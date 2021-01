Игровая неделя: выход Hitman 3, подробности Resident Evil Village и мультфильм от Epic Games

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Релиз Hitman 3 и дата выхода Resident Evil Village

На неделе состоялась долгожданная премьера стелс-экшена Hitman 3. 20 января игра поступила в продажу сразу на всех платформах — ПК, PS4 и PS5, Xbox One, Xbox Series X и S и даже на Nintendo Switch и Google Stadia. Рейтинг игры оказался довольно хорошим — 85—88%. Игрокам, как пишет 3dnews, понравилась проработка уровней, потенциал для повторных прохождений. Не понравился при этом сюжет, финальная миссия и интеграция контента прошлых частей на ПК. Почти сразу возникли проблемы с переносами сохранений из Hitman 2 — разработчик уже сообщил, что работает над устранением проблемы. А позже стало известно, что проблему удалось разрешить — честь и хвала IO Interactive, что они смогли не разочаровать пользователей долгим решением проблемы, как это было, к примеру, в случае с разработчиком Cyberpunk 2077.

На неделе состоялась долгожданная премьера стелс-экшена Hitman 3. Фото: 3dnews.ru

Еще о новинках: в ночь на 22 января прошла масштабная презентация не менее ожидаемой игры — Resident Evil Village. Помимо этого, была опубликована демоверсия игры для PS5 (для остальных платформ демоверсия выйдет весной) и стала известна точная дата выхода. Премьера состоится 7 мая, а предзаказ доступен уже сейчас. «Газета.Ру» пишет со ссылкой на главного продюсера проекта Питера Фабиано, что игроку предстоит вновь примерить на себя роль Итана Уинтерса, которого судьба занесет в заснеженную деревню. Дочь протагониста похищена неведомыми злыми силами, которые обитают в замке неподалеку, и Уинтерс должен проникнуть туда, чтобы вернуть ребенка.

В ночь на 22 января прошла масштабная презентация не менее ожидаемой игры — Resident Evil Village. Фото: кадр из трейлера/YouTube

Лидерство The Last of Us Part II в России и планы Epic Games вложиться в мультфильм

Аналитическая фирма GfK выпустила отчет о продажах игр в странах Европы в 2020 году. По данным компании, Россия оказалась единственной европейской страной, где первое место по продажам (речь идет о продажах на физическом носителе) досталось The Last of Us Part II. Еще один уникальный случай — во Франции: тут первое место — у Animal Crossing: New Horizons. Кроме того, в Финляндии первое место оказалось у Minecraft. А вот во всех остальных странах, участвующих в исследовании (всего их — 19), первое место по продажам оказалось у футбольного симулятора FIFA 21. В целом же европейский топ выглядит так: первое место — у FIFA 21, за ней следует Animal Crossing: New Horizons, третье место — у Mario Kart 8 Deluxe.

Тем временем Epic Games, как пишет dtf, собирается выделить деньги латиноамериканской анимационной студии Hookup, а также аргентинским кинокомпаниям DuermeVela и FilmSharks, которые работают над полнометражным мультфильмом «Гильгамеш». Казалось бы, решение спонсировать мультфильм для компании-производителя компьютерных игр довольно странное. Но все становится на свои места, если принять во внимание такой момент: мультфильм будет создаваться на движке Unreal Engine, который разрабатывает Epic Games. Релиз запланирован на 2022 год.

Аналитическая фирма GfK выпустила отчет о продажах игр в странах Европы в 2020 году. Фото: gfk-entertainment.com

Раздача компьютерной стратегии и скидки в Microsoft

Продолжим новости об одной из самых известных в последнее время компаний, связанных с разработкой игр, а заодно перейдем к бесплатным играм и скидкам. Речь вновь идет об Epic Games — точнее, об их магазине. Как мы и писали на прошлой неделе, сейчас можно бесплатно скачать космическую стратегию Galactic Civilizations III. В выпущенной в 2015 году игре предлагается исследовать новые технологии, конструировать корабли и колонизировать новые миры. «Вас ждет множество неведомых опасностей и удивительных испытаний. Заключайте торговые и дипломатические соглашения, объявляйте войны, шпионьте за врагами и поддерживайте выдающихся граждан», — предлагает сайт Epic Games Store. С 28 января по 4 февраля здесь будут раздавать Dandara: Trials of Fear Edition — приключенческую игру-платформер.

Еще предложения сэкономить у магазина Microsoft Store. Как пишет dtf, тут стартовала распродажа, в рамках которой в основном со скидкой можно купить игры с наборами дополнений или сезонными пропусками. Например, тут есть сезонный пропуск Assassin’s Creed: Origins за 16 долларов, Borderlands Legendary Collection за 30 долларов, GTA V с картой «Мегалодон» за 36 долларов и Resident Evil 7 Gold за 17,5 доллара.