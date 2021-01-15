Подарки на старый Новый год: «молодой Магомаев», долгожительница Мариинки и маэстро Шутиков
В филармонии дали горячий новогодний концерт «Отрадны сердцу эти звуки…»
В Татарской государственной филармонии музыкальной программой «Отрадны сердцу эти звуки...» отпраздновали старый Новый год. Вместе с оркестром народных инструментов Татарстана под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова поздравить и порадовать самых отважных слушателей, пробившихся через охватившую город метель, приехали солисты из Санкт-Петербурга Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.
Когда ответственность — не груз, а радость
По словам певцов, в Казань они привезли только хиты — самые популярные и праздничные арии из оперетт, шедевров отечественной и зарубежной поп-музыки. Если бас-баритон Альберта Жалилова уже не раз звучал на казанских сценах, то солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко приехала в столицу Татарстана впервые.
Премьерным для Казани стали дуэты певцов — маэстро Шутиков на генеральном прогоне перед концертом начал именно с них: «Дуэт Сильвы и Эдвина» Имре Кальмана, «Заздравная» Исаака Дунаевского из фильма «Весна», «Три белых коня» Евгения Крылатова из «Чародеев». Чудным подарком уже на концерте стал дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» Франца Легара.
Интересно, что творческий тандем певцов сложился тоже в филармонии, но псковской. В древнем русском городе артисты выступили в октябре 2019 года, с тех пор Жалилова и Лукьяненко часто видят на сцене вместе. Кроме того, в соцсетях можно найти немало их совместных номеров. По словам Жалилова, концертная программа для Казани была запланирована более года назад, но до последнего момента артисты сомневались, что удастся приехать в Казань из северной столицы, где они оба живут и работают.
— Сейчас каждое выступление — как подарок. Раньше ведь никто не мог сказать, что настанут такие времена, с отменой концерта, поэтому мы очень рады, что смогли приехать сюда. Надеемся, что и наши слушатели пробьются через снежные сугробы, чтобы послушать нас. Знаю, что есть и те, кто сегодня едет в филармонию на наш концерт из Альметьевска. Такое внимание накладывает на нас большую ответственность. Но это не груз, а радость, приятное волнение и ожидание праздника, который мы сможем подарить нашему слушателю. Несмотря на погоду, мы привезли настоящую «горячую», новогоднюю программу.
В Казань — за настоящим снегом
Альберт Жалилов — частый гость в нашем городе. Певец родился в Астрахани, но свое детство провел в Казани — здесь, по его признанию, живут его бабушка, сестры и братья. Он не раз выступал в филармонии, давал сольный концерт в Большом концертном зале имени Сайдашева, открывал Универсиаду в 2013 году совместно с цирком Дю Солей. Широкую известность он получил после телевизионных конкурсов. Став финалистом шоу «Живой звук», он исполнил дуэт с Вадимом Казаченко, дойдя до четвертьфинала проекта «Главная сцена-2» спел с Вячеславом Добрыниным, а в «Живом звуке» запомнился песней Наташи Королевой «Белые лебеди». Однако своей главной музыкой считает классику:
— На эстраде ты — это только ты, а исполняя классические арии, ты примеряешь на себя образ. Кроме исполнительского искусства требуется и актерское мастерство. А в Казани я действительно бываю часто. Бабушка мне говорит, когда зовет: «Приезжай, ты, наконец, увидишь настоящий снег». В Астрахани, южном городе, снег выпадает нечасто и быстро тает… Именно здесь, в Казани, мне особенно приятно встречать старый Новый год — есть такая традиция в нашей семье.
«Русский Синатра» споет «Татарин я»
Кстати, артист с юмором относится к тому, что его называют «русским Синатрой» и «молодым Магомаевым». «Все это журналистские клише, которые прилипают надолго. Но мне, конечно, приятны такие сравнения», — говорит Альберт Жалилов. Однако сравнивают его с именитым артистом неслучайно — на одном из сабантуев в Астрахани коллеги нашли сначала внешнее сходство, затем в карьере певца появился моноспектакль «Сердце на снегу» о жизни Муслима Магомаева, названный по его одноименной песне. К слову, эта песня прозвучала на концерте в Казани.
— Я давно хочу исполнить здесь татарские песни, но мне говорят, что в Казани есть кому их петь, поэтому предлагают исполнять хиты из моего репертуара. Однако в самом скором времени я запишу и включу в свои концертные программы композицию «Татарин я», созданную моими питерскими коллегами. Уверен, что она прозвучит и на земле Татарстана. Я и спектакль свой о Магомаеве давно хочу привезти к вам. Его уже увидели во многих российских городах, надеюсь, «звезды сойдутся» и в Казани — тут важны и работа оркестра, и освещение, и много других факторов, чтобы спектакль действительно прозвучал. Здесь есть все возможности для этого, — уверен Жалилов.
«Татарская кухня — она такая домашняя»
Виолетта Лукьяненко, впервые приехавшая в Казань, все же успела «в ускоренном темпе» посмотреть Казань. Альберт Жалилов показал ей и Казанский Кремль, и один из местных ресторанчиков. Певица отметила, что татарская кухня ей очень понравилась, но произнести названия блюд ей было несколько сложно. На помощь пришел коллега. «Губадия, эчпочмак, куриная лапша», — напомнил Алберт Жалилов. Певцы сошлись на том, что татарская кухня — теплая и такая домашняя, «кажется, что вот бабушка сейчас выйдет с тарелкой полной горячих пирожков».
— Я на себе почувствовала традиционное татарское гостеприимство — это так приятно! Надеюсь, что и мое исполнение придется казанцам по вкусу, — добавила певица.
Путь к долгожительству в Мариинке
Виолетта Лукьяненко, родившаяся в Минске, закончила Российскую академию сценического искусства в Санкт-Петербурге по курсу народного артиста России Александра Петрова. Будучи солисткой Петербургского театра «Зазеркалье», она исполнила такие яркие партии как Мими и Мюзетта в «Богеме», принцесса Памина в «Волшебной флейте», Мария в «Вестсайдской истории». Теперь уже седьмой сезон служит в Мариинском театре, в шутку называя себя «начинающим долгожителем» сцены, названной в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны.
— Мы еще не были знакомы с Виолеттой, только заочно, но я поздравил ее с новым годом такими совами: «Я хочу пожелать вам в 21 году, чтобы ваше творчество блистало. У вас все для этого есть — и внешность, и голос, чтобы доставлять радость публике, которая приходит на вас». Согласитесь, в Мариинском театре работают только самые достойные музыканты, — поделился мнением Анатолий Шутиков.
«Наше кредо — дарить радость»
Подготовка концертной программы — процесс длительный. По словам Анатолия Шутикова, переговоры с приглашенными солистами ведутся задолго до обозначенной даты выступления.
— Мы ориентируемся на те номера, что есть в репертуаре артистов, предлагаем свои, уже подготовленные оркестром выступления. Все вместе складывается в единую мозаику для того, чтобы слушатель мог посмотреть на нашу музыку с разных точек зрения, разных жанровых картинок. Мы решили сделать так, чтобы эта программа была эмоциональной и понятной публике, чтобы зрители вместе с нами пели и даже подплясывали. Хотим сделать это красиво, чтобы люди с нашего концерта ушли с хорошим настроением, праздничным и новогодним, — отметил Анатолий Шутиков.
Он признался, что его творческое кредо — делать все красиво: «Публика приходит не только слушать, но и смотреть. Мы работаем, чтобы доставить радость». Поэтому перед выступлением руководитель напутствовал своих музыкантов выдавать не просто нотный текст, но и создать атмосферу праздника. «Лица должны быть радостными, больше улыбок», — строго, но по-отечески наставлял он.
В Казани действительно есть свой зритель у оркестра народных инструментов. Послушать, как звучит классика или современные шлягеры в «народном» обрамлении — удовольствие для гурмана, который находит истинное наслаждение от, казалось бы, привычного, но по-новому звучащего музыкального «блюда». Пусть на вчерашний концерт пробиться через снега смогли немногие, но это были настоящие меломаны.
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