Видеоопрос: «Что вы думаете о повышении стоимости проезда в Казани до 35 рублей?»

Фото: Максим Платонов

В Казани перевозчики попросили повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. При этом новый тариф транспортники предлагают установить только за наличный расчет. В Ассоциации АТП РТ обратили внимание, что на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток в городе упал на 30%, а общие убытки составили 150 млн рублей.

— Что вы думаете о повышении стоимости проезда до 35 рублей? Улучшит ли это ситуацию с общественным транспортом в городе? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.