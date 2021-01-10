Почему клубные академии не стали панацеей российского спорта?

Нельзя допустить, чтобы наш хоккей стал похож на футбол

Фото: Максим Платонов

В российском футболе и хоккее огромное количество клубных академий, которые зачастую заточены не на главное дело — подготовку квалифицированного резерва, а на победы на детско-юношеском уровне. Это отсекает от спортивной карьеры многих перспективных ребят еще до стадии выхода их на профессиональный уровень. Подробнее — в материале «Реального времени».

Российский футбол и хоккей: «Снова вместе, снова рядом»



В январе этого года российские хоккей и футбол снова сблизились спустя 33 года. В последний раз такое было в 1988 году, когда еще советские хоккеисты выиграли Олимпиаду в Калгари, а футболисты — Олимпиаду в Сеуле. Плюс серебро футболистов на чемпионате мира и такие же медали у молодежной сборной страны по хоккею. После чего два вида спорта стали удаляться друг от друга, как бы перефразируя поговорку «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Иными словами, что хоккею позор — 11-е место на домашнем ЧМ 2000 года, то футболистам слава и звание заслуженных мастеров спорта — на ЧМ-2018 за итоговую 6-ю позицию.

Ощущение идентичности футбола и хоккея крепнет и от слов главного тренера молодежки Игоря Ларионова, который заявил после МЧМ-2021, что положительным итогом турнира можно считать победу над сборной США — мы же единственные, кто выиграл у янки. Точно так же, как на ЧЕ-2004 у футболистов: помните их гордость от того, что обыграли триумфатора Грецию в единственном лице?

Но наш материал не о той пугающей схожести (там есть еще по «0:5» от Канады и Сербии), которая нарастает от того, что сильный вид спорта сдувается, а не наоборот. А о ситуации с подготовкой резерва в обоих видах спорта.

Появление в России клубных академий, казалось, должно было стать тем самым домкратом, который поднимет наш спорт на уровень советского, где академии, как и все остальное, были страшным дефицитом. Во всяком случае, в футболе можно вспомнить о футбольных интернатах в Киеве, Ворошиловграде (Луганске), Харькове, поскольку Валерий Лобановский был рьяным поборником их существования, плюс Ленинград (знаменитая во времена СССР «Смена»), Минск, Ростов-на-Дону. Но тогдашние интернаты очень серьезно отличались от нынешних академий. Туда не свозили талантливых детей со всей страны, а ориентировались на местных воспитанников. Андреев и Заваров родились в Ворошиловграде, Гамула — в соседнем Алчевске. Валерий Глушаков (дядя Дениса), Алексей Еременко (отец братьев Еременко) родились в Ростовской области, Хидиятуллин сызмальства там жил. Разве что Павел Яковенко родился в Никополе, начав играть в спортшколе местного «Колоса», затем перешел в команду областного центра «Днепр» из Днепропетровска, а заканчивал футбольное обучение в Харькове.

По сути, это счастливое исключение из правил, поскольку советский спорт существовал, опять же, согласно русской поговорке: где родился, там и сгодился. Все достаточно просто: тотальный дефицит, в том числе личного транспорта и съемного жилья, вынуждал многих расти и матереть в условиях родной спортшколы и города, и только с наступлением совершеннолетия искать место в большой команде. Более того, до середины 70-х в футбольные школы официально принимали только с 12 лет. Оттого-то и развит был в СССР дворовый футбол и его вершина в виде всесоюзных соревнований «Кожаный мяч».

А что сейчас?

Что изменилось в системе подготовки российских футбола и хоккея? Все, и зачастую в худшую сторону. Сейчас отбор в спортшколу начинается с 7 лет, а предприимчивые родители ведут своих детей в фигурное катание или на гимнастику, чтобы пацаны, позанимавшись по три года, приходили на первый отбор, уже умея кататься на коньках и будучи координированы лучше сверстников. И ведут не по месту жительства, а в сильнейшие клубы города, тем самым исключая какую-либо конкуренцию на уровне детско-юношеских соревнований, которая была раньше и, собственно, помогала выявить лидерские качества у подростков. В том числе и поэтому большие спортсмены могли воспитываться даже в маленьких спортшколах. К примеру, малоизвестная московская футбольная школа «Союз» подготовила Рушана Хасанова и Дмитрия Кузнецова, в будущем тренера «Рубина», которых привыкли считать воспитанниками ЦСКА, а также братьев-близнецов Савичевых, считающихся воспитанниками «Торпедо».

Нынче же победное шествие юных футболистов-хоккеистов по классам родной академии прерывается либо в средних, либо в старших классах. В средних, поскольку с 12—13 лет разрешено усиливать академии уроженцами близлежащих городов, а в старших селекционеры начинают привозить подростков со всей России и из ближнего зарубежья. Тенденция это если не мировая, то европейская, поскольку даже в методичках тренеров футбольных академий пишут о том, что, допустим, в Италии 85 процентов игроков, которые дорастают до Серии А, выходят из маленьких клубов, а как раз те, что растут в «Юве», «Милане» и «Интере», далеко не факт, что выходят на высокий уровень. На Апеннинах это объясняют тем, что у ребят из маленьких команд больше рвения, а тот, кто рано попадает в топ-клуб, так же рано пресыщается.

Зачастую это приносит отличный результат. Так, например, школа питерского «Зенита» выпустила Владимира Быстрова из Луги, братьев Александра и Михаила Кержаковых, Алексея Ионова и Павла Могилевца из Кингисеппа (трех последних нашел один и тот же тренер Василий Бутаков). Но если изучить анкеты футболистов сборной России, то выяснится, что только московский «Спартак» до недавнего времени продолжал готовить качественных воспитанников. При этом с «красно-белыми» вполне успешно может конкурировать Барнаул. Братья Смертины и Минько еще из советского футбола, Ерохин, Жиров, Соболев, защищающий ворота «Рубина» Дюпин также родом из столицы Алтая. Не отстают Иркутск и Братск Иркутской области. Из областного центра вышли Гранат, Ещенко и Зобнин, из Братска — трио бывших футболистов «Рубина» Баляйкин, Кудряшов и Темников. Южный Ставрополь представляют братья Миранчуки и Полоз, Кириченко и Павлюченко, Кутепов и Олеников. Причем Илья Кутепов как раз тот самый пример футболиста, который еще в юном возрасте поскитался по школам и академиям.

Если рассматривать масштабность, то наиболее плодовитой в этом плане выглядит Белгородская область, и даже не областной центр, а Валуйки (Александр Кокорин и Ко), Старый Оскол (Максим Бурченко и Ко), Шебекино (Сергей Рыжиков, Алексей Поляков и еще ряд футболистов, по большей части вратарей).

Хоккеисты вырастают в городах, где нет хоккея

Если взглянуть на составы молодежных и юниорских хоккейных сборных России, то обнаружится та же самая тенденция. Академии выпускают не своих воспитанников, а набранных по ходу существования того или иного выпуска ребят. Состав Игоря Ларионова включал сразу несколько таких хоккеистов. Афанасьев и Кирсанов из Твери, Бардаков из Северска Томской области, Рычков из подмосковного Дмитрова, Чистяков из Нижнего Тагила, Грицюк из Красноярска, Грошев из Агрыза, Кузнецов из Мурманска. Некоторые из перечисленных городов давно прославились своими воспитанниками. Это и Илья Ковальчук из Твери, и Владимир Зубрильчев и Сергей Шепелев из Нижнего Тагила, ну а Мурманск — это просто кладезь хоккейных талантов. Только вот профессиональных команд в этих городах зачастую не было.

Подобная картина была и в прошлогоднем составе сборной России на МЧМ, при этом одна из наиболее ярких карьер складывается у форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, который покинул родной Ангарск уже по окончании средней школы, не заезжая ни в какую из академий. Ангарск Иркутской области еще в советские времена прославился своей хоккейной школой (олимпийский чемпион Татаринов, целая тройка киевского «Сокола» Земко — Земченко — Овчинников, а уже в российские времена местный тренер Валерий Калашников подготовил Кривокрасова, Счастливого, Шаламая и еще целый ряд хоккеистов уровня КХЛ). А все почему? Да потому, что, как и футбольный наставник-самородок Бутаков из Кингисеппа, он не загонял ребят по детско-юношеским соревнованиям, требуя от них непременных побед и медалей. А пацанов, ничего не выигрывавших по детям, тем не менее, не отчисляли из спортшколы, поскольку тогда некому было бы играть.

В российских сборных других возрастов есть ребята из городов, где профессионального хоккея вообще никогда не было: Киров, Нижневартовск, Сургут, Чита, опять же Старый Оскол, Сибай — городок в Башкортостане, откуда родом игрок юниорской сборной Тимур Валеев. Из его воспоминаний можно понять, как он делал первые шаги в хоккее: «Как снег выпадал, сразу заливал каток. Небольшой, но пойдет. И с отцом (по профессии детский тренер), и с дедом катались». Как развивалась карьера по детям («Два года пришлось ездить на тренировки в соседний Магнитогорск, а потом в Сибае открылся ледовый дворец»). В итоге та детская команда распалась, но сам Валеев оказался в молодежной команде «Салавата Юлаева». Из Коркино Челябинской области вышли сразу три профессиональных хоккеиста, включая Артемия Панарина, притом что местная команда играет только на уровне чемпионата области.

Кстати, в «Салавате» сейчас играет бугульминский воспитанник Александр Пашин, а цвета питерского «Динамо» защищает Игнат Коханин, кандидаты в молодежную сборную 2002 года рождения. Что заставляет задаться двумя вопросами: как таких талантливых ребят пропустили селекционеры «Ак Барса» и почему, собственно, в их нынешних командах нет уфимцев и питерцев?

