Боец MMA Ринат Фахретдинов теперь в регби: новый вызов для Гладиатора или маркетинговая акция «Стрелы»?

Обещает сыграть

На днях казанский регбийный клуб «Стрела» объявил о необычном пополнении в команде — им стал небезызвестный боец смешанных единоборств ММА Ринат Фахретдинов по прозвищу Гладиатор. Бомбой это решение сменить «специализацию» и перейти из октагона на зеленую регбийную поляну мы называть не спешим в силу пока не самой большой популярности этого вида спорта в России, но событие, безусловно, заслуживает внимания. «Реальное время» выяснило, какие амбиции в регби у героя трансфера, не рекламная ли это акция и вернется ли Ринат в MMA.

Пока на просмотровом контракте

Уроженец Мордовии этнический татарин Ринат Фахретдинов, большую часть времени проводящий в Москве, своей малой родиной настойчиво называет Татарстан. Юные годы он провел именно в здесь, после чего отправился покорять столицу.

— Я вырос в Татарстане, по национальности являюсь татарином, поэтому для меня было важно перейти в «Стрелу», клуб, который̆ представляет мою родину, — сообщил он после подписания контракта.

Спортсмен уже приступил к тренировкам с командой, но, как нам пояснили в «Стреле», пока что он на просмотровом контракте.

В отличие от единоборств, командный вид спорта предполагает умение уживаться с другими членами коллектива, которых в разы больше, чем обычно бывает в команде бойца. В этом наверняка и кроется первая сложность, с которой придется столкнуться бойцу.

— Надеюсь, мои навыки борьбы пригодятся здесь и пойдут на пользу команде. Меня приняли хорошо, с некоторыми я уже знаком. Думаю, мы с ребятами быстро найдем общий̆ язык, — написал Фахретдинов в своем «Инстаграме».

Мы связались с РК «Стрела», чтобы выяснить подробности «трансфера лета». Вот как его прокомментировали в пресс-службе клуба.

— Вы действительно рассчитываете на помощь крепкого парня, но без необходимой техники, или это маркетинговая акция для привлечения внимания к регби в городе?

— Этот переход — сразу о нескольких историях. Во-первых, Ринат высказал желание попробовать себя в нашем виде спорта, нас это заинтересовало. Случаев, когда спортсмены, и особенно борцы, уходят в регби, предостаточно — например, наш капитан Магомед Давудов начинал спортивную карьеру как борец и только потом перешел в регби. Во-вторых, это классная история с точки зрения популяризации нашего вида спорта. Регби в Казани пока не так известно, как хоккей или футбол, но нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнало об этой захватывающей, динамичной и по-настоящему мужской игре. Поэтому с точки зрения пиара это интересный кейс, который, надеемся, увеличит интерес казанцев к регби.

— То есть идея этой коллаборации исходила от Фахретдинова?

— Трудно сказать, кому изначально принадлежит идея. Ринат — топовый спортсмен, настоящий чемпион с духом победителя. Мы тоже хотим побеждать, быть на первых ролях в российском регби, поэтому рады, что все так сложилось. Это интересный опыт и для нас, и для спортсмена, который, несомненно, пригодится в будущем.

Фото Максима Платонова

Регби в Казани пока не так известно, как хоккей или футбол, но нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнало об этой захватывающей, динамичной и по-настоящему мужской игре

В мировом спорте переходы в другие виды не редкость

Ринат Фахретдинов в данном случае действительно далеко не первопроходец. Из наиболее известных примеров — «пробы» величайшего бегуна всех времен Усейна Болта в футболе. По окончании легкоатлетической карьеры ямаец и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» заявил о желании поиграть с мячом на профессиональном уровне. Долго длилась эпопея переговоров с мельбурнским клубом «Сентрал Кост Маринерс», в конце концов австралийцы предложили-таки бегуну контракт, и тот даже дебютировал на футбольном поле, выйдя на замену на 72-й минуте встречи при счете 6:0 в пользу своего клуба и упустив два голевых момента. В итоге, правда, любви так и не случилось. Болт затребовал высокий контракт и вскоре завершил футбольную карьеру.

Известна еще одна история с мировой звездой — великий Майкл Джордан в 1994 году сменил NBA на бейсбольную MLB. Больших успехов (не говоря уже о сопоставимых с баскетбольными) он, впрочем, тоже не достиг. А вот знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников по окончании теннисной карьеры поменял ракетку на клюшку и в 2011 году выиграл чемпионат России по гольфу.

Из последних удачных примеров: футбольный вратарь, легенда «Челси» Петр Чех без проблем адаптировался и в хоккейных воротах на профессиональном уровне. В своем дебютном матче за английский ХК «Гилфорд Феникс» Чех отразил два буллита и помог команде одержать победу (основное время матча завершилось вничью — 2:2). Еще бы, ранее ему доводилось поиграть с самим Яромиром Ягром.

«Не боюсь интересных вызовов»

Мы побеседовали с самим Ринатом о его амбициях в новой спортивной дисциплине.

— В чем схожи регби и смешанные единоборства, по-твоему?

— В первую очередь это характер, потому что без характера здесь никак — очень много борьбы, столкновений, контактная работа. Этим меня регби и зацепило — контактная игра, жесткая.

— В мировом спорте есть несколько подобных историй, когда спортсмены переходили в другие виды спорта — с переменным успехом. Не опасаешься запомниться тем, у кого получалось держать удар в октагоне, но не получилось на поле?

— Я не боюсь таких интересных вызовов. Недавно смотрел фильм про Майкла Джордана, как он перешел в бейсбол — в принципе, у него неплохо получалось. Я не говорю, что я стану топовым игроком.

В первую очередь это вызов для меня — попробовать себя в чем-то новом. Каждому человеку нужна своя мотивация, для меня она вот такая. Думаю, если ты держишь удар в октагоне, то и по жизни у тебя это получится.

— Известно, что ты в дружеских отношениях с хоккеистами Альбертом Яруллиным и Эмилем Гариповым. Не было идеи попробовать себя и на льду?

— На льду мы тоже хотим себя попробовать, но в качестве любителей. Хотим создать команду с Маратом Капкаевым, президентом Татарского спортивного союза. Первое звено — игроки за 35, и второе звено — такие, как я, чтобы бегали. Это чисто для себя, товарищеские матчи — спорт ведь объединяет. Хоккей хороший вид спорта, там тоже думал себя попробовать, но на все надо время. Хоккей, регби, единоборства — все это тяжелый труд. Если хоккеист или регбист придет к нам в единоборства, он тоже начнет с нуля, как и мы в хоккее или регби. В каждом виде спорта много нюансов, деталей, а прийти и сразу выиграть невозможно.

Гладиатор оставил в MMA чемпионский пояс. Еще вернется?

Профессиональную карьеру бойца Ринат Фахретдинов начал еще в 2013 году. За это время он заработал сразу несколько титулов — стал чемпионом Москвы и серебряным призером чемпионата России по боевому самбо, чемпионом Москвы и бронзовым призером чемпионата России по панкратиону, а также чемпионом мира по боевому самбо среди силовых структур.

В то же время выступал в нескольких промоушенах, таких как Samara MMA Federation, WEF, OFS, и стал чемпионом лиги Gorilla Fighting Championship (GFC) в среднем весе. Дрался с такими соперниками, как Виктор Шабалов, Владимир Мигович и Байрам Мамедов. Всего Гладиатор одержал 18 побед, из них 10 нокаутом, при двух поражениях решением судей.

Апогеем карьеры Рината стало его неординарное заявление об отказе от чемпионского пояса лиги GFC. Сам боец объяснил это религиозными соображениями, а именно нежеланием драться с единоверцами.

«По моим религиозным убеждениям я не дерусь с братьями, а сейчас претенденты — это Фаридун Одилов и Даурен Ермеков. Они мусульмане, а я не могу драться со своими братьями.

Бой — это бой, на него нужно настраиваться, выходить. Нужно воевать. С братьями я не могу так драться, а выходить в клетку страдать ерундой̆ не хочу. По справедливости, я должен защищать пояс с любым соперником. Кого лига назовет — я должен выходить. По моим убеждениям я не могу драться с мусульманами.

Я сделал все в GFC, все, что хотел. Это был хороший̆ трамплин для меня. Я решил оставить пояс. Я хочу, чтобы ребята дрались за этот пояс, может быть, это будет толчок для них. Я ни в коем случае не говорю, что я не вернусь. Посмотрим, кто будет чемпионом. Не будем загадывать вперед. Я оставил этот пояс, чтобы не нарушать свои принципы!» — написал в своем «Инстаграме» Фахретдинов.

Я новичок, никогда этим видом спорта не занимался, поэтому нужно время. Когда я буду готов, обязательно сыграем в регби

С тех пор у поклонников бойца и остался вопрос, вернется ли Фахретдинов в октагон, как это произойдет и в какой лиге. В итоге, как видим, Гладиатор решил пойти по достаточно неожиданному пути и подался в регби. И не факт, что это краткосрочная маркетинговая акция — возможно он еще попылит на полях. Правда, не все поклонники оказались в восторге от выбора спортсмена.

«Зачем? Лучше биться в ММА, Гладиатор! У татар должен быть свой герой! В командных видах спорта татар хватает, в ММА нужнее», — написал один из болельщиков в Instagram под новостью. «Выхлоп нужен», — ответил новоявленный регбист.

— Означает ли этот переход, что в MMA мы тебя больше не увидим? — спросило «Реальное время» непосредственно у Рината.

— Мы же не оговаривали, что я буду играть прямо сейчас. Я новичок, никогда этим видом спорта не занимался, поэтому нужно время. Обязательно нужно пройти сбор, потому что прийти и выйти на поле в конце сезона — это невозможно, это глупо. Это ведь профессиональная команда. Когда я буду готов, обязательно сыграем в регби, — пообещал Фахретдинов.