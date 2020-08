Боец MMA Ринат Фахретдинов теперь в регби: новый вызов для Гладиатора или маркетинговая акция «Стрелы»?

Уроженец Мордовии этнический татарин Ринат Фахретдинов, большую часть времени проводящий в Москве, своей малой родиной настойчиво называет Татарстан. Юные годы он провел именно в здесь, после чего отправился покорять столицу.

— Я вырос в Татарстане, по национальности являюсь татарином, поэтому для меня было важно перейти в «Стрелу», клуб, который̆ представляет мою родину, — сообщил он после подписания контракта.

Спортсмен уже приступил к тренировкам с командой, но, как нам пояснили в «Стреле», пока что он на просмотровом контракте.

В отличие от единоборств, командный вид спорта предполагает умение уживаться с другими членами коллектива, которых в разы больше, чем обычно бывает в команде бойца. В этом наверняка и кроется первая сложность, с которой придется столкнуться бойцу.

— Надеюсь, мои навыки борьбы пригодятся здесь и пойдут на пользу команде. Меня приняли хорошо, с некоторыми я уже знаком. Думаю, мы с ребятами быстро найдем общий̆ язык, — написал Фахретдинов в своем «Инстаграме».

Мы связались с РК «Стрела», чтобы выяснить подробности «трансфера лета». Вот как его прокомментировали в пресс-службе клуба.

— Вы действительно рассчитываете на помощь крепкого парня, но без необходимой техники, или это маркетинговая акция для привлечения внимания к регби в городе?

— Этот переход — сразу о нескольких историях. Во-первых, Ринат высказал желание попробовать себя в нашем виде спорта, нас это заинтересовало. Случаев, когда спортсмены, и особенно борцы, уходят в регби, предостаточно — например, наш капитан Магомед Давудов начинал спортивную карьеру как борец и только потом перешел в регби. Во-вторых, это классная история с точки зрения популяризации нашего вида спорта. Регби в Казани пока не так известно, как хоккей или футбол, но нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнало об этой захватывающей, динамичной и по-настоящему мужской игре. Поэтому с точки зрения пиара это интересный кейс, который, надеемся, увеличит интерес казанцев к регби.

— То есть идея этой коллаборации исходила от Фахретдинова?

— Трудно сказать, кому изначально принадлежит идея. Ринат — топовый спортсмен, настоящий чемпион с духом победителя. Мы тоже хотим побеждать, быть на первых ролях в российском регби, поэтому рады, что все так сложилось. Это интересный опыт и для нас, и для спортсмена, который, несомненно, пригодится в будущем.

Ринат Фахретдинов в данном случае действительно далеко не первопроходец. Из наиболее известных примеров — «пробы» величайшего бегуна всех времен Усейна Болта в футболе. По окончании легкоатлетической карьеры ямаец и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» заявил о желании поиграть с мячом на профессиональном уровне. Долго длилась эпопея переговоров с мельбурнским клубом «Сентрал Кост Маринерс», в конце концов австралийцы предложили-таки бегуну контракт, и тот даже дебютировал на футбольном поле, выйдя на замену на 72-й минуте встречи при счете 6:0 в пользу своего клуба и упустив два голевых момента. В итоге, правда, любви так и не случилось. Болт затребовал высокий контракт и вскоре завершил футбольную карьеру.

Известна еще одна история с мировой звездой — великий Майкл Джордан в 1994 году сменил NBA на бейсбольную MLB. Больших успехов (не говоря уже о сопоставимых с баскетбольными) он, впрочем, тоже не достиг. А вот знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников по окончании теннисной карьеры поменял ракетку на клюшку и в 2011 году выиграл чемпионат России по гольфу.

Из последних удачных примеров: футбольный вратарь, легенда «Челси» Петр Чех без проблем адаптировался и в хоккейных воротах на профессиональном уровне. В своем дебютном матче за английский ХК «Гилфорд Феникс» Чех отразил два буллита и помог команде одержать победу (основное время матча завершилось вничью — 2:2). Еще бы, ранее ему доводилось поиграть с самим Яромиром Ягром.

Brno: @PetrCech «Hi Arsene Wenger, im not sure i want to play for @Arsenal this season. Hockey in better then @premierleague" #jetofaktvon pic.twitter.com/sGQf1vAMkx