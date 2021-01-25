Что готовит Год родных языков: платформу для дистанта на татарском, 170 мероприятий и хор на 2 тысячи человек

Учреждения начали делиться планами на Год родных языков и народного единства

Фото: Максим Платонов

Пресс-конференция, посвященная месячнику Международного дня родных языков, который проходит в рамках Года родных языков и народного единства в 2021 году в республике, показала, какие события с точки зрения журналистов выглядят более значимыми. А именно — обучение языкам в школе.

«Этот год не должен ограничиваться 2020-м»



Как сообщил сегодня заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, месяц событий, связанных с родными языками, начинается сегодня, и их будет 31: среди них 17-й конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин», конкурс чтецов «Разговариваем на разных языках», уроки немецкого языка и другие. Всего в плане у республиканского Минкульта в связи с Годом 170 мероприятий. В частности, в 2021-м собираются провести кинофестиваль «Панорама», показывая картины в городах и райцентрах.

Директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннуллин посетовал, что приходится выбирать на пресс-конференции, на каком языке вести речь (почти вся она прошла на русском). И предложил в рамках «Татмедиа» внедрить, наконец, синхронный перевод, чтобы каждый спикер мог говорить, как ему удобно. Нестыковка случилась через несколько минут, когда руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал о планируемых 352 событиях, но его попросили проговорить то же самое на русском.

Руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев поделился грандиозным планом собрать летом сводный хор из 2000 человек в национальных костюмах. Фото Олега Тихонова

Также Миннуллин рассказал, что, как член комиссии по сохранению татарского языка, он поработал с двумя районами: «Отправил два листа с вопросами, от одних пришел ответ на 50 листах, от других — на пяти».

— Этот год не должен ограничиваться 2020-м, — сделал вывод Миннуллин. — Мы должны перейти к нормативным документам. В Казани появляются памятные доски, вывески, везде есть ошибки, потому что с точки зрения нормативно-правовой мы это не защитили.

Руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев поделился грандиозным планом собрать летом сводный хор из 2000 человек: «Они будут в национальных костюмах, мы не решили пока, где — на берегу Казанки или на Кабане». Исполнить хор должен, в частности, гимны России и Татарстана.



Сейчас на базе Академии наук РТ идет разработка учебников нового поколения — родной татарский язык, родная татарская литература, татарский язык как государственный. Фото: kazanfirst.ru

Платформа для татарского дистанта

И хотя каждый участник делился масштабными планами, журналисты задавали вопросы начальнику управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилии Ахметзяновой.

Она рассказала, что в этом году планируется расширить систему воскресных школ, в которых сейчас обучаются дети 25 национальностей. Цель — открыть их практически во всех муниципальных образованиях. Также для учащихся воскресных школ организован фестиваль с гала-концертом 19 февраля, его заочный этап уже стартовал.

Сейчас на базе Академии наук РТ идет разработка учебников нового поколения (мы писали о том, какие пособия уже существуют) — родной татарский язык, родная татарская литература, татарский язык как государственный. То же касается комплектов по «неязыковым» предметами, переведенных на татарский, в виде 38 комплектов для «началки», комплект состоит из учебника, книги для учителя, электронного учебника. Они готовы к внесению в федеральный перечень. Еще 41 комплект для старших классов сейчас готовится. Кроме того, на следующий учебный год закупаются учебники на чувашском, марийском, удмуртском.



В 2020-м Минобрнауки Татарстана получило новый запрос в связи с дистанционным образованием.

— К сожалению, учителя татарского языка и литературы столкнулись с тем, что для преподавания этих предметов платформ у нас нет. Совместно с министерством цифровизации мы разрабатываем контент для платформы, — сказала Ахметзянова.



По ее словам, Минобрнауки рассматривал два варианта. Первый — создание своей платформы. Но, напомнила Ахметзянова, существующие проекты разрабатывались на федеральные средства по несколько лет. Другой вариант — внедрение языков в существующие платформы. Сейчас идет работа с проектами «ЯКласс», «Открытая школа», «Учи.ру», «СберКласс». Планируется, что до 1 сентября на них появятся три предмета — родной татарский язык, родная татарская литература и татарский как государственный язык. При этом в «Открытой школе», как говорит Ахметзянова, немного контента на татарском уже можно найти — это учебник «Сәлам!».

Кроме того, Минобр, по словам главы отдела, в этом году будет делать упор на обучение родным языкам в детских садах. Как указала спикер, если в школах эта инициатива встречает контраргументы родителей, которые ссылаются на госэскзамены, то в детсадах эта тема будет «под особым контролем».

