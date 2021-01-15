Подарки на старый Новый год: «молодой Магомаев», долгожительница Мариинки и маэстро Шутиков

В филармонии дали горячий новогодний концерт «Отрадны сердцу эти звуки…»

Фото: Максим Платонов

В Татарской государственной филармонии музыкальной программой «Отрадны сердцу эти звуки...» отпраздновали старый Новый год. Вместе с оркестром народных инструментов Татарстана под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова поздравить и порадовать самых отважных слушателей, пробившихся через охватившую город метель, приехали солисты из Санкт-Петербурга Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.

Когда ответственность — не груз, а радость

По словам певцов, в Казань они привезли только хиты — самые популярные и праздничные арии из оперетт, шедевров отечественной и зарубежной поп-музыки. Если бас-баритон Альберта Жалилова уже не раз звучал на казанских сценах, то солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко приехала в столицу Татарстана впервые.

Премьерным для Казани стали дуэты певцов — маэстро Шутиков на генеральном прогоне перед концертом начал именно с них: «Дуэт Сильвы и Эдвина» Имре Кальмана, «Заздравная» Исаака Дунаевского из фильма «Весна», «Три белых коня» Евгения Крылатова из «Чародеев». Чудным подарком уже на концерте стал дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» Франца Легара.

Интересно, что творческий тандем певцов сложился тоже в филармонии, но псковской. В древнем русском городе артисты выступили в октябре 2019 года, с тех пор Жалилова и Лукьяненко часто видят на сцене вместе. Кроме того, в соцсетях можно найти немало их совместных номеров. По словам Жалилова, концертная программа для Казани была запланирована более года назад, но до последнего момента артисты сомневались, что удастся приехать в Казань из северной столицы, где они оба живут и работают.

Творческий тандем певцов сложился тоже в филармонии, но псковской

— Сейчас каждое выступление — как подарок. Раньше ведь никто не мог сказать, что настанут такие времена, с отменой концерта, поэтому мы очень рады, что смогли приехать сюда. Надеемся, что и наши слушатели пробьются через снежные сугробы, чтобы послушать нас. Знаю, что есть и те, кто сегодня едет в филармонию на наш концерт из Альметьевска. Такое внимание накладывает на нас большую ответственность. Но это не груз, а радость, приятное волнение и ожидание праздника, который мы сможем подарить нашему слушателю. Несмотря на погоду, мы привезли настоящую «горячую», новогоднюю программу.

В Казань — за настоящим снегом

Альберт Жалилов — частый гость в нашем городе. Певец родился в Астрахани, но свое детство провел в Казани — здесь, по его признанию, живут его бабушка, сестры и братья. Он не раз выступал в филармонии, давал сольный концерт в Большом концертном зале имени Сайдашева, открывал Универсиаду в 2013 году совместно с цирком Дю Солей. Широкую известность он получил после телевизионных конкурсов. Став финалистом шоу «Живой звук», он исполнил дуэт с Вадимом Казаченко, дойдя до четвертьфинала проекта «Главная сцена-2» спел с Вячеславом Добрыниным, а в «Живом звуке» запомнился песней Наташи Королевой «Белые лебеди». Однако своей главной музыкой считает классику:

— На эстраде ты — это только ты, а исполняя классические арии, ты примеряешь на себя образ. Кроме исполнительского искусства требуется и актерское мастерство. А в Казани я действительно бываю часто. Бабушка мне говорит, когда зовет: «Приезжай, ты, наконец, увидишь настоящий снег». В Астрахани, южном городе, снег выпадает нечасто и быстро тает… Именно здесь, в Казани, мне особенно приятно встречать старый Новый год — есть такая традиция в нашей семье.

Альберт Жалилов — частый гость в нашем городе. Певец родился в Астрахани, но свое детство провел в Казани

«Русский Синатра» споет «Татарин я»

Кстати, артист с юмором относится к тому, что его называют «русским Синатрой» и «молодым Магомаевым». «Все это журналистские клише, которые прилипают надолго. Но мне, конечно, приятны такие сравнения», — говорит Альберт Жалилов. Однако сравнивают его с именитым артистом неслучайно — на одном из сабантуев в Астрахани коллеги нашли сначала внешнее сходство, затем в карьере певца появился моноспектакль «Сердце на снегу» о жизни Муслима Магомаева, названный по его одноименной песне. К слову, эта песня прозвучала на концерте в Казани.

— Я давно хочу исполнить здесь татарские песни, но мне говорят, что в Казани есть кому их петь, поэтому предлагают исполнять хиты из моего репертуара. Однако в самом скором времени я запишу и включу в свои концертные программы композицию «Татарин я», созданную моими питерскими коллегами. Уверен, что она прозвучит и на земле Татарстана. Я и спектакль свой о Магомаеве давно хочу привезти к вам. Его уже увидели во многих российских городах, надеюсь, «звезды сойдутся» и в Казани — тут важны и работа оркестра, и освещение, и много других факторов, чтобы спектакль действительно прозвучал. Здесь есть все возможности для этого, — уверен Жалилов.

Артист с юмором относится к тому, что его называют «русским Синатрой» и «молодым Магомаевым»

«Татарская кухня — она такая домашняя»

Виолетта Лукьяненко, впервые приехавшая в Казань, все же успела «в ускоренном темпе» посмотреть Казань. Альберт Жалилов показал ей и Казанский Кремль, и один из местных ресторанчиков. Певица отметила, что татарская кухня ей очень понравилась, но произнести названия блюд ей было несколько сложно. На помощь пришел коллега. «Губадия, эчпочмак, куриная лапша», — напомнил Алберт Жалилов. Певцы сошлись на том, что татарская кухня — теплая и такая домашняя, «кажется, что вот бабушка сейчас выйдет с тарелкой полной горячих пирожков».

— Я на себе почувствовала традиционное татарское гостеприимство — это так приятно! Надеюсь, что и мое исполнение придется казанцам по вкусу, — добавила певица.

Путь к долгожительству в Мариинке

Виолетта Лукьяненко, родившаяся в Минске, закончила Российскую академию сценического искусства в Санкт-Петербурге по курсу народного артиста России Александра Петрова. Будучи солисткой Петербургского театра «Зазеркалье», она исполнила такие яркие партии как Мими и Мюзетта в «Богеме», принцесса Памина в «Волшебной флейте», Мария в «Вестсайдской истории». Теперь уже седьмой сезон служит в Мариинском театре, в шутку называя себя «начинающим долгожителем» сцены, названной в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны.

Солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко приехала в столицу Татарстана впервые

— Мы еще не были знакомы с Виолеттой, только заочно, но я поздравил ее с новым годом такими совами: «Я хочу пожелать вам в 21 году, чтобы ваше творчество блистало. У вас все для этого есть — и внешность, и голос, чтобы доставлять радость публике, которая приходит на вас». Согласитесь, в Мариинском театре работают только самые достойные музыканты, — поделился мнением Анатолий Шутиков.

«Наше кредо — дарить радость»

Подготовка концертной программы — процесс длительный. По словам Анатолия Шутикова, переговоры с приглашенными солистами ведутся задолго до обозначенной даты выступления.

— Мы ориентируемся на те номера, что есть в репертуаре артистов, предлагаем свои, уже подготовленные оркестром выступления. Все вместе складывается в единую мозаику для того, чтобы слушатель мог посмотреть на нашу музыку с разных точек зрения, разных жанровых картинок. Мы решили сделать так, чтобы эта программа была эмоциональной и понятной публике, чтобы зрители вместе с нами пели и даже подплясывали. Хотим сделать это красиво, чтобы люди с нашего концерта ушли с хорошим настроением, праздничным и новогодним, — отметил Анатолий Шутиков.

Он признался, что его творческое кредо — делать все красиво: «Публика приходит не только слушать, но и смотреть. Мы работаем, чтобы доставить радость». Поэтому перед выступлением руководитель напутствовал своих музыкантов выдавать не просто нотный текст, но и создать атмосферу праздника. «Лица должны быть радостными, больше улыбок», — строго, но по-отечески наставлял он.

В Казани действительно есть свой зритель у оркестра народных инструментов. Послушать, как звучит классика или современные шлягеры в «народном» обрамлении — удовольствие для гурмана, который находит истинное наслаждение от, казалось бы, привычного, но по-новому звучащего музыкального «блюда». Пусть на вчерашний концерт пробиться через снега смогли немногие, но это были настоящие меломаны.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов