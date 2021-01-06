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Создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что прививку от коронавируса сделали более миллиона россиян

17:21, 06.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что прививку от коронавируса сделали более миллиона россиян
Фото: mos.ru

Более миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter производителя препарата.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 2,4 тысячи человек. В республике стартовал второй этап вакцинации, в рамках которого привили уже 50 человек. В регион поступило 5,9 тыс. доз вакцин «Спутник V».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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