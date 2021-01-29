ФК «КАМАЗ» приглашает в состав Нурмагомедова. Если «выгорит», то это станет главной маркетинговой победой

Но челнинцы не первые, кто так делал. Бойцы UFC уже играли в Казани

Футбольный «КАМАЗ» уже давно показал себя как клуб, который старается заявлять о себе на федеральном уровне, правда, пока в основном в инфополе — через маркетинг и коллаборации с популярными «игроками рынка». Челнинцы первыми зашли на рынок онлайн-кинотеатров, обращались к Бузовой и выжимали максимум «медийки» из кубковой игры со «Спартаком». На этот раз «автозаводцы» пригласили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в свой состав, и если «дело выгорит», то пожалуй это может стать самой большой маркетинговой победой «КАМАЗа». «Реальное время» рассказывает, как работают челнинцы для собственной популяризации, почему в челнинском клубе решили предложить Хабибу место, и как другие маленькие команды работают с бойцами UFC.

«КАМАЗ» замахнулся на мировой уровень. В ситуативном маркетинге

История с брошенным в инфополе месседжем от обладателя чемпионского пояса UFC Хабиба Нурмагомедова, о том, что он готов попробовать себя в футболе, без внимания СМИ, как и ожидалось, не осталась.

«Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», — написал Нурмагомедов под видео с тренировками на песке. Оставим за скобками, что тренировки футболистов — это вовсе не бег по прямой.

Кейс получил продолжение накануне, когда откликнулся челнинский футбольный клуб «КАМАЗ», который не раз пользовался своими социальными сетями для привлечения внимания к команде из Татарстана. Челнинцы приглашали стать спонсором клуба певицу Ольгу Бузову и звали к себе хоккеиста Артема Лукоянова сыграть в его составе.

На этот раз «КАМАЗ» предложил Хабибу Нурмагомедову место в составе команды с иллюстрацией бойца в форме клуба из Набережных Челнов и списком мотивационной базы.

«Добро пожаловать, Хабиб! Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин. ПФЛ — это футбольный UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск с 12 февраля по 5 марта 2021», — сказано в сообщении клуба.

Все, кто в теме спортивного маркетинга или хотя бы следит, как в последние годы клубы пытаются использовать такой инструмент, как ситуативный маркетинг, понимают, что акция челнинцев — пусть и не хайп в чистом виде, но точно попытка напомнить о себе в ведущих федеральных изданиях (если повезет, не только спортивных), получить дополнительные переходы и подписки в социальных сетях. А заодно и «достучаться» до Нурмагомедова.

Если же повезет и спортсмен откликнется, то внимание к клубу из Челнов будет приковано уже куда более весомое. По крайней мере, от его 27-милллионной фанатской базы, подписанной на аккаунт бойца в Instagram. Среди его подписчиков, при этом, множество далеко не последних фигур в мировом футболе. У Хабиба есть совместные фото с Зеедорфом, Зиданом и Криштиану Роналду. Только упоминание на странице Хабиба и засвеченная эмблема может стать большой маркетинговой победой для «КАМАЗа».

В общем, одни только плюсы и «плюшки» от возможной коллаборации. Причем в международном масштабе.

В беседе с «Реальным временем» заместитель генерального директора челнинского клуба Тимур Феоктистов категорически отверг теорию, что эта акция — о желании «бомбануть в СМИ и повысить себе «тегируемость».

— Это не хайп, как утверждают некоторые эксперты. Не просто запостили, похулиганили и забыли, как это было, например, в акции с Ольгой Бузовой. Если бы у нас были другие инструменты, и мы бы смогли с ним связаться напрямую, то сделали бы все по-тихому, без привлечения социальных сетей. Как это и бывает в большом футболе. Мы попробовали связаться с Нурмагомедовым через Direct, ответа не получили. Вот и попробовали предложить уже в публичном поле.

Я хочу подчеркнуть, что мы хотим создать некую синергию интересов. Мы видим интерес к футболу со стороны Хабиба, и готовы предоставить ему такую возможность — попробовать себя в профессиональном футболе на уровне ПФЛ. Причем для начала на сборах, а не сразу в официальных играх. Тем более, у нас уже имеется опыт привлечения спортсменов из других видов — хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов два года назад тоже заявил, что хочет попробовать поиграть в футбол, и мы ему такую возможность предоставили.

У больших клубов есть свои задачи, у них такой возможности нет. У нас же она есть — Хабиб мог бы попробовать силы на уровне Профессиональной футбольной лиги. Тем более, какую-то подготовку он явно имеет — футболом занимается, пусть и на любительском уровне.

Мы же в свою очередь, естественно, получили бы определенный интерес к нашему клубу. Когда такой известный спортсмен приходит в команду — это, конечно же, привлекает внимание средств массовой информации, подскакивает «медийка» и интерес растет, — сказал Феоктистов.

Новобранец UFC Ринат Фахретдинов уже пробовал себя на зеленых полях Татарстана

Вообще привлечение бойцов смешанных единоборств стал довольно распространенным инструментом в маркетинговой политике небольших клубов. В августе мы писали о том, как казанский регбийный клуб «Стрела» подписал пробный контракт с бойцом Ринатом Фахретдиновым по прозвищу Гладиатор.

Тогда мы также напрямую задали вопрос, что стоит за этим подписанием — реальное желание усилиться за счет непрофильного спортсмена, или же это история скорее про маркетинг? Подтверждать догадку, что это скорее коллоборация для взаимного пиара там не спешили, но и не отрицали.

«Трудно сказать, кому изначально принадлежит идея. Ринат — топовый спортсмен, настоящий чемпион с духом победителя. Мы тоже хотим побеждать, быть на первых ролях в российском регби, поэтому рады, что все так сложилось. Это интересный опыт и для нас, и для спортсмена, который, несомненно, пригодится в будущем» — сказали «Реальному времени» в «Стреле».

Ринат Фахретдинов на этой неделе, кстати, тоже официально стал бойцом самого популярного промоущена в смешанных единоборствах UFC. Свою прежнюю лигу GFC он оставил после того, как завоевал чемпионский пояс, но в итоге решил отказаться от него по религиозным соображениям. По его словам, он не хотел драться с братьями мусульманами.

«Бой — это бой, на него нужно настраиваться, выходить. Нужно воевать. С братьями я не могу так драться, а выходить в клетку страдать ерундой̆ не хочу. По справедливости, я должен защищать пояс с любым соперником. Кого лига назовет — я должен выходить. По моим убеждениям я не могу драться с мусульманами»

Тогда же в конце лета мы поинтересовались у Фахретдинова, означает ли его переход в регбийную команду, что в смешанных единоборствах его больше ждать не стоит.

— Мы же не оговаривали, что я буду играть прямо сейчас. Я новичок, никогда этим видом спорта не занимался, поэтому нужно время. Обязательно нужно пройти сбор, потому что прийти и выйти на поле в конце сезона — это невозможно, это глупо. Это ведь профессиональная команда. Когда я буду готов, обязательно сыграем в регби, — пообещал тогда Фахретдинов.



Никто тогда и не мог предположить, что зимой он получит приглашение в UFC лично из рук президента Ultimate Fighting Championship Даны Уайта.