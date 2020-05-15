Депутат Госдумы от Татарстана и Минпромторг РТ подготовят поправку о переносе сроков введения маркировки

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов и Минпромторг РТ подготовят поправку о переносе сроков введения маркировки. Такое решение было принято в ходе встречи с предпринимателями Нурлатского района республики.

Так, во время мероприятия самозанятый Сергей Смирнов сообщил, что занимается обслуживанием кассовых аппаратов и осуществляет техническую поддержку предпринимателей, в том числе и по маркировке. Он предложил перенести на шесть месяцев сроки введения маркировки товаров, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на бизнес.

Начальник сводного отдела Минпромторга РТ Лилия Кадырова отметила, что правительство РФ уже перенесло запрет на продажу обуви, одежды и автомобильных шин без маркировки на 1 июля и в дальнейшем не планирует переносить сроки еще раз.

На предложение самозанятого откликнулся депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он попросил Минпромторг РТ помочь ему до вторника подготовить поправку о переносе сроков введения маркировки.

«Государству и предпринимателям сейчас не до этого. Я готов внести такую поправку. Кроме Минпромторга РФ сейчас никто не заинтересован в введение маркировки», — передает его слова пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Напомним, правила, согласно которым вся производящаяся и импортируемая в России обувь подлежит обязательной маркировке, должны были вступить в силу 1 марта. Однако в марте этого года премьер-министр России Михаил Мишустин перенес сроки до июля.



Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал, что правительство России готовит четвертый пакет антикризисных мер.

