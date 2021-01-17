Игровая неделя: Epic Games не уймется, Xiaomi без инвесторов из США и бесплатные праздничные «Звездные войны»

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Epic Games судится в Британии сразу и с Apple, и с Google, а Xiaomi рискует потерять инвестиции из США

Конфликт Epic Games с производителями программного обеспечения для большинства смартфонов в мире, начавшийся с попытки обойти комиссию при оплате в Fortnite, не угасает и в 2021 году. В конце недели стало известно, что издатель игры в декабре подал в суд Великобритании сразу и на Apple, и на Google. Epic Games, как сообщает DTF, считает, что Apple и Google злоупотребляют доминирующим положением на рынке и участвуют в антиконкурентных соглашениях и практиках. Epic хочет, чтобы Apple запретили мешать скачиванию программ производителя игр, а также чтобы компания перестала требовать обработки всех транзакций через App Store. От Google Epic требует прекратить навязывание предустановки Google Play на всех устройствах с Android.

Тем временем сложности возникают и у китайских компаний, причем речь теперь идет не о Huawei, лишившейся лицензии сервисов Google. Xiaomi, а вместе с ним и еще девять китайских компаний были внесены в «черный список» в США — предполагается, что они связаны с китайскими военными.

Фото: ixbt.com

Как сообщает iXBT, компании причислили к «военным компаниям коммунистического Китая». Правда, эти санкции грозят не сложностями с производством смартфонов, а прекращением американских инвестиций: теперь американским инвесторам нельзя вкладываться в акции Xiaomi, а от уже имеющихся акций нужно избавиться до середины ноября 2021 года.



Cyberpunk 2077 для нового поколения выйдет через полгода

Однако перейдем от околоигровых к непосредственно игровым новостям. Например, полноценные версии столь ожидаемой и скандальной игры Cyberpunk 2077 для игровых приставок нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдут во второй половине 2021 года. Сообщил об этом сооснователь разработчика, студии CD Projekt Red, Марчин Ивинский. Сейчас игра работает на приставках нового поколения в режиме обратной совместимости, то есть уровень графики примерно такой же, как на Playstation 4 Pro и Xbox One X (с более старыми версиями приставок, напомним, у игры вообще возникли большие проблемы).

Есть новости и еще об одном ожидаемом релизе — Mass Effect: Legendary Edition.

Фото: igromania.ru

На неделе два азиатских магазина обнародовали информацию о том, что игра выйдет 12 марта. Как сообщает «Игромания», официально дата релиза не называлась, указывалось лишь время года — весна. В состав издания войдут три части Mass Effect со всеми дополнениями. Есть информация и о новой, четвертой части Mass Effect (или пятой, если считать спин-офф Mass Effect: Andromeda), но до ее релиза, судя по всему, еще несколько лет. Действие ролевого боевика происходит в XXII веке.



Традиция раздач игр перешла в 2021 год

Перейдем к уже доступным и даже бесплатным играм. Epic Games Store не прекращает радовать игроманов раздачами и в 2021 году. К примеру, до вечера 21 января в магазине можно бесплатно получить Star Wars Battlefront II: праздничное издание. Сама игра была выпущена в 2017 году, «праздничное издание» — в 2019 году. В него вошла полная коллекция предметов для персонализации. Обычно игра стоит 2,5 тысячи рублей. Уже 21 января бесплатно будут раздавать Galactic Civilizations III, выпущенную в 2015 году.

Источник: epicgames.com

Еще одна бесплатная раздача ожидает любителей поиграть на сайте Bandai Namco. Какое-то время (какое именно — не указывается) можно будет обзавестись Little Nightmares. Точнее, речь идет не о самой игре, а о бесплатном ключе для Steam. Для этого, как пишет DTF, нужно зарегистрироваться на сайте и добавить товар в корзину. Игра представляет собой хоррор с элементами платформера, его действие происходит внутри детских кошмаров.