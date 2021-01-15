Нэфис vs АСВ: конкурсник ТФБ двигает химкомбинат в хвост очереди кредиторов Завода СМС

Компания вошла в реестр к должнику с 1,23 млрд рублей, суд сначала понизил очередность удовлетворения требования, а затем отменил субординацию

Фото: Максим Платонов

Затяжной судебный спор АСВ как конкурсника «Татфондбанка» и «Нэфис Косметикс» вокруг обанкротившегося завода синтетических моющих средств (ЗСМС) вышел на новый уровень. В битве за право быть залоговым кредитором должника госкорпорация уступила химкомбинату. Последний подал заявление на включение в реестр требований к заводу с суммой 1,23 млрд рублей. Однако, установив подконтрольность предприятия с «Нэфисом», татарстанский арбитраж понизил очередность удовлетворения его требования до так называемой «зареестровой». Компания получила бы деньги лишь после погашения требований других кредиторов, но ее юристы добились отмены субординации. Конкурсник ТФБ подал кассацию. Подробнее — в репортаже «Реального времени» с судебного заседания.

«Сегодня ловить уже нечего!»

В канун нового года «Нэфис Косметикс» выиграл спор с АСВ за статус залогового кредитора Завода СМС. Теперь же бьется за возможность удовлетворить свои требования на 1,23 млрд рублей не последним.

В конец очереди кредиторов компанию прошлой весной задвинул Арбитражный суд республики, установив ее аффилированность с заводом. Однако осенью Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию «Нэфиса», отменив субординацию и включил его требование в реестр требований кредиторов, как обеспеченное залогом.

Накануне в Поволжском арбитраже вновь решали вопрос очередности удовлетворения требований «Нэфиса» по кассационной жалобе АСВ. На заседание, как это водится с начала процесса, пришли погорельцы ТФБ. Пострадавшие вкладчики «Татфондбанка» делились планами.

На заседание пришли погорельцы ТФБ. Фото: realnoevremya.ru

— В наших интересах следить за ходом дела, — признается один из них. — От окончательного решения суда зависит судьба наших вкладов. Но сегодня ловить уже нечего, скорее всего.

Периметр зала нервно меряют шагами представители «Татфондбанка», каждые несколько минут тщательно обрабатывая руки антисептиком и заглядывая в бумаги — готовятся к выступлению.

Заседание начинается, и слово берет представитель ТФБ: сходу просит суд отложить заседание:

— У нас несколько ходатайств. Дело в том, что мы подавали дополнение к кассационной жалобе 11 января 2021 года. Просим суд рассмотреть и кассационную жалобу, и дополнение.

По словам юриста, буквально днем ранее в АСВ получили сразу несколько отзывов: от АО «Нэфис Косметикс», конкурсного управляющего ЗСМС, учредителя завода — Юрия Ляшенко и «от уполномоченного органа».

— Все отзывы достаточно объемные. Здесь требуется внимательное ознакомление и подготовка соответствующих позиций, — пояснит представитель интересов АСВ.

В канун нового года «Нэфис Косметикс» выиграл спор с АСВ за статус залогового кредитора Завода СМС. Фото: Михаил Козловский

Еще одна кассация

Небольшой сюрприз все-таки случился. Выясняется, что в картотеке арбитражных дел отображены сведения о подаче еще одной кассационной жалобы на судебный акт 11 арбитражного апеляционного суда от 26 октября 2019 года.

— Что за жалоба? — интересуется судья.

— Мне не известен податель, — отвечает представитель «Татфондбнка».

Чуть позже выясняется, что автор письменного обращения — некто Касыров. Никому из присутствующих в зале эта фамилия неизвестна.

В связи с тем, что ни одна из заинтересованных сторон не возражает против удовлетворения ходатайства об отложении разбирательства, заседание переносится еще на месяц. Следующее слушание по делу пройдет 10 февраля.

Как виноват в крахе ЗСМС

Судебная тяжба «Нэфиса» с АСВ тянется несколько лет. «Татфондбанк» прокредитовал строительство Завода СМС на 3,4 млрд рублей и претендовал на статус залогового кредитора должника. Однако суды ему отказали, отметив, что завершению стройки помешало банкротство самого ТФБ, не перечислившего последний транш по займу в 503 млн рублей. Дескать, именно банк виноват в том, что предприятие так и не было достроено и потерпело крах.

«Татфондбанк» прокредитовал строительство Завода СМС на 3,4 млрд рублей и претендовал на статус залогового кредитора должника. Фото: Максим Платонов

В ответ АСВ обвиняло подконтрольный «Нэфису» Завод СМС в мошенничестве и незаконном получении кредита. В агентстве уверены, что заемщик «ввел Татфондбанк в заблуждение» относительно целей займа в 3,9 млрд рублей, запрашиваемые на стройку предприятия. Когда сделку одобрили,АСВ выяснило, что «Нэфис Косметикс» силами «КМЭЗ» уже достраивал такой же завод за 1,5 млрд рублей на той же самой площадке. Однако эти доводы не возымели успеха в суде.

Стоимость завода первоначально оценивалась в 4,9 млрд рублей. «Нэфис Косметикс» вложил свои 928 млн рублей в проект, оставшиеся 3,9 млрд рублей и должен был выделить в рамках кредита «Татфондбанк» под 15 процентов годовых. О начале стройки приводятся разные данные: одни указывают, что работы стартовали в начале 2016 года, другие — на 3 года раньше. В самом «Нэфисе» сообщали, что предприятие займет пятиэтажное здание площадью 9 тыс. кв. м и будет выпускать 220 тыс. тонн порошка в год по технологии Shugi компании Hosokawa Micron.

«Татфондбанк» вошел в реестр кредиторов ЗСМС с требованиями на 3,8 млрд рублей, но к удивлению многих экспертов, так и не был признан залоговым кредитором.