|1,39
|1,22
|1,14
|0,90
|0,64
|0,48
|0,40
|Алексеевский
|0,29
|0,22
|0,23
|0,87
|1,32
|1,50
|1,42
|1,20
|0,80
|0,51
|0,43
|0,37
|Актанышский
|0,16
|0,15
|0,13
|0,45
|0,69
|0,78
|0,68
|0,51
|0,36
|0,33
|0,29
|0,29
Подвели «зарплатные ожидания» и банкротства?
Чем можно объяснить такую разницу показателей в районах? Причина явно не одна. По словам экспертов, могли повлиять гибкость бизнеса с оптимизацией трудовых ресурсов, доля сезонных работ, особенность ВЭД, ресурсная база и другие факторы.
— Весной и летом прошлого года практически все секторы экономики сильно просели, и теперь постепенно восстанавливаются. Даже в сфере услуг, в частности в HoReCa, наметились позитивные изменения: благодаря увеличенному внутреннему туризму в новогодние праздники у нас не хватало персонала ни в ресторанах, ни в гостиницах. Невзирая на то, что туристы с осторожностью выезжали в другие регионы, заполняемость в гостиницах и ресторанах была аналогичной праздничным дням в предыдущие годы. Чтобы обслуживать этот поток людей, компании даже прибегали к привлечению временного персонала.
По ее словам, в данный момент уровень безработица уже снижается. И если сравнивать показатели на 1 января 2021 года, то они соизмеримы с уровнем безработицы на 1 мая 2020 года. По официальной статистике, в некоторых районах Татарстана уровень безработицы уже сейчас составляет менее 1%, отметила эксперт:
— Высокий уровень безработицы в Пестречинском районе связан в том числе с тем, что он близок к Казани. И сказались зарплатные ожидания. В самом районе предложения на уровне остальных муниципалитетов. И безработные ждут лакомого предложения по работе в городе. Еще по Пестрецам ситуация может быть связана с тем, что там был ряд предприятий на грани банкротства еще в 2019 году, а в 2020 году, вполне возможно, что они закрылись. Одно из предприятий связано с аграрным сектором, а второе предприятие связано с производством металлоконструкций, с поставками на стройки.
«Низкая безработица для нас тоже плохо»
Как отметила Маштакова, по итогам 2020 года работу ищут в основном те, кто трудился в сфере продаж: «Причем по всем уровням, начиная от специалистов кол-центров до уровня коммерческих директоров. Еще много специалистов в поиске работы, связанной со стройкой. Это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры АХО, мастера, начальники участков». При этом вакансий в республике более чем достаточно, рынок оживает, считает она. Поэтому найти достойную работу, в принципе, возможно, как и получить дополнительные компетенции.
— У нас по-прежнему в хорошем выборе вакансий находятся «айтишники», для них на рынке достаточно много интересных предложений. Ситуация с безработицей изменится уже в ближайшее время, ну максимум, наверное, за полгода. Если сейчас мы снимаем все ограничения, у нас опять начнется такая же напряженность на рынке труда, связанная с тем, что мы не можем найти людей. Низкая безработица для нас тоже плохо. Это хорошо для безработных. А для работодателей это плохо, потому что они не могут найти людей. Так, например, в том же самом Закамье только на одном из заводов КАМАЗа порядка 1 750 вакансий на сегодняшний день, на другом заводе КАМАЗа — 1 200 вакансий. У нас уже колоссальная нехватка специалистов, а сейчас ощущается как раз в зоне Закамья, где у нас ОЭЗ, где Нижнекамская вторая площадка экономической зоны, Менделеевск со своим «Аммонием». Поэтому нельзя сказать, что нам нужно стремиться к этому уровню безработицы (0,56—0,6%). Нам нужно научиться регулировать этот рынок труда и держать определенный уровень безработицы в допустимых значениях порядка 1—1,5%, — считает глава GMC Consulting.
«Елабуга по безработице всегда была «первая с конца»
По словам руководителя пресс-службы рекрутинговой компании HeadHunter Поволжье Александры Севостьяновой, наибольшую активность в поиске работы сейчас проявляют студенты, начинающие специалисты, представители сферы продаж: продавцы-кассиры, менеджеры по работе с клиентами, торговые представители; административный персонал, специалисты производства, специалисты транспортно-логистической сферы, бухгалтеры, IT-специалисты, специалисты сферы строительства недвижимости, рабочий персонал, работники рекламы и PR.
Заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения г. Елабуга» Гузалия Салеева так прокомментировала одни из худших показателей своего района по безработице:
— Елабуга по безработице всегда была «первая с конца», если посмотреть статистику. Возможно, это связано с так называемым «серым рынком». Особенность ситуации в 2020 году была в том, что обращения в центр занятости принимались в режиме online, и люди могли жить даже не в Елабуге (не постоянные жители Елабуги). Были случаи, когда люди фактически жили за рубежом. В таком случае даже профессию трудно было определить. Информация поступала только через Пенсионный фонд. По online-обращению возможно было определить только последнее место работы, но в основном обращались длительные безработные (свыше года), — более тысячи (1/3 от всех обращений за год).
Собеседница издания согласилась, что высокий уровень безработицы в Пестречинском районе, возможно, связан с близостью к Казани и тем, что пестречинцы, потерявшие работу, скорее всего трудились в татарстанской столице. Возможно, свою роль сыграл и «серый рынок» труда. При этом большого количества сокращений в республике в 2020 году не было, по ее словам:
— Сейчас уровень безработицы снижается. Нам ставят план до конца этого года снизить уровень безработицы к докризисному уровню.
«Чем беднее регион — тем выше безработица»
Рассмотрим, что происходило в целом по стране в «самый неработающий год». Безработица в России официально оценивается, как средняя температура по палате. Росстат по субъектам РФ уровень безработицы «взвешивает» по 3 месяца, что дает более спокойную картину. Однако кризисность пандемии проглядывается и через эти цифры.
Так, с 2018 года уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше снижался (волнами) с 5,1% (январь — март) до лета 2019-го (4,4%). После — начался плавный рост, и ступенчатую отметку в 5% безработица преодолела в феврале — апреле 2020-го. Максимальные значения были достигнуты в июне — октябре того же года (6,3%).
Антилидером по уровню безработицы стала Ингушетия. Причем максимум, достигнутый к июлю — сентябрю в 31,2%, не снизился к концу года. Второе место в «безработном рейтинге» заняла Чечня с уровнем в 23,3%, снизившемся к концу года до 21%. Замыкает тройку Тыва (22,3%) в июне — августе, которая улучшила показатель на 2 п.п. к концу года, до 18,2%.
|
Субъект РФ
|
январь - март 2018
|
февраль - апрель 2018
|
март- май 2018
|
апрель - июнь 2018
|
май - июль 2018
|
июнь - август 2018
|
июль - сентябрь 2018
|
август - октябрь 2018
|
сентябрь - ноябрь 2018
|
октябрь - декабрь 2018
|
январь - март 2019
|
февраль - апрель 2019
|
март - май 2019
|
апрель - июнь 2019
|
май - июль 2019
|
июнь - август 2019
|
июль - сентябрь 2019
|
август - октябрь 2019
|
сентябрь - ноябрь 2019
|
октябрь - декабрь 2019
|
январь - март 2020
|
февраль - апрель 2020
|
март - май 2020
|
апрель - июнь 2020
|
май - июль 2020
|
июнь - август 2020
|
июль - сентябрь 2020
|
август - октябрь 2020
|
сентябрь-ноябрь 2020
|
октябрь-декабрь 2020
|
Российская Федерация
|
5,1
|
5,0
|
4,9
|
4,8
|
4,7
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,7
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
4,6
|
4,5
|
4,4
|
4,4
|
4,5
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
5,0
|
5,5
|
6,0
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,2
|
6,1
|
Центральный федеральный округ
|
3,1
|
3,1
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
2,9
|
3,0
|
2,9
|
2,9
|
2,8
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
3,2
|
3,5
|
3,9
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,5
|
4,6
|
4,4
|
Белгородская область
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
3,9
|
3,8
|
3,8
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
4,2
|
4,6
|
5,1
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
5,0
|
Брянская область
|
4,6
|
4,5
|
3,9
|
4,0
|
3,8
|
4,0
|
3,9
|
3,5
|
3,4
|
3,2
|
4,0
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
4,2
|
3,9
|
3,5
|
3,3
|
3,4
|
3,3
|
3,5
|
3,8
|
4,2
|
4,6
|
4,5
|
4,4
|
4,2
|
4,1
|
4,0
|
Владимирская область
|
4,6
|
5,1
|
5,1
|
5,0
|
4,7
|
4,5
|
4,1
|
4,4
|
5,1
|
5,0
|
4,6
|
4,4
|
4,4
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,4
|
3,8
|
4,2
|
4,4
|
3,7
|
4,0
|
5,2
|
6,3
|
7,1
|
6,9
|
6,5
|
6,4
|
6,4
|
5,7
|
Воронежская область
|
4,0
|
3,7
|
3,6
|
3,5
|
3,5
|
3,4
|
3,2
|
3,1
|
3,4
|
4,0
|
3,8
|
3,5
|
3,3
|
3,3
|
3,1
|
3,0
|
2,9
|
3,4
|
3,8
|
4,2
|
3,7
|
3,9
|
4,1
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
4,4
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
Ивановская область
|
4,9
|
4,7
|
4,2
|
4,2
|
4,0
|
4,1
|
3,9
|
4,3
|
4,1
|
3,9
|
3,7
|
4,1
|
3,9
|
3,8
|
3,7
|
3,9
|
4,0
|
3,8
|
3,6
|
3,6
|
3,8
|
4,6
|
5,4
|
5,9
|
5,9
|
6,1
|
6,1
|
6,0
|
5,9
|
5,9
|
Калужская область
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
3,7
|
3,6
|
4,0
|
4,2
|
4,2
|
3,8
|
3,7
|
3,4
|
3,6
|
3,8
|
3,8
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
4,3
|
4,7
|
5,1
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
Костромская область
|
5,1
|
5,0
|
4,6
|
4,5
|
4,2
|
4,2
|
4,4
|
4,4
|
4,4
|
4,1
|
3,9
|
3,8
|
3,9
|
4,3
|
4,4
|
4,3
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
3,9
|
4,2
|
4,5
|
5,1
|
6,0
|
6,5
|
6,6
|
6,2
|
6,0
|
5,8
|
5,7
|
Курская область
|
4,3
|
4,2
|
4,0
|
3,9
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
4,1
|
4,3
|
4,3
|
4,2
|
4,0
|
3,8
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
4,2
|
4,7
|
5,2
|
5,8
|
5,6
|
5,2
|
4,7
|
4,6
|
4,7
|
4,8
|
Липецкая область
|
4,1
|
4,0
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,6
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
3,9
|
3,8
|
3,7
|
3,7
|
3,6
|
3,6
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,9
|
4,1
|
4,3
|
4,5
|
4,4
|
4,3
|
4,3
|
4,3
|
4,5
|
4,6
|
Московская область
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,6
|
3,0
|
3,4
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
4,0
|
4,1
|
4,2
|
4,1
|
Орловская область
|
4,7
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
4,8
|
4,5
|
4,8
|
4,8
|
5,2
|
4,7
|
5,6
|
5,6
|
4,4
|
4,0
|
4,0
|
4,7
|
5,1
|
5,2
|
6,1
|
6,6
|
4,7
|
5,7
|
6,8
|
7,3
|
7,2
|
6,9
|
6,1
|
6,4
|
6,2
|
6,3
|
Рязанская область
|
4,9
|
4,7
|
4,5
|
3,7
|
3,5
|
3,3
|
4,3
|
3,8
|
4,1
|
3,7
|
3,9
|
4,3
|
4,2
|
4,3
|
3,8
|
3,6
|
3,2
|
3,4
|
4,4
|
4,4
|
4,3
|
4,7
|
4,8
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,4
|
5,7
|
6,4
|
6,4
|
Смоленская область
|
6,2
|
6,0
|
5,7
|
4,7
|
4,8
|
4,8
|
5,0
|
4,8
|
5,0
|
4,7
|
5,9
|
5,5
|
5,7
|
5,3
|
5,0
|
4,9
|
4,8
|
5,0
|
5,1
|
5,0
|
4,8
|
4,8
|
5,2
|
5,3
|
5,4
|
5,5
|
5,6
|
5,5
|
5,4
|
5,6
|
Тамбовская область
|
4,3
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
3,9
|
3,9
|
3,8
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,0
|
3,9
|
3,7
|
3,8
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
4,1
|
4,5
|
4,8
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
4,7
|
4,6
|
Тверская область
|
4,4
|
4,4
|
4,3
|
4,0
|
3,8
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
4,0
|
4,1
|
4,3
|
4,3
|
4,2
|
4,0
|
3,7
|
3,5
|
3,4
|
3,7
|
3,9
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,2
|
4,3
|
4,3
|
4,4
|
4,5
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
Тульская область
|
4,0
|
3,9
|
3,8
|
3,6
|
3,6
|
3,6
|
3,6
|
3,8
|
3,9
|
4,1
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,6
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
4,1
|
4,5
|
4,8
|
5,1
|
5,3
|
5,1
|
4,7
|
4,2
|
Ярославская область
|
5,2
|
5,8
|
6,3
|
6,7
|
6,0
|
5,1
|
4,0
|
4,1
|
5,3
|
6,0
|
6,9
|
7,1
|
6,3
|
5,4
|
4,8
|
4,3
|
4,4
|
4,9
|
5,4
|
4,8
|
5,3
|
6,6
|
7,5
|
8,4
|
8,5
|
8,2
|
8,2
|
7,6
|
7,4
|
7,3
|
город Москва
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
2,3
|
2,7
|
3,3
|
3,7
|
3,8
|
3,6
|
Северо-Западный федеральный округ
|
4,1
|
4,1
|
3,9
|
3,9
|
3,8
|
3,9
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
3,9
|
3,7
|
3,6
|
3,4
|
3,5
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
3,5
|
3,5
|
3,6
|
3,7
|
3,8
|
4,3
|
5,0
|
5,5
|
5,8
|
5,9
|
5,9
|
5,8
|
5,5
|
Республика Карелия
|
9,6
|
9,4
|
8,5
|
8,5
|
8,0
|
8,4
|
8,1
|
8,3
|
8,2
|
8,5
|
7,4
|
7,8
|
7,8
|
7,7
|
7,0
|
7,0
|
7,6
|
7,7
|
7,8
|
7,1
|
7,4
|
7,8
|
8,5
|
9,4
|
9,4
|
9,3
|
9,2
|
9,1
|
9,2
|
8,8
|
Республика Коми
|
7,9
|
7,5
|
6,7
|
6,5
|
7,8
|
7,8
|
7,7
|
7,0
|
7,4
|
7,0
|
6,5
|
5,6
|
6,8
|
7,3
|
7,7
|
6,0
|
5,7
|
6,6
|
7,5
|
7,6
|
7,2
|
7,1
|
7,2
|
8,3
|
8,1
|
8,0
|
8,0
|
7,6
|
7,5
|
7,5
|
Архангельская область
|
6,7
|
6,5
|
6,3
|
6,2
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
6,4
|
6,4
|
6,4
|
6,3
|
6,4
|
6,4
|
6,3
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
6,3
|
6,2
|
6,2
|
6,6
|
7,2
|
7,8
|
8,1
|
8,1
|
8,0
|
7,9
|
7,7
|
7,5
|
в том числе: Ненецкий автономный округ
|
8,4
|
8,0
|
8,0
|
7,9
|
8,1
|
8,1
|
8,3
|
8,0
|
8,1
|
7,9
|
7,8
|
8,0
|
8,2
|
7,9
|
7,6
|
7,4
|
7,8
|
8,0
|
8,1
|
8,0
|
8,1
|
8,7
|
9,0
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
9,0
|
8,8
|
8,7
|
8,5
|
Архангельская область без автономного округа
|
6,7
|
6,4
|
6,3
|
6,1
|
6,1
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
6,4
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,2
|
6,1
|
6,1
|
6,1
|
6,2
|
6,1
|
6,1
|
6,5
|
7,1
|
7,8
|
8,0
|
8,1
|
8,0
|
7,8
|
7,7
|
7,5
|
Вологодская область
|
6,1
|
5,5
|
5,2
|
5,0
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
4,7
|
5,0
|
5,2
|
6,1
|
5,3
|
3,6
|
3,8
|
3,6
|
3,9
|
3,7
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,1
|
3,9
|
5,2
|
6,5
|
7,4
|
7,3
|
7,5
|
7,4
|
7,2
|
6,5
|
Калининградская область
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
4,7
|
4,6
|
4,4
|
4,5
|
4,5
|
4,6
|
4,7
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,7
|
4,4
|
4,2
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,3
|
4,5
|
4,8
|
5,2
|
5,8
|
6,5
|
7,1
|
7,4
|
7,3
|
6,9
|
Ленинградская область
|
4,1
|
4,2
|
4,2
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,1
|
4,2
|
4,0
|
3,7
|
3,7
|
3,9
|
4,4
|
5,1
|
5,7
|
6,2
|
6,5
|
6,5
|
6,3
|
6,0
|
Мурманская область
|
6,1
|
6,5
|
6,7
|
6,8
|
6,6
|
7,7
|
6,5
|
6,6
|
6,7
|
8,0
|
7,0
|
6,8
|
4,5
|
4,7
|
4,0
|
4,6
|
4,5
|
4,5
|
4,8
|
5,5
|
6,6
|
6,8
|
7,1
|
8,2
|
8,8
|
9,0
|
8,5
|
8,1
|
7,9
|
7,6
|
Новгородская область
|
4,1
|
5,4
|
4,5
|
4,5
|
3,7
|
4,0
|
3,7
|
4,1
|
4,2
|
4,5
|
3,9
|
3,6
|
3,1
|
3,1
|
3,5
|
3,4
|
3,3
|
3,0
|
3,4
|
4,2
|
4,1
|
4,6
|
4,8
|
5,7
|
6,1
|
6,3
|
6,0
|
6,4
|
7,2
|
7,4
|
Псковская область
|
6,7
|
6,4
|
6,1
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
4,9
|
4,9
|
5,0
|
5,3
|
4,8
|
4,7
|
4,9
|
5,1
|
5,0
|
5,3
|
5,2
|
5,3
|
4,8
|
5,2
|
5,8
|
6,1
|
6,5
|
6,8
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
6,7
|
6,5
|
6,3
|
город Санкт-Петербург
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,7
|
2,1
|
2,7
|
3,2
|
3,6
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,6
|
Южный федеральный округ
|
5,9
|
5,9
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,4
|
5,4
|
5,5
|
5,4
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,2
|
5,3
|
5,3
|
5,7
|
6,1
|
6,6
|
6,6
|
6,5
|
6,4
|
6,4
|
6,4
|
6,2
|
Республика Адыгея
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,8
|
8,7
|
8,6
|
8,6
|
8,6
|
8,4
|
8,2
|
8,3
|
8,3
|
8,3
|
8,2
|
8,2
|
8,2
|
8,2
|
8,1
|
8,1
|
8,2
|
8,3
|
8,4
|
8,6
|
8,7
|
8,7
|
8,6
|
8,4
|
8,4
|
8,4
|
8,4
|
Республика Калмыкия
|
10,7
|
9,4
|
9,6
|
10,7
|
10,6
|
9,6
|
9,7
|
8,8
|
8,2
|
7,8
|
8,5
|
8,3
|
9,3
|
9,8
|
9,0
|
9,4
|
9,5
|
9,3
|
9,1
|
9,1
|
8,7
|
9,5
|
9,9
|
10,1
|
10,0
|
10,2
|
10,3
|
10,1
|
9,3
|
9,1
|
Республика Крым
|
6,9
|
6,5
|
6,2
|
5,9
|
5,7
|
5,3
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
5,7
|
6,2
|
6,0
|
5,8
|
5,6
|
5,2
|
5,0
|
5,1
|
5,3
|
5,5
|
5,6
|
5,8
|
6,1
|
6,5
|
6,8
|
6,7
|
6,5
|
6,3
|
6,2
|
6,3
|
6,4
|
Краснодарский край
|
5,6
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
5,1
|
5,0
|
4,9
|
4,8
|
4,9
|
4,9
|
5,0
|
4,9
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
4,7
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
5,4
|
5,9
|
6,3
|
6,2
|
6,0
|
5,9
|
5,8
|
5,7
|
5,7
|
Астраханская область
|
7,8
|
7,7
|
7,5
|
7,4
|
7,2
|
7,3
|
7,3
|
7,4
|
7,5
|
7,7
|
8,2
|
8,1
|
8,0
|
7,8
|
7,6
|
7,4
|
7,3
|
7,1
|
7,1
|
7,2
|
7,3
|
7,4
|
7,6
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
8,0
|
8,1
|
8,2
|
8,3
|
Волгоградская область
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
5,5
|
5,5
|
5,6
|
5,7
|
5,8
|
5,7
|
5,6
|
5,4
|
5,2
|
4,9
|
4,7
|
4,8
|
5,1
|
5,4
|
5,8
|
6,2
|
7,0
|
8,1
|
8,7
|
9,1
|
9,1
|
8,9
|
8,2
|
7,3
|
Ростовская область
|
5,3
|
5,3
|
5,2
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,9
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,9
|
4,8
|
4,8
|
4,5
|
4,8
|
5,0
|
5,2
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,4
|
город Севастополь
|
4,3
|
4,6
|
4,4
|
4,1
|
4,0
|
4,1
|
3,9
|
3,7
|
3,9
|
4,6
|
4,2
|
4,1
|
4,2
|
3,8
|
3,4
|
3,5
|
3,8
|
4,2
|
4,1
|
3,8
|
4,1
|
4,4
|
4,8
|
5,1
|
5,0
|
4,7
|
4,5
|
4,4
|
4,6
|
4,7
|
Северо-Кавказский федеральный округ
|
11,1
|
11,0
|
10,7
|
10,4
|
10,1
|
10,0
|
9,9
|
9,9
|
10,2
|
10,7
|
11,5
|
11,5
|
11,3
|
11,0
|
10,6
|
10,5
|
10,4
|
10,6
|
10,9
|
11,1
|
11,4
|
12,2
|
13,1
|
14,2
|
14,6
|
14,9
|
15,0
|
14,9
|
14,8
|
14,8
|
Республика Дагестан
|
12,0
|
11,8
|
11,4
|
11,0
|
10,8
|
10,6
|
10,5
|
10,6
|
11,4
|
12,7
|
14,2
|
14,1
|
13,7
|
13,1
|
12,2
|
11,7
|
11,6
|
11,9
|
12,5
|
13,0
|
13,9
|
15,1
|
16,1
|
17,4
|
16,9
|
16,1
|
15,7
|
15,4
|
15,6
|
15,9
|
Республика Ингушетия
|
26,0
|
26,4
|
26,4
|
26,4
|
26,4
|
26,4
|
26,3
|
26,3
|
26,3
|
26,3
|
26,3
|
26,3
|
26,2
|
26,1
|
26,0
|
26,2
|
26,7
|
26,8
|
26,7
|
26,3
|
26,6
|
27,4
|
28,9
|
30,1
|
30,5
|
30,7
|
31,2
|
31,1
|
31,0
|
31,2
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
11,4
|
10,9
|
10,5
|
10,0
|
9,7
|
9,4
|
9,5
|
9,7
|
10,3
|
10,8
|
11,8
|
11,4
|
10,9
|
10,5
|
10,0
|
9,7
|
9,5
|
9,9
|
10,5
|
11,0
|
11,5
|
13,2
|
15,0
|
16,0
|
15,8
|
15,4
|
15,2
|
15,3
|
15,6
|
16,1
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
12,4
|
12,6
|
11,8
|
11,3
|
11,4
|
12,0
|
11,2
|
10,4
|
10,8
|
13,2
|
14,3
|
12,6
|
12,2
|
11,8
|
10,3
|
9,6
|
10,1
|
10,1
|
10,3
|
10,7
|
13,1
|
14,7
|
14,2
|
16,2
|
15,3
|
14,9
|
14,7
|
15,0
|
14,7
|
14,9
|
Республика Северная Осетия — Алания
|
12,2
|
12,4
|
12,1
|
11,0
|
9,7
|
8,7
|
8,5
|
8,4
|
8,6
|
9,6
|
11,1
|
10,5
|
10,5
|
11,6
|
12,2
|
12,6
|
12,2
|
12,9
|
13,1
|
13,4
|
14,1
|
15,3
|
16,7
|
17,7
|
17,2
|
16,3
|
15,3
|
14,8
|
14,7
|
14,7
|
Чеченская Республика
|
14,0
|
14,0
|
14,1
|
14,0
|
13,9
|
13,8
|
13,7
|
13,5
|
13,5
|
13,2
|
13,6
|
13,7
|
13,6
|
13,5
|
13,4
|
13,4
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,6
|
13,3
|
13,5
|
14,0
|
16,0
|
18,6
|
21,7
|
23,3
|
23,3
|
22,3
|
21,0
|
Ставропольский край
|
5,3
|
5,2
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4,8
|
4,8
|
5,2
|
5,2
|
4,9
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,9
|
4,8
|
4,8
|
4,4
|
4,8
|
5,4
|
6,1
|
6,5
|
6,9
|
7,0
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
Приволжский федеральный округ
|
4,7
|
4,5
|
4,5
|
4,4
|
4,3
|
4,3
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,4
|
4,4
|
4,4
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,2
|
4,6
|
5,0
|
5,5
|
5,6
|
5,6
|
5,6
|
5,6
|
5,4
|
5,2
|
Республика Башкортостан
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
4,8
|
4,6
|
4,5
|
4,9
|
4,8
|
4,9
|
4,6
|
4,6
|
4,7
|
4,4
|
4,5
|
4,3
|
4,2
|
4,2
|
4,1
|
4,3
|
4,4
|
4,7
|
5,0
|
5,4
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
6,5
|
6,6
|
6,4
|
6,0
|
Республика Марий Эл
|
7,0
|
5,0
|
4,6
|
4,0
|
3,7
|
3,4
|
3,5
|
3,4
|
3,3
|
5,6
|
5,0
|
5,0
|
4,3
|
4,2
|
3,9
|
4,4
|
5,1
|
5,2
|
4,2
|
4,1
|
5,7
|
6,6
|
6,5
|
7,3
|
7,4
|
7,3
|
7,2
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
Республика Мордовия
|
4,5
|
4,6
|
4,5
|
4,2
|
3,9
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
4,1
|
4,4
|
4,6
|
4,6
|
4,4
|
4,1
|
3,9
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
4,1
|
4,3
|
5,1
|
5,2
|
5,5
|
5,7
|
5,6
|
5,4
|
4,9
|
5,0
|
5,2
|
5,7
|
Республика Татарстан
|
3,4
|
3,4
|
3,3
|
3,3
|
3,4
|
3,3
|
3,2
|
3,1
|
3,3
|
3,4
|
3,4
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,2
|
3,1
|
3,1
|
3,2
|
3,3
|
3,2
|
3,4
|
3,6
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
3,8
|
3,8
|
3,5
|
Удмуртская Республика
|
5,1
|
4,3
|
4,7
|
4,9
|
5,4
|
5,1
|
4,6
|
4,2
|
4,4
|
4,7
|
5,1
|
5,7
|
5,3
|
4,6
|
4,0
|
3,7
|
3,7
|
3,3
|
3,4
|
3,6
|
5,1
|
6,1
|
6,9
|
7,4
|
7,2
|
6,9
|
6,6
|
6,4
|
6,2
|
6,0
|
Чувашская Республика
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4,8
|
4,8
|
4,9
|
4,9
|
5,0
|
5,3
|
5,3
|
5,0
|
4,8
|
4,4
|
4,3
|
4,2
|
4,2
|
4,3
|
4,6
|
5,5
|
6,6
|
7,5
|
7,1
|
6,6
|
6,1
|
6,0
|
6,0
|
6,1
|
Пермский край
|
6,1
|
5,4
|
5,1
|
5,1
|
4,6
|
5,3
|
4,9
|
5,3
|
4,6
|
5,4
|
5,3
|
5,5
|
5,5
|
5,0
|
4,8
|
4,8
|
4,9
|
5,1
|
5,4
|
5,3
|
5,3
|
5,6
|
6,1
|
6,7
|
6,3
|
6,2
|
5,9
|
5,7
|
5,3
|
5,0
|
Кировская область
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
4,8
|
4,7
|
4,6
|
4,6
|
4,4
|
4,6
|
5,2
|
5,7
|
6,1
|
5,8
|
5,6
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
Нижегородская область
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,1
|
4,1
|
4,0
|
4,0
|
4,1
|
4,2
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,1
|
4,1
|
4,2
|
4,3
|
4,5
|
4,7
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
Оренбургская область
|
4,9
|
4,8
|
4,5
|
4,1
|
3,8
|
3,7
|
3,8
|
4,0
|
4,5
|
4,9
|
4,8
|
4,3
|
3,9
|
3,8
|
4,1
|
4,4
|
4,7
|
4,7
|
4,6
|
4,4
|
4,4
|
4,6
|
4,8
|
5,2
|
5,7
|
6,4
|
7,0
|
7,4
|
7,2
|
6,9
|
Пензенская область
|
4,5
|
4,4
|
4,4
|
4,4
|
4,3
|
4,5
|
4,5
|
4,3
|
4,3
|
4,4
|
4,5
|
4,4
|
4,3
|
4,3
|
4,4
|
4,5
|
4,3
|
4,4
|
4,2
|
4,2
|
4,3
|
4,5
|
5,3
|
5,8
|
5,6
|
5,6
|
5,6
|
5,6
|
5,1
|
4,5
|
Самарская область
|
3,7
|
3,6
|
4,0
|
4,0
|
3,8
|
3,7
|
3,4
|
3,6
|
3,3
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
3,7
|
4,1
|
3,9
|
4,1
|
4,2
|
4,4
|
4,1
|
3,1
|
3,4
|
4,1
|
4,9
|
5,5
|
5,5
|
5,2
|
4,9
|
4,6
|
4,6
|
Саратовская область
|
5,1
|
5,2
|
5,3
|
5,4
|
5,4
|
5,1
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,6
|
4,7
|
4,8
|
4,7
|
4,4
|
4,2
|
4,0
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,5
|
4,7
|
4,9
|
5,2
|
5,6
|
6,1
|
6,3
|
6,5
|
6,4
|
6,3
|
Ульяновская область
|
4,2
|
4,0
|
3,8
|
3,8
|
3,7
|
3,7
|
3,5
|
3,4
|
3,5
|
3,5
|
3,8
|
3,7
|
3,8
|
3,6
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,8
|
4,0
|
4,4
|
5,0
|
5,5
|
5,3
|
5,1
|
5,2
|
5,2
|
5,1
|
4,9
|
Уральский федеральный округ
|
5,0
|
4,8
|
4,7
|
4,6
|
4,7
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,7
|
4,5
|
4,4
|
4,3
|
4,3
|
4,3
|
4,2
|
4,3
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,4
|
4,8
|
5,5
|
5,9
|
6,0
|
6,1
|
6,2
|
6,1
|
5,9
|
5,7
|
Курганская область
|
8,9
|
7,9
|
8,6
|
7,6
|
7,5
|
7,2
|
7,2
|
7,0
|
7,8
|
8,1
|
8,3
|
7,9
|
8,2
|
7,7
|
7,4
|
7,2
|
7,4
|
6,9
|
7,5
|
7,7
|
8,0
|
7,9
|
8,1
|
8,3
|
8,2
|
8,3
|
8,3
|
8,2
|
8,2
|
8,2
|
Свердловская область
|
4,9
|
4,9
|
4,7
|
4,6
|
4,8
|
4,8
|
5,0
|
4,8
|
4,9
|
4,7
|
4,6
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
4,0
|
4,0
|
4,1
|
4,0
|
3,9
|
4,0
|
4,5
|
5,5
|
6,5
|
6,8
|
6,5
|
6,2
|
6,2
|
6,1
|
5,7
|
5,6
|
Тюменская область
|
3,4
|
3,3
|
3,1
|
3,2
|
3,1
|
3,0
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
3,1
|
2,9
|
3,0
|
3,0
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
2,9
|
2,9
|
2,8
|
3,0
|
3,1
|
3,4
|
3,6
|
3,7
|
3,8
|
4,0
|
4,0
|
3,9
|
3,7
|
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
2,7
|
2,6
|
2,4
|
2,6
|
2,4
|
2,3
|
2,2
|
2,2
|
2,3
|
2,5
|
2,2
|
2,3
|
2,5
|
2,5
|
2,8
|
2,9
|
2,7
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
2,5
|
2,5
|
2,8
|
2,8
|
3,0
|
3,2
|
3,4
|
3,4
|
3,3
|
3,2
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
2,3
|
2,1
|
2,0
|
1,9
|
2,0
|
2,0
|
1,9
|
1,9
|
2,0
|
2,2
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
1,7
|
2,1
|
1,9
|
1,7
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
2,1
|
2,4
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
2,6
|
2,6
|
Тюменская область без авт. округов
|
4,8
|
4,7
|
4,5
|
4,5
|
4,3
|
4,4
|
4,2
|
4,3
|
4,2
|
4,3
|
4,2
|
4,2
|
4,1
|
4,3
|
4,1
|
3,9
|
4,0
|
3,8
|
3,9
|
3,8
|
4,2
|
4,4
|
4,8
|
5,0
|
5,1
|
5,1
|
5,2
|
5,2
|
5,1
|
4,9
|
Челябинская область
|
5,8
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,6
|
5,6
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,2
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
5,2
|
5,9
|
6,8
|
7,5
|
7,9
|
8,0
|
8,0
|
7,8
|
7,5
|
Сибирский федеральный округ
|
6,6
|
6,4
|
6,4
|
6,3
|
6,6
|
6,5
|
6,4
|
6,2
|
6,2
|
6,5
|
6,4
|
6,2
|
5,9
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,6
|
5,7
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
6,4
|
7,2
|
7,8
|
8,2
|
8,4
|
8,3
|
7,9
|
7,7
|
7,5
|
Республика Алтай
|
11,6
|
11,0
|
9,9
|
9,6
|
9,9
|
10,2
|
11,2
|
11,2
|
12,0
|
12,5
|
10,6
|
10,7
|
10,6
|
10,2
|
9,7
|
10,0
|
10,4
|
10,9
|
12,7
|
12,8
|
11,9
|
12,4
|
12,6
|
12,3
|
12,8
|
13,6
|
15,0
|
15,8
|
16,3
|
16,4
|
Республика Тыва
|
12,2
|
11,3
|
14,9
|
18,2
|
20,5
|
19,1
|
15,7
|
12,3
|
10,3
|
12,9
|
12,9
|
12,6
|
11,7
|
11,6
|
11,0
|
10,7
|
12,8
|
13,8
|
13,5
|
12,0
|
11,9
|
12,3
|
15,6
|
19,4
|
20,9
|
22,3
|
21,5
|
21,5
|
19,9
|
18,2
|
Республика Хакасия
|
5,1
|
4,8
|
4,1
|
5,0
|
5,0
|
4,5
|
4,2
|
5,5
|
6,5
|
6,5
|
5,6
|
4,7
|
4,5
|
5,3
|
5,8
|
5,9
|
5,3
|
6,1
|
6,8
|
8,0
|
7,2
|
7,9
|
9,2
|
10,0
|
10,2
|
10,3
|
9,8
|
8,9
|
8,0
|
7,7
|
Алтайский край
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,5
|
6,3
|
7,4
|
6,7
|
5,8
|
5,5
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
5,1
|
5,3
|
5,3
|
5,2
|
5,4
|
6,0
|
6,2
|
6,1
|
6,1
|
6,0
|
6,0
|
6,2
|
6,3
|
Красноярский край
|
4,8
|
4,7
|
4,5
|
4,3
|
4,6
|
4,8
|
5,2
|
5,2
|
5,0
|
5,2
|
4,7
|
4,5
|
4,5
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,4
|
4,5
|
4,6
|
4,7
|
3,6
|
4,8
|
6,2
|
7,0
|
7,7
|
8,2
|
7,9
|
6,9
|
5,8
|
5,7
|
Иркутская область
|
7,0
|
6,7
|
6,9
|
6,9
|
7,6
|
8,5
|
8,2
|
8,4
|
8,1
|
8,0
|
7,3
|
7,1
|
6,6
|
5,8
|
5,8
|
5,9
|
6,6
|
6,3
|
7,0
|
6,7
|
6,9
|
7,5
|
8,2
|
8,2
|
8,0
|
8,0
|
7,6
|
7,7
|
8,1
|
8,1
|
Кемеровская область
|
6,1
|
6,4
|
6,4
|
6,6
|
6,3
|
6,1
|
5,8
|
5,9
|
5,9
|
6,1
|
6,3
|
5,9
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,3
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
5,4
|
5,8
|
6,2
|
6,6
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
7,9
|
7,5
|
6,8
|
Новосибирская область
|
7,5
|
7,1
|
6,6
|
6,6
|
6,7
|
6,5
|
6,6
|
6,2
|
6,4
|
6,2
|
6,0
|
6,4
|
6,4
|
6,4
|
6,1
|
6,0
|
6,1
|
6,2
|
6,1
|
5,7
|
5,6
|
5,9
|
6,2
|
6,4
|
6,9
|
7,3
|
7,5
|
7,3
|
7,1
|
7,1
|
Омская область
|
7,6
|
7,2
|
7,0
|
6,6
|
6,3
|
6,0
|
5,9
|
6,2
|
6,4
|
6,8
|
7,3
|
6,9
|
6,7
|
6,4
|
6,0
|
5,7
|
5,7
|
5,9
|
6,1
|
6,4
|
7,3
|
7,9
|
8,9
|
10,0
|
10,5
|
10,2
|
9,5
|
8,9
|
8,7
|
8,7
|
Томская область
|
6,3
|
6,1
|
7,8
|
6,6
|
8,7
|
7,5
|
7,1
|
5,0
|
5,0
|
5,2
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,9
|
5,4
|
5,3
|
5,4
|
5,6
|
5,4
|
4,9
|
6,0
|
7,1
|
8,4
|
9,7
|
10,3
|
10,0
|
10,0
|
9,7
|
9,4
|
8,9
|
Дальневосточный федеральный округ
|
6,6
|
6,6
|
6,3
|
6,2
|
6,1
|
6,0
|
5,8
|
6,3
|
6,4
|
6,5
|
6,1
|
6,1
|
6,0
|
6,0
|
6,1
|
5,8
|
5,7
|
5,9
|
6,1
|
6,3
|
6,0
|
6,3
|
6,5
|
6,8
|
6,8
|
6,6
|
6,5
|
6,5
|
6,6
|
6,6
|
Республика Бурятия
|
9,3
|
9,5
|
9,3
|
9,4
|
9,2
|
8,9
|
8,9
|
8,7
|
8,9
|
9,5
|
9,7
|
9,6
|
9,4
|
9,1
|
9,0
|
8,8
|
8,9
|
8,9
|
9,1
|
9,2
|
9,9
|
10,4
|
10,7
|
11,0
|
10,8
|
10,6
|
10,5
|
10,4
|
10,6
|
10,7
|
Республика Саха (Якутия)
|
7,4
|
7,0
|
6,7
|
6,4
|
6,2
|
6,1
|
6,4
|
6,7
|
7,3
|
7,5
|
6,9
|
7,0
|
6,8
|
6,7
|
6,6
|
6,2
|
6,2
|
6,7
|
7,2
|
7,6
|
7,0
|
7,2
|
7,5
|
7,7
|
7,7
|
7,5
|
7,3
|
7,2
|
7,3
|
7,5
|
Забайкальский край
|
10,5
|
10,4
|
10,4
|
10,3
|
10,3
|
10,2
|
10,2
|
10,1
|
10,1
|
10,0
|
9,6
|
9,5
|
9,3
|
9,3
|
9,2
|
9,1
|
9,1
|
9,1
|
9,1
|
9,1
|
9,3
|
9,5
|
9,9
|
10,0
|
9,9
|
9,6
|
9,8
|
10,0
|
10,3
|
10,1
|
Камчатский край
|
5,5
|
5,1
|
4,8
|
4,9
|
4,3
|
4,5
|
4,3
|
3,5
|
4,1
|
4,8
|
3,8
|
3,8
|
3,5
|
4,0
|
3,9
|
3,6
|
3,3
|
3,3
|
3,7
|
3,9
|
3,6
|
3,6
|
3,8
|
4,0
|
3,8
|
3,6
|
3,6
|
3,6
|
3,7
|
4,1
|
Приморский край
|
5,4
|
5,6
|
5,3
|
5,0
|
5,4
|
5,0
|
4,8
|
5,7
|
6,1
|
6,2
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
5,2
|
5,5
|
5,1
|
4,7
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,4
|
5,4
|
5,5
|
5,9
|
5,8
|
5,7
|
5,4
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
Хабаровский край
|
4,2
|
4,1
|
3,3
|
3,7
|
3,7
|
4,1
|
3,3
|
4,4
|
3,6
|
3,8
|
3,7
|
3,9
|
3,4
|
3,4
|
4,1
|
3,5
|
3,6
|
3,7
|
4,3
|
4,5
|
3,0
|
3,5
|
3,7
|
4,1
|
4,5
|
4,3
|
4,3
|
4,5
|
4,6
|
4,6
|
Амурская область
|
5,9
|
6,4
|
6,4
|
5,7
|
5,2
|
4,6
|
4,9
|
5,1
|
5,6
|
5,7
|
5,2
|
5,6
|
5,3
|
5,7
|
5,3
|
5,4
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
5,2
|
5,1
|
5,4
|
6,0
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
6,3
|
6,4
|
6,4
|
6,2
|
Магаданская область
|
5,7
|
5,6
|
5,3
|
4,9
|
4,4
|
4,7
|
4,8
|
5,2
|
4,7
|
4,8
|
4,3
|
4,4
|
4,9
|
4,9
|
4,8
|
4,5
|
4,8
|
4,5
|
4,5
|
4,4
|
5,2
|
5,3
|
5,2
|
5,4
|
5,8
|
5,9
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
6,1
|
Сахалинская область
|
5,9
|
5,8
|
5,6
|
5,4
|
5,1
|
5,0
|
4,9
|
5,0
|
5,1
|
5,1
|
5,4
|
5,4
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
5,1
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,3
|
5,3
|
5,4
|
5,5
|
5,6
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,6
|
Еврейская автономная область
|
9,2
|
8,1
|
7,9
|
7,2
|
7,0
|
7,2
|
5,5
|
6,9
|
6,4
|
6,2
|
8,2
|
6,8
|
6,4
|
4,3
|
5,2
|
5,5
|
6,1
|
5,5
|
5,9
|
6,2
|
6,9
|
7,3
|
8,1
|
7,5
|
6,5
|
5,5
|
5,4
|
5,5
|
5,5
|
5,4
|
Чукотский автономный округ
|
2,3
|
3,1
|
4,3
|
3,6
|
3,4
|
2,7
|
3,8
|
4,0
|
3,0
|
2,4
|
1,7
|
2,4
|
4,6
|
5,8
|
5,7
|
4,0
|
2,5
|
3,7
|
4,0
|
5,0
|
5,2
|
4,8
|
5,4
|
4,6
|
3,9
|
3,9
|
4,7
|
4,2
|
4,0
|
3,2
Комментируя эти цифры, Владимир Гимпельсон директор Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ отметил, что в России регионы разные по всем показателям:
— Где-то зарплаты высокие, где-то существенно ниже, где-то занятость выше, где-то ниже, где-то жилья строится больше, где-то меньше. На Северном Кавказе, в Ингушетии, всегда высокая безработица и низкий доход, ничего нового здесь нет. И Чечня, и Тыва имеют уровень безработицы по тем же причинам. Чем уровень доходов ниже, чем регион в целом беднее, тем соответственно, при прочих равных, выше безработица. Выход на докризисный уровень по безработице будет зависеть от того, в какой мере пандемия окажется под контролем. От этого будет зависеть сектор услуг, в котором многие люди работают, с другой стороны — от политики в области пособий.
По словам эксперта ВШЭ, если пособия повышаться не будут и сектор услуг будет работать на полную мощность, то безработица в течение года вернется к доковидным уровням. Эксперт отметил, что всегда уровень безработицы зависит от трех обстоятельств, которые связаны с пособием: 1) размер пособия; 2) продолжительность выплат; 3) условия получения — сколько бумаг надо собрать, какие ограничения, кому дают большое пособие, кому не дают.
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