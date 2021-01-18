Почему Игорь Ларионов тренирует, а Зинэтула Билялетдинов — нет?

При этом разница в возрасте у наставников всего 5 лет

2020 год в хоккее запомнился, кроме прочего, тем, что свой 65-летний юбилей отметил легендарный наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, взявший паузу в работе, которую «возместил» новый тренер Игорь Ларионов. Вначале как член тренерского штаба Валерия Брагина, затем как наставник молодежной сборной страны. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет: можно ли считать эту замену полноценной?

«Младореформаторы» от хоккея

Игорю Ларионову — 60, Зинэтуле Билялетдинову — 65. Первый — никто в тренерском деле, но работает, второй — гуру, но без работы. При этом Ларионов — яркий представитель нынешнего поколения «прозападников», которые, вернувшись в Россию, сразу занимают руководящие посты (Фетисов, Федоров, Могильный, сейчас Ларионов) и стремятся сделать все «как там». Эдакие младореформаторы 90-х.



Они постепенно вытесняют поколение тех, кто жил и работал только здесь (покойных Белоусова, Михалева, Моисеева, Тихонова, «ушедшего в закат» Михайлова). По итогу никто не добился успехов ни на тренерском, ни на административном поприще, результат провальный, как у тех же младореформаторов.



Фетисов, быстро поняв это, ушел из тренеров, чтобы иметь возможность критиковать своих оппонентов, по существу, будучи вне критики самому. Это очень удобно, когда нет реальной работы. Ларионов остался «на второй год», не признав своих ошибок, ссылаясь на какие-то принципы атакующего хоккея, присущего еще советской сборной. Хотя выступление в плей-офф, одна победа, два поражения с общей разницей 3:10 — это непосильная задача для историков, чтобы найти в советской истории примеры такого «атакующего хоккея».

Между тем Ларионов, будучи великолепным хоккеистом, не смог даже сына вырастить, а у Билла — внук прямо сейчас зажигает в НХЛ. Он тренер и командный, и внутрисемейный. А Ларионов — невнятный. Во всяком случае пока.

Ларионов — яркий представитель нынешнего поколения «прозападников», которые, вернувшись в Россию, сразу занимают руководящие посты и стремятся сделать все «как там». Фото: fhr.ru

Отец Романова начинал в частной команде

У Виктора Шендеровича есть рассказ «В деревне Гадюкино идут дожди» о том, как мир развивается, а деревня застыла в своей неспешной жизни. Вот в таком же ключе мы расскажем о семействах Ларионова и Билялетдинова-Романовых, главных персонажей нашей статьи.



Станислав Романов начинал хоккейную карьеру в команде «Аргус». Это была первая частная команда еще в СССР. Еще Остап Бендер говорил, что «раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много». Вот перед развалом Союза такие люди не просто объявились, но и стали тратить деньги не только на себя. В хоккее первой такой частной командой стала московская дружина «Аргус». Она выиграла третью лигу в 1990 году и завоевала право играть во втором дивизионе. Из чемпионов третьей лиги наиболее известным стал хоккеист Александр Хаванов.

После победы «Аргуса» в третьей лиге в клубе поменялось практически все. Владельцы — команду срочно купили очень известные в начале 90-х бизнесмены братья Герман и Дмитрий Стерлиговы. Они поменяли название команды «Аргус» на «Алису», кличку их собаки, которой они называли все, чем владели, — товарную биржу, хоккейные и регбийные команды, коммерческий международный турнир по хоккею «Миллион на льду». Сумма на тот момент казалась запредельной: к примеру, челябинский «Трактор» выиграл на одном из турниров 10 тысяч рублей, в те годы это стоимость двух автомобилей, и остался доволен.

Что касается Романова, то он из развалившегося «Аргуса-Алисы» ушел в ярославское «Торпедо», где стал одним из ведущих игроков. Причем параллельно с «Торпедо» он выступал за вторую команду Ярославля «Яринтерком», в котором за один сезон сыграли рекордные 64 хоккеиста — 57 полевых и семь (!) вратарей.

Ларионов в те же годы играл в НХЛ за «Ванкувер Канукс». Дорогу за океан проторил Вячеслав Фетисов, по сути, разрушавший всяческие договорные отношения между НХЛ и СССР, что помешало нашей стране заработать на наших хоккеистах, которых она вырастила. Как вспоминал тогдашний директор компании «Совинтерспорт» Михаил Никитин: «Свой отказ Вячеслав Александрович мотивировал тем, что доллары он заработал своим горбом и делить их ни с кем не желает».

Когда в 1992 году в НХЛ была объявлена забастовка игроков, Ларионов не вернулся поиграть в Россию, а поехал в Швейцарию. Фото: nhl.com

Ларионов двигался по колее старшего товарища, и показательно, что когда в 1992 году в НХЛ была объявлена забастовка игроков, Ларионов не вернулся поиграть в Россию, а поехал в Швейцарию.

«Вижу, идет красивая девушка». Как Романов вошел в семью Билялетдинова

Вызов в сборную страны для участия на чемпионате мира 1995 года стал для Романова верхом спортивной карьеры. Более того, он там был вторым бомбардиром сборной после Сергея Березина, опередив таких признанных бомбардиров, как Вячеслав Быков, Андрей Тарасенко, Андрей Хомутов.

— Я как-то возвращался с тренировки, тогда еще выступал за армейский клуб, — вспоминал Романов. — Наташа в то время занималась шейпингом в ЦСКА. Вижу, идет красивая девушка. Познакомились. Начали встречаться и через год поженились.

«Красивая девушка» оказалась дочерью Зинэтулы Билялетдинова. Романов говорил, что был удивлен этим обстоятельством. Вскоре он сам перешел в «Динамо», которым руководил его тесть. В 2000 году у семейства родился сын Александр. Так одно время называли Зинэтулу Хайдаровича, причем официально писали это в газетах.

Ларионов избирательно играл за сборную России. Выступил на Кубке мира и Олимпиаде, проходивших в Америке, но отказался поехать в Нагано. В августе 1998-го у него родился сын Игорь, ставший третьим ребенком в семье.

Станислав Романов, 2011 год. Фото: rma.ru

Как складывалась карьера детей?

Имя сына Романова и внука Билялетдинова защитника Александра Романова долгое время не было на слуху хоккейных селекционеров, в том числе и потому, что он играл в сильной, но скромной ныне спортшколе «Крылья Советов», хотя отец мог, наверное, устроить его в ЦСКА, а дедушка — в «Динамо». Только по окончании спортшколы Романов был приглашен в «Красную Армию», молодежную команду ЦСКА, последовательно играя за юниорскую и молодежную сборную России. В составе последней завоевал бронзовые медали и был признан лучшим защитником. Затем были 2 года в ЦСКА, приглашение в сборную России и отъезд за океан, где Романов дебютировал, выступая за «Монреаль Канадиенс».

Ларионов-джуниор по юниорам играл в канадской лиге Онтарио за «Виндзор Спитфайрс», затем оказался в американской юниорской лиге «Маскегон Ламберджекс». Как только отца пригласили на работу в клубную систему питерского СКА, Ларионов-джуниор оказался в системе этого клуба. С нынешнего сезона он в китайской «Куньлунь», хотя отец ранее говорил: «В КХЛ слишком большое количество команд. Нужна конкуренция за место в составе… Видишь собранный из финнов и шведов «Куньлунь»… И ведь они попали в плей-офф! Это нереально, такого не должно быть. Уровень лиги в подобном случае вызывает много вопросов».

Да, Игорь Николаевич, вопросов много. Только другого характера. Как вы говорили про «Куньлунь»: «…И ведь они попали в плей-офф!» Зато сейчас команда занимает 11-е место из 12 участников Восточной Зоны, отставая на 20 очков от восьмого места. Не связано ли это с тем, что в китайской команде разом оказалось такое количество сыновей (Гимаева, Крикунова, Николишина, Торопченко, Шахворостова, словака Бондры, американца Челиоса, ваш Игорь)?

Ларионов-джуниор по юниорам играл в канадской лиге Онтарио за «Виндзор Спитфайрс», затем оказался в американской юниорской лиге «Маскегон Ламберджекс». Как только отца пригласили на работу в клубную систему питерского СКА, Ларионов-джуниор оказался в системе этого клуба. Фото: ska.ru

Второй вопрос: как ваш сын оказался востребован в КХЛ, если у него за спиной только невнятная карьера в юниорских лигах Канады и США? Для хоккеистов такого уровня есть ВХЛ, где, кстати, коротает время Павел Ротенберг, отпрыск одного из самых критикуемых в спортивной России семейств.

— Я много раз говорил: не думаю, что есть лучше тренер в мире, чем мой отец. Он так видит хоккей — никто его не видит так. Если бы мой папа стал главным тренером, мне кажется, он хоккей поменял бы навсегда. Помните, как Пеп Гвардиола был тренером в футбольной «Барселоне»? Ну, или раньше посмотрите — Йохан Круифф. Был легендарным футболистом, лучшим игроком в мире. Не был самым сильным и быстрым, но здорово соображал на поле и обладал прекрасной техникой. А когда стал тренером, то полностью поменял футбольную тактику. Как «Русская пятерка» играла в хоккей? Вот поэтому, если бы мой отец стал главным тренером, то полностью навсегда бы поменял хоккей. Я в этом уверен, — год назад цитировал Ларионова-младшего сайт «Матч ТВ».



Отсюда вопрос: почему Ларионов-старший скрыл все свои умения, о которых с восторгом рассказывал сын — судя по его карьере, тот еще знаток и мастер хоккея?

Александр Романов был приглашен в молодежную команду ЦСКА, последовательно играя за юниорскую и молодежную сборную России. В составе последней завоевал бронзовые медали и был признан лучшим защитником. Затем были 2 года в ЦСКА, приглашение в сборную России и отъезд за океан, где Романов дебютировал, выступая за «Монреаль Канадиенс». Фото: fhr.ru

«Два мира — два Шапиро»

Вот в этом, кстати, кроется еще одна часть претензий автора, который не понимает, почему сын Ротенберга, играющий в частной команде своего отца, это плохо, а Ларионов-джуниор, играющий во многом благодаря связям своего отца, «это другое»? Почему хоккей Билялетдинова, приносящий результат, «пыхтуны» из СМИ называли скучным, а самого тренера уволили сразу же после провала на Олимпиаде, а Ларионова очень умело вывели из-под шквала справедливой критики. Тут, надо признаться, наши центральные СМИ постарались на славу, по лучшим сценариям романа-антиутопии Оруэлла «1984». Кстати, те же самые «пыхтуны» сейчас восхищаются внуком Романова, отлично дебютировавшим в «Монреале». Парадокс!

Эти тезисы вовсе не подталкивают к выводу, что зарубежный опыт не достоин внимания — нет, его можно и нужно внедрять, но с учетом местных реалий, которые, так или иначе, надо вспоминать. К примеру, Сергей Зубов, коллега Ларионова по НХЛ, вернулся в Россию «под старость», в 39 лет, поиграл два сезона, был в тренерском штабе СКА, потом стал главным в «Сочи», откуда был уволен, и вернулся за океан. Понял, что это «не его», а здесь поняли, что Зубов — не тренер. Прошло больше года, он нигде не востребован, значит, решение было верным.

К примеру, неделю назад на нашем сайте был материал «Почему клубные академии не стали панацеей российского спорта». Да потому, что погнавшись за зарубежным опытом, у нас забыли собственный, в частности, «Золотую шайбу» и «Кожаный мяч». Сам же Ларионов вспоминал, что «в 1973-м году мы в финале «Золотой шайбы» уступили горьковчанам, за которых играли Вожаков и Рьянов. Зато на следующий сезон стали чемпионами». Звезда хоккея Ларионов, игрок второй сборной Вожаков, один из лидеров «Торпедо» Горький Рьянов — это 13-летние воспитанники «Золотой шайбы». Билялетдинов пришел в хоккей вообще в 15 лет. Пацаны, гоняя шайбу во дворах, зачастую против старших ребят, волей-неволей должны были что-то изобретать, чтобы побеждать. А сейчас в 17 лет уходят из Академий полуинвалидами, измученные никому не нужной конкуренцией в детско-юношеском спорте.

Вообще, наши «младореформаторы» что в хоккее, что в футболе на самом деле нигде не востребованы, кроме Родины, которая, увы, быстро прощает всех, кто нанес ей обиды, уехав со скандалом или вовсе сбежав, и с широко распростертыми объятьями встречает, едва ли не «сажает на царствование» за прежние заслуги. В то же время не учитываются нынешние заслуги Билялетдинова, Бердыева и Ко — поколения, слишком рано « уходящего в закат». Хотя, на мой взгляд, есть необходимость, вернувшись, поиграть либо поработать на низовых структурах и в процессе работы совместить заграничный опыт с нашими реалиями (Билялетдинов, Брагин, Квартальнов, Морозов, в футболе — Бердыев, Карпин, Черчесов).



Вот Валерий Карпин — показательная модель для моей мысли. Вернулся, стал руководить «Спартаком», набивая шишек на этой должности, потом начал работать тренером, вникать. И сейчас — это отличный наставник «Ростова». Черчесова поставили во главе сборной, чтобы он аккумулировал опыт «Амкара», «Динамо», «Спартака», «Терека», польской «Легии». А коллега из фигурного катания — Этери Тутберидзе — идеальное доказательство того, как совокупность нашего и зарубежного опыта приводит к блестящим результатам.

Джаудат Абдуллин