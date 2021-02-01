Как сэкономить на офисной «сувенирке»: три сценария

Реальный кейс от компании, которая сэкономила около 100 тысяч рублей при закупке корпоративных сувениров. Часть I

Фото: пресс-служба ЭТП ONLINECONTRACT

Невозможно сегодня представить себе серьезную компанию, которая на праздники дарит клиентам «ноунейм»-ежедневники и календари, купленные в ближайшем переходе. Культура корпоративных брендированных сувениров вошла в деловую жизнь так же прочно, как, скажем, дресс-код или обмен электронной корреспонденцией. Это и повышает лояльность клиентов, и позволяет увеличивать узнаваемость бренда, и поддерживает имидж компании. Поэтому каждый год на любом уважающем себя предприятии разворачивается «подарочная история». И пойти она может по разным сценариям.

Сценарий первый, классический

На дворе октябрь. Отдел маркетинга проводит серию совещаний, на которых судорожно придумывает, какими в этом году будут корпоративные подарки. Кружки и термосы, варежки и пледы, даже гамаки и увлажнители воздуха — каких только брендированных товаров не заказывают компании, чтобы приятно удивить своих партнеров и клиентов!

Итак, руководство план утвердило. На Новый год решено дарить клиентам пледы и календари, а для деловых переговоров и рутинных встреч — заготовить ежедневники и ручки с корпоративной айдентикой.

Начало ноября. Пора бы уже и делать заказ, но возникает проблема в подрядчике. Календари, ежедневники и ручки трудностей не вызывают — есть одна типография, где компания каждый год заказывает вполне сносного качества полиграфию с нанесением. Правда, каждый год типография хоть немного, но повышает цены. Компания списывает все на инфляцию. А вот с пледами — сложнее. Маркетологи с ног сбились, обзвонили четыре компании — и везде получили совершенно неприличный прайс (или неприлично маленькие пледы): «В связи с повышенной нагрузкой перед новогодними праздниками».

На очередном совещании с руководством изрядно поседевший отдел маркетинга урезает планы — от календарей решено отказаться, и за счет этого размер пледов удается немного увеличить.

Компания тратит на весь заказ около полумиллиона рублей. За две недели до Нового года маркетологи забирают заказ, рысью обегают клиентов, поздравляют их с наступающими праздниками.

Вопрос корпоративных сувениров закрыт до следующей осени. Компании это все обошлось в 500 тысяч рублей и в несколько лет жизни маркетологов.

Компания тратит на весь заказ около полумиллиона рублей. За две недели до Нового года маркетологи забирают заказ, рысью обегают клиентов, поздравляют их с наступающими праздниками

Сценарий второй, экологичный

Компания полностью отказывается от корпоративных сувениров. Вместо этого пишет трогательную электронную открытку к Новому году партнерам и клиентам, призывает беречь природу и не множить производство сверх необходимого.

Полмиллиона рублей в рядовом случае остается в казне предприятия, в особо сознательном — отправляется в качестве пожертвований в WWF или в другую организацию.

Сценарий третий, инновационный

В качестве третьего сценария рассмотрим реальный случай ЭТП ONLINECONTRACT (12+). Воспользовавшись своим же собственным инструментом, вот уже который год подряд она решает проблему корпоративной сувенирной продукции — и экономит хороший процент. Речь идет о закупке на электронной торговой площадке.

Александр Гуров, руководитель компании, рассказывает:

— Мы каждый год готовимся к этому процессу заранее. Еще летом прорабатываем идеи, и к сентябрю обычно все готово к тому, чтобы выходить на закупку. Стараемся делать это не позже: во-первых, с середины октября начинается «высокий сезон» на этом рынке, и цены подрастают. Во-вторых, так мы снимаем риск срыва сроков. В-третьих, успеваем «снять сливки» на складах наших подрядчиков: все позиции еще в наличии, наплыва заказчиков пока нет.



В «новогоднюю» закупку компания включает не только подарки, но и сувенирную и брендированную продукцию на весь год. Это позволяет объединять закупку. Экономится не только время на процедуру, но и деньги — во-первых, за счет скидок с объема, во вторых, за счет «консервации» цен.

Нюанс: если площади ваших помещений позволяют хранить сразу годовой запас сувенирной продукции и корпоративных подарков — можно делать закупку с единовременной поставкой. Если же хранить товар вам неудобно или негде, или он не предполагает долгого хранения (например, если это продукты питания) — ничто не мешает сделать закупку с определенным графиком поставки.

Руководитель ЭТП ONLINECONTRACT поясняет, почему компания выбрала для себя именно такой способ закупки:

— Мы убедились на личном опыте, что это дает хороший дисконт. Даже своего привычного поставщика можно пригласить на ЭТП — там он встретится со своими конкурентами, и в ходе переторжки мы получаем априори лучшую цену и лучшее предложение, чем если бы просто закупали с оплатой по стандартным прайсам. Из года в год сумма затрат на сувенирную продукцию в нашей компании практически не меняется, как и объем заказа и его качество. В 2019 году нам удалось сэкономить 18% от стоимости заказа за счет тендера на ЭТП, в 2020-м — 15%. Крупные холдинги и компании, которые в год заказывают «сувенирки» на миллион и больше, экономят на таких закупках сотни тысяч рублей.



Как? Читайте в продолжении...