Блокировка Трампа вскрыла проблему государственных манипуляций в соцсетях

Исследования Оксфордского института Интернета показали, что организованные кампании по манипулированию общественным мнением в социальных сетях широко распространены во всем мире. В 2020 году они были выявлены в 81 стране, годом ранее их обнаружили в 70 государствах. Доктор философии и социальных наук Оксфордского университета Ханна Бейли в своей статье для международного издания The Conversation пишет о «кибервойнах», развязанных правительством, вооруженными силами или политическими партиями стран на различных социальных платформах ради достижения собственных целей. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.



Глобальная угроза демократии



Скандальное удаление Дональда Трампа с платформ социальных сетей привело к возобновлению дебатов по поводу цензуры информации, публикуемой в интернете. Но проблема дезинформации и манипуляций в социальных сетях выходит далеко за рамки удаления учетной записи Twitter 45-го президента США. И это гораздо более распространено, чем считалось ранее.

С 2016 года команда из Оксфордского института в сети Интернет отслеживает глобальное распространение кампаний по манипулированию социальными сетями, которые используют цифровые инструменты для воздействия на поведение общественности в интернете. За последние четыре года провокации в социальных сетях превратились из незначительной проблемы в глобальную угрозу демократии и правам человека.

Последний отчет Оксфордского института показал, что организованные кампании по манипулированию социальными сетями широко распространены во всем мире — в 2020 году они были выявлены в 81 стране, по сравнению с 70 странами в 2019 году. На карте ниже показано глобальное распределение 81 страны, отмеченной темно-синим цветом.

В странах, отмеченных синим цветом, в 2020 году проводились кампании промышленной дезинформации

В нашей статье мы заострим внимание на использование «кибервойн», развязывающихся правительством, вооруженными силами или политическими партиями, которые стремятся манипулировать общественным мнением в социальных сетях. «Кибервойска» регулярно проводят кампании, которые называют «компьютерной пропагандой».

«Цифровая» пропаганда использует запрограммированных ботов или людей для целенаправленного распространения вводящей в заблуждение информации через интернет, часто в промышленных масштабах.

Для этого компьютерные пропагандисты используют обширный набор средств дезинформации. Политические боты усиливают разжигание ненависти и создают огромное количество популярных политических сообщений в Twitter и Facebook. Незаконный сбор данных помогает пропагандистам нацеливать сообщения на конкретную, часто уязвимую группу лиц. В то же время интернет-провокаторы регулярно используются для подавления политической активности и свободы прессы.

В 2020 году было выявлено 62 страны, в которых госорганы сами используют эти инструменты для формирования общественного мнения. В других странах, включенных в исследование университета из Оксфорда, данные методы используются частными организациями или иностранными субъектами.

Дезинформация по найму

Несмотря на скандал с Cambridge Analytica, раскрывающий, как частные фирмы могут вмешиваться в демократические выборы, исследование также обнаружило тревожный рост использования услуг «дезинформации по найму» во всем мире. Используя финансирование правительства и политических партий, кибервойска частных компаний все чаще нанимаются для распространения манипуляционных сообщений в интернете или для того, чтобы заглушить другие сообщения в социальных сетях.

Исследование показало количество государств, работающих с частными компаниями компьютерной пропаганды (48 стран в 2020 году по сравнению с 21-й страной, выявленной в период с 2017 по 2018 год, и только девять таких случаев в период с 2016 по 2017 годы). С 2007 года было потрачено почти 60 миллионов долларов на контракты с этими фирмами.

Кроме того, мы выявили связь между наемными кибервойсками и обычными гражданами, которые поддерживают определенные молодежные субкультуры и медиаинфлюенсеров. В Соединенных Штатах, например, поддерживающая Трампа молодежная группа Turning Point Action использовалась для распространения дезинформации в интернете и пропагандистских мотивов о COVID-19 и рассылке бюллетеней по почте.

Для достижения своих политических целей использование «клеветнических» кампаний против политического оппонента является наиболее распространенной стратегией, в 94% всех исследованных стран был задействован именно такой метод. В 90% стран обнаружили распространение партийной или проправительственной пропаганды. Подавление общественного мнения посредством троллинга или харассмента было характерно для 73% стран, в 48% стран кибервойска отправляли сообщения с целью поляризации граждан.

Модерация социальных сетей

Очевидно, что дебаты вокруг цензуры Трампа и его сторонников в социальных сетях охватывают только один аспект кризиса дезинформации в отрасли. По мере того как все больше стран инвестируют в кампании, направленные на активное введение в заблуждение своих граждан, компании социальных сетей, скорее всего, столкнутся с растущими призывами к умеренности и регулированию — и не только Трампа и его последователей, но и связанных с ними теорий заговора, таких как QАnon (QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и могущественной группе сатанистов-педофилов, — прим. ред.).

Дональду Трампу запретили доступ в «Твиттер» после беспорядков в Капитолии. Фото pcruciatti / Shutterstock

Уже в этом году распространенность компьютерных пропагандистских кампаний во время пандемии COVID-19 и после выборов в США побудила многие SMM-агентства ограничить использование своих платформ, удалив учетные записи, которые, по их мнению, управляются кибервойсками.

Например, наше исследование показало, что в период с января 2019 года по декабрь 2020 года Facebook удалил со своей платформы 10 893 аккаунта, 12 588 страниц и 603 группы. За тот же период Twitter удалил 294 096 аккаунтов и продолжает удалять аккаунты, связанные с крайне правыми радикалами.

Несмотря на эти удаления учетных записей, наше исследование показало, что в период с января 2019 года по декабрь 2020 года кибервойска потратили почти 10 миллионов долларов США на политическую рекламу. И решающая часть истории заключается в том, что SMM-агентства продолжают получать прибыль от продвижения дезинформации на своих платформах. Призывы к ужесточению регулирования и ужесточению контроля, скорее всего, последуют за Facebook и Twitter до тех пор, пока они действительно не справятся с тенденцией своих платформ размещать, распространять и умножать дезинформацию.

Сильная, функциональная демократия опирается на доступ общественности к высококачественной информации. Это позволяет гражданам участвовать в дискуссиях и добиваться консенсуса. Очевидно, что социальные медиаплатформы стали играть решающую роль в облегчении этого обмена информацией.

Поэтому эти компании должны активизировать свои усилия по выявлению и удалению дезинформации, а также всех учетных записей кибервойск, которые используются для распространения вредоносного контента в интернете. В противном случае продолжающаяся эскалация компьютерных пропагандистских кампаний, как показали наши исследования, только усилит политическую поляризацию, снизит доверие общественности к институтам медиа и еще больше подорвет демократию во всем мире.