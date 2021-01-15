Судьба ЧМ в Белоруссии на волоске — европейцы призывают бойкотировать, а отменять дорого

Как выберется Рене Фазель из этого цугцванга?

Фото: БЕЛТА

Эффект разорвавшейся бомбы вызвал визит президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля в Минск. Швейцарец тепло побеседовал и много обнимался с главой Белорусии Александром Лукашенко, а уже на следующий день проснулся от мощного шквала критики — от глав западных хоккейных федераций и даже от некоторых российских партийцев, сравнивающих предстоящий ЧМ с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Очевидно, Фазелю приходится юлить и выходить из ситуации, чтобы угодить всем — отменять ЧМ в Белоруссии финансово невыгодно, а проводить — неприемлемо, по мнению большинства европейских участников. Какие варианты развития событий могут быть, почему перенос ЧМ из Минска может стать очень дорогостоящей затеей, а отмена по причине пандемии становится все более вероятным исходом. Ответы на эти и другие вопросы в материале «Реального времени».

Европейские политики заклевали Рене Фазеля и грозятся бойкотировать ЧМ

Резко негативная реакция почти всех глав национальных федераций хоккея и политиков западных стран напрашивалась сразу после опубликованных совместных фотографий Фазеля и Лукашенко, и непонятно, на что именно рассчитывал швейцарец, отправляясь в столицу Белоруссии.



Например, массированная атака «Инстаграма» IIHF завершилась, лишь когда администрация сообщества полностью отключила комментарии.

Глава МИД Латвии (второй страны, которая должна принять предстоящий чемпионат мира наряду с Белоруссией) написал пламенную осуждающую речь, в которой недвусмысленно намекнул, что чемпионат мира вместе с Белоруссией проводить его страна не желает:

«Подтверждаю позицию Латвии, что проведение чемпионата мира в Минске совершенно неприемлемо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Мы ожидаем решение ИИХФ», — написал Эдгарс Ринкевичс.



Член Европейского парламента Павел Теличка написал лаконично и просто: «Рене Фазель — позор хоккея».

А самую серьезную угрозу выдвинула федерация хоккея Дании, пообещав, что бойкотирует турнир, если чемпионат мира все-таки будут проводить в Минске. Свое резкое «фи» в адрес IIHF высказали премьер-министр Финляндии, министр спорта Швеции и глава МИД Чехии. Политики в европейских государствах по идее влиять на решение хоккейных федераций не могут, но это только на бумаге. Наверняка свои рекомендации они все-таки оставляют.



Фазель: «Съездив к Лукашенко, я играл с огнем, но отменять ЧМ я тоже не могу»

Сам Рене Фазель, реагируя на критику, как опытный дипломат, стал выходить из ситуации словами, которые бы устроили всех, и с наименьшими потерями для своего имиджа. В условиях тисков, в которые он попал, — это был единственный выход.

— Ошибкой ли было обнять Лукашенко? Бывает так, что картинка говорит больше, чем тысяча слов, — объяснял по приезду домой Рене Фазель. — Целью поездки было провести важное обсуждение с Лукашенко ЧМ в Минске. У меня уже 20 лет хорошие отношения с Лукашенко — мы раньше вместе играли в хоккей, много контактировали, в том числе в 2014 году. ИИХФ хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с главой Белоруссии.



Мне жаль, если то фото интерпретируют так, будто я принимаю события и репрессии в Белоруссии. Но я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чтобы чемпионат мира вел к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко.

У нас есть контракт с белорусской федерацией. Наш долг — провести чемпионат мира, иначе будут последствия. Таким образом, мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить президента Лукашенко, что чемпионатом мира он может послать сигнал? А именно, что он ищет диалога с оппозицией.



Представьте, что мы отменяем ЧМ в Беларуси. Это как-то изменит ситуацию в стране? Конечно, нет.

Лукашенко сам говорил, что хочет изменить Конституцию, что он готов провести новые выборы. И мы с ним дискутируем и пытаемся сделать что-нибудь хорошее. Должен признаться: в Минске немного играл с огнем. И мы немного обожглись. Теперь будет тяжело изменить это мнение» — цитирует Фазеля SRF Swiss Radio.

В случае отмены минской части чемпионата IIHF придется выплатить неустойку стране-организатору, поскольку это прописано в договоре. Фото: tvr.by

Белоруссия и IIHF могут сильно потерять в случае переноса или отмены

Учитывая такое мощное международное давление, возникает логичный вопрос, а почему чемпионат мира у Белоруссии до сих пор не забрали и не перенесли в другое место? Как это часто бывает, все упирается в деньги.

В случае отмены минской части чемпионата IIHF придется выплатить неустойку стране-организатору, поскольку это прописано в договоре. Более того, перенос чемпионата в другую страну будет стоить IIHF около 20 миллионов долларов. В одиночку же Латвия такой турнир поднять не сможет — в стране нет второй арены соответствующего уровня и необходимых средств, чтобы принять еще восемь сборных.



Впрочем, очередь из желающих принять турнир у себя не выстраивается. В сложных условиях бушующей второй волны коронавируса никто не хочет дополнительной головной боли и затрат. У Белоруссии же ограничения по коронавирусу весьма условные, где-то их и вовсе нет — идеальное место в нынешних условиях.

С экономической точки зрения Фазеля могла бы устроить только полная отмена ЧМ-2021 с выплатой страховой суммы. В прошлом году IIHF получила 30 миллионов долларов, так как турнир, который должен был пройти в Швейцарии, был отменен из-за первой волны коронавируса.

При этом, как отмечает издание «Спорт-Экспресс», политическая ситуация в Белоруссии не будет признана страховым случаем. Если большинство сборных откажутся ехать в Минск, и ЧМ не состоится, IIHF не сможет возместить ущерб.

Свои потери понесет и белорусская сторона, которая уже серьезно вложилась в проведение майского чемпионата у себя. Фото: iihf.com

Свои потери понесет и белорусская сторона, которая уже серьезно вложилась в проведение майского чемпионата у себя. Минск уже вложил 12 миллионов долларов в модернизацию «Минск-Арены» специально к ЧМ. Об этом сообщает телеграм-канал «Майк и Ник». В частности, на арене был заменен видеокуб. Еще 300 тысяч долларов Белоруссия потратила на подготовку турнира.

Более того, как сообщает тот же канал, Беларусь готова вложить еще почти 9,5 миллиона долларов, если придется проводить мероприятие без зрителей, и более 12,7 млн — со зрителями.

Отмечается, что около 1 миллиона долларов в организацию ЧМ готово было вложить Министерство спорта. При этом ожидаемая выручка от продажи билетов составляет 11,5 миллиона долларов. Так что если IIHF все-таки решится отменить турнир, то Белоруссия потеряет огромную сумму, которую не сможет восполнить за счет выручки.

Фазелю сегодня не позавидуешь: под конец своей многолетней карьеры у руля Международной федерации хоккея на его голову упала пандемия, которая уже вынудила его отказаться от одного чемпионата мира, а уже на следующий год на его голову упала проблемная Белоруссия. Следим за развитием событий — выбраться из такого цугцванга сможет только самый искусный политик.

