Узбекская татарка из Казани попала в список «21 для 21-го»

Как Аделя Файзуллина стала перспективным татарским композитором в США

Фото: Лейсан Гилязова / adeliiacomposer.com

Крупнейшая газета столицы США Washington Post выпустила статью «21 для 21-го: композиторы и исполнители, которые звучат как завтрашний день». В этот топ музыкантов попала и казанский, а ныне уже американский композитор Аделя Файзуллина. «Реальное время» рассказывает о талантливой татарке, полюбившейся западному слушателю.

Узбекистан — Татарстан — США

— Поскольку у меня слабое зрение, звуки показывают мне мое окружение, — цитирует Washington Post композитора, вокалистку и мультиинструменталиста Аделю Файзуллину в примечаниях к «Bolghar» — переливающемуся оркестровому произведению, основанному на звучании курая (курай — татарский народный инструмент, родственный вистлу).

Оказывается, это музыкальное окружение обширно и разнообразно, включает в себя память и воображение — это показано в «Drops and Ripples», пластичной и ассоциативной работе для серии «Alternating Currents» Tesla Quartet, или в ее четырехчастной сюите «Tatar Folk Tales».

— Мы должны беречь свое наследие для будущего, — подчеркивает в статье Файзуллина. — Мы никогда не знаем, что будет дальше.

Любопытно, что «Drops and Ripples» родился в рамках проекта, в котором композиторам предложили написать небольшие пьесы во время пандемии, используя фрагмент струнного квартета №5 Бетховена. Каждый фрагмент здесь — это «капля» от скрипки и «рябь» от квартета.

«Мир музыки и композиции дает мне возможность представлять цвета»

Аделе Файзуллиной — 32 года, она вокалистка, мультиинструменталист, в частности играет на татарском курае. Она родилась в Узбекистане, в шесть лет переехала в Казань, где бабушка пела ей молитвы. Как признается она сама, большая для нее проблема — невозможность самой читать ноты. В 10 она стала победительницей конкурса для детей-инвалидов РТ как пианистка, в 15 — выиграла фортепианный конкурс имени Жиганова.

Файзуллина указывает в своей биографии, что как композитора ее вдохновляет музыка и поэзия татарского фольклора.

Она училась в колледже имени Аухадеева, потом поступила в Гнесинскую академию, а позже — в Техасский университет в Остине и Университет Южной Калифорнии. Она композитор-ассистент в творческой академии Габриэлы Лены Франк, стипендиатка программы Синтии Джексон Форд. Ее музыку играла скрипачка Дженнифер Ко, Tesla Quartet, ансамбль Metropolis. В 2019 году она выиграла конкурс Seattle Symphony Celebrate Asia и выступала в местным оркестре в 2020-м. Также она побеждала, к примеру, в конкурсе молодых композиторов на радио «Орфей» в Москве. В Казани ее музыку играл, в частности, Государственный струнный квартет РТ.

При этом новости о композиторе заканчиваются 2014 годом — это, к примеру, выступление на социально-культурном форуме «Искусство добра» в рамках Декады инвалидов, которое провели для слепых казанцев. Как вокалистка Аделия сама озвучивала свои работы — «Tatar Folk Tales», «Soo Anaso (Mermaid)», «Strain to Shine». Как певица и композитор она активно участвовала в мероприятиях Всероссийского общества слепых.

Также в интернете можно найти ее подробное интервью для сайта I Care If You Listen. В рамках серии «Делаем громче» («Turning Up the Volume») сайт беседует с перспективными представителями американской классической музыки.

— Я слепая, но мир музыки и композиции дает мне возможность представлять цвета, — говорит Файзуллина. — Он дает мне возможность экспериментировать с музыкальными переливами, создать пространство звуков и объемность музыкальных форм, рисуя музыкальные пейзажи природы с помощью тембров инструментов и человеческих голосов. Мне нравится свобода, которая дает мне музыка. Мне интересно смешивать татарские народные традиции и поэзию с западной современной музыкой, экспериментируя с продвинутыми инструментальными техниками, обертонами и звучанием инструментов.