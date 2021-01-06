Создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что прививку от коронавируса сделали более миллиона россиян

Более миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter производителя препарата.

Over 1 million people in Russia have now been vaccinated with Sputnik V. — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 2,4 тысячи человек. В республике стартовал второй этап вакцинации, в рамках которого привили уже 50 человек. В регион поступило 5,9 тыс. доз вакцин «Спутник V».



Татьяна Леухина